Windows 8 Beta yol haritası sızdırıldı





Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'in beta sürecine ilişkin yol haritası sızdırıldı. Eylül ayındaki BUILD Geliştiriciler Konferansı'nda Önizleme Sürümü genel kullanıma sunulan Windows 8 için yine genel kullanıma açık olan resmi beta sürümünün Şubat ayının ikinci yarısında yayımlanacağı bildirilmişti. WinUnLeak sitesinin haberine göre şu an hala beta öncesi aşamada olan Windows 8 için bu durum 21 Ocak tarihine kadar değişmeyecek ve 23 Ocak'ta test sürecindeki katılımcıar Windows 8 Beta Final sürümünü oylayacaklar.

Windows 8 için nihai beta sürümü imzalandıktan sonra Microsoft, şirket için önizleme ile bu sürümü gösterecek. 8200.winmain_win8b1. sürümünün hedeflendiği resmi beta için Şubat ayının ikinci yarısının seçilmesinde, o tarihlerde gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi büyük rol oynadığı düşünülüyor. ARM versyonu da olacak yeni işletim sistemi ile Microsoft, tablet bilgisayar pazarında yükselişe geçmeyi umuyor ki Windows 8'deki en önemli yeniliklerin pek çoğunun bu hedefin gerçekleştirilmesi yolunda yapılmış güncellemeler olduğu söylenebilir.

Geçtiğimiz Haziran ayındaki Computex Fuarı'nda ve ardından Eylül ayındaki BUILD etkinliğinde x86 ve ARM tabanlı sistemlerde çeşitli demoları yapılan Windows 8 işletim sisteminin bu yılın ortalarına doğru altın sürüme ulaşması ve yılın ikinci yarısında hazır olması bekleniyor. Windows 8'li ilk bilgisayarların son çeyrekte çıkması beklenirken, yeni işletim sisteminin x86 versiyonunu kullanacak ilk tabletlerin Intel çözümlerini temel alacağı ifade ediliyor. ARM tabanlı Windows 8 tabletlerin çıkışı ise yıl sonunu bulacak gibi görünüyor. Windows 8 yepyeni bir arayüz ve yeni uygulama mağazası ile gelecek.