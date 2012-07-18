Windows 8, 26 Ekim'de son kullanıcıyla buluşuyor

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde yapılan Microsoft Global İş Ortağı Konferansı’nda Ekim ayı içerisinde satışa sunulması planlandığı açıklanan Windows 8’in, çıkış tarihi netleşti. Steven Sinosfky tarafından Microsoft’un yıllık satış toplantısında yapılan açıklamaya göre merakla beklenen yeni işletim sistemi 26 Ekim’de son kullanıcıyla buluşacak.
Buna göre tüketiciler, Windows 8’i 26 Ekim’de satın alabilecekleri gibi güncelleme işlemini de bu tarihte yapabilecekler.
Özellikle metro arayüzüyle alıştığımız çizgisinin dışına çıkan Windows 8’in geliştirme çalışmalarında geçtiğimiz günlerde RTM seviyesine geçilerek; yeni işletim sisteminin satışa sunulması için gerim sayım başlamıştı.
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linux'un arayüzünde ne var? ben iyi bir arayüz görmedim. ubuntu falan hep basit görünüyor sslerde. arayüz herşeydir.
RTM değil o RP. RTM daha çıkmadı.
Grafiklerin kaliteli olması harddisk daha çok veri okuma, +belirli bi yüzde farkı daha çok ekran kartı kullanımına yol açacağını düşünüyorum.Arayüz basit olduğunda sata2 lerde bile güzel performanslar verebilir.Günümüzde hdd lerin hemen load olduğunu düşünürsek.
Mantık fena değil aslında, kullanım da fena değil, ama kareler çok basit duruyor. Daha şık simgeler kullanılması lazım.
Buna minimalizm deniyor yeni çağın en popüler tasarım mantığı... sadelik ve özgünlük ön plandadır. Hiç bir moda akımından veya gelenekten etkilenmez. Kökeni 1960'lardır fakat gelecek on yılda tüm dünya'yı saracak sanat akımıdır. Basitliğin güzelliğine inanılır. Kısacası microsoft biraz ileri dönük düşünmüş. Bence mantıklıda yapmış. Çünkü bir şey ne kadar süslüyse o kadar geçicidir..
arkadaş neymiş bu arayüz arayüz diye tutturmuş gidiyorsunuz. iş arayüz ile olacaksa linux tartışmasız dünyanın 1 numaralı işletim sistemi olurdu. başka üstün bir özelliği yokmu bu windows 8 in?