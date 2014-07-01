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"Windows 9 tüm ekranlara göre kendisini ayarlayacak"

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows ekosistemi için yeni büyük güncellemesini gelecek yıl itibariyle piyasaya süreceğine dair beklentiler artarken, yeni sürümün neler sunacağına ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor.

Windows 9 ile birlikte Microsoft'un masaüstü, tablet ve akıllı telefon ekosistemlerini biraraya toplayacağı bir süredir dile getiriliyor. Firmaya yakın kaynaklardan gelen son bilgiler de bunu doğruluyor. Buna göre Windows 9 her cihazda farklı bir boyutta ve tecrübede gelecek. Sistem uygulandığı cihazın özelliklerini algılayarak olması gereken boyuta kendisini uyarlayacak.

Örneğin cihaz bir masaüstü modeli ise ve fare/klavye bağlı ise doğrudan masaüstüne başlayacak. Dizüstü modellerinde de durum aynı. Karo ekranlı başlangıç için ayarlar menüsüne gitmek gerekecek. 

Ancak tablet ve akıllı telefon modellerinde ise karo tasarımlı başlangıç ekranı karşımıza gelecek. Windows 9 ile birlikte küçük ekranlı cihazlarda geleneksel masaüstü modunun tamamen kalkabileceği belirtiliyor. Ayrılabilir klavyeye veya dönebilir ekrana sahip tabletlerde ise 2 seçenek bulunacak ve karo ekranlı moddan masaüstü moduna geçiş yapılabilecek. 

Windows 9 işletim sisteminin Treshold kod adını kullandığı ifade edilirken, tablet ve telefonlara yönelik sürüm ise Treshold Mobile olarak isimlendirilmiş. Treshold Mobile, ARM tabanlı cihazların yanında Intel tabanlı tabletleri de kapsayacak.

Windows 9 ile birlikte gelecek diğer bir yenilik ise mini başlangıç menüsü. Kullanıcıların ısrarla geri dönmek istediği klasik başlangıç menüsü Windows 9'da mini bir şekilde yer alacak ve hem modern uygulama kısayolları hem de klasik masaüstü uygulamaları kısayolları yerleştirilebilecek. Bu noktada tamamen masaüstü uygulama kısayollarına da yer verilebilecek. Menünün liste halinde veya karo halinde kullanılabileceği belirtiliyor. Windows 9 önizleme sürümünün sonbahar aylarında denemeye sunulacağı tahmin ediliyor.

Aynı dönemde Office platformu da tamamen dokunmatik odaklı olarak satışa sunulacak. Microsoft'un yeni sürümü Office Touch olarak adlandıracağı dile getiriliyor. Klasik masaüstü olmayan cihazlarda Office Touch sürümünün ücretsiz olarak yer alacağı ifade ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Windows-9-and-Office-Touch-scheduled-for-April-2015-may-kill-desktop-on-smaller-tablets_id57690 Yorum Yaz
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BARIŞ55 5 yıl Golden Gate
EmreFB1907

Windows 8.1 ' deki inanılmaz fps düşmelerinden sonra windows 7 ' ye döndüm .

Xp ve Windows 7 , Microsoft'un yaptığı en iyi işletim sistemleri .

