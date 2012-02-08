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Windows 8 Tüketici Önizleme sürümü 29 Şubat'ta yayınlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un pek çok devrimi beraberinde getirecek Windows 8 işletim sisteminin Tüketici Önizleme sürümünün tarihiyle ilgili bugüne kadar pek çok haber yapıldı. Nihayet Microsoft sürümün yayın tarihini resmi olarak duyurdu. 

Bu yılın artık yıl olmasını değerlendiren Microsoft, ay sonunda Barselona'da başlayacak MWC 2012 fuarının 29 Şubat Çarşamba gününe denk gelen ayağında düzenleyeceği bir etkinlikle Windows 8 Tüketici Önizleme sürümünü tanıtacak. Etkinlik saat 14.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğin internet üzerinden canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. 

Bilindiği gibi MWC 2012 fuarı tüketici elektroniğine yönelik bir fuar. Microsoft'un fuarda Windows 8 gibi bir yazılım ürününün tanıtımını yapması biraz garip karşılanıyor. Bunun yanında etkinlikte Windows Phone 8 sürümünün tanıtılacağını iddia edenler de var.

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DH Misafiri 7 yıl
Tablet ve mobil cihazlara has bir işletim sistemi olacak sanırım..çünki masaüstü için Metro arayüzü ve bizi açılışta karşılayacak olan metro menüsü işkenceye dönecek gibi duruyor...şahsi düşüncem dokunmatik olmayan bir bilgisayarda karşıma metro menüsü çıkması beni cezbetmez...direk masaüstü karşıma çıksın isterim bu benim düşüncem tabiki...
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E_Aydin35 7 yıl
İyi bari iyiymiş az kaldı.:)Sabırsızlıkla bekliyoruz...
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aspirin_00 7 yıl
beleş sürümü hangi tarihte yayınlanacak :)))
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alia58 7 yıl
Bi deneyelim bakalım ne gibi katkılar sağlamış microsoft amcamız :D
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abdulmusavvir 7 yıl
Batuist çok karamsar düşünmüşsün bence yişne de saygı duyarım fikrine. Dokunmatik ekran olayı da dediğin boyuttamıdır değilmidir bir örnek vereceğim. 2 ay önce vatan kampanya yaptı, siteden seçip dayıoğluna dokunmatik ekran almaya gittik, 290 liraydı sanırım, alırken emin olmak için dokunmatik ekran bu değil mi diyorum, hiç bir eleman bilmiyordu. Paşa paşa kullanıyoruz şu an.
Her atın binicisi var, arkadaşın yazdığı gibi Ankara'da bile Hanefilerin yemediği çok çeşitli deniz ürünleri marketlerde vızır vızır satıyor, özellikle Demetevlerde camiilerden biliyorum çok sayıda şafi vatandaş var, onların aldıkları deniz ürünleri o sektöre yetiyorda artıyor bile. Windows8de o veya bu şekilde satacak ve kısa zamanda ilk sıraya oturacaktır kanatimce.
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Batuist 7 yıl abdulmusavvir
baba_mustafa

Batuist çok karamsar düşünmüşsün bence yişne de saygı duyarım fikrine. Dokunmatik ekran olayı da dediğin boyuttamıdır değilmidir bir örnek vereceğim. 2 ay önce vatan kampanya yaptı, siteden seçip dayıoğluna dokunmatik ekran almaya gittik, 290 liraydı sanırım, alırken emin olmak için dokunmatik ekran bu değil mi diyorum, hiç bir eleman bilmiyordu. Paşa paşa kullanıyoruz şu an.
Her atın binicisi var, arkadaşın yazdığı gibi Ankara'da bile Hanefilerin yemediği çok çeşitli deniz ürünleri marketlerde vızır vızır satıyor, özellikle Demetevlerde camiilerden biliyorum çok sayıda şafi vatandaş var, onların aldıkları deniz ürünleri o sektöre yetiyorda artıyor bile. Windows8de o veya bu şekilde satacak ve kısa zamanda ilk sıraya oturacaktır kanatimce.

