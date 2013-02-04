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Windows 8, ocak ayı içerisindeki %30'luk artışla %2.26'lık bir pazar payına sahip oldu

6 yıl
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İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows 8, ocak ayı içerisindeki %30'luk artışla %2.26'lık bir pazar payına sahip oldu
 Analiz şirketi Net Applications'ın paylaştığı son rakamlara göre, Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'e geçiş hızı ocak ayı içerisinde %30'dan fazla bir artış gösterdi. 

Söz konusu artışla birlikte Windows 8, aralık ayında %1.72 olan işletim sistemi pazarındaki payını %2.26'ya yükseltmiş oldu. Bu artışa rağmen, halen zirveye oynamaktan uzak bir grafik sergileyen Windows 8'in Windows 7, Windows XP, Windows Vista ve Mac OS X 10.8'in gerisinde yer aldığı görülüyor. Windows 8'in önünde yer alan bu işletim sistemlerinin pazar paylarına baktığımızda; Windows 7 %44.48'le liderliğini sürdürürken, Windows XP %39.51, Windows Vista %5.24 ve Mac OS X 10.8'de 2.44'lük pazar payıyla Windows 7'yi takip ediyor. 

Yüzdelik dilimlere göre konuşacak olursak, ağır eleştirilere maruz kalan Windows Vista ve Apple'ın Mac OS X 10.8'ini birkaç aylık bir süre zarfında geride bırakması beklediğimiz Windows 8'in Windows XP ve Windows 7'nin payından ne kadar çalabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.zdnet.com/windows-8-share-remains-low-shows-modest-gains-each-month-7000010687/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
xp den vazgeçilmiyor demiş bir iki arkadaşta ben şahsen kendi adıma konuşayım benin bilgisayarım baya bir eski bilgisayar ilk aldığım gibi xp duruyor :D yeni çıkıncada yenisi alma gibi bir isteğimde olmuyor.Sen bi 5-10 yıl sonrasına git bakalım şuan ki benim gibi kullanıcılar yeni bir pc almak zorunda kalınca artık wp8 mi vardır ne vardır onu alırlar o zamanda ona mı vazgeçilmez diyeceksin :D
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bkaakco 6 yıl
Çok önemli bir artısı yok. Günümüzde XP bile yetebiliyorsa çoğu kesime 8'e hiç gerek yok.
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okanner48 6 yıl
Windows 98'den bu yana bütün Windows sürümlerini lisanslı kullandım. Vista'da yaşadığım kötü tecrübeler dışında ilk defa bir Windows sürümüne para vermeye çekiniyorum. Yükseltme paketi sanırım 79 TL idi.
Her işlem için beni geliştirilmiş bir başlat menüsü ekranına sürüklemeye çalışan ve masaüstü deneyiminden koparan bir işletim sistemi. Windows 7 kullanıcısıyım ve başlat menüsünü sadece bilgisayarı kapatmak için kullanıyorum. Bütün işlemlerimi masaüstünden kolaylıkla halledebiliyorum. Win 8'de bu can sıkıcı ve bilgisayarı bir oyuncak gibi gösteren dayatma başlat menüsü opsiyonel olarak ya da başka bir sürüm altında sunulabilirdi. Öte yandan, Vista'dan bu yana değişmeyen simge grubu ve uzayan işlem yolları diğer eksikler.
Umarım bir sonraki Windows sürümü tablet ve masaüstü deneyimini seçmemize olarak tanır. Bilgisayarı hiçbir zaman sosyal ağlara kolayca bağlanmaya olarak tanıyam bir cihaz olarak görmedim.
Üretici firmalar pazara sundukları bütün laptop, netbook ve ultrobook modellerine istisnasız Win 8 yüklerse bu artış doğal olarak devam edecektir.
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Vedpla 6 yıl
o nedir ya 2.26 ?
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mesincır 6 yıl
%39.51 hala XP kullanıyor. Birileri Win8 diyor arkadaş. İnsanlar XP'den vazgeçmiyor Win7'den niye vazgeçsin.
İki yıl sonra hadi Win9'a deseler ona da mı atlayalım.
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DH Misafiri 6 yıl
cagataykoroglu
Doanc4nWindows 8 beta sürecindeyken masaüstü kullanıcılarının isteklerine kulak verseydi şimdi vistayı 5 e katlamıştı. Birde şöyle birşey var, bu rakamların içinde 29 tl ye ve 79 tl ye satın alınanlar + skype ile etkinleştirenler var. Şimdi normal fiyattan satılacağına göre windows 8 de o parayı etmiyeceği için bundan sonra aylık en fazla %5-8 artar diye tahmin ediyorum.
Windows un yükseliş nedeni milletin gidip mağazan alması değil. Toptancılar sayesinde bu kadar yaygın. Win 8 de toptan satışlar sayesinde artacak. Herkes toplama pc kullanmıyor. Ayrıca Win 8 karşı olanları hiç anlamıyorum. Biri diyor ki metro çok karışık. E bas enter a masaütüne geç. Kapatmak zor diyor. alt+f4 le kapanıyor. Denetim masası nerede diyor. win tuşu+e ye basınca bilgisayarım açılıyor. Orada kısayolu var. Bu gibi bir ton zırvayla win 8 çamur atılmasını anlamıyorum. Win 8 e çamur atanlar bir şuna baksın.http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2414354,00.asp

