Windows 7 pazar payı itibariyle de Windows XP'yi geride bıraktı

Satış rakamları açısından Microsoft tarihinin en başarılı işletim sistemi olan Windows 7, StatCounter tarafından yayınlanan sonuçlara göre kullanım yaygınlığı açısından da Windows XP'yi de geride bırakmayı başardı. Amerika pazarı için hazırlanan Nisan 2011 raporundaki detaylara göre, Windows 7'nin ülkedeki pazar payı %31.71'e yükselmiş durumda.

Güncelliğini hızla yitiren Windows XP'nin pazar payı %31.56 seviyesine kadar geriledi. Çıktığı dönemde büyük eleştriler alan Windows Vista %19.07'lik paya sahipken, MaBook'lar ve iMac'ler için Apple'ın en büyük pazarı olan Amerika'da, Mac OS X işletim sistemin kullanım yaygınlığı %14.87, Linux'un %0.70, diğerlerinin ise %2,09 olarak rapora yansıdı.

Windows 7 için Hizmet Paketi 1'i geçtiğimiz Şubat ayında kullanıma sunan Microsoft, Hizmet Paketi 2 ile birlikte tarafından Windows 8 çalışmalarına da son sürat devam ediyor.

Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz ? Windows 7 Windows Vista Windows XP Linux Dağıtımları (Pardus, Ubuntu, Red Hat) Mac OS X Diğer Oy Ver 1128 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz ? Windows 7 Windows Vista Windows XP Linux Dağıtımları (Pardus, Ubuntu, Red Hat) Mac OS X Diğer Anket Sonlandı 1128 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz ? 70% Windows 7 788 oy 4% Windows Vista 45 oy 18% Windows XP 206 oy 6% Linux Dağıtımları (Pardus, Ubuntu, Red Hat) 72 oy 1% Mac OS X 15 oy 0% Diğer 2 oy 1128 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön