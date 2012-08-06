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Windows 8'in yerleşik uygulamalarına ait görseller yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 işletim sistemilerine ait RTM sürümünü duyurmasının ardından, Windows Store da işletmelere açıldı.

Windows 8’in RTM sürümünü daha önceden elde etmiş olanlar da yerleşik uygulamalara ait ekran görüntüleri internette paylaşmaya devam ediyor.

Son yayınlanan görsellerde Bing uygulaması, Xbox ön ekini almış müzik, video ve SmartGlass uygulaması, Takvim, Ajanda, klasik mayın oyunu, fotoğraflar, People ve mesajlaşma uygulamaları güncellenmiş halleriyle yerini almış. Yine de final sürümüne kadar yerleşik uygulamaların değişikliğe uğrayabileceği belirtiliyor.
Windows 8'in yerleşik uygulamalarına ait görseller yayınlandı
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http://www.liveside.net/2012/08/02/windows-8-rtm-built-in-apps-revealed-via-screenshots-bing-xbox-music-video-smartglass-and-more/ Yorum Yaz
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JohnLord 7 yıl en beğenilen
Gerçekten çok güzel
Android arayüzü yalan bunun yanında, (tablet versionun'dan bahsediyorum)
İpad'de zaten arayüz diye birşey yok 4 ana ekran uygulama logoları felan
Gerçekten çok güzelAndroid arayüzü yalan bunun yanında, (tablet versionun'dan bahsediyorum)İpad'de zaten arayüz diye birşey yok 4 ana ekran uygulama log...
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tembelherif 7 yıl
MESSAGING uygulması tutulursa şayet(mobil dahil) whatsapp vs birçok uygulamanın pabucu dama atılır.Adamlar bu sayede hotmail&windowslive olayını daha çok kullanılır hale getirmeyi amaçlıyorlar.Yine windows'dan bir tekel atılımı.Bill Gates hep bu mantık yüzünden yıllarca mahkemelerde sürünmüştü...
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JoeyBane 7 yıl
Windows 8'de en sevmediğim uygulama videodur. Ekran dokunmatik olmayınca ne gıcık birşeydir ya. Media Player'a göre de kasıntı. Ama müzik uygulaması şahane;)
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GoldPunch 7 yıl
Sanırım ilk defa bir işletim sistemini orijinal alacağım.
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Patria o Muerte 7 yıl
fena gözükmüyor.
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NovaTHOR 7 yıl
yaw bu hp toucpad e yuklenebilecekmi
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alp0007 7 yıl
Şık, sade, kullanışlı.
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daedlus 7 yıl
microsoft diğerlerinden görsellik olarak bir adım önde bide stabillik ios gibi olursa çok iyi olur

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Zuko 7 yıl
O nasıl mayın tarlasıdır?
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savasserter 7 yıl
Ne kadar sade bir tasarımı var. İnce ve büyük yazı tipi çok yakışmış. Sıkılmıştım gölgeli yazılardan bol efektli arayüzden ve cicili bicili ikonlardan. Umarım güzel ve sade göründüğü kadar kullanışlıdır da. Kullanmak için sabırsızlıkla bekliyorum.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Android ve İOS e ciddi gol atacak arayüz ve stabilitedeki gelişmeleriyle..
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Emir 7 yıl
iOS'un cicili bicili ikonlari sıktı beni de.iyi ki beğenildi diye yillardir ayni arayüz.metro cok hos duruyor.alistim baya ilk basta ne kadar yadirgasam da
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GhoryWarrior 7 yıl
Şu deneme süreleri bitse de artık çıksa windows 8, Eğer uygulama olarak da desteklenirse ios gibi iPad i tahtından oynatabilir.
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akif_gamer 7 yıl
Diğer isletimin sistemlerinin çıkışına kıyasla bundan daha ümitliyim.
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