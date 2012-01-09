Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8 Beta yol haritası sızdırıldı

7 yıl
16,1b
1
32
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'in beta sürecine ilişkin yol haritası sızdırıldı. Eylül ayındaki BUILD Geliştiriciler Konferansı'nda Önizleme Sürümü genel kullanıma sunulan Windows 8 için yine genel kullanıma açık olan resmi beta sürümünün Şubat ayının ikinci yarısında yayımlanacağı bildirilmişti. WinUnLeak sitesinin haberine göre şu an hala beta öncesi aşamada olan Windows 8 için bu durum 21 Ocak tarihine kadar değişmeyecek ve 23 Ocak'ta test sürecindeki katılımcıar Windows 8 Beta Final sürümünü oylayacaklar.
Windows 8 için nihai beta sürümü imzalandıktan sonra Microsoft, şirket için önizleme ile bu sürümü gösterecek. 8200.winmain_win8b1. sürümünün hedeflendiği resmi beta için Şubat ayının ikinci yarısının seçilmesinde, o tarihlerde gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi büyük rol oynadığı düşünülüyor. ARM versyonu da olacak  yeni işletim sistemi ile Microsoft, tablet bilgisayar pazarında yükselişe geçmeyi umuyor ki Windows 8'deki en önemli yeniliklerin pek çoğunun bu hedefin gerçekleştirilmesi yolunda yapılmış güncellemeler olduğu söylenebilir.
Geçtiğimiz Haziran ayındaki Computex Fuarı'nda ve ardından Eylül ayındaki BUILD etkinliğinde x86 ve ARM tabanlı sistemlerde çeşitli demoları yapılan Windows 8 işletim sisteminin bu yılın ortalarına doğru altın sürüme ulaşması ve yılın ikinci yarısında hazır olması bekleniyor. Windows 8'li ilk bilgisayarların son çeyrekte çıkması beklenirken, yeni işletim sisteminin x86 versiyonunu kullanacak ilk tabletlerin Intel çözümlerini temel alacağı ifade ediliyor. ARM tabanlı Windows 8 tabletlerin çıkışı ise yıl sonunu bulacak gibi görünüyor. Windows 8 yepyeni bir arayüz ve yeni uygulama mağazası ile gelecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
realteco 7 yıl en beğenilen
jibe

Batuhan Kılıç

jibe

Apple dan bişiy sızdırabilen yok nedense ilginç gerçekten.

apple sızdırma konusunda şovlarda, daha adı geçmeden çıkacak ürünlere sahip oluyor insanlar neredeyse ve apple da sızdıran yok diyorsun, ezbere yazmak bu herhalde


Ben ezbere yazıyorum ama sende kendinle deilsin sanırım neyden bahsettiğini bile anlamış değilim paralel evrenden mi yazıyosun bize?


Ne içiyosanız çabuk söyleyin , sağlam bişeye benziyo!
jibeBatuhan KılıçjibeApple dan bişiy sızdırabilen yok nedense ilginç gerçekte...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ciddiyetsiz 7 yıl
yorumlarda herkes arayüze bakarak iyi/kötü demiş ama bir işletim sistemi öncelikle arayüzden değil çekirdekten oluşur. arayüz (kabuk) kullanıcıya görünen kısım. bunu da windows için explorer.exe üzerinde (yardımcı programlar yardımıyla) oynayarak windows'un istediğiniz sürümünde xp,vista,7 fark etmez yapabilirsiniz. kaldı ki 7 vista programlarının tamamını destekleme özelliğiyle çıktı, 8 de 7'nin çalıştırdığı tüm programları destekleyerek çıkacak.
arayüz olarak 8'in 7'den 2 temel farkı metro arayüzü ve pencerelerde ribbon (office 2007 ve 2010da kullanılan) arayüzü.
bunlar dışında 8'in çekirdeği 7'ye göre şu haliyle ile daha hızlı. aynı sistemlerde ilk kurulumdan sonra saf sistemlerin ram kullanımı arasında da fark var.
windows dp sürümünden gelen önerileri değerlendirerek arayüz ve çalışma yapısında değişiklikler yaptı. son sürümde ve güncellemelerle başka yenilikler de yapılacaktır. kendi adıma dp sürümünü denemiş ve memnun kalmış biri olarak beta (ya da kullanıcı önizleme) sürümünü de deneyip kararlı sürümü çıktığında hemen yükseltmeyi düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DRACON1C 7 yıl Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz

yorumlarda herkes arayüze bakarak iyi/kötü demiş ama bir işletim sistemi öncelikle arayüzden değil çekirdekten oluşur. arayüz (kabuk) kullanıcıya görünen kısım. bunu da windows için explorer.exe üzerinde (yardımcı programlar yardımıyla) oynayarak windows'un istediğiniz sürümünde xp,vista,7 fark etmez yapabilirsiniz. kaldı ki 7 vista programlarının tamamını destekleme özelliğiyle çıktı, 8 de 7'nin çalıştırdığı tüm programları destekleyerek çıkacak.

