Windows 8, ocak ayı içerisindeki %30'luk artışla %2.26'lık bir pazar payına sahip oldu

Analiz şirketi Net Applications'ın paylaştığı son rakamlara göre, Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'e geçiş hızı ocak ayı içerisinde %30'dan fazla bir artış gösterdi.





Söz konusu artışla birlikte Windows 8, aralık ayında %1.72 olan işletim sistemi pazarındaki payını %2.26'ya yükseltmiş oldu. Bu artışa rağmen, halen zirveye oynamaktan uzak bir grafik sergileyen Windows 8'in Windows 7, Windows XP, Windows Vista ve Mac OS X 10.8'in gerisinde yer aldığı görülüyor. Windows 8'in önünde yer alan bu işletim sistemlerinin pazar paylarına baktığımızda; Windows 7 %44.48'le liderliğini sürdürürken, Windows XP %39.51, Windows Vista %5.24 ve Mac OS X 10.8'de 2.44'lük pazar payıyla Windows 7'yi takip ediyor.





Yüzdelik dilimlere göre konuşacak olursak, ağır eleştirilere maruz kalan Windows Vista ve Apple'ın Mac OS X 10.8'ini birkaç aylık bir süre zarfında geride bırakması beklediğimiz Windows 8'in Windows XP ve Windows 7'nin payından ne kadar çalabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.zdnet.com/windows-8-share-remains-low-shows-modest-gains-each-month-7000010687/