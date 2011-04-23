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Windows 7'nin satışları 350 milyonu geçti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,5b
1
39
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8 çalışmalarına tam gaz devam eden Microsoft, çıkışından bu yana geçen 18 aylık süre zarfında 350 milyon Windows 7 satıldığını açıkladı. Windows Vista'nın tüketicilerde yarattığı memnuniyetsizlik sonrasında Microsoft'un iki yıldan kısa sürede geliştirdiği Windows 7, sunduğu performans ile kullanıcıların beğenisini kazanmıştı.

Microsoft cephesinden yapılan açıklamalara göre, Ocak-Nisan aylarında 50 milyondan fazla Windows 7 lisansı satıldı. Windows 8 işletim sistemi için en iyimser tahmin ile gelecek yılın ortaları işaret edilirken, Hizmet Paketi 2 hazırlıkları süren Windows 7'nin yarım milyar barajını aşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Microsoft'tan Brandon LeBlanc, "Kullanıcıların Windows 7 işletim sistemiyle olumlu ve üretken bir deneyime sahip olması önemli bir ölçü" diyor. IDC gibi araştırma şirketlerinin raporlarına göre kurumların %90'ı Windows 7'ye geçiş yapmak için çalışma içerisindeler ve bu sayede her bilgisayar için senelik 140 dolar tasarruf edebilecekler.

"Son 18 ay içerisinde kullanıcıların Windows 7'li bilgisayarlarındaki deneyimlerini geliştiren çok şey yaptık. Windows Live Wave 4'ü (Windows Live Essentials 2011 ve Hotmail güncellemeleri içeriyor) lanse ettik, birinci hizmet paketini çıkardık ve yakın zamanda Internet Explorer 9 tarayıcısını kullanıma sunduk. Ayrıca Windows için daha ileri yenilikler üzerinde sıkı çalışıyoruz. Bu yılki CES'te, Windows'un bir sonraki versiyonunun yongada sistem (SoC) platformlarında çalışacağını açıkladık ve geçtiğimiz hafta MIX 11'de Internet Explorer 10 için ilk platform önizlemesini sürdük." dedi.


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EddyCue 8 yıl en beğenilen
zorla windows vergisi veriyoruz laptop alırken. istemiyorum ben windows filan linux kullanıyorum ama yok mecbur windows da satın alıyoruz. buna yabancılar "microsoft tax" diyorlar.
zorla windows vergisi veriyoruz laptop alırken. istemiyorum ben windows filan linux kullanıyorum ama yok mecbur windows da satın alıyoruz. buna yabancılar "mic...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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sertacarslan 8 yıl
Kara_Halil
Windows 7 bu kadar başarı sağlamışken neden ısrarla bi an önce windows 8 i çıkarmanın peşindeler bu adamlar.

ARM desteği için olabilir, Android netbook pazarına hakim olmadan oyuna dahil olmak istiyor.
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AC@DC 8 yıl
Windows vista kazığından sonra evde 3 tane pcde korsan kullanıyom Microsoft her türlü kazığıhak ediyor.Bundan sonra beş kuruş vermem microsoft yazılımlarına
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Kara_Halil 8 yıl

sertacarslan

Kara_Halil

Windows 7 bu kadar başarı sağlamışken neden ısrarla bi an önce windows 8 i çıkarmanın peşindeler bu adamlar.


ARM desteği için olabilir, Android netbook pazarına hakim olmadan oyuna dahil olmak istiyor.


Nvidia da Arm yi destekliyor. Bu arm de ne ayak anlamadım piyasa tutturdu bi arm desteği gidiyor.
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umut_baris 8 yıl
UBUNTU FOREVER!

[simage]http://www.itusozluk.com/img.php/f408432ca38e8ad7409268742632cf5c29835/ubuntu[/simage]

Kotalılara saygı!
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Volkanbaba 8 yıl
Ben seviyorum.İyikide laptop alırken vermişler yanında kutulu almaya kalksan daha pahalıya geliyor.He bu windows7 için böyle vistalı bir pc almak istemezdim.Windows'a sövenlerde hala neden kullanırlar anlamıyorum? Yok alıştırmış kendisini vazgeçemiyormuş.O zaman sövmeyeceksin yada gidip linuxa alışacaksın öyle söveceksin. Windows 7 nin yeri ayrı ubuntunun yeri ayrı benim için.İkisininde sevdiğim özellikleri var hangisini istersem onu kullanıyorum.
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Tanarri 8 yıl
Selçuk ALAGÖZ
Windows7 gerçekten güzel bir işletim sistemi. Yalnız Bugün satın aldığımız hazır sistemlerde ve dizüstü bilgisayarlarda mecburen üretici firma tarafından yüklü bir şekilde geliyor. Yoksa oem olarak bu rakamın 10/1 bile satamaz.