arayüz olarak 8'in 7'den 2 temel farkı metro arayüzü ve pencerelerde ribbon (office 2007 ve 2010da kullanılan) arayüzü.

bunlar dışında 8'in çekirdeği 7'ye göre şu haliyle ile daha hızlı. aynı sistemlerde ilk kurulumdan sonra saf sistemlerin ram kullanımı arasında da fark var.

windows dp sürümünden gelen önerileri değerlendirerek arayüz ve çalışma yapısında değişiklikler yaptı. son sürümde ve güncellemelerle başka yenilikler de yapılacaktır. kendi adıma dp sürümünü denemiş ve memnun kalmış biri olarak beta (ya da kullanıcı önizleme) sürümünü de deneyip kararlı sürümü çıktığında hemen yükseltmeyi düşünüyorum.

Çok iyi hatırlıyorum. Windows 7'nin betası şu anda kullandığımız sp1 ve güncelleştirilmiş Windows 7'den daha hızlıydı.

Diyeceğim şu, Microsoft bana göre Service Pack ve güncellemelerle registry'i şişiriyor ve yavaşlamasına neden oluyor.
Windows 8'in gerçek performansını asıl sürüm çıktıktan ve her zaman yaptığı gibi registry'i şişirdikten sonra göreceğiz.

Saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serenissimo 7 yıl
bu bilgiler ışığında masaüstü sistemlerde pek win8 e geçmeye gerek yok gibi duruyor ; win 7 9 çıkana kadar masaüstü sistemler için yeterli olacak gibi.
8 daha çok tabletlere göre bir windows sürümü gibi duruyor bu sebeple masaüstü için 9 u bekleyeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crower74 7 yıl
arkadaşlar windows8'de stabilite, program ve driver problemleri var mı?
sık sık çökme, program ve oyunlarda kurulum yapmama gibi sorunlarla karşılaştınız mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DRACON1C 7 yıl
Rica ederim.
Tamam hocam, bir deneyin bakalım. İlk kurduğumda bana da karışık gelmişti ama zamanla benim için vazgeçilmez bir şey haline geldi.
Önce Rinmeter'ın son sürümünü ardından da Omnimo 4.1 kur. Tabi diğer arayüzlerden de beğendiğin araçlar olursa onları da bu arayüz ile beraber kullanabiliyorsun.
Omnimo'da bir şeye dikkat et. Arayüzde arkaplanı kaplayan bir eklenti var. Onun ayarları masaüstünü kullanabilmek açısından çok önemli. İstediğin çözünürlükte kullanılabiliyor.
Yolu da; "C:\Users\Kullanıcı Adı\Documents\Rainmeter\Skins\WP7\Background"
Config.exe'yi açıp isteğine göre bahsettiğim arkaplana bir çözünürlük verebilirsin, yani kesebilirsin.
En can alıcı nokta da, bu ayarlar, değişiklik yapıldığı anda uygulanmaz. Onun için Rainmeter simgesine sağ tıklayıp "Refresh All" yapman gerekiyor. Ayrıca bunu her yeni arayüz eklediğinde Rainmeter'da görünmesi için yapmalısın.
Sormak istediğin bir şey olursa ö.m. gönderebilirsin.
Ayrıca Rainmeter kullanımını öğrenmek açısından faydalı 1-2 link buldum.
forum.donanimhaber.com/...
frmtr.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 7 yıl
metro arayüzü aksine kişiselleştirilebilir hocam. ki istemezseniz klasik başlat menüsü de kullanabiliyorrsunuz. laptop ile touchpad kullanarak metro arayüzünü rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. ilk verdiğim videoda videonun sonunda touch language diye görünüyor ve bu metro arayüzün rahatlıkla kullanılmasını sağlıyor. ama aslında tablet kullanıcıları düşünülerek yapılmış o konuda haklısınız.
windows 8 çok büyük yenilik getirmiyor demek haksızlık olur çünkü office 2007 ve 2010 kullananlar bilir ribbon arayüzün ne kadar işlevsel olduğunu. ha ahım şahım bir yenilik değil tabi. ama kaput altında yapılan değişiklikler çok daha önemli. aynı sistemler üzerinde windows 7 ve 8 karşılaştırmalarını izleyin youtube dan. açılış süreleri bile başlı başına yenilik sayılır. ki ssd kullanmadan.
DRACON1C arkadaşın masaüstü güzel ama çok karışık değil mi? bende çok uğraştım rainmeter için ama yok beceremedim :)
stabilite çok daha önemli. ve win8 bunu hakkıyla veriyor. daha dp aşamasında olmasına rağmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DRACON1C 7 yıl
@alprkrkmz;

