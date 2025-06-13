Microsoft, yeni yapay zeka yardımcısı Copilot Vision'ı sundu

Copilot Vision, Windows uygulamalarının nasıl kullanıldığını gösterecek
Windows’taki Copilot Vision aynı anda iki uygulama ile çalışıyor ve iş akışını bir uygulamadan diğerine devam ettirmenize olanak tanıyor. Highlights özelliği yapay zekadan size rehberlik etmesini ve bir uygulama içinde belirli şeyleri nasıl yapacağınızı açıklamasını istemenize olanak tanıyor. Örneğin; tek bir komutla bir videoyu nasıl kırpacağınızı veya bir fotoğraftan istemediğiniz nesneyi nasıl kaldıracağınızı hızlıca öğrenebilirsiniz. Peki, nasıl açılıyor?
Copilot uygulamasını başlatarak ve sağ alt köşesindeki gözlük simgesine tıklayarak Copilot Vision'ı etkinleştirebiliyorsunuz. Ardından Copilot ile paylaşmak istediğiniz uygulamayı seçiyorsunuz ve Paylaş’a tıklıyorsunuz. Copilot’a hangi konuda yardım almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Paylaşımı durdurmak için Durdur’a tıklıyorsunuz. Bu özellik, Copilot Pro aboneliği gerektirmiyor.
Microsoft, Copilot Vision’ın isteğe bağlı bir deneyim olduğunu, kullanıcının komutu olmadan asla açılmadığını söylüyor. Copilot Vision şu anda ABD’deki Windows 10 ve 11 kullanıcılarına açık. Microsoft, yakında özelliğin diğer ülkelerdeki kullanıcılara da açılacağını belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.