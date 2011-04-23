Windows 7'nin satışları 350 milyonu geçti

Windows 8 çalışmalarına tam gaz devam eden Microsoft, çıkışından bu yana geçen 18 aylık süre zarfında 350 milyon Windows 7 satıldığını açıkladı. Windows Vista'nın tüketicilerde yarattığı memnuniyetsizlik sonrasında Microsoft'un iki yıldan kısa sürede geliştirdiği Windows 7, sunduğu performans ile kullanıcıların beğenisini kazanmıştı.

Microsoft cephesinden yapılan açıklamalara göre, Ocak-Nisan aylarında 50 milyondan fazla Windows 7 lisansı satıldı. Windows 8 işletim sistemi için en iyimser tahmin ile gelecek yılın ortaları işaret edilirken, Hizmet Paketi 2 hazırlıkları süren Windows 7'nin yarım milyar barajını aşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Microsoft'tan Brandon LeBlanc, "Kullanıcıların Windows 7 işletim sistemiyle olumlu ve üretken bir deneyime sahip olması önemli bir ölçü" diyor. IDC gibi araştırma şirketlerinin raporlarına göre kurumların %90'ı Windows 7'ye geçiş yapmak için çalışma içerisindeler ve bu sayede her bilgisayar için senelik 140 dolar tasarruf edebilecekler.

"Son 18 ay içerisinde kullanıcıların Windows 7'li bilgisayarlarındaki deneyimlerini geliştiren çok şey yaptık. Windows Live Wave 4'ü (Windows Live Essentials 2011 ve Hotmail güncellemeleri içeriyor) lanse ettik, birinci hizmet paketini çıkardık ve yakın zamanda Internet Explorer 9 tarayıcısını kullanıma sunduk. Ayrıca Windows için daha ileri yenilikler üzerinde sıkı çalışıyoruz. Bu yılki CES'te, Windows'un bir sonraki versiyonunun yongada sistem (SoC) platformlarında çalışacağını açıkladık ve geçtiğimiz hafta MIX 11'de Internet Explorer 10 için ilk platform önizlemesini sürdük." dedi.