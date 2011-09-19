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Windows 8 sesli ve görüntülü arama yeteneğine kavuşabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 sesli ve görüntülü arama yeteneğine kavuşabilir
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Windows 8 sesli ve görüntülü arama yeteneğine kavuşabilir
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Windows 8 sesli ve görüntülü arama yeteneğine kavuşabilir
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Microsoft'un merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8'i tanıtmasından sonra tanıtım esnasında açıklanmamış ancak dikkatli izleyicilerin farkettiği yenilikler de bulunuyor. Bunlardan birisi de sesli ve görüntülü arama yeteneği.

Los Angeles'da gerçekleştirilen BUILD konferansında Microsoft konuşmacıları Windows 8'i tanıtırken dev ekran görüntüleri üzerinde yeni işletim sistemini anlatmıştı. Istartedsomething sitesinin yazarı Long Zheng bu görüntülerin bazılarında arama fonksiyonuna ilişkin ayrıntılar yakaladı.

Resimlerin birinde Live Tile tasarımındaki karolardan birisinde, Arama özelliği yanında bir video ikonuyla beraber görünüyor. Videolu görüşme daha önce Windows 8'in internete sızan yapılarında keşfedilen bir özellikti.

Diğer bir resimde ise yine karolardan birinde cevapsız çağrı geldiğine dair bir uyarı bulunuyor. Zheng Windows Live ile ilgili tanıtımın yapıldığı oturumda ise detaylı bir kartvizit gösterildiğini belirtiyor. Bu da bir rehber özelliğinin varlığına işaret ediyor.

Bu özelliklerle ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı ancak Windows 8 üzerinde Chatter adında video görüşmelerine imkan veren bir hizmetin olacağı sanılıyor. Bu da Apple'ın FaceTime hizmetine rakip olacak. 

Microsoft'un Skype'ı Mayıs ayında 8.5 milyar dolara satın alması ile Windows 8 içerisinde sesli ve videolu görüşmelerin olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Chatter uygulamasının Skype öncesinde denenmiş ve sonra vazgeçilmiş olabileceği de belirtiliyor. Windows'un Skype hizmetini Lync ile birlikte sunacağı da iddialar arasında.

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@wise 8 yıl
Skype'ı pek kullanan yok çevremde. Keşke herkes kullansa. Bu skype ile görüşmeler daha güzel.
Win 8 uygulamalarını çok merak ediyorum. Bİr şeyden çekincem var.
yüksek karşıt tema uyumu yoksa win 8 benim için çöp anlamına geliyor.
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crazykirikhan 8 yıl
türkçe klavye nasıl yapıcaz bilgisi olan
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alicans35 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sonicc34 8 yıl
bundan başka dahili pdf okuyucusu, daha gelişmiş indirme yöneticisi, synaptics gibi neredeyse tüm dizüstülerde kullanılan driverlerin otomatik tanınması gibi özelliklerde ekleseler daha güzel olur.Bu örnekler çoğaltılabilir.Disk temizleme aracına ek özelliklerde eklenebilir.Bu gibi özellikler sayesinde her format sonrasında fazladan program kurmamıza gerek kalmaz.
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umutarslan.com 8 yıl
msnde camera ve sesli görüşme imkansız benim evde.Netten mi bilinmez ama skype , da ve google görüntülü görüşmede sorun yok.win8de arama vs özelliği olursa ve ucuz kaynaklı bir yer olursa çok iyi olur.Özellikle sms olursa gençler arasında çok tutabilir.küçük telefon yerine kocaman klavyeden yazmak onları bir nebze de olsa rahatlatır :))
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