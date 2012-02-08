Windows 8 Tüketici Önizleme sürümü 29 Şubat'ta yayınlanıyor

Haber Editörü
Microsoft'un pek çok devrimi beraberinde getirecek Windows 8 işletim sisteminin Tüketici Önizleme sürümünün tarihiyle ilgili bugüne kadar pek çok haber yapıldı. Nihayet Microsoft sürümün yayın tarihini resmi olarak duyurdu.
Bu yılın artık yıl olmasını değerlendiren Microsoft, ay sonunda Barselona'da başlayacak MWC 2012 fuarının 29 Şubat Çarşamba gününe denk gelen ayağında düzenleyeceği bir etkinlikle Windows 8 Tüketici Önizleme sürümünü tanıtacak. Etkinlik saat 14.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğin internet üzerinden canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor.
Bilindiği gibi MWC 2012 fuarı tüketici elektroniğine yönelik bir fuar. Microsoft'un fuarda Windows 8 gibi bir yazılım ürününün tanıtımını yapması biraz garip karşılanıyor. Bunun yanında etkinlikte Windows Phone 8 sürümünün tanıtılacağını iddia edenler de var.
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Her atın binicisi var, arkadaşın yazdığı gibi Ankara'da bile Hanefilerin yemediği çok çeşitli deniz ürünleri marketlerde vızır vızır satıyor, özellikle Demetevlerde camiilerden biliyorum çok sayıda şafi vatandaş var, onların aldıkları deniz ürünleri o sektöre yetiyorda artıyor bile. Windows8de o veya bu şekilde satacak ve kısa zamanda ilk sıraya oturacaktır kanatimce.
Ne demek istediğini tam olarak anlayamasamda şöyle söyliyim. Ben windows 8in dokuntik kontrolünü kötü bulmuyorum aksine şimdiye kadar yapılmış en iyi kontrol tecrübesini sunacatır final sürüm büyük ihtimal. ama bu kadar saf dokunmatik arabirime göre geliştirilmiş bir arabirimi klavye ve mouse ile kullanmak dokunmatik olarak kullanmak kadar ergonomik olmuyor demek istediğim o. yani microsoft bu sürümü ona göre son tüketiciye sunmalı. çünkü biz bunları dokunmatik tabletlere kurmayacağız klavye ve mouse ile kullandığımız sistemlere kuracağız anlatabildim mi? Yani sen windows 8 son tüketici sürümünü indirecek olsan bir tablete kurma olasılığın kaçtır? yada kullanıcıların yüzde kaçında dokunmatik özellikli monitörü var? benim demek istediğim bunu göz önünde bulundurarak microsoft bu sürümü çıkarmalı.. artı alicanın dediği gibi RC sürüm bile değil beta sürüm. daha çok şey değişebilir. windows 7de bile her RC sürümde performans farkı hissediyorduk ki microsoftun şu aşamada performanstan ziyade işlevselliğe önem verdiği bir döneminde işletim sisteminin.. hatta bunu söyleyen ben değilim Steven Sinofsky ta kendisi..
orjinal windows 8 e geçme fikri olan var mı?
Daha yolları uzun.. Her şeyin değişme ihtimali var.