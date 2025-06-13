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    Anlık Bildirim

    Microsoft, yeni yapay zeka yardımcısı Copilot Vision'ı sundu

    Microsoft'un yeni kullanıma sunduğu Copilot Vision ile "Nasıl kullanılır" rehberleri tarihe karışıyor. Microsoft Copilot Vision, Windows uygulamalarının hızlı ve etkili kullanmanın yolunu gösterecek.

    Microsoft Copilot Vision Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 10 ve 11'deki Copilot uygulamasına yeni bir özellik ekledi. Copilot Vision olarak adlandırılan bu özellik, yapay zekanın ekranda neler olduğunu görmesini ve size gerçek zamanlı olarak ek bilgi, bağlam ve analiz sunmasını sağlıyor. Microsoft, bu özelliğin ikinci bir göz gibi davrandığını söylüyor.

    Copilot Vision, Windows uygulamalarının nasıl kullanıldığını gösterecek

    Windows’taki Copilot Vision aynı anda iki uygulama ile çalışıyor ve iş akışını bir uygulamadan diğerine devam ettirmenize olanak tanıyor. Highlights özelliği yapay zekadan size rehberlik etmesini ve bir uygulama içinde belirli şeyleri nasıl yapacağınızı açıklamasını istemenize olanak tanıyor. Örneğin; tek bir komutla bir videoyu nasıl kırpacağınızı veya bir fotoğraftan istemediğiniz nesneyi nasıl kaldıracağınızı hızlıca öğrenebilirsiniz. Peki, nasıl açılıyor?

    Copilot uygulamasını başlatarak ve sağ alt köşesindeki gözlük simgesine tıklayarak Copilot Vision'ı etkinleştirebiliyorsunuz. Ardından Copilot ile paylaşmak istediğiniz uygulamayı seçiyorsunuz ve Paylaş’a tıklıyorsunuz. Copilot’a hangi konuda yardım almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Paylaşımı durdurmak için Durdur’a tıklıyorsunuz. Bu özellik, Copilot Pro aboneliği gerektirmiyor.

    Microsoft, Copilot Vision’ın  isteğe bağlı bir deneyim olduğunu, kullanıcının komutu olmadan asla açılmadığını söylüyor. Copilot Vision şu anda ABD’deki Windows 10 ve 11 kullanıcılarına açık. Microsoft, yakında özelliğin diğer ülkelerdeki kullanıcılara da açılacağını belirtiyor.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 17 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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