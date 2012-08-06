Windows 8'in yerleşik uygulamalarına ait görseller yayınlandı

Microsoft’un Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 işletim sistemilerine ait RTM sürümünü duyurmasının ardından, Windows Store da işletmelere açıldı.





Windows 8’in RTM sürümünü daha önceden elde etmiş olanlar da yerleşik uygulamalara ait ekran görüntüleri internette paylaşmaya devam ediyor.





Son yayınlanan görsellerde Bing uygulaması, Xbox ön ekini almış müzik, video ve SmartGlass uygulaması, Takvim, Ajanda, klasik mayın oyunu, fotoğraflar, People ve mesajlaşma uygulamaları güncellenmiş halleriyle yerini almış. Yine de final sürümüne kadar yerleşik uygulamaların değişikliğe uğrayabileceği belirtiliyor.









http://www.liveside.net/2012/08/02/windows-8-rtm-built-in-apps-revealed-via-screenshots-bing-xbox-music-video-smartglass-and-more/