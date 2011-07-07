Windows 8'in halka açık ilk beta sürümü Ocak ayında çıkabilir

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Windows 8 işletim sistemi için yoğun bir çalışma içerisinde olan Microsoft, Eylül ayındaki BUILD Geliştiriciler Konferansı'yla birlikte ilk beta sürümünü sınırlı bir kullanıcı grubuna sunmuş olacak. ARM ve x86 tabanlı platformlar için en az 4 farklı versiyonunun olacağı konuşulan Windows 8'in halka açık ilk beta sürümü ise Ocak ayında yayınlanabilir.





Microsoft tarafından şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulama bulunmuyor ancak firmaya yakın kaynaklar, Windows 8'in genel kullanıma sunulacak ilk beta sürümü için Ocak ayında düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı 2012'yi işaret ediyorlar. Microsoft'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre şirket geleneği bozmayacak ve her yıl düzenlenen fuarın 2012 ayağında Windows 8 sürprizi yapacak.





Hatırlanacağı üzere Microsoft, Xbox oyun konsolu, Avatar Kinect ve Windows 7 işletim sisteminin halka açık ilk beta sürümünü daha önceki yıllarda yine aynı fuardaki açılış sunumlarında yapmıştı. Bu arada bir başka habere göre Microsoft, Windows 8 işletim sisteminin CTP (Community Technical Preview) sürümünü, 11-14 Temmuz'da gerçekleştireceği Küresel İşortağı Konferansı'nda yayınlayabilir.