Ne demek istediğini tam olarak anlayamasamda şöyle söyliyim. Ben windows 8in dokuntik kontrolünü kötü bulmuyorum aksine şimdiye kadar yapılmış en iyi kontrol tecrübesini sunacatır final sürüm büyük ihtimal. ama bu kadar saf dokunmatik arabirime göre geliştirilmiş bir arabirimi klavye ve mouse ile kullanmak dokunmatik olarak kullanmak kadar ergonomik olmuyor demek istediğim o. yani microsoft bu sürümü ona göre son tüketiciye sunmalı. çünkü biz bunları dokunmatik tabletlere kurmayacağız klavye ve mouse ile kullandığımız sistemlere kuracağız anlatabildim mi? Yani sen windows 8 son tüketici sürümünü indirecek olsan bir tablete kurma olasılığın kaçtır? yada kullanıcıların yüzde kaçında dokunmatik özellikli monitörü var? benim demek istediğim bunu göz önünde bulundurarak microsoft bu sürümü çıkarmalı.. artı alicanın dediği gibi RC sürüm bile değil beta sürüm. daha çok şey değişebilir. windows 7de bile her RC sürümde performans farkı hissediyorduk ki microsoftun şu aşamada performanstan ziyade işlevselliğe önem verdiği bir döneminde işletim sisteminin.. hatta bunu söyleyen ben değilim Steven Sinofsky ta kendisi..
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ozkanwap 7 yıl
betasını bir süre kullandım, kullandıgım kadarıyla eğer cihazlar üzerinde yüklü gelmezse w7 yi bırakıp yasal olarak bu sürüme geçmek mantıklı gelmiyor.
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dede17 7 yıl
Yükseltme fiyatlatı ne kadar olur acaba orjinal ultimate den
orjinal windows 8 e geçme fikri olan var mı?
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FlyingUnderpants 7 yıl
Niye dokunmatik arayüz kalveye ve mouse ile işkence olsun ki ? Parmağınla dokunacağın yerlere mouse imleci ile tıklayacaksın o kadar. Ben Win8'de umutluyum. Yine eski sürümlerindeki gibi tam teşekküllü bir işletim sistemi olma özelliğini korurken, daha eğlenceli, sosyal ağlarla tam entegre, daha hafif bir işletim sistemi olacak. Elbette final sürüm satışa çıktıktan sonra service pack 1 gelene kadar belli uyum/stabilite sorunları olacaktır.
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Rainbow6 7 yıl
tuketici on izleme surumu oldugundan tam surum olmayabilir ama bu hali son surume en yakin halidir hatta bu haliyle cikarip yamalarla varsa puruz kapatirlar... win8 her ortama 1 isletim sistemi mantigi oldugundan normal isletim sistemi dokunmatik ekranli cihazlarla da kullanilabilecek sekilde tasarlandi bu acidan bakarsak aslinda tam anlamiyla dokunmatik ekranlar icin uretilmedi yani kullanim aliskanligina gore arayuzu degistirebilirsiniz benim asil merak ettigim mevzu guvenlik mevzusu bu acidan belirgin bi ilerleme oldumu acaba , cunku yamalarla gedikli tasa donene isletim sistemleri ilk ciktigi gibi hizli ve donani dostu olmuyo (yada sonradan microsoft bilerek yapiyo bunu yamalarla millet makina alsin diye ... win7 ilk ciktiginda eski laptoplara yukluyoduk bi sorun olmuyodu simdi yeni islemcileri bile az biraz kastiriyo hep bunlar service packlerle oldu xp de ayni )
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alicans35 7 yıl
Tüketici ön izleme sürümü son sürüme yakın hali değil, bildiğimiz beta1 sürümüdür. Microsoft; sürümleri beta, rc1 , rc-escrow, rtm-escrow, .. vs diye adlandırmaktansa böyle isimler vermeyi uygun görmüş.

Daha yolları uzun.. Her şeyin değişme ihtimali var.
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abrenax 7 yıl
çıkış süresini çok ileriye atmışlar. şubat denildiği için şubatın ortaları daha uygun olurdu. ya da aradaki sürümlerden biri yayınlansaydı en azından bu kadar haber, reklam vs. sonucunda milletin merakı biraz giderilmiş olurdu. neyse bakalım nasıl olucak...
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MyCoDeR 7 yıl
Bu windows 8'in tam sürümü ne zaman gelicek veya bu tüketici önizleme sürümü tam sürümmü olmuş oluyo anlayamadım ben
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