Microsoft, Apple ile dalga geçti: Bu kez hedef iOS 26

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Tam Boyutta Gör Apple'ın WWDC 25 kapsamında tanıttığı iOS 26 güncellemesi, yalnızca kullanıcıların değil rakip şirketlerin de odağı haline geldi. Daha önce Samsung’un alaycı paylaşımlarına konu olan "Liquid Glass" tasarımı, şimdi de Microsoft'un hedefinde. ABD'li yazılım devi, Apple'ın tasarımını 2007'de kullanıma sunduğu Windows Vista'ya benzeterek sosyal medya hesaplarında esprili paylaşımlar yaptı.

Windows Vista'ya benzetildi

Microsoft, Apple'ın iOS 26 ile duyurduğu yeni tasarımı, 2007 yılında tanıtılan Windows Vista ile karşılaştırdı. Şirketin hem Instagram hem de X platformlarında paylaştığı görsellerde, "Bunu burada bırakıyorum" mesajıyla Vista dönemine ait Aero tasarım öğeleri bulunuyor.

Aslına bakacak olursak, Microsoft'un paylaşımındaki temel mesaj oldukça net. Apple'ın 10 yıl sonra "yenilik" olarak sunduğu tasarım dili, Vista döneminde zaten mevcuttu. Üstelik Microsoft, Aero temasından zaman içinde vazgeçti; çünkü kullanım kolaylığı açısından bazı zorluklar yaratıyordu.

Tam Boyutta Gör Bu arada, Apple'ın yeni tasarımı her ne kadar görsel açıdan yeni olsa da, kullanıcılardan da eleştiri almış durumda. Özellikle bazı kullanıcılar, şeffaf arayüzün okuma netliğini düşürdüğü ve bazı uygulama geçişlerinde dikkat dağınıklığına neden olduğunu söylüyor. Microsoft ise bu tasarımsal riskleri dolaylı biçimde hatırlatarak, Liquid Glass'ın geçmişteki çözümlerle ne kadar benzer olduğuna dikkat çekiyor.

Apple'ın iOS 26 duyuruları Samsung'un alay konusu oldu 4 gün önce eklendi

Microsoft'un Apple'ı hedefleyen mesajlarına henüz bir yanıt gelmedi. Ayrıca bu göndermeleri çok da ciddiye almamak gerektiğini belirtmekte fayda var. Keza bu tarz göndermeler, şirketler arasındaki tatlı rekabeti daha eğlenceli bir hâle getiriyor.

[instagram=https://www.instagram.com/reel/DKvIXjChU0L/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=czRobWJzcDQ4aDVt]

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Microsoft, Apple ile dalga geçti! Bu kez hedef iOS 26

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