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Windows 9 bildirim ekranı ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 9 bildirim ekranı ortaya çıktı

Microsoft'un Windows 9 ile ilgili çalışmaları hız kazanırken, yeni sürümde gelecek önemli değişiklikler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Modern Başlat menüsü sonrasında şimdi sıra bildirim ekranında.

Mobil platformlarda yer alan bildirim sistemleri Chrome OS ve OS X işletim sistemi ile masaüstü platformlara da gelmişti. Microsoft da Windows 9 sürümünde kendi bildirim ekranını geliştiriyor. 

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Bildirim Merkezi adını alacak olan özellik ekranın sağ alt kısmında ortaya çıkıyor. Aslında USB bellek takma veya çıkarma gibi işlemlerde kısmen de olsa kullanıcıya bildirim yapılıyordu. Yeni özellik bunları biraraya topluyor ve Skype gibi uygulamalardan da bildirimler sunuyor. 

Bildirim Merkezi görev çubuğundaki bir ikon ile saklanıyor veya ortaya çıkıyor. Firmanın merkezi geliştireceği tahmin ediliyor. Bu özelliğin kısa süre sonra yayımlanacak olan Windows 9 önizleme sürümünde yer alıp almayacağı bilinmiyor.  

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Kulak Misafiri 5 yıl
Microsoft Metro arayüzünü sevdirme işini baştan opsiyon koyarak yapacaktı aslında. O zaman çok daha çabuk kabul görürdü bence.

Bu aralar çok çabuk çıkartıyor.
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meego 5 yıl
inşallah windows 8 kullanıcılarına ucuz olur da alabiliriz.
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Umutcan 5 yıl
Windows 9 bence tutacak, windows 8'de kullanıcıların yakındığı şeylerden ders çıkarmışlar gibi görünüyor. Metro zorlaması yerine başlat menülü komple bir desktop gelmiş.
Metro kötüdür demiyorum, ama dokunmatik olmayan klavye mouse kullanan bilgisayarımda niye kullanıyım ki bana tercih şansı sunsun ister kullanırım ister desktop kullanırım.
Desktoptan kastım 8.1'deki değil, W7'deki gibi başlat menüsüne sahip, aero destekli tam manasında bir desktop.
Multi desktop aynı anda fazla uygulama ile çalışan kişiler için bulunmaz nimet, özellikle de yazılımcılar ve tasarımcılar için uygulama kaosunu ortadan kaldırır ve tek ekranda daha rahat çalışma sunabilir.
Ayrıca bildirimler de mobil teknoloji ile hayatımıza girdi, asıl işletim sistemimizde neden kullanmayalım ? Çok güzel düşünülmüş. Gelen maillerimi, fb bildirimlerimi, feedlerimi takip etmek isterim.
Boot hızı, sistem kaynağı kullanımı da güzel değerlerde olursa(ki oyun performansı için önemli) W7'den sonraki "tutan" işletim sistemi bu olabilir.
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Zenci Forvet 5 yıl
Hoş görünüyor.
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interwap 5 yıl
Bildirimi en iyi yapan uygulamalardan biri digsby di. Artık yok.
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Batuist 5 yıl
win9 çoğu şeyi düzeltiyor.. umarım erken çıkar
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CooL_ROMEO 5 yıl
Sonunda ya , güzel olmuş bu . Sırf bundan dolayı mac kuracaktım ya
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kotukoylu 5 yıl
En az 100 TL lisans ücreti vereceğim(OEM PC vs vs).Daha önceden varolan özelliği kaldırıp yeni bir özellik gibi sunacaklar.Evet bu sefer olmuş diyeceğim?
Olmadı beyler.MS değil bildiğin M$.Buna afedersiniz "Anasını boyayıp babasına satmak" derler.

Vista-Win7-Win8-Win9 ===>>>> Kaos-Denge-Kaos-Denge

Arada olan kullanıcıların verdiği paralara oluyor.
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Manchester United 5 yıl
Gerçekten çok güzel olmuş windows 9. Özellikle isteyenin metro, isteyeninse başlat'ı kullanması. Sabırsızlıkla bekliyorum.
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bkaakco 5 yıl
Windows 8 için acele ettiler, olan bize oldu.
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gokhans19 5 yıl
Şuanki hali windows 9dan çok windows 8.2 kıvamında. Yinede denemek için sabırsızlanıyorum.
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hyasing40 5 yıl
Ubuntuda 10 senedir var sanırım bildirim ekranı :)
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