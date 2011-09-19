Windows 8 sesli ve görüntülü arama yeteneğine kavuşabilir

Microsoft'un merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 8'i tanıtmasından sonra tanıtım esnasında açıklanmamış ancak dikkatli izleyicilerin farkettiği yenilikler de bulunuyor. Bunlardan birisi de sesli ve görüntülü arama yeteneği.





Los Angeles'da gerçekleştirilen BUILD konferansında Microsoft konuşmacıları Windows 8'i tanıtırken dev ekran görüntüleri üzerinde yeni işletim sistemini anlatmıştı. Istartedsomething sitesinin yazarı Long Zheng bu görüntülerin bazılarında arama fonksiyonuna ilişkin ayrıntılar yakaladı.





Resimlerin birinde Live Tile tasarımındaki karolardan birisinde, Arama özelliği yanında bir video ikonuyla beraber görünüyor. Videolu görüşme daha önce Windows 8'in internete sızan yapılarında keşfedilen bir özellikti.





Diğer bir resimde ise yine karolardan birinde cevapsız çağrı geldiğine dair bir uyarı bulunuyor. Zheng Windows Live ile ilgili tanıtımın yapıldığı oturumda ise detaylı bir kartvizit gösterildiğini belirtiyor. Bu da bir rehber özelliğinin varlığına işaret ediyor.





Bu özelliklerle ilgili henüz kesin bir açıklama yapılmadı ancak Windows 8 üzerinde Chatter adında video görüşmelerine imkan veren bir hizmetin olacağı sanılıyor. Bu da Apple'ın FaceTime hizmetine rakip olacak.





Microsoft'un Skype'ı Mayıs ayında 8.5 milyar dolara satın alması ile Windows 8 içerisinde sesli ve videolu görüşmelerin olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Chatter uygulamasının Skype öncesinde denenmiş ve sonra vazgeçilmiş olabileceği de belirtiliyor. Windows'un Skype hizmetini Lync ile birlikte sunacağı da iddialar arasında.