Windows 8.1 ile birlikte başlat butonu geri gelebilir

Windows 8 işletim sisteminin en çok tartışılan yanı başlat butonunun kaldırılmasıydı. Yeni arayüzü ile dokunmatik ekranlı cihazları hedef alan Windows 8, kullanıcıların alışmakta zorlandığı bir işletim sistemi olmuş, hatta başlat butonunu geri getiren üçüncü parti uygulamalar kullanıcılardan yoğun ilgi görmüştü. Görünen köy kılavuz istemez dercesine kullanıcıların başlat butonuna olan ilgisi, Redmond merkezli yazılım devine geri attırabilir. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Windows 8'in Blue kod adıyla geliştirilen 8.1 sürüm güncellemesiyle başlat butonuna geri dönüşe tanık olabiliriz.

Windows 8'e önemli miktarda güncelleme, geliştirme ve yeni özellik getirecek 8.1 sürümü, Microsoft'a yakın çeşitli kaynaklara göre sadece başlat butonunu getirmekle kalmayacak aynı zamanda doğrudan klasik masaüstü kullanımını da destekleyecek. Bu önemli zira şu anda Windows 8, yenilikçi Modern arayüz ile geliyor, kullanıcılar sistem açıldıktan sonra geleneksel arayüze geçiş yapabiliyorlar. Windows 8.1 ile birlikte dileyen kullanıcılar geleneksel masaüstü arayüzünü standart kullanım alanı olarak belirleyebilecekler. Tüm bunlara ek olarak yeni güncelleme ile Modern arayüzdeki karoların yani uygulama kutucukları için yeni boyutlandırma seçeneği gelecek ayrıca Microsoft tarafından geliştirilen bazı yeni yazılımlar da varsayılan uygulamalar olarak Windows 8'e dahil olacak.

Windows 8.1'in genel kullanıma açık önizleme sürümünün Haziran ayında gerçekleştirilecek Microsoft BUILD etkinliği sırasında kullanıma sunulması bekleniyor. Resmi dağıtımına Ağustos ayında başlanacak Windows 8.1, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak pek çok dizüstü bigisayar modelinde standart yazılım olarak karşımıza çıkabiliyor. Windows 8 ile ilgili çok sayıda yeni özellik üzerinde çalışan Microsoft, Windows 9 işletim sistemi içinse yeni bir kadro oluşturmanın peşlinde. Linkedin'de yer alan bazı ilanlar, Microsoft'un Windows 9 işletim sistemi için tecrübeli geliştirici aradığı ortaya çıkmıştı.