aslında nasıl satıldığının çokta bi önemi yok sonuç olarak bu değerlere gelmesi bile baya bi iyi özelliklede xp nin satışlarını yakalamışken ayrıca orjinal kullanmama gibi bi durumu olmasaydı siz bu rakamı ozaman görün
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Castiel 8 yıl
350 mılyon a helal olsun o paraya wın7 aldıkları ıcın
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Batuist 8 yıl
vistada gereksiz herşeyi 7de kapatınca güzel bir işletim sistemi oldu tabi.. vista her açılışında welcome perceresi açılıyordu ve bu şekilde yıllarca bilgisayarını kullanan insanlar gördüm.. adam kapatmayı bilmiyor.. doğal olarak tüm bu gereksiz şeylerden arınınca windows 7 insanlar sevdiler.. çünkü kapatmaları gereken fazla şey yoktu :) birazda janjanlı bir tema ile yeni bir işletim sistemi oldu.. yoksa adamlar çok köklü bir değişiklik yapmamışlardı ve zaten bu süre içinde olması mümkün olmazdı..
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Rainbow6 8 yıl
Daha once bazi markalar laptopu bos al sen ne istersen yukle makinalari cikarmislardi piyasaya ama ne hikmetse isletim sistemini siz aldiginizda makina pahaliya geliyordu yada beles isletim sistemi yukleseniz bile makina tahmin edilen kadar ucuza gelmiyodu ... simdi burda bi olay var ya firmalar makinalari normalden pahaliya satmaya calistilar yada isletim sistemi firmalara sanilan kadar pahaliya gelmiyo
Bu arada win7 satis rakamlari gercektende inanilmaz ama bu isletim sistemini ilk denedigimde bunu rahatlikla tahmin etmistim ... yinede microsoft klasigi isletim sistemi daha simdiden gedikli tas oldu 2. servis paketi yolda bu kadar guvensiz mi bu isletim sistemleri
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Windows10 8 yıl
aslında oem işletim sistemlerini üreticiler çok daha ucuza alıyorlar. örneğin bizim 100 dolar diye hesapladığımız bir işletim sistemini kendileri 25-30 dolara alıyor. tekinde böyle bir haber çıkmıştı, 110 dolar civarı alması gereken bir çocuk 40 dolar almıştı galiba ve olay amerikada geçiyordu. tabi diyebilirsiniz ki, e kardeşim o zaman windowssuz alın, maalesef windowssuz aynı pc nedense daha pahalı oluyor.

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Powerofdreams 8 yıl
Bende zamaninda vista home premiumu laptopla almistim.Simdi ne oldu ? o lisans anca 2 ay kullanildi ve Windows 7 beta ya gectim.Windows 7 nin betasi bile vistadan iyiydi.
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olağan_şüpheli 8 yıl
merak ediyorum dünyanın diğer yerlerinde de pc satarken yanında windows mu veriyorlar yoksa millet gidip kendimi alıyor... olay tekelden ibaret sanırım..bendede w7 yüklü..çünkü öyle geldi..ayrıyeten satsalar almam..ne para verecem..ha değiştir dersenizde cok tembel bir toplumuz..bide alıstırmıs bizi windows kendine..baska işletim sistemi yüklemek yorucu ve kullanmakda korkutucu geliyor...
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maliahmet 8 yıl
insanlara hizmet değil ki sadece para kazanmak
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Windows10 8 yıl
vista sp1 çıktığında 100mlyon satmıştı. 7 ile daha başarılı oldu. ama ms millete önce ölümü gösterdi sonra da sıtmaya razı etti.
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infom@n 8 yıl
Bursaspor™
Cem Yılmazın dediği gibi hemen kişi sayısı ile kar payını çarparak ne kadar gelir etmişler bi ölçelim.
350 milyon iyi bir sayı,satılan laptoplar ve devlet-özel şirketler hep lisanslı kullanıyor.İyi para götürüyor bu işten anlaşılan.

Bizde yapsak mı?:):):)
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roox 8 yıl
Görünen o ki tabletlere göz dikmiş arm muhabbeti
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Capt. Awesome 8 yıl
Cem Yılmaz'ın dediği gibi hemen kişi sayısı ile kar payını çarparak ne kadar gelir etmişler bi ölçelim.


350 milyon iyi bir sayı,satılan laptoplar ve devlet-özel şirketler hep lisanslı kullanıyor.İyi para götürüyor bu işten anlaşılan.
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aydogdu1453 8 yıl
Tabii canım millete zorla aldırıyolar ne satması be.Milleti yemesinler microyu bilen bilir.Her zaman egosu büyük ve aç gözlüdür.
Windows 8'i de görecez iyişallah win 7 kadar satmaz.Kernel sorunları başlarından gitmez windows me gibi sistem olur.
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