Windows 8 Beta'da Başlangıç Butonu yok

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un son yıllardaki en radikal işletim sistemi olarak gösterilen Windows 8'in resmi beta sürümü için geri sayım başladı. Bu ayın sonuna doğru genel kullanıma sunulması beklenen beta sürüm, Eylül ayında yayımlanan Tüketici Önizleme Sürümü'nden bu yana çıkan tüm güncellemeleri ve yeni özellik eklentilerini içeren çok daha olgun bir yapı sunacak. Tüketici Önizleme Sürümü olarak tanımlanan beta versiyon ile birlikte dünyada en çok kullanılan görsel arayüz özelliklerinden birisi olan "Start Button" yani "Başlangıç Butonu"na veda edeceğiz.
Microsoft tarafından şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da Çin kaynaklı yeni haber ve görsellere göre, Eylül ayında çıkan Geliştirici Önizleme Sürümü'nde yer alan ve Windows 95'den bu yana yani son 15 yıldır Microsoft tarafından aralıksız olarak kullanılan Başlangıç Butonu, Redmond merkezli şirket tarafından ilk defa bir sürümden çıkartılmış olacak. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Windows 8, Microsoft tarafından dokunmatik ekran kullanım deneyimini en yüksek seviyeye çıkartacak şekilde geliştiriliyor. Hem ARM hem de x86 işlemcilere yönelik versiyonları olacak Windows 8 işletim sisteminin yaz aylarına doğru altın sürüme ulaşarak üretime girmesi ve Sonbahar döneminde de pazara sunulması bekleniyor.
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valla ben yüklemiştim bi ara ama pek bi değişiklik göremedim. mesela windowsu resetleme, gelişmiş görev yöneticisi falan yoktu sadece metro denilen o arayüz vardı zaten onu da kaldırınca win7 nin aynısı oldu xD. fark ettiğim tek değişiklik pencere kenarındaki buton renklerinin biraz değişik olması ve kenarların 7deki gibi yuvarlatılmış değil de sivrileştirilmiş olmasıydı xD . görünüm olarak pek bir değişiklik yok ama ileriki sürümlerde özellik ve hız olarak farklılıklar olacakmış. yeni sürümlerde sürekli yepyeni bir arayüzün de ortaya çıkmasına pek gerek olmadığını düşünüyorum çünkü diğer işletim sistemlerinde de genelde öyle oluyor. mesela mac os yıllardır güncelleme yapıyor fakat arayüz eskisinin aynısı.