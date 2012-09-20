Windows 8'li HP Envy Phoenix h9 26 Ekim'de satışa sunuluyor

Windows 8 işletim sisteminin geri sayıma geçtiği bugünlerde, OEM ortakları da birbiri ardına yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de HP.





Firma Windows 8 işletim sistemi için yeniden tasarlanmış Envy Phoenix h9 masaüstü bilgisayarını tanıttı. Intel'in Ivy Bridge tabanlı Core işlemci ailesine yer verecek olan yeni kasalar, zırhla kaplı hissi vermesi için özellikle tasarlanmış. Hard disk yuvaları ise vidalamaya gerek bırakmıyor ve 3 HDD için yer sağlıyor. HP, hava akımını ve soğutma performansını geliştirmek için özel bir kablolama yöntemi izlemiş. Ayrıca sıvı soğutma ile en ideal ısı değerlerinin elde edilmesi amaçlanıyor.





Grafik tarafında NVIDIA veya AMD ekran kartlarından seçim yapabileceksiniz. HDD birimi yanında SSD seçenekleri de sunulacak. Express Cache ile hızlı başlatma için SSD kullanılabilecek.





Beats Audio ses teknolojisi, mobil cihazlardan kumanda etme imkanı sunan HP Connected Remote ve uzaktan içerik erişimine imkan tanıyan Connected Photo diğer özellikler. Model 26 Ekim tarihinde Windows 8 ile birlikte satışa sunulacak.