Tablet kullanıcıları düşünülerek tasarlandığı ve normal arayüzün de Windows 7'den pek farkı olmadığı için daha beta aşamasına geçmek üzere olan Windows 8 kullanmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum.
Bahsettiğiniz gibi, performans ve stabilite çok önemli. İşletim sisteminde açılış süresi ve gerek entegre programlar, gerekse 3. parti programlar ile uyumluluk çok önemlidir.
Microsoft bu konuda Windows 8 ile başarılı gibi görünüyor ve zamanla tabi ki Windows 7 yerine koyacağımız işletim sistemi olacaktır.

Masaüstüm size karışık gelmiş olabilir, saygı duyarım. Sonuçta benim isteklerime göre düzenlenmiş bir masaüstü. Sık kullandığım her şey var orada. Siz daha basit, kullanışlı masaüstü tercih ediyor olabilirsiniz.
Rainmeter konusunda yardımcı olabilirim.
Omnimo arayüzü Metro benzeri bir arayüzdür ve çok sayıda araç ekleyebir, dolayısıyla kişiselleştirebilirsiniz.
Ya da browse.deviantart.com/... buradan rainmeter için çeşitli arayüz bakabilirsiniz. Ayrıca Rainmeter'da farklı arayüzlerin tümünü birlikte kullanabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DRACON1C 7 yıl
Windows 8'de bana göre ciddi yenilikler yok.
@Batuist'e katılıyorum.
Farklı şeyler arıyorsanız Win7 üzerinde Rocketdock+Objectdock ve en önemlisi Rainmeter [Omnimo arayüzü] denemelisiniz.
Masaüstüme bir bakın.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl DRACON1C
DRACON1C

Windows 8'de bana göre ciddi yenilikler yok.
@Batuist'e katılıyorum.

Farklı şeyler arıyorsanız Win7 üzerinde Rocketdock+Objectdock ve en önemlisi Rainmeter [Omnimo arayüzü] denemelisiniz.

Masaüstüme bir bakın.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


senin windows 8'e geçmene gerek kalmamış hatta microsoft senin masaüstünü göre windows 8den utarnırdı sanırım





1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 7 yıl
[DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=3MoGzTdQnX8&feature=player_embedded#!]

izlemeyenler varsa laptopta win8 kullanımı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 7 yıl
hiç pc arayüz sızdırılmıyor diyen arkadaşa gelsin...


1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
Güzel olursa lisanslı almayı düşünüyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realteco 7 yıl en beğenilen
jibe

Batuhan Kılıç

jibe

Apple dan bişiy sızdırabilen yok nedense ilginç gerçekten.

apple sızdırma konusunda şovlarda, daha adı geçmeden çıkacak ürünlere sahip oluyor insanlar neredeyse ve apple da sızdıran yok diyorsun, ezbere yazmak bu herhalde


Ben ezbere yazıyorum ama sende kendinle deilsin sanırım neyden bahsettiğini bile anlamış değilim paralel evrenden mi yazıyosun bize?


Ne içiyosanız çabuk söyleyin , sağlam bişeye benziyo!
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl realteco
realteco

jibe

Batuhan Kılıç

jibe

Apple dan bişiy sızdırabilen yok nedense ilginç gerçekten.

apple sızdırma konusunda şovlarda, daha adı geçmeden çıkacak ürünlere sahip oluyor insanlar neredeyse ve apple da sızdıran yok diyorsun, ezbere yazmak bu herhalde


Ben ezbere yazıyorum ama sende kendinle deilsin sanırım neyden bahsettiğini bile anlamış değilim paralel evrenden mi yazıyosun bize?


Ne içiyosanız çabuk söyleyin , sağlam bişeye benziyo!




bu iyi güldüm doğrusu.. haksızda sayılmaz ama





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rtsbora 7 yıl
ben daha win7'ye yeni geçtim. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 7 yıl
@Oceanco pc arayüzü bildiğiniz windows 7.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16124 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, microsoft ve
3 etiket daha yol haritası windows 8 beta
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl MSI'ın Oyunculara Özel Dizüstüsü GT 683'i İnceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim