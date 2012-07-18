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Windows 8, 26 Ekim'de son kullanıcıyla buluşuyor

6 yıl
2,5b
1
26
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yapılan Microsoft Global İş Ortağı Konferansı’nda Ekim ayı içerisinde satışa sunulması planlandığı açıklanan Windows 8’in, çıkış tarihi netleşti.  Steven Sinosfky tarafından Microsoft’un yıllık satış toplantısında yapılan açıklamaya göre merakla beklenen yeni işletim sistemi 26 Ekim’de son kullanıcıyla buluşacak.

Buna göre tüketiciler, Windows 8’i 26 Ekim’de satın alabilecekleri gibi güncelleme işlemini de bu tarihte yapabilecekler.

Özellikle metro arayüzüyle alıştığımız çizgisinin dışına çıkan Windows 8’in geliştirme çalışmalarında geçtiğimiz günlerde RTM seviyesine geçilerek; yeni işletim sisteminin satışa sunulması için gerim sayım başlamıştı. 


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Prequel 6 yıl
fatality1907
SystemApps windows yakacak ortalığı yine...arayüz belki sade olabilir ancak amaç zaten gösteriş değil fonsiyonalite...Dinamiklik bunun en temelini oluşturuyor ve şuan için rakipsiz ve benzersiz...
arkadaş neymiş bu arayüz arayüz diye tutturmuş gidiyorsunuz. iş arayüz ile olacaksa linux tartışmasız dünyanın 1 numaralı işletim sistemi olurdu. başka üstün bir özelliği yokmu bu windows 8 in?

linux'un arayüzünde ne var? ben iyi bir arayüz görmedim. ubuntu falan hep basit görünüyor sslerde. arayüz herşeydir.
filteke
win 8 RTM kullandım güzel hızlı geri win 7 ye dönmek zorunda kaldım 2 nedenden dolayı 1.si sürücü desteği yoktu bazı donanımların, 2.si başlat menüsüne alışmışız ama win de alışırız zamanla, gelsin Ekim gelsin win 8

RTM değil o RP. RTM daha çıkmadı.
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demo11 6 yıl
Siz oyun performansından haber verin ??? ben ashıl onu merak ediyorum windows 7 den daha iyi performans mı verecek yoksa daha kötümü biri bana bunun cevabını versin ??
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-gg- 6 yıl
Kim ne derse desin XP
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neyim 6 yıl
arkadaşlar windows 8 'in şu an için çıkan beta sürümü release gerçekten büyük ölçüde fark atıyor çok hızlı açılıp çok hızlı kapanıyor sistemi yavaş olan bilgisayarlarda bile.tam sürümüde güncellemelerle birlikte aynı performansı gösterirse microsoft gerçekten büyük ilerlemeler kaydediyor diyebiliriz.çıkar çıkmaz indirip kurmayı dört gözle bekliyorum.
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gfbekir 6 yıl
arayuz basit ancak igrenc falan epey agir yorum olmus.
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filteke 6 yıl
win 8 RTM kullandım güzel hızlı geri win 7 ye dönmek zorunda kaldım 2 nedenden dolayı 1.si sürücü desteği yoktu bazı donanımların, 2.si başlat menüsüne alışmışız ama win de alışırız zamanla, gelsin Ekim gelsin win 8
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acbold 6 yıl
sertacarslan
MonsterMMORPG arayüz çok iğrenç gözüküyor
Mantık fena değil aslında, kullanım da fena değil, ama kareler çok basit duruyor. Daha şık simgeler kullanılması lazım.

Grafiklerin kaliteli olması harddisk daha çok veri okuma, +belirli bi yüzde farkı daha çok ekran kartı kullanımına yol açacağını düşünüyorum.Arayüz basit olduğunda sata2 lerde bile güzel performanslar verebilir.Günümüzde hdd lerin hemen load olduğunu düşünürsek.
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barlas_dnz 6 yıl
Sırf şu hızlı açılma yüzünden w8 kullanıyorum. Deneme sürümü bile çok güzel bence final yapıldığında daha stabil olacaktır.
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sertacarslan 6 yıl
MonsterMMORPG
arayüz çok iğrenç gözüküyor

Mantık fena değil aslında, kullanım da fena değil, ama kareler çok basit duruyor. Daha şık simgeler kullanılması lazım.
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THESTER 6 yıl sertacarslan
sertacarslan

MonsterMMORPG

arayüz çok iğrenç gözüküyor


Mantık fena değil aslında, kullanım da fena değil, ama kareler çok basit duruyor. Daha şık simgeler kullanılması lazım.

Buna minimalizm deniyor yeni çağın en popüler tasarım mantığı... sadelik ve özgünlük ön plandadır. Hiç bir moda akımından veya gelenekten etkilenmez. Kökeni 1960'lardır fakat gelecek on yılda tüm dünya'yı saracak sanat akımıdır. Basitliğin güzelliğine inanılır. Kısacası microsoft biraz ileri dönük düşünmüş. Bence mantıklıda yapmış. Çünkü bir şey ne kadar süslüyse o kadar geçicidir..

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hydrness2040 6 yıl
Dinamiklik bunun en temelini oluşturuyor ve şuan için rakipsiz ve benzersiz...
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SystemApps 6 yıl
windows yakacak ortalığı yine...arayüz belki sade olabilir ancak amaç zaten gösteriş değil fonsiyonalite...Dinamiklik bunun en temelini oluşturuyor ve şuan için rakipsiz ve benzersiz...
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fatality1907 6 yıl SystemApps
SystemApps

windows yakacak ortalığı yine...arayüz belki sade olabilir ancak amaç zaten gösteriş değil fonsiyonalite...Dinamiklik bunun en temelini oluşturuyor ve şuan için rakipsiz ve benzersiz...

arkadaş neymiş bu arayüz arayüz diye tutturmuş gidiyorsunuz. iş arayüz ile olacaksa linux tartışmasız dünyanın 1 numaralı işletim sistemi olurdu. başka üstün bir özelliği yokmu bu windows 8 in?
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