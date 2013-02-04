Windows 8, ocak ayı içerisindeki %30'luk artışla %2.26'lık bir pazar payına sahip oldu

Haber Editörü
Analiz şirketi Net Applications'ın paylaştığı son rakamlara göre, Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'e geçiş hızı ocak ayı içerisinde %30'dan fazla bir artış gösterdi.
Söz konusu artışla birlikte Windows 8, aralık ayında %1.72 olan işletim sistemi pazarındaki payını %2.26'ya yükseltmiş oldu. Bu artışa rağmen, halen zirveye oynamaktan uzak bir grafik sergileyen Windows 8'in Windows 7, Windows XP, Windows Vista ve Mac OS X 10.8'in gerisinde yer aldığı görülüyor. Windows 8'in önünde yer alan bu işletim sistemlerinin pazar paylarına baktığımızda; Windows 7 %44.48'le liderliğini sürdürürken, Windows XP %39.51, Windows Vista %5.24 ve Mac OS X 10.8'de 2.44'lük pazar payıyla Windows 7'yi takip ediyor.
Yüzdelik dilimlere göre konuşacak olursak, ağır eleştirilere maruz kalan Windows Vista ve Apple'ın Mac OS X 10.8'ini birkaç aylık bir süre zarfında geride bırakması beklediğimiz Windows 8'in Windows XP ve Windows 7'nin payından ne kadar çalabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.zdnet.com/windows-8-share-remains-low-shows-modest-gains-each-month-7000010687/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her işlem için beni geliştirilmiş bir başlat menüsü ekranına sürüklemeye çalışan ve masaüstü deneyiminden koparan bir işletim sistemi. Windows 7 kullanıcısıyım ve başlat menüsünü sadece bilgisayarı kapatmak için kullanıyorum. Bütün işlemlerimi masaüstünden kolaylıkla halledebiliyorum. Win 8'de bu can sıkıcı ve bilgisayarı bir oyuncak gibi gösteren dayatma başlat menüsü opsiyonel olarak ya da başka bir sürüm altında sunulabilirdi. Öte yandan, Vista'dan bu yana değişmeyen simge grubu ve uzayan işlem yolları diğer eksikler.
Umarım bir sonraki Windows sürümü tablet ve masaüstü deneyimini seçmemize olarak tanır. Bilgisayarı hiçbir zaman sosyal ağlara kolayca bağlanmaya olarak tanıyam bir cihaz olarak görmedim.
Üretici firmalar pazara sundukları bütün laptop, netbook ve ultrobook modellerine istisnasız Win 8 yüklerse bu artış doğal olarak devam edecektir.
İki yıl sonra hadi Win9'a deseler ona da mı atlayalım.
orada da en beğenilen yorum;
"8 ipucuna gerek yok ihtiyacınız olan tek ipucu windows 8'i silin ve windows 7 kurun"
ohoo gecen sene win7 nin satis değerlerini göz onunde bulundursak win8 pehh dedirtir .
"Bi bitmediniz ..."
Maşallah yazının seni ilgilendiren kısmı dışındakileri çok iyi anlamışsın.