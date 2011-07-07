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Windows 8'in halka açık ilk beta sürümü Ocak ayında çıkabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,2b
1
48
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji dünyasının merakla beklediği Windows 8 işletim sistemi için yoğun bir çalışma içerisinde olan Microsoft, Eylül ayındaki BUILD Geliştiriciler Konferansı'yla birlikte ilk beta sürümünü sınırlı bir kullanıcı grubuna sunmuş olacak. ARM ve x86 tabanlı platformlar için en az 4 farklı versiyonunun olacağı konuşulan Windows 8'in halka açık ilk beta sürümü ise Ocak ayında yayınlanabilir.

Microsoft tarafından şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama ya da doğrulama bulunmuyor ancak firmaya yakın kaynaklar, Windows 8'in genel kullanıma sunulacak ilk beta sürümü için Ocak ayında düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı 2012'yi işaret ediyorlar. Microsoft'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre şirket geleneği bozmayacak ve her yıl düzenlenen fuarın 2012 ayağında Windows 8 sürprizi yapacak.

Hatırlanacağı üzere Microsoft, Xbox oyun konsolu, Avatar Kinect ve Windows 7 işletim sisteminin halka açık ilk beta sürümünü daha önceki yıllarda yine aynı fuardaki açılış sunumlarında yapmıştı. Bu arada bir başka habere göre Microsoft, Windows 8 işletim sisteminin CTP (Community Technical Preview) sürümünü, 11-14 Temmuz'da gerçekleştireceği Küresel İşortağı Konferansı'nda yayınlayabilir.

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DH Misafiri 7 yıl
Dogru sen bedavaya kaçıp lenux kulanıyorsun demi:D arkadaşlar bence Windows gerekeni yapıyor dogrudur belki bi rakibi yok ama düşün ün macintosh olsaydı ne olurdu diye bence macintosh olsaydı belki birazdaha fazla performans elde ederdik ama herşeyi apple stor dan almak zorunda kalırdık adamlar herşeyi para ile satıyor windows da en azından uygun programı bulabiliyorsunuz ve daha kulanışlı
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tahir40 8 yıl
umarım sistem gereksinimlerini düşürürler ya da telefonlarda/tablet bilgisayarlarda rahat çalışacak bit lite sürümünü de yaparlar. Şu akıllı telefonlarla bi torrent download bile yapılmıyor :) En azından ben beceremedim.
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Captain Pilot 8 yıl
Nasıl bir işletim sistemi olacağını çok merak ediyorum.
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vidoko 8 yıl
bence win7 den birazdaha performans ve görsel olarak iyi olablir..
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Lamelif_ 8 yıl
İnşallah hiçbir oyunda uyumsuzluk sorunu olmaz.
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Deníz 8 yıl
Fazla birşey beklemeyin bence 3 5 birşeyler koyup önümüze koyacaklar
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Ryso 8 yıl
Ben bizim gibi kullananlara yenilik yapacaklarını pek zannetmiyorum, büyük ihtimal dizayn olarak da w7'ye benzeyecektir. Windows 8 ile tabletlere ve dokunmatik alanda pazar payı kapmayı amaçlıyorlar bence.
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CodeMachine 8 yıl
ios, macos, android işletim sistemlerinin build numarası yüskeltilmiş versiyonlarının hiçbir artısı olmamasına rağmen bayram var gibi karşılayan ve windows 8 den % 60 performans artışı bekleyen insanların eminim % 90 ı windows 7 kullanıyordur.
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Recharged 8 yıl
Epey uzun bir süre.
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umutarslan.com 8 yıl
paypay88
Windows 8 de Xbox 360 oyunları açılacakmış ?_*

öyle bir şey olursa xbox satışları düşer.hatta kim alır merak ediyoru
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Opricnik 8 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

paypay88

Windows 8 de Xbox 360 oyunları açılacakmış ?_*


öyle bir şey olursa xbox satışları düşer.hatta kim alır merak ediyoru


yeni xbox çıkacak ozamanda
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hhdk 8 yıl
Tahminimce bütün hevesler 1-2 yıl içinde üst üste gelen service packlerle sönecektir. tıpkı xp vista ve 7 nin bize yaptığı gibi. Yine de yeni olan iyidir. Bu arada görsel değişiklikleri çağa ayak udurma bakımından başarılı buldum bence artık "windows" isminden de kurtulmalılar.
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Opricnik 8 yıl
Windows 8 'de Xbox 360 oyunları açılacakmış ?_*
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Proinfinto 8 yıl
Merak La bekliyoruz Ben 8 den çok ümitliyimm Gerçi 7 de zaten benim ihtiyaçlarımı karşılıyan bir sistem oldu ama 8'de daha üstün olacağını Ümit ediyoroumm...
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Tanarri 8 yıl
M3uR
Geleneksel PCnin değişecegi adım olarak görüyorum ben. Ya değişir ya da Microsoft nokia gibi çöker...

Nokia gibi çökmesi için rakibinin çok olması lazım oda öle çok bi sayıda olmadı için bir çok kulanıcın dönüp dolaşıcağı yer yine microsoft...
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chatlaxs 8 yıl
microsoft çökermi yav
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ezimuse 8 yıl
Dx12 nin gelmesi zor daha 11i doğru dürüst kullanamıyorlar pek umutla bakmamak lazım ama yinede kullanıcaz
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