orada da en beğenilen yorum;
"8 ipucuna gerek yok ihtiyacınız olan tek ipucu windows 8'i silin ve windows 7 kurun"
1 Yanıt Yanıtla
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Ö. Çağrı Yalçınkaya 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
cagataykoroglu
Orijinalden alıntı: Doanc4nWindows 8 beta sürecindeyken masaüstü kullanıcılarının isteklerine kulak verseydi şimdi vistayı 5 e katlamıştı. Birde şöyle birşey var, bu rakamların içinde 29 tl ye ve 79 tl ye satın alınanlar + skype ile etkinleştirenler var. Şimdi normal fiyattan satılacağına göre windows 8 de o parayı etmiyeceği için bundan sonra aylık en fazla %5-8 artar diye tahmin ediyorum.
Windows un yükseliş nedeni milletin gidip mağazan alması değil. Toptancılar sayesinde bu kadar yaygın. Win 8 de toptan satışlar sayesinde artacak. Herkes toplama pc kullanmıyor. Ayrıca Win 8 karşı olanları hiç anlamıyorum. Biri diyor ki metro çok karışık. E bas enter a masaütüne geç. Kapatmak zor diyor. alt+f4 le kapanıyor. Denetim masası nerede diyor. win tuşu+e ye basınca bilgisayarım açılıyor. Orada kısayolu var. Bu gibi bir ton zırvayla win 8 çamur atılmasını anlamıyorum. Win 8 e çamur atanlar bir şuna baksın.http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2414354,00.asp

orada da en beğenilen yorum;
"8 ipucuna gerek yok ihtiyacınız olan tek ipucu windows 8'i silin ve windows 7 kurun"

ohoo gecen sene win7 nin satis değerlerini göz onunde bulundursak win8 pehh dedirtir .
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Batuist 6 yıl
windows 8 çok yeni bir işletim sistemi olduğu için pazar payının birden sihirli değnek değmiş gibi yükselmesini bekleyen adam zaten bir daha elini bir bilgisayara sürmesin derim. Windows 8 ilk çıktığında çok eleştirmiştim. dokunmatik bir arayüz için gelğiştirilen bir işletim sistemini masaüstü PCde kullanmak çokta mantıklı gelmiyordu.. aslında yapılan şey mesela full HD bir ekranınız varsa ekranı tamamen kullanmaktan başka birşey değil.. yani diyelim bir program başlatıcaksınız full HD bir ekranda windows7de program rama penceresi minicik bir alan.. burada minicik ikonlarla klasörler arasında boğuşarak arama yapan adam çok gördüm - ki bende yaptım.. ama bir sonraki işletim sisteminde microsoft mühendisleri sanırım neden kocaman ekranımız varken minicik alanda sıkışıp kalıyoruz düşüncesiyle sahip olduğumuz ekranı daha verimli kullanabileceğimiz bir form geliştirmişler.. artık daha büyük ve kategorilere ayrılmış bir biçimde bütün ekranın genelinde daha fazla öğeye ulşam imkanımız doğmuş.. buna rağmen hala windows7 başlat menüsünü arayanlara hayret ediyorum.. size daha küçük bir menü yapsalarda rahat etseniz.. denetim masası gibi birçok pencerede başlat menüsünü açtığımız yerde sağ tık yaparak zaten karşımıza çıkıyor.. neyse konu bu değildi ama ben windows8in insanlar tarafından daha çok tanındıkça daha fazla kullanım oranlarına ulaşacağını düşünüyorum..
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Jacoff 6 yıl
Her yeni Windows çıktığında, yeni sürüme laf atanlar;
"Bi bitmediniz ..."
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CodeMachine 6 yıl
start8 uygulamasını kurup win8 in keyfine bakın derim.
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stalker(1979) 6 yıl
Windows 9 çıkınca bu sefer windows 8'i bırakmak istemeyecekler," Ne farkı var ki? "Oyunları çalıştırmaz." Niye para verelim ki?" diyecekler.
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cagataykoroglu 6 yıl
Doanc4n
cagataykoroglu
Doanc4nWindows 8 beta sürecindeyken masaüstü kullanıcılarının isteklerine kulak verseydi şimdi vistayı 5 e katlamıştı. Birde şöyle birşey var, bu rakamların içinde 29 tl ye ve 79 tl ye satın alınanlar + skype ile etkinleştirenler var. Şimdi normal fiyattan satılacağına göre windows 8 de o parayı etmiyeceği için bundan sonra aylık en fazla %5-8 artar diye tahmin ediyorum.
Windows un yükseliş nedeni milletin gidip mağazan alması değil. Toptancılar sayesinde bu kadar yaygın. Win 8 de toptan satışlar sayesinde artacak. Herkes toplama pc kullanmıyor. Ayrıca Win 8 karşı olanları hiç anlamıyorum. Biri diyor ki metro çok karışık. E bas enter a masaütüne geç. Kapatmak zor diyor. alt+f4 le kapanıyor. Denetim masası nerede diyor. win tuşu+e ye basınca bilgisayarım açılıyor. Orada kısayolu var. Bu gibi bir ton zırvayla win 8 çamur atılmasını anlamıyorum. Win 8 e çamur atanlar bir şuna baksın.http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2414354,00.asp
Ne çamur atması? Windows 8 535 tl etmez diyorum bu kadar açık ve net. Ayrıca şunu da söyliyim win8 ile gelen bilgisayarlarına çoğuna win7 kuruluyor.

Maşallah yazının seni ilgilendiren kısmı dışındakileri çok iyi anlamışsın.
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