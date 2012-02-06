Windows 8 Beta'da Başlangıç Butonu yok

Microsoft'un son yıllardaki en radikal işletim sistemi olarak gösterilen Windows 8'in resmi beta sürümü için geri sayım başladı. Bu ayın sonuna doğru genel kullanıma sunulması beklenen beta sürüm, Eylül ayında yayımlanan Tüketici Önizleme Sürümü'nden bu yana çıkan tüm güncellemeleri ve yeni özellik eklentilerini içeren çok daha olgun bir yapı sunacak. Tüketici Önizleme Sürümü olarak tanımlanan beta versiyon ile birlikte dünyada en çok kullanılan görsel arayüz özelliklerinden birisi olan "Start Button" yani "Başlangıç Butonu"na veda edeceğiz.

Microsoft tarafından şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da Çin kaynaklı yeni haber ve görsellere göre, Eylül ayında çıkan Geliştirici Önizleme Sürümü'nde yer alan ve Windows 95'den bu yana yani son 15 yıldır Microsoft tarafından aralıksız olarak kullanılan Başlangıç Butonu, Redmond merkezli şirket tarafından ilk defa bir sürümden çıkartılmış olacak. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Windows 8, Microsoft tarafından dokunmatik ekran kullanım deneyimini en yüksek seviyeye çıkartacak şekilde geliştiriliyor. Hem ARM hem de x86 işlemcilere yönelik versiyonları olacak Windows 8 işletim sisteminin yaz aylarına doğru altın sürüme ulaşarak üretime girmesi ve Sonbahar döneminde de pazara sunulması bekleniyor.