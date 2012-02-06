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Windows 8 Beta'da Başlangıç Butonu yok

7 yıl
28,3b
1
37
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8 Beta'da Başlangıç Butonu yok
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Microsoft'un son yıllardaki en radikal işletim sistemi olarak gösterilen Windows 8'in resmi beta sürümü için geri sayım başladı. Bu ayın sonuna doğru genel kullanıma sunulması beklenen beta sürüm, Eylül ayında yayımlanan Tüketici Önizleme Sürümü'nden bu yana çıkan tüm güncellemeleri ve yeni özellik eklentilerini içeren çok daha olgun bir yapı sunacak. Tüketici Önizleme Sürümü olarak tanımlanan beta versiyon ile birlikte dünyada en çok kullanılan  görsel arayüz özelliklerinden birisi olan "Start Button" yani "Başlangıç Butonu"na veda edeceğiz.
Microsoft tarafından şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da Çin kaynaklı yeni haber ve görsellere göre, Eylül ayında çıkan Geliştirici Önizleme Sürümü'nde yer alan ve Windows 95'den  bu yana yani son 15 yıldır Microsoft tarafından aralıksız olarak kullanılan Başlangıç Butonu, Redmond merkezli şirket tarafından ilk defa bir sürümden çıkartılmış olacak. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Windows 8, Microsoft tarafından dokunmatik ekran kullanım deneyimini en yüksek seviyeye çıkartacak şekilde geliştiriliyor. Hem ARM hem de x86 işlemcilere yönelik versiyonları olacak Windows 8 işletim sisteminin yaz aylarına doğru altın sürüme ulaşarak üretime girmesi ve Sonbahar döneminde de pazara sunulması bekleniyor. 
Windows 8 Beta'da Başlangıç Butonu yok
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Xagdas 7 yıl
Windows 8 kurup da 2 saat başında zaman geçirmemiş insanlar "Ulan Windows 8'de kesin böyledir" demiyorlar mı yaa, harbiden ÇILDIRIYORUM...!!!
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SysEdit 7 yıl
Vatandaşlar start botonunu aktive-deaktive eden program bile yapmışlar buyrun ... ghacks.net/...
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Rainbow6 7 yıl
windows7 de nasil quick lunch dugmelerini sonadan aktif ediyosak muhtemelen bunda da oyle bi durum olabilir ... bence baslatsiz bi windows pek iyi bi fikir degil linux de bile var artik .. android tabletlere bakarsaniz baslat menusu yok ama app butonu var .. windows gibi komplike sistemlerde baslat gibi bi buton gereklidir bence cunku buradan ayarlara programlara belgelere ulasabiliriz kaldiki masa ustune yigmak istemedigimiz bi cok seyide baslat butonu arkasina sakliyoruz .. tabi win8 in yapisini canli canli gormeden bunlari yaziyorum ( mac sistemlerinin sismemesinin baslat menusunun varligi yada yokluguyla alakasi yok aslinda ... mac lerde de direk baslat dugmesi olamasada buna benzer bi sistem mevcut aslinda )
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abrenax 7 yıl
ftd
arkadaşlar önizleme versyonunu kullandınız mı bilmiyorum ama ben denedim, arayüz çok ilkel gözüküyor, yani 80li yıllarda çıksaydı belki çok beğenirdik, windows phone gibi ilkel

valla ben yüklemiştim bi ara ama pek bi değişiklik göremedim. mesela windowsu resetleme, gelişmiş görev yöneticisi falan yoktu sadece metro denilen o arayüz vardı zaten onu da kaldırınca win7 nin aynısı oldu xD. fark ettiğim tek değişiklik pencere kenarındaki buton renklerinin biraz değişik olması ve kenarların 7deki gibi yuvarlatılmış değil de sivrileştirilmiş olmasıydı xD . görünüm olarak pek bir değişiklik yok ama ileriki sürümlerde özellik ve hız olarak farklılıklar olacakmış. yeni sürümlerde sürekli yepyeni bir arayüzün de ortaya çıkmasına pek gerek olmadığını düşünüyorum çünkü diğer işletim sistemlerinde de genelde öyle oluyor. mesela mac os yıllardır güncelleme yapıyor fakat arayüz eskisinin aynısı.
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ftd 7 yıl
arkadaşlar önizleme versyonunu kullandınız mı bilmiyorum ama ben denedim, arayüz çok ilkel gözüküyor, yani 80'li yıllarda çıksaydı belki çok beğenirdik, windows phone gibi ilkel
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AsiCimbomlu 7 yıl
bunu kullanıcının kontrolüne bırakmak lazım yoksa çok tepki toplar
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wustti 7 yıl
yahu şu olaya bile yapılan yorumlara bak memleket meselesi haline gelmiş :) yani adamlar koymasa bile oraya başlat butonu eklemek ne kadar zor bi iş hepinize katılıyorum.
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alpa07 7 yıl
alışırız alışırız
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xLmNt13 7 yıl
Windows 7 gibi olsun yeter. Vista gibi hantal işletim sistemi istemiyoruz. İyi olursa lisanslı alabilirim :)
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Virinom 7 yıl
Çok sakin haber olmuş kim ne derse desin Samsung :DD
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abrenax 7 yıl
şimdiki sürümünde de başlat menüsü yerine metro arayüzü geliyor ancak regeditten ufak bir ayar yaparak eski haline döndürülebiliyor. bunda da öyle bir seçenek olucaktır.
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