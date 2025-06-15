Microsoft, Apple ile dalga geçti: Bu kez hedef iOS 26

Windows Vista'ya benzetildi
Microsoft, Apple'ın iOS 26 ile duyurduğu yeni tasarımı, 2007 yılında tanıtılan Windows Vista ile karşılaştırdı. Şirketin hem Instagram hem de X platformlarında paylaştığı görsellerde, "Bunu burada bırakıyorum" mesajıyla Vista dönemine ait Aero tasarım öğeleri bulunuyor.
Aslına bakacak olursak, Microsoft'un paylaşımındaki temel mesaj oldukça net. Apple'ın 10 yıl sonra "yenilik" olarak sunduğu tasarım dili, Vista döneminde zaten mevcuttu. Üstelik Microsoft, Aero temasından zaman içinde vazgeçti; çünkü kullanım kolaylığı açısından bazı zorluklar yaratıyordu.
Microsoft'un Apple'ı hedefleyen mesajlarına henüz bir yanıt gelmedi. Ayrıca bu göndermeleri çok da ciddiye almamak gerektiğini belirtmekte fayda var. Keza bu tarz göndermeler, şirketler arasındaki tatlı rekabeti daha eğlenceli bir hâle getiriyor.
[instagram=https://www.instagram.com/reel/DKvIXjChU0L/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=czRobWJzcDQ4aDVt]Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.