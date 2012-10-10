Windows 8 için yeni bir güncelleme paketi yayınlandı

Microsoft, 26 Ekim'de kullanıma sunacağı Windows 8 için 170 MB büyüklüğünde bir güncelleme paketi yayınladı.

http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/10/09/updating-windows-8-for-general-availability.aspx

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Bu güncelleme paketiyle birlikte güç yönetimi, performans iyileştirmeleri, ses ve video oynatılırken görünen çeşitli hatalar düzeltildi. Güncellemeler ile ilgili olarak açıklama yapan Windows şefi Steven Sinofsky, Windows 8'in çıkışının son aylarında RTM sonrası güncellemelerin hazırlanması için sıkı bir şekilde çalışıldığını ifade etti. Hali hazırda Windows 8 kullanan kullanıcılar, söz konusu güncellemeye Windows güncelleme aracı üzerinden erişebilirler.Bu güncelleme dışında Windows 8'in yeni arayüzü için hazırlanmış dahili uygulamalar için de güncellenmeye başlandığını belirtmekte fayda var.