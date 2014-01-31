Windows 8.1 ilk güncellemesinde doğrudan masaüstüne başlatma olabilir





Windows 8 işletim sisteminin piyasaya sürülmesi sonrasında özellikle Başlat butonunun olmaması ve doğrudan masaüstü moduna başlamaması eleştirilmekteydi. Zaman içerisindeki güncellemelerle Başlat butonu dolaylı da olsa sistemde yerini almıştı.





Gelen yeni bilgilere göre Windows 8.1 ilk güncellemesinde varsayılan olarak doğrudan masaüstü modunda başlatma özelliğinin geri geleceği belirtiliyor. Böylece kullanıcıların başlangıç ekranında Masaüstü karosunu aramasına gerek kalmayacak.





Güncelleme ile ilgili diğer bir yenilik ise modern Windows uygulamalarının küçültme ve kapatma seçeneğine sahip olması. Bilindiği gibi uygulamalar, masaüstü modundan başlatılan klasik bir versiyonun yanında başlangıç ekranından tam ekran olarak başlatılan modern bir versiyona sahipti.





Yenilik sayesinde modern uygulamaların küçülerek masaüstü moduna geçilebiliyor. Bu da modern uygulamaların da artık masaüstü modunda çalıştığını gösteriyor.





Güncelleme beta sürümü geliştiricilere dağıtıldığı için sık sık bu tür sızıntılar yaşanıyor ve güncellemenin ne tür yenilikler getireceği de böylece gözler önüne seriliyor. Microsoft'un Windows 8.1 ilk güncellemesini 11 Nisan tarihinde yayınlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Windows-8.1-Update-1-to-feature-minimize-and-close-button-options-for-Metro-apps-boots-straight-into-desktop_id52045