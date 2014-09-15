Windows 9 bildirim ekranı ortaya çıktı





Microsoft'un Windows 9 ile ilgili çalışmaları hız kazanırken, yeni sürümde gelecek önemli değişiklikler de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Modern Başlat menüsü sonrasında şimdi sıra bildirim ekranında.





Mobil platformlarda yer alan bildirim sistemleri Chrome OS ve OS X işletim sistemi ile masaüstü platformlara da gelmişti. Microsoft da Windows 9 sürümünde kendi bildirim ekranını geliştiriyor.





Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Bildirim Merkezi adını alacak olan özellik ekranın sağ alt kısmında ortaya çıkıyor. Aslında USB bellek takma veya çıkarma gibi işlemlerde kısmen de olsa kullanıcıya bildirim yapılıyordu. Yeni özellik bunları biraraya topluyor ve Skype gibi uygulamalardan da bildirimler sunuyor.





Bildirim Merkezi görev çubuğundaki bir ikon ile saklanıyor veya ortaya çıkıyor. Firmanın merkezi geliştireceği tahmin ediliyor. Bu özelliğin kısa süre sonra yayımlanacak olan Windows 9 önizleme sürümünde yer alıp almayacağı bilinmiyor.