Windows 8, 26 Ekim'de son kullanıcıyla buluşuyor

Geçtiğimiz günlerde yapılan Microsoft Global İş Ortağı Konferansı’nda Ekim ayı içerisinde satışa sunulması planlandığı açıklanan Windows 8’in, çıkış tarihi netleşti. Steven Sinosfky tarafından Microsoft’un yıllık satış toplantısında yapılan açıklamaya göre merakla beklenen yeni işletim sistemi 26 Ekim’de son kullanıcıyla buluşacak.

Buna göre tüketiciler, Windows 8’i 26 Ekim’de satın alabilecekleri gibi güncelleme işlemini de bu tarihte yapabilecekler.

Özellikle metro arayüzüyle alıştığımız çizgisinin dışına çıkan Windows 8’in geliştirme çalışmalarında geçtiğimiz günlerde RTM seviyesine geçilerek; yeni işletim sisteminin satışa sunulması için gerim sayım başlamıştı.