Windows 9 bildirim ekranı ortaya çıktı

Haber Editörü
Microsoft'un Windows 9 ile ilgili çalışmaları hız kazanırken, yeni sürümde gelecek önemli değişiklikler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Modern Başlat menüsü sonrasında şimdi sıra bildirim ekranında.
Mobil platformlarda yer alan bildirim sistemleri Chrome OS ve OS X işletim sistemi ile masaüstü platformlara da gelmişti. Microsoft da Windows 9 sürümünde kendi bildirim ekranını geliştiriyor.
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Bildirim Merkezi adını alacak olan özellik ekranın sağ alt kısmında ortaya çıkıyor. Aslında USB bellek takma veya çıkarma gibi işlemlerde kısmen de olsa kullanıcıya bildirim yapılıyordu. Yeni özellik bunları biraraya topluyor ve Skype gibi uygulamalardan da bildirimler sunuyor.
Bildirim Merkezi görev çubuğundaki bir ikon ile saklanıyor veya ortaya çıkıyor. Firmanın merkezi geliştireceği tahmin ediliyor. Bu özelliğin kısa süre sonra yayımlanacak olan Windows 9 önizleme sürümünde yer alıp almayacağı bilinmiyor.
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Bu aralar çok çabuk çıkartıyor.
Metro kötüdür demiyorum, ama dokunmatik olmayan klavye mouse kullanan bilgisayarımda niye kullanıyım ki bana tercih şansı sunsun ister kullanırım ister desktop kullanırım.
Desktoptan kastım 8.1'deki değil, W7'deki gibi başlat menüsüne sahip, aero destekli tam manasında bir desktop.
Multi desktop aynı anda fazla uygulama ile çalışan kişiler için bulunmaz nimet, özellikle de yazılımcılar ve tasarımcılar için uygulama kaosunu ortadan kaldırır ve tek ekranda daha rahat çalışma sunabilir.
Ayrıca bildirimler de mobil teknoloji ile hayatımıza girdi, asıl işletim sistemimizde neden kullanmayalım ? Çok güzel düşünülmüş. Gelen maillerimi, fb bildirimlerimi, feedlerimi takip etmek isterim.
Boot hızı, sistem kaynağı kullanımı da güzel değerlerde olursa(ki oyun performansı için önemli) W7'den sonraki "tutan" işletim sistemi bu olabilir.
Olmadı beyler.MS değil bildiğin M$.Buna afedersiniz "Anasını boyayıp babasına satmak" derler.
Vista-Win7-Win8-Win9 ===>>>> Kaos-Denge-Kaos-Denge
Arada olan kullanıcıların verdiği paralara oluyor.