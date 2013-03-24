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Windows Blue ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Blue ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Microsoft'un işletim sistemlerindeki büyük güncelleme döngüsünü bir yıla indirmeyi planladığı Windows Blue projesinin ilk test sürümleri bir süredir kapalı olarak geliştiriciler tarafından kullanılıyor ve zaman zaman bazı sızıntılar ortaya çıkıyor.

Bu kez 15 Mart tarihinde derlenmiş 9364 yapı numaralı yeni bir sürüm daha ortaya çıktı ve pek çok önemli detay da bu sayede gündeme geldi. Sürüm başlangıç ekranı ve kişiselleştirme konusunda önemli değişiklikler içeriyor.

Bunlardan ilki başlangıç ekranında karoların biraz daha küçüldüğü ancak masaüstü karosunun biraz daha büyümüş olması. Microsoft'un Windows 8 deneme sürümlerinden bu yana yapılan açılışta doğrudan masaüstüne geçilmemesi eleştirilerini, masaüstü karosunu biraz daha göz önüne getirerek azaltmaya çalıştığı sanılıyor. Karoların boyutları da biraz daha küçülebiliyor. Ayrıca başlangıç ekranını daha fazla kişiselleştirebilme imkanı da sunlmuş.

Diğer bir yenilik uygulamaların yanyana eklenebileceği Snap Views özelliği. Kullanıcılar masaüstünde ikonları yanyana ekleyebildiği gibi bu görünüm seçeneğinde de belirli bir sayıya kadar yanyana pencere ekleyebiliyor. Microsoft varsayılan olarak bunu 4 olarak ayarlamış. Ayrıca yeni alarm, ses kaydı, hesap makinesi uygulamaları da bu özelliğe uyumlu hale getirilmiş. Ancak geliştiricilerin API'leri kullanarak Snap Views için uygulamalarına destek sunmaları gerekiyor.

Bunun yanında ayarlar ekranında tüm gerekli ayarlar eklenmiş. Böylece tablet kullanıcıları değişiklik yapmak için Kontrol Paneli'nden çıkmak zorunda kalmayacak. 

Microsoft Charm menüsünde de eklemeler yapmış. Cihazlar kısmında Play seçeneği, Paylaşım kısmında yeni bir ekran görüntüsü alma seçeneği bunlardan bazıları. Ayrıca başlangıç ekranında ekranı aşağıdan yukarıya sürükleyerek uygulama listesini ortaya çıkarma, masaüstü modunda ekranı aşağı veya yukarı sürükleyerek masaüstü uygulama çubuğuna erişim gibi dokunmatik odaklı yenilikler de bulunuyor. 

Internet Explorer'ın da 11. sürüme ulaşması beklenirken, sekme senkronizasyonu dışında herhangi bir detay elde edilememiş.

Blue güncellemesinin en geç yaz aylarında tek bir önizleme sürümü yayınlaması ve yıl sonuna doğru da kullanıma sunulması bekleniyor.
Windows Blue ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Windows Blue ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı


http://www.theverge.com/2013/3/24/4141286/windows-blue-screenshots-leak-smaller-live-tiles-options-ui Yorum Yaz
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shadow93 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

ya anlamiyorum bu haberden iki uc ekran goruntusunden nasil oluyorda anliyorsunuz iyi iş cikardigini ?
windows kadar berbat işletim sistemi yok.
o kadar guclu cpu larla gpu larla neler yapilir neler ama hala lag var işletim sisteminde hala geç aciliyor hala hala hala...

milletin eli kolu bagli ya istediklerini yapiyorlar. daha az guc ile daha cok isi nasil yaparimi bulmak yerine gucu surekli arttiriyorlar.

microsoft hic minimalist degil.

Bilgisayarıma Windows 8 yükledim, 5-6 saniyede falan açılıp kapanıyor. Şimdiye kadarki o uzun süreler bir anda yok oldu. İnsanlar çok önyargılı yaklaşıyor artık ben çok memnunum Windows'tan, 8 yüklediğimden beri hiç sorun yaşamadım.
DH Misafiriya anlamiyorum bu haberden iki uc ekran goruntusunden nasil oluyorda anliyorsunuz iyi iş cikardigini ?windows kadar be...
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Jacobıan 6 yıl
DH Misafir kaldırılmalı artık...
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Stygián 6 yıl
Yenilik dendi mi milletin gözü dönüyor.Aşın biraz kendinizi arkadaş.
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1080p 6 yıl
Şu bir gerçek ki Microsoft kendi elinde bulunan ama hep ayrı işlem gören ürünlerini Tek çatı altında toplamak için abuk sabuk bir arayüz yapmış.
Ofis, Xbox,Skype,Windows, IE, wphone .Yani sırf evrensel bir arayüz olsun diye masaüstü kullanıcılarına Windows 8 ile işkence etti.
Windows 8in Merto arabirimi tamamen Laptop ve Desktop PC için gereksiz.
Bir E-posta bir de PDF okuyucuyu kullanıyorum.
Elim klavye de start tuşuna gidiyor.
Başlatı terketmesi büyük bir hataydı.
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bilek 6 yıl
Windows 8 peş para etmez resmen içine etmiş win7 ye devam
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Elessar Eredhian 6 yıl
boox
Beni Windows 8den soğutan şey başlat düğmesinin, menüsünün olmayışı yada ilk açılışta masaüstünden başlatamıyor oluşumuz değil, işkence halini alan dokunmatik ekran kulanım özellikleri oldu. Yok efendim fareyle köşeye git olmadı yana git, tut aşşa çek felan fistan fişmekan. Bir to gereksiz Win8 uygulaması abi nedir o windows store yaa tam bir komedi. İlk duyduğuımda CATİA, AutoCAD, Photoshop, 3DS MAX gibi uygulamarı tek bir noktan alabilcez sanmıştım lakin gel görkü boox vede püsürden başka hiç bir şey yok. Google Play çok daha kaliteli........

