"Windows 9 tüm ekranlara göre kendisini ayarlayacak"





Microsoft'un Windows ekosistemi için yeni büyük güncellemesini gelecek yıl itibariyle piyasaya süreceğine dair beklentiler artarken, yeni sürümün neler sunacağına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor.





Windows 9 ile birlikte Microsoft'un masaüstü, tablet ve akıllı telefon ekosistemlerini biraraya toplayacağı bir süredir dile getiriliyor. Firmaya yakın kaynaklardan gelen son bilgiler de bunu doğruluyor. Buna göre Windows 9 her cihazda farklı bir boyutta ve tecrübede gelecek. Sistem uygulandığı cihazın özelliklerini algılayarak olması gereken boyuta kendisini uyarlayacak.





Örneğin cihaz bir masaüstü modeli ise ve fare/klavye bağlı ise doğrudan masaüstüne başlayacak. Dizüstü modellerinde de durum aynı. Karo ekranlı başlangıç için ayarlar menüsüne gitmek gerekecek.





Ancak tablet ve akıllı telefon modellerinde ise karo tasarımlı başlangıç ekranı karşımıza gelecek. Windows 9 ile birlikte küçük ekranlı cihazlarda geleneksel masaüstü modunun tamamen kalkabileceği belirtiliyor. Ayrılabilir klavyeye veya dönebilir ekrana sahip tabletlerde ise 2 seçenek bulunacak ve karo ekranlı moddan masaüstü moduna geçiş yapılabilecek.





Windows 9 işletim sisteminin Treshold kod adını kullandığı ifade edilirken, tablet ve telefonlara yönelik sürüm ise Treshold Mobile olarak isimlendirilmiş. Treshold Mobile, ARM tabanlı cihazların yanında Intel tabanlı tabletleri de kapsayacak.





Windows 9 ile birlikte gelecek diğer bir yenilik ise mini başlangıç menüsü. Kullanıcıların ısrarla geri dönmek istediği klasik başlangıç menüsü Windows 9'da mini bir şekilde yer alacak ve hem modern uygulama kısayolları hem de klasik masaüstü uygulamaları kısayolları yerleştirilebilecek. Bu noktada tamamen masaüstü uygulama kısayollarına da yer verilebilecek. Menünün liste halinde veya karo halinde kullanılabileceği belirtiliyor. Windows 9 önizleme sürümünün sonbahar aylarında denemeye sunulacağı tahmin ediliyor.





Aynı dönemde Office platformu da tamamen dokunmatik odaklı olarak satışa sunulacak. Microsoft'un yeni sürümü Office Touch olarak adlandıracağı dile getiriliyor. Klasik masaüstü olmayan cihazlarda Office Touch sürümünün ücretsiz olarak yer alacağı ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Windows-9-and-Office-Touch-scheduled-for-April-2015-may-kill-desktop-on-smaller-tablets_id57690