Ben öyle bir sorun yaşamadım. Gayet akıcı oynadım. 2-3 fps fark eder en fazla.
EmreFB1907Windows 8.1 ' deki inanılmaz fps düşmelerinden sonra windows 7 ' ye döndüm .Xp ve Windows 7 , Microsoft'un yaptığı...
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lj94 5 yıl
windows 8.1 ve windows 7 kullanan birisi olarak windows 8.1 in kesinlikle daha başarılı bir os olduğunu düşünüyorum... win 8.1 beğenmeyen kafa xp kafasıdır açık net.
windows 8.1 ve windows 7 kullanan birisi olarak windows 8.1 in kesinlikle daha başarılı bir os olduğunu düşünüyorum... win 8.1 beğenmeyen kafa xp kafasıdır açık...
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positiveboy 5 yıl
yeni bi dizüstü alıcam 8.1 i sorunsuz kullanıcam bu kadar basit 9 u da ücretsiz verirlerse ne ala vermezlerse de 8.1 e devam
NOT:masaüstünde 7 kullanıyorum ekran kartı driverları 8.1 için çıkmadı AMD ye duyrulur
yeni bi dizüstü alıcam 8.1 i sorunsuz kullanıcam bu kadar basit 9 u da ücretsiz verirlerse ne ala vermezlerse de 8.1 e devamNOT:masaüstünde 7 kullanıyorum...
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dodomoco 5 yıl
Win 7 candir sadece pc icindir tablet telefon melezi aptal bir işletim sistemine gecmicem
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halitozbasli 5 yıl
Amerikalıların güzel bir atasözü var, severim. Çalışıyorsa kurcalama .
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feylosoft 5 yıl
İnsanları anlamak hiç mümkün değil XP çok iyiymiş neye göre iyi:) arayüzü gelmiş geömiş en berbat en çirkin yazılım, win 98'den sonra en fazla hata veren sistem 2001 model üstelik. Tek artısı çok eski sistemlerde hızlı çalışması olabilir ki ben 1 gb ramlı p4 sistemlerde win7'nin görece daha iyi calıştığını gördüm.
Win 7 fena değildir. Win 8 çok daha iyi. Alışkanlıklara bağlı olunacak son sektör donanım ve yazılım sektörüdür arkadaşlar hele hele bu işlerden ekmek yemek istiyorsanız. Unutun bu alışkanlık saçmalıklarını. Ben 36 yaşındayım da saniyesinde vazgeçiyorum bu sistemlerden, bu yaşta yaw size noluyor:)
Yeni olan, her zaman olmasa bile genellikle daha iyidir.
Yaklaşık 10 yazılım kullanarak masaüstü yayıncılıktan ekmek yiyen bir arkadaşınızım. Elimde bir sürü iş varken ben bilgisayarı formatlayıp 8'e geçtim. Hızım, rahatım arttı. Mac os sistemindeki kadar olmasa da kendimi daha rahat hissettim.
Para çok olursa seneye evde de mac os'a geçerim. Ama olmazsa hoşgeldin windows 9
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Infinitum 5 yıl
Bir de daha ucuz olsa...
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Bay H 5 yıl
İlgili güncellemenin adı "Treshold" deği "Threshold"
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neo01470 5 yıl
Ne büyük iş yapmışlar tebrikler
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MühendisMurat 5 yıl


bilgisayarı çok detaylı kullanan birisi olarak ve anakonusunu açmama rağmen 8.1'e ne yaptıysam ısınamadım tamam hızlı tamam yenilik var felan ama ne biliyim arkadaş ya bir win 7 değil işte kaç kere şans verdim olmadı.

üstüne birde bin tane şey istiyor yok UEFI ydi yok hdd biçimini değiştiriyor felan eski win sürümlerine geçmeyelim diye.

yani bunlara gerek yok illa bize bunu dayatamazsın ne oldu başlat menüsünü dayattın da ? tıpış tıpış geri vermek zorunda kaldın. Win7 ' deki aeroyu aldın hızlı olsun diye dümdüz kare çubuklara mahkum ettin , ne oldu ? 8.1 ' de kısmende olsa geri vermek zorunda kaldın.

böyle hem görsel olarak hem kullanış olarak stabil ve sorunsuz bir işletim sistemi bekliyorum yahu win 8-8.1 ' in tamamen atlanılıp 7' yi hem görünüş hem yenilik açısından geliştirip bir win9 çıksa satış rekoru kırar tekrar.

yani win7 üzerinde bile biraz kurcalayan birisi uğraşarak farklı temalarla çok harika görünümler elde ediliyor hemde bunu 20 30 mblik packlerle yapabiliyorsun (imzamda mevcut), koskoca microsoft bunu neden yapmıyor ? hep istemişimdir şöyle görsel ve kullanması zevk veren bir sistem.

bakalım microsoft tarihinde hep bir iyi bir kötü vermiş.

xp iyiydi vista kötü 7 çok iyiydi 8 kötü 9 iyi olmasını bekliyorum.

çıktığı anda zaten anakonu direk bende beklerim.
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The Times 5 yıl
Güzelde çok mavi ekran alıyorum.
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hakyurek 5 yıl
ciktigi gunden bu yana windows 8 ..simdi 8.1 kullaniyorum ..bir kere bile donmadi ..bir kere bile windows 8 den kaynakli bir problem yasamadim ..ezbere konusyor bazi arkadaslar..allah bilir sistemi denemediler bile laf olsun diye yaziyorlar... ayrica bir zahmet xp taze gicir gicir isletim sistemi iken almis oldugunuz bilgisayari yeniledikten sonra windows 8 test edelim ... ilgili arkadaslara duyurumuz olsun...
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mq1n 5 yıl
8 ara geçiş sürümüydü bana kalırsa gerek metro gerek diğer yenilikler uzun süredir en köklü değişmelerdi win9 ile bunların daha stabilleşeceğini düşünüyorum
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Virinom 5 yıl
Microsoft eğer win 9'u xp ve 7 gibi herkesin benimsediği bir işletim sistemi yapmazsa çok kaybeder.
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