Fare ile yapılan şeylerin eskisinden ne farkı var? "Şu köşeye git bu köşeye git" yapmadan önce ne yapıyordunuz ben anlamıyorum? Bilgisayar zihnizi okuyup mu açıyordu? Tabii ki de fareyi aktif olarak kullanacaksın. Süs diye değil ya o? Hadi beğenmedin, her şeyin klavye kısayolu var? Windows tuşu ile başlata girebilirsin, Windows+C ile Charm menüsünü açabilirsin, ALT+F4 ile uygulamaları kapatabilirsin, Windows+Tab ile uygulamalar arası geçiş yapabilirsin...
Windows Store başlangıç uygulamaları için bir mağaza ve işini gayet de iyi yapıyor. Uygulama sayısı veya en azından güzel uygulama sayısı o kadar çok olmayabilir ancak o da biraz doğal değil mi sence?
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MIKROP DOGAN 6 yıl
bu yeni bir işletim sistemi mi yoksa güncelleme mi ?

güncellemelere bak dediğimiz de windows blue var mı diyecek yoksa pro enterprise gibi sürüm mü olacak ?
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Elessar Eredhian 6 yıl
onsos1100
bu microsofu anlamak mümkün değil. genelde elindeki potansiyeli sona saklıyor.buna benzer olayı milenyum - xp vista - windows7de de yaşadık.bu güncelleme ile belki cok güzel olucak ancak ilk başta alt yapıyı iyi kuramıyor. sonra düzeltmek için yeni baştan birşey yapıyor bu seferde cok tutuyor yine başı belaya giriyor.

Bu her zaman böyledir. Hiçbir firma elindeki her şeyi, tüm teknolojiyi, tüm ürünleri satışa çıkarmaz. Sadece şirketler için değil, HER ŞEY İÇİN, bu böyledir. Aksi türlü zarar edersiniz.
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muhendizG7 6 yıl
boox
Beni Windows 8den soğutan şey başlat düğmesinin, menüsünün olmayışı yada ilk açılışta masaüstünden başlatamıyor oluşumuz değil, işkence halini alan dokunmatik ekran kulanım özellikleri oldu. Yok efendim fareyle köşeye git olmadı yana git, tut aşşa çek felan fistan fişmekan. Bir to gereksiz Win8 uygulaması abi nedir o windows store yaa tam bir komedi. İlk duyduğuımda CATİA, AutoCAD, Photoshop, 3DS MAX gibi uygulamarı tek bir noktan alabilcez sanmıştım lakin gel görkü bok vede püsürden başka hiç bir şey yok. Google Play çok daha kaliteli........

mantıklı düşün w8 store ne kadar zamandır varki içinde ne kadar çok app olsun?
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muhammeddemir 6 yıl
windows 8 gerçekten şu ana kadarki en iyi sistemi bence Microsoft'un (Bireysel kullanıcı için). İnsanlara alışkanlıklarını değiştirmek zor geliyor. Başta banada zor geliyordu şimdi o kadar verimli kullanıyorum ki iyiki geçmişim diyorum.
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dockhanger 6 yıl
windows 8 çöp
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black_flood 6 yıl
DH Misafiri
ya saçma sapan bir işletim sistemi geçenlerin hepsi pişman oldu ama para verdiler ya güzel diyolar ulan 2 hafta kullandım kafayı yiyecektim yaşasın windows 7 be 5 yıl sonra maca geçerim eğer windows bu saçma işletim sistemini kaldırmazsa[DHTUBE=]

senin kendinde sorun varsa Microsoft ne yapsın ilk çıktığı ügn piyasaya 2 tane sattım gözüm kapalı ne akla hizmetse bende anlayamadım ama hiç te sorun olmadı sıkıntıda yok ve halende hiç şikayet gelmeden çalışıyor. ve bu güne kadar bir çok değiş özelliğini ve menüsünüde görüp kullanmaya başladım. öncede bir arama yapacağız olur olmaz ne varsa döküyordu bilgisayar şimdi kategorize edilmiş durumda kategori dışında kalan hiç bir birşeyi listelemiyor. eskiden sistem yönetim konsoluna erişip oradan işlem yapmak için 4 kere en az tıklamak gerekirken şimdi bu sayı sadece 1 tık.
her ne kadar Çığırtkanlıkta yapsanız yakınsanızda bu dakkadan sonra dönüş olmadığına göre hevesiniz başka bahara yani ' Windows 9 ' a kalmış durumda.
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DH Misafiri 6 yıl
ya saçma sapan bir işletim sistemi geçenlerin hepsi pişman oldu ama para verdiler ya güzel diyolar ulan 2 hafta kullandım kafayı yiyecektim yaşasın windows 7 be 5 yıl sonra mac'a geçerim eğer windows bu saçma işletim sistemini kaldırmazsa[DHTUBE=]
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alaz1903 6 yıl
boox
Beni Windows 8den soğutan şey başlat düğmesinin, menüsünün olmayışı yada ilk açılışta masaüstünden başlatamıyor oluşumuz değil, işkence halini alan dokunmatik ekran kulanım özellikleri oldu. Yok efendim fareyle köşeye git olmadı