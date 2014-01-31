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Windows 8.1 ilk güncellemesinde doğrudan masaüstüne başlatma olabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
12,5b
1
16
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8.1 ilk güncellemesinde doğrudan masaüstüne başlatma olabilir

Windows 8 işletim sisteminin piyasaya sürülmesi sonrasında özellikle Başlat butonunun olmaması ve doğrudan masaüstü moduna başlamaması eleştirilmekteydi. Zaman içerisindeki güncellemelerle Başlat butonu dolaylı da olsa sistemde yerini almıştı. 

Gelen yeni bilgilere göre Windows 8.1 ilk güncellemesinde varsayılan olarak doğrudan masaüstü modunda başlatma özelliğinin geri geleceği belirtiliyor. Böylece kullanıcıların başlangıç ekranında Masaüstü karosunu aramasına gerek kalmayacak. 

Güncelleme ile ilgili diğer bir yenilik ise modern Windows uygulamalarının küçültme ve kapatma seçeneğine sahip olması. Bilindiği gibi uygulamalar, masaüstü modundan başlatılan klasik bir versiyonun yanında başlangıç ekranından tam ekran olarak başlatılan modern bir versiyona sahipti. 

Yenilik sayesinde modern uygulamaların küçülerek masaüstü moduna geçilebiliyor. Bu da modern uygulamaların da artık masaüstü modunda çalıştığını gösteriyor. 

Güncelleme beta sürümü geliştiricilere dağıtıldığı için sık sık bu tür sızıntılar yaşanıyor ve güncellemenin ne tür yenilikler getireceği de böylece gözler önüne seriliyor. Microsoft'un Windows 8.1 ilk güncellemesini 11 Nisan tarihinde yayınlayacağı tahmin ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Windows-8.1-Update-1-to-feature-minimize-and-close-button-options-for-Metro-apps-boots-straight-into-desktop_id52045 Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Bu Haberi Yazan Editörümüz Sanırım Hiç Windows 8.1 Kullanmamış. 8.1 ile Bu Özellik Zaten Windows 8'e Kazandırıldı. Bilmeyenler (ve Editörümüz) için:
Görev Çubuğuna Sağ Tık - Gezinti'ye Tık - "Oturum açtığımda veya ekrandaki tüm uygulamaları kapattığımda Başlangıç yerine masaüstüne git"e Tık.
Oldu da Bitti Maşallah.
Ayrıca "nerdeydi lan bu masaüstü karosu" Diye Arayan Arkadaşlar da Eğer Masaüstü Karosunu En Sol Üste Yerleştirirlerse Sadece Enter'a Basarak Masaüstüne Geçiş Yapabilirler. Saygılar :)
Sistemi Kötülemeden Önce Kllanmayı Öğrenmekte Fayda Var Diye Düşünüyorum..
Bu Haberi Yazan Editörümüz Sanırım Hiç Windows 8.1 Kullanmamış. 8.1 ile Bu Özellik Zaten Windows 8'e Kazandırıldı. Bilmeyenler (ve Editörümüz) için:Görev Ç...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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fortunasuper 5 yıl
Ha ha hahahahaha ben windows 7 kullanıyorum,hiç bööle polimik,polişik mevzuulara girmiyorum.
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X-FI 5 yıl
forums.mydigitallife.info/...(Spring-GDR)-Expected-in-March-Release-in-BUILD/page16?p=870325&posted=1#post870325
izlemede kalın. ;)
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Bu Haberi Yazan Editörümüz Sanırım Hiç Windows 8.1 Kullanmamış. 8.1 ile Bu Özellik Zaten Windows 8'e Kazandırıldı. Bilmeyenler (ve Editörümüz) için:
Görev Çubuğuna Sağ Tık - Gezinti'ye Tık - "Oturum açtığımda veya ekrandaki tüm uygulamaları kapattığımda Başlangıç yerine masaüstüne git"e Tık.
Oldu da Bitti Maşallah.
Ayrıca "nerdeydi lan bu masaüstü karosu" Diye Arayan Arkadaşlar da Eğer Masaüstü Karosunu En Sol Üste Yerleştirirlerse Sadece Enter'a Basarak Masaüstüne Geçiş Yapabilirler. Saygılar :)
Sistemi Kötülemeden Önce Kllanmayı Öğrenmekte Fayda Var Diye Düşünüyorum..
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Master_Evil 5 yıl
akıl edilmedi falan değil bilinmiyor, o kadar gizemi var ki w8'in
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DH Misafiri 5 yıl
Valla kusura bakmasın haberin yazarı ama insan hiç araştırmadan haber hazırlar mı yahu? Ayıp ayıp utanın kendinizden, windows'a nasıl çamur atacağınızı şaşırdınız resmen. Pc ilk açılışında direkt olarak masa üstü modunda açılma özelliği zaten var?! Ben uzun zamandır kullanıyorum! Ayrıca windows 8 biraz şans verdiğiniz zaman gerçekten rahat kullanışlı hızlı bir sistem olmuş. Kurduğumdan beri hiç çökme kasma takılma veya meşhur mavi ekran hatası olmadı. Ben herkese tavsiye ediyorum. Ayrıca artık şu çocukça inadı bırakın derim ben başlat butonua ilgili olarak. Ben hiç aramıyorum, şu anda her şey güzel ve elimin altında.
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Baran18 5 yıl
Sacma sapan is yapiyorlar sonra yaptklarindn donmek icin ugrasip duruyolar sonra yeni windows satlmadi dyorlar ....satilir bekleyin!
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Sirkadyen 5 yıl
Evet, zaten mevcut ki bu özellik şuan ? Bilgisayarı açtığımda direk masaüstüm geliyor 8.1'de. Başlatı felan da hiç aratmıyor, sol alttaki windows simgesine sağ tıklayınca eski başlatta ne varsa aynıları çıkıyor.
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mehmedaltair 5 yıl
İstenen tüm özellikleri bir kerede verseler ölürler zaten
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Húrin 5 yıl
ekrem71 olmuş bitmiş olaylara bile olabilir edebilir diyor. Ağız alışkanlığı sanırım bayadır var bu özellik zaten.
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redbest 5 yıl
Evet, her açtığımda "neredeydi lan bu masa üstü karosu" diye büyük bir arayış içine giriyordum.
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cemoktem 5 yıl redbest
redbest
Evet, her açtığımda "neredeydi lan bu masa üstü karosu" diye büyük bir arayış içine giriyordum.


üst sol tarafa koy bunu akıl edemedin mi
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WB 5 yıl
Aynen zatn var.. olmadi bu :))
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MRT_ 5 yıl
11 Martta yayınlanacak
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DH Misafiri 5 yıl
Yenilik yerine eskiye zorunlu çark desek daha yerinde olacak
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