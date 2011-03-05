Windows 8'li tabletler 2012'nin yaz döneminden önce çıkmayabilir

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Windows 8 işletim sisteminin Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments gibi firmaların ARM tabanlı SoC platformlarında çalışan versiyonuyla demo gösterim yapan Microsoft tahminlerden ileri bir tarihi hedefliyor olabilir. Bloomberg Businessweek tarafından yayınlanan yeni bir habere göre Microsoft, ARM destekli Windows 8 işletim sistemiyle çalışan tabletler, Ocak ayında yapılacak CES 2012 Fuarı'nda tanıtmayı, satışlara ise okula dönüş dönemi olarak bilinen yaz sonuna doğru başlamayı planlıyor.

Daha önceki haberlerde Microsoft'un, ARM destekli Windows 8 çalışmalarında 1000 mühendisin görev alındığını ve Morgan Stanley analistine göre yeni işletim sisteminin bu yılın sonuna doğru çıkabileceğini belirtmiştik. Ancak gelen son bilgilere göre ARM destekli Windows 8 işletim sistemini kullanan mobil cihazların pazara çıkması için 1,5 yıl gibi uzun bir süre var. Bu süre zarfında iPad 3 ve Tegra 3'lü çok sayıda cihazın pazarda olması ayrıca iOS ve Android platformlarının ciddi güncelleme ve yenilikler alması bekleniyor.

Aradaki uzun süre zarfında Microsoft, Windows 7 işletim sistemini tablet bilgisayarlarda yaygınlaştırmaya çalışacaktır. Ancak bu nokada iki büyük engel bulunuyor. Bunlardan ilki, Windows 7 işletim sistemi bu tür cihazlar için tasarlanmadığından diğerlerinin sunduğu kullanıcı deneyimine yaklaşamıyor. Diğeri ise Windows 7'li tabletlere güç veren Intel ve AMD işlemcilerin güç tüketimi açısından henüz ARM ile rekabet edecek seviyede olamaması. Intel, bu yılın sonuna doğru sunacağı Medfield kod adlı yeni Atom ailesi ile hem yük altında hemde bekleme durumunda ARM ile rekabet edebilecek enerji verimliliğine ulaşacağını belirtirken, bu platforma sahip cihazların çıkması da yine 2012'yi bulacak gibi görünüyor.