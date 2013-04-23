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Windows 8.1 ile birlikte başlat butonu geri gelebilir

6 yıl
2b
1
63
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8.1 ile birlikte başlat butonu geri gelebilir
Windows 8 işletim sisteminin en çok tartışılan yanı başlat butonunun kaldırılmasıydı. Yeni arayüzü ile dokunmatik ekranlı cihazları hedef alan Windows 8, kullanıcıların alışmakta zorlandığı bir işletim sistemi olmuş, hatta başlat butonunu geri getiren üçüncü parti uygulamalar kullanıcılardan yoğun ilgi görmüştü. Görünen köy kılavuz istemez dercesine kullanıcıların başlat butonuna olan ilgisi, Redmond merkezli yazılım devine geri attırabilir. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Windows 8'in Blue kod adıyla geliştirilen 8.1 sürüm güncellemesiyle başlat butonuna geri dönüşe tanık olabiliriz.
Windows 8'e önemli miktarda güncelleme, geliştirme ve yeni özellik getirecek 8.1 sürümü, Microsoft'a yakın çeşitli kaynaklara göre sadece başlat butonunu getirmekle kalmayacak aynı zamanda doğrudan klasik masaüstü kullanımını da destekleyecek. Bu önemli zira şu anda Windows 8, yenilikçi Modern arayüz ile geliyor, kullanıcılar sistem açıldıktan sonra geleneksel arayüze geçiş yapabiliyorlar. Windows 8.1 ile birlikte dileyen kullanıcılar geleneksel masaüstü arayüzünü standart kullanım alanı olarak belirleyebilecekler. Tüm bunlara ek olarak yeni güncelleme ile Modern arayüzdeki karoların yani uygulama kutucukları için yeni boyutlandırma seçeneği gelecek ayrıca Microsoft tarafından geliştirilen bazı yeni yazılımlar da varsayılan uygulamalar olarak Windows 8'e dahil olacak. 
Windows 8.1'in genel kullanıma açık önizleme sürümünün Haziran ayında gerçekleştirilecek Microsoft BUILD etkinliği sırasında kullanıma sunulması bekleniyor. Resmi dağıtımına Ağustos ayında başlanacak Windows 8.1, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak pek çok dizüstü bigisayar modelinde standart yazılım olarak karşımıza çıkabiliyor. Windows 8 ile ilgili çok sayıda yeni özellik üzerinde çalışan Microsoft, Windows 9 işletim sistemi içinse yeni bir kadro oluşturmanın peşlinde. Linkedin'de yer alan bazı ilanlar, Microsoft'un Windows 9 işletim sistemi için tecrübeli geliştirici aradığı ortaya çıkmıştı. 


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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
düzenleyince metro arayüzü gayet kullanışlı.
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Team McLaren 6 yıl
Mümkün değil geri koymazlar. Eğer Başlat Menüsü'nü geri getirirlerse bunun adı "geri adım atmak" değil, "hata yaptığını kabul etmek" olur ki MS ve benzeri büyüklükte şirketler bunu yapmıyor.
Apple da iP4 anten skandalında geri toplama ve ücretsiz bumper dağıtma yapmasına rağmen üstüne basa basa "bizde hata yok ama kullanıcılar memnun olmadı" demişti hatta antenleri nerede test ettiklerine dair TV reklamları yayınlamıştı hatırlarsanız. Sonuçta da iP4 satılmaya devam etti ve sorunu sonraki parti cihazlarda düzeltmelerine rağmen sorunlu ilk nesil cihazlar için resmi geri toplama yapılmadı.
Mümkün değil geri koymazlar. Eğer Başlat Menüsü'nü geri getirirlerse bunun adı "geri adım atmak" değil, "hata yaptığını kabul etmek" olur ki MS ve benzeri büyük...
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alito 6 yıl
Sevgili Microsoft, çok basit bak bunuda yaptınmı tamamdır.

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DH Misafiri 6 yıl
hmm
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ZéuS 6 yıl
Alışkanlık yaptı zaten, hiç gereği yok!
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DH Misafiri 6 yıl
Yeni bir uygulama platformu yaratmak istediler. Başlat menüsü olsaydı metronun yüzüne bakan olmayacaktı. O sebepten başlat menüsünü komple iptal ettiler. Bu bir dayatmaydı. Metro uygulama platformu da istenen başarıyı sergileyemedi. Bakalım ne karar alacaklar. Geri adım atacaklarını çok düşünmüyorum ama belli de olmaz.
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PostMortem 6 yıl
Yapacakları tek şey 7 arayüzünü makyajlayıp geri kalan her şeyi elden geçirmekti. 7 varken kim ne yapsın dokunmatik için üretilmiş 8'i. Tamam, ev kullanıcıları için neyse de Server 12 arayüzünü niye böyle yapıyorsunuz? Gördüğüm kadarıyla Server 12 kullanan kimse memnun değil. Kısaca 7 ve Server 08 r2 gibi süper nimetler varken popülizme ayak uydurup tasarımı değiştirmemek gerekiyor.
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KaSaTuRa. 6 yıl
metro arayüzü dokunmatik ekranı olmayan bir cihaz için saçmalıktan başka birşey değil, zaten bunu görüp başlat menüsü yazılımı yapanlar parayı kırdı birkaç ayda, gayet güzel çalışan hızlı windows 8 e başlat menüsünü en azından alternatif olarak tekrar koyarlarsa windows 7 den geçişi çok daha hızlı sağlarlar
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ercanncan 6 yıl
Başlata gerek yok aslında ama herkez alıştığı için bi anda değişiklik iyi gelmedi
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Boldrex 6 yıl
Bence seçenek olmalı kullanıcı istediği gibi düzenlesin
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IMPEDIMENTA 6 yıl
müşterine hiçbir şeyi dayatamazsın microsoft bunu anla artık. seçenek sunmak zorundasın.
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Legolas Greenleaf 6 yıl
Hiç kullanmadım win 8 işletim sistemli bir bilgisayar. Kısa süre inceleme fırsatım olmuştu sadece. Bana da pek kolay gelmedi o an bu arayüze alışmak.
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nedim@tm 6 yıl
Bence metro arayüzü ile klasik ara yüzüde aynı sistem içerisinde seçenekli olarak kullanılabilir olmalı böylece isteyen klasik isteyen yeni yüzüyle kullanır...
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filteke 6 yıl
sırf onun yüzünden win 8 den vazgeçtim
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Nightmare70 6 yıl
Start 8 Kullanıyorum kafam rahat :D
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BD911 6 yıl
Gelmesin bence ben böyle sevdim...
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Srcn81 6 yıl
wayyy

gelsin tabi yaa..

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MK* 6 yıl
en iyisi dokunmatik panel
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DH Misafiri 6 yıl
MACCCC!
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