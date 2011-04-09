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Windows 7 pazar payı itibariyle de Windows XP'yi geride bıraktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
68,1b
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Satış rakamları açısından Microsoft tarihinin en başarılı işletim sistemi olan Windows 7, StatCounter tarafından yayınlanan sonuçlara göre kullanım yaygınlığı açısından da Windows XP'yi de geride bırakmayı başardı. Amerika pazarı için hazırlanan Nisan 2011 raporundaki detaylara göre, Windows 7'nin ülkedeki pazar payı %31.71'e yükselmiş durumda.

Güncelliğini hızla yitiren Windows XP'nin pazar payı %31.56 seviyesine kadar geriledi. Çıktığı dönemde büyük eleştriler alan Windows Vista %19.07'lik paya sahipken, MaBook'lar ve iMac'ler için Apple'ın en büyük pazarı olan Amerika'da, Mac OS X işletim sistemin kullanım yaygınlığı %14.87, Linux'un %0.70, diğerlerinin ise %2,09 olarak rapora yansıdı.

Windows 7 için Hizmet Paketi 1'i geçtiğimiz Şubat ayında kullanıma sunan Microsoft, Hizmet Paketi 2 ile birlikte tarafından Windows 8 çalışmalarına da son sürat devam ediyor.

Hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz ? Oy Ver 1128 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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NidderuN 8 yıl en beğenilen

Kim Yoo Shin

Ne olursa olsun her şeye rağmen XP Kullanacağım


Aha benim 1 yıl önceki halim.
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i Am Not Dead 8 yıl
pcniz dandik xp kullanın tabi
3 Yanıt Yanıtla +6
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Selçuk ALAGÖZ 8 yıl
Linux kesinlikle daha fazlasını hakediyor.
2 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 8 yıl
Pardus + 1
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ikista 8 yıl
birkaç haftadır eski laptopumda ubuntu kullanıyorum, kesinlikle harika. düşük donanımlı pc'lerde xp'den daha başarılı.


denemeyen varsa kesinlikle denemeli, windowsu bozmadan yanına kurulabiliyor.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
ReactOS geliyor :)
en.wikipedia.org/...
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Nymphadora 8 yıl
p+ 3,0 işlemci 1gbb ddr333 ram ile kullanıyorum, memnunum
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Ryso 8 yıl

erencexor

ReactOS geliyor :)

en.wikipedia.org/...

Nedir bu reactOS hocam açıklar mısınız?
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acbold 8 yıl
olaya birde şöyle bakmak gerek.xp yıllar önce çıktı.ve ilk çıkış aşamasında aldığı pazar vardı.ayrıca yıllar süresincede raflardan kalkmadı,bu seneye kadar XP satılmaya devam ediyordu.10 sene oldu xp çıkalı ve seneler boyuncada satıldı.windows 7 nin bi senede bu kadar ilerlemesi büyük başarı.VİSTA REZALETINDEN SONRA... windows7 den sonra vista gibi berbat bi sistem çıksa.geleceğin XP si windows7 olur.
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Metalwrath 8 yıl
XP DX10-11 falan desteklese hiç düşünmeden geçerdim. Eski sistemimde 2 yıla yakın bir süre formatsız bir şekilde XP ile kullandım ve yavaşlama olmadı. Güvenlik diyorsanız o 2 senede 1 kere bile antivirüs yüklemedim ve hiç bir trojan virüs worm vs. bulaşmadı. Kullanmayı bilirseniz hiç bir sorun olmaz. W7 kullanıyorum şuan bu da güzel ama XP'ye alışmıştım ben
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apokoc 8 yıl
win7 hakikaten çok iyi bir işletim sistemi betadan beri kullanıyorum.. umudumuz win8 in dahada iyi olması :)
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xense 8 yıl
valla mac os yukleyemeyenler iboot'u denesinler mac os gerekince kullanıyorum (iphone development falan) iboot ile h67 ankartım 9800gt ekran kartımla gayet başarılı. herşeyi tanıtmayı başardım.
microsoftun payının %81 olmasıda gayet büyük birşey bence.
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Divinity 8 yıl
Windows 7 iyi bir işletim sistemi ve bence iyi işler yaptı, umarım Windows 8'de bu işi daha da ileri götürürler.
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alpa07 8 yıl
xp kullanırken her ay format yıyrn pc şimdi win 7 de 9 aydır format yemedi hala stabil ve hızlı
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6e 8 yıl
w7 hiz olarak iyi guzelde arayuzune bir turlu isinamadigimdan ve bazi seylerin w7 guncel driveri bulunmadigindan gene xp cazip geliyor
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comm 8 yıl
Bilgisayara format atıp hard diski c: ve d: olarak ikiye bölüp c'ye windows xp yükledikten sonra d'ye windows 7 yükledim birkaç ay kafama göre ikisinden birini seçip kullandım ama bir türlü windows 7'ye ısınamadım.Bana göre windows xp daha hızlı ve kullanışlı 7'ye göre.Xp'ye devam
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artenis 8 yıl
Linux a Win oyunları gelse o zmn bu tablo boyle olurmuydu
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aydogdu1453 8 yıl
Bende win7+Pardus kullanıyorum.Windows 7'yi de 8 gb ram kullanabilmek için yükledim.Yoksa windows xp hala gözümde en iyidir.
Pardus'ta çok hoş olmuş.Bence denemeye değer.Bayagı bir farklılık var.Kodlar falan,dizin yapısı biraz farklı.(En azından windows gibi değil)
Mac os hiç denemedim.Keşke deneme fırsatım olsaydı.Bir ara hackintos yüklemeye çalıştım.Olmadı.
Şu anda pardus'a alışma aşamasındayım.Ps3'te de ubuntu kullanmışlığım var.Ah şu open gl biraz adam olsa da herkes unix üzerinde oyun oynayabilse.Micro bağımlılığından kurtulsak.
Herkes kafasına göre seçsin kullansın.Hepsi beleş. :)
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