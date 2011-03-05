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Windows 8'li tabletler 2012'nin yaz döneminden önce çıkmayabilir

8 yıl
15,2b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Windows 8 işletim sisteminin Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments gibi firmaların ARM tabanlı SoC platformlarında çalışan versiyonuyla demo gösterim yapan Microsoft tahminlerden ileri bir tarihi hedefliyor olabilir. Bloomberg Businessweek tarafından yayınlanan yeni bir habere göre Microsoft, ARM destekli Windows 8 işletim sistemiyle çalışan tabletler, Ocak ayında yapılacak CES 2012 Fuarı'nda tanıtmayı, satışlara ise okula dönüş dönemi olarak bilinen yaz sonuna doğru başlamayı planlıyor.

Daha önceki haberlerde Microsoft'un, ARM destekli Windows 8 çalışmalarında 1000 mühendisin görev alındığını ve Morgan Stanley analistine göre yeni işletim sisteminin bu yılın sonuna doğru çıkabileceğini belirtmiştik. Ancak gelen son bilgilere göre ARM destekli Windows 8 işletim sistemini kullanan mobil cihazların pazara çıkması için 1,5 yıl gibi uzun bir süre var. Bu süre zarfında iPad 3 ve Tegra 3'lü çok sayıda cihazın pazarda olması ayrıca iOS ve Android platformlarının ciddi güncelleme ve yenilikler alması bekleniyor.

Aradaki uzun süre zarfında Microsoft, Windows 7 işletim sistemini tablet bilgisayarlarda yaygınlaştırmaya çalışacaktır. Ancak bu nokada iki büyük engel bulunuyor. Bunlardan ilki, Windows 7 işletim sistemi bu tür cihazlar için tasarlanmadığından diğerlerinin sunduğu kullanıcı deneyimine yaklaşamıyor. Diğeri ise Windows 7'li tabletlere güç veren Intel ve AMD işlemcilerin güç tüketimi açısından henüz ARM ile rekabet edecek seviyede olamaması. Intel, bu yılın sonuna doğru sunacağı Medfield kod adlı yeni Atom ailesi ile hem yük altında hemde bekleme durumunda ARM ile rekabet edebilecek enerji verimliliğine ulaşacağını belirtirken, bu platforma sahip cihazların çıkması da yine 2012'yi bulacak gibi görünüyor.


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Vipracing 8 yıl
Tablete göre optimize edilmiş 'hafifletilmiş' bir işletim sistemi yapmayıp adapte ediceklerse hiç yapmasınlar daha iyi.
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haisak 8 yıl
nice!!
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hacı.basat 8 yıl
Microsoft ve Via, bu 2 firmanın ertelemeleri gerçekten can sıkıcı seviyelere geldi, Microsofta göre Windows7 bile ARM destekli olacaktı, ertele ertele en son iptal etti, şimdi Windows8 ARM sürümünü ertele ertele nereye kadar, şu anki tercihim Android, hatta Android'in x86 uyumlu sürümünün çıkacağını duyduğumdan beridir de bu sürümü bekliyorum.
x86 destekli Android sürümü çıksın, masamdaki AMD bilgisayara da Android kuracağım.
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ZZ RAT 8 yıl
Microsoft bu yarışta baya baya geri kaldı,
2012'de de pek bir ilerleme kaydedeceklerini sanmıyorum,
bu işler öyle cenaze töreni düzenlemekle olmuyormuş demek ki.
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Bl00dyHell 8 yıl
Hasanhh
hatta Android'in x86 uyumlu sürümünün çıkacağını duyduğumdan beridir de bu sürümü bekliyorum.

x86 destekli Android sürümü çıksın, masamdaki AMD bilgisayara da Android kuracağım.


Resmi olarak 32bit bir Android versiyonu çıkmayacak. Fakat bazı gönüllüler 32bit bir Android yapmayı başarmışlar. Ama bunu masaüstü bilgisayarınızda sadece deneme amacıyla kullanmak istersiniz eminim.

Ayrıca Microsoft bu piyasaya girmemeli bence. Çünkü girdiği her alanın tadını kaçırıyor. Davet etmediğiniz halde siz ve arkadaşlarınızla biryerlere gelen sinir bozucu çocuk gibi.
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darkaura 8 yıl
isin teknik durumunu, iceligini bilmeden yorum yapmak cok saglikli degil ama bu gecikmenin arkasinda intel varsa sasirmam.
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OZKNaln 8 yıl
bunu beyendım.
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dark-knight 8 yıl
microsoft hiç zahmet etmeseydi
2012'ye android,ios alır başını gider
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