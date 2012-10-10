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Windows 8 için yeni bir güncelleme paketi yayınlandı

6 yıl
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31
İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, 26 Ekim'de kullanıma sunacağı Windows 8 için 170 MB büyüklüğünde bir güncelleme paketi yayınladı.

Bu güncelleme paketiyle birlikte güç yönetimi, performans iyileştirmeleri, ses ve video oynatılırken görünen çeşitli hatalar düzeltildi. Güncellemeler ile ilgili olarak açıklama yapan Windows şefi Steven Sinofsky, Windows 8'in çıkışının son aylarında RTM sonrası güncellemelerin hazırlanması için sıkı bir şekilde çalışıldığını ifade etti. Hali hazırda Windows 8 kullanan kullanıcılar, söz konusu güncellemeye Windows güncelleme aracı üzerinden erişebilirler.

Bu güncelleme dışında Windows 8'in yeni arayüzü için hazırlanmış dahili uygulamalar için de güncellenmeye başlandığını belirtmekte fayda var. 
http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2012/10/09/updating-windows-8-for-general-availability.aspx Yorum Yaz
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napolyon94 6 yıl en beğenilen Batuist
Batuist
Windows 8 kullanıcıları için hayırlı olsun.. Henüz çıkmamış bir işletim sistemine 170MB gibi yüksek boyutta bir güncelleme paketi gelmesi, işletim sisteminin henüz olgunlaşmadan sonlandırıldığını gösteriyor..

Yav he he
BatuistWindows 8 kullanıcıları için hayırlı olsun.. Henüz çıkmamış bir işletim sistemine 170MB gibi yüksek boyutta bir güncelleme paketi gelme...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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Hypnotica 6 yıl
spidercenk
bu microsoft güncelleme çıkartmaktan hazmı duyuyor diye merak ediyorum açıkcası.

Güncelleme çıkarsa suç çıkarmasa suç.
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Menow 6 yıl
Hey allahım, adamlar güncelleme çıkarttı milletten gelen tepkiye bak. Vallahi bir cins bizim millet. Adamlar düzeltiyoruz diyor, bizimkiler neyine düzeltiyosun diye tepki veiyor. Ama bizimkilere göre bu işi yarım yapmak oluyor :)
90 binden fazla çalşanı olan bir firmanın sizce bir işletim sistemini(hemde o kadar üstünde durduğu) yarım çıkartma şansı var mı? Herşey bir anda olmaz arkadaşım adamlar hatalarını düzeltiyor. Sanki Windows 7 ye servis paketi daha gelmeyecekmi? XP'ye 3 servis paketi geldi odamı yarım şimdi?
Akıllı millet ya!
Hey allahım, adamlar güncelleme çıkarttı milletten gelen tepkiye bak. Vallahi bir cins bizim millet. Adamlar düzeltiyoruz diyor, bizimkiler neyine düzeltiyosun ...
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nurettinaz 6 yıl
Tam sürümü çıksın artık. Aklımda ki bütün soru işaretlerini gidermek ve denen bu yeniliği-erişilebilirlik entegrasyonunu- görsem. Yetti gayri gelemedi bir.
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.ıIMAJORIı. 6 yıl
XP tuttu, Vista tutmadı, 7 tuttu, 8 TUTMAZ. Fazla söze gerek yok...
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frkn047 6 yıl
Müthiş ya Windowsun yapımcılarına teşekkür ediyoruz...
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tombombadil_07 6 yıl
Menow
Hey allahım, adamlar güncelleme çıkarttı milletten gelen tepkiye bak. Vallahi bir cins bizim millet. Adamlar düzeltiyoruz diyor, bizimkiler neyine düzeltiyosun diye tepki veiyor. Ama bizimkilere göre bu işi yarım yapmak oluyor :)90 binden fazla çalşanı olan bir firmanın sizce bir işletim sistemini(hemde o kadar üstünde durduğu) yarım çıkartma şansı var mı? Herşey bir anda olmaz arkadaşım adamlar hatalarını düzeltiyor. Sanki Windows 7 ye servis paketi daha gelmeyecekmi? XPye 3 servis paketi geldi odamı yarım şimdi?Akıllı millet ya!

Bizim millete iyilik yaramaz. Hatalarını kabul edip düzeltiyorlarsa daha ne istiyolar. Alışmışız kazık yemeye ondan.
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tombombadil_07 6 yıl
Windows 9 u beklemek daha iyi. 7 nin sefasını zaten yeni sürüyoz. Boşuna 8 e para vermem.
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infom@n 6 yıl
bilgisayarın güç düğmesine bastıktan 5 saniye sonra masaüstünü görmek çok güzel birşey.
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milyondabir 6 yıl
metro arayüzü hic sevemedim umarım öyle kalmaz
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Menow 6 yıl
Hey allahım, adamlar güncelleme çıkarttı milletten gelen tepkiye bak. Vallahi bir cins bizim millet. Adamlar düzeltiyoruz diyor, bizimkiler neyine düzeltiyosun diye tepki veiyor. Ama bizimkilere göre bu işi yarım yapmak oluyor :)
90 binden fazla çalşanı olan bir firmanın sizce bir işletim sistemini(hemde o kadar üstünde durduğu) yarım çıkartma şansı var mı? Herşey bir anda olmaz arkadaşım adamlar hatalarını düzeltiyor. Sanki Windows 7 ye servis paketi daha gelmeyecekmi? XP'ye 3 servis paketi geldi odamı yarım şimdi?
Akıllı millet ya!
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s.volkan 6 yıl
Guncellemerden rahatsiz olan bir akim basladi bazilarinda

Guncelleme guzel bisey. Bazi seylerin duzelmesi gelistirilmesi kadar hos bisey varmi
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alprkrkmz 6 yıl
sertacarslan
Başlık Windows 8 için... yerine Windows 8 RC için... şeklinde olsaydı yukarıdaki diyaloglar yaşanmazdı.Başlığı okuyunca insanın ister istemez çıkmamış işletim sisteminin güncellemesi mi olur diyesi geliyor.Bu güzel bir haber tabi, takdir ettim. Adamlar beleş kullanıyorsunuz zaten deyip güncellemeleri sunmak için tam sürümü de bekleyebilirlerdi...

iyi de ne RC si. Windows 8 çıktı ki. RTM sürümü heryerde bulunabiliyor. RC mi kaldı. Bu güncelleme RTM yani Windows 8 için. RC vs. değil.
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sertacarslan 6 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

sertacarslan

Başlık Windows 8 için... yerine Windows 8 RC için... şeklinde olsaydı yukarıdaki diyaloglar yaşanmazdı.Başlığı okuyunca insanın ister istemez çıkmamış işletim sisteminin güncellemesi mi olur diyesi geliyor.Bu güzel bir haber tabi, takdir ettim. Adamlar beleş kullanıyorsunuz zaten deyip güncellemeleri sunmak için tam sürümü de bekleyebilirlerdi...


iyi de ne RC si. Windows 8 çıktı ki. RTM sürümü heryerde bulunabiliyor. RC mi kaldı. Bu güncelleme RTM yani Windows 8 için. RC vs. değil.

Microsoft'un terminolojisi beni bağlamıyor, ha RC, ha RTM. Demagojiye gerek yok.
Ürün CD'ye basılıp raflarda yerini almadan final sürüm olmaz. Zaten ürün "raflarda yerini almadığından" yayınlanmış işletim sistemi hissiyatı uyandırmıyor...
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byJuck 6 yıl
akıcı olsun notebooklarda kasma olmasın bakın şimdiden söyluyorum :)
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Aseudra 6 yıl
Açıkçası bilgisayarlarıma Windows 8 kurmayı düşünmüyorum.Nedense kullanışsız geldi.
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