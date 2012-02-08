Windows 8 Tüketici Önizleme sürümü 29 Şubat'ta yayınlanıyor

Microsoft'un pek çok devrimi beraberinde getirecek Windows 8 işletim sisteminin Tüketici Önizleme sürümünün tarihiyle ilgili bugüne kadar pek çok haber yapıldı. Nihayet Microsoft sürümün yayın tarihini resmi olarak duyurdu.





Bu yılın artık yıl olmasını değerlendiren Microsoft, ay sonunda Barselona'da başlayacak MWC 2012 fuarının 29 Şubat Çarşamba gününe denk gelen ayağında düzenleyeceği bir etkinlikle Windows 8 Tüketici Önizleme sürümünü tanıtacak. Etkinlik saat 14.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğin internet üzerinden canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor.





Bilindiği gibi MWC 2012 fuarı tüketici elektroniğine yönelik bir fuar. Microsoft'un fuarda Windows 8 gibi bir yazılım ürününün tanıtımını yapması biraz garip karşılanıyor. Bunun yanında etkinlikte Windows Phone 8 sürümünün tanıtılacağını iddia edenler de var.