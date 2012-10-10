Windows 8 için yeni bir güncelleme paketi yayınlandı

Haber Editörü
Microsoft, 26 Ekim'de kullanıma sunacağı Windows 8 için 170 MB büyüklüğünde bir güncelleme paketi yayınladı.
Bu güncelleme paketiyle birlikte güç yönetimi, performans iyileştirmeleri, ses ve video oynatılırken görünen çeşitli hatalar düzeltildi. Güncellemeler ile ilgili olarak açıklama yapan Windows şefi Steven Sinofsky, Windows 8'in çıkışının son aylarında RTM sonrası güncellemelerin hazırlanması için sıkı bir şekilde çalışıldığını ifade etti. Hali hazırda Windows 8 kullanan kullanıcılar, söz konusu güncellemeye Windows güncelleme aracı üzerinden erişebilirler.
Bu güncelleme dışında Windows 8'in yeni arayüzü için hazırlanmış dahili uygulamalar için de güncellenmeye başlandığını belirtmekte fayda var.
http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/10/09/updating-windows-8-for-general-availability.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yav he he
Güncelleme çıkarsa suç çıkarmasa suç.
90 binden fazla çalşanı olan bir firmanın sizce bir işletim sistemini(hemde o kadar üstünde durduğu) yarım çıkartma şansı var mı? Herşey bir anda olmaz arkadaşım adamlar hatalarını düzeltiyor. Sanki Windows 7 ye servis paketi daha gelmeyecekmi? XP'ye 3 servis paketi geldi odamı yarım şimdi?
Akıllı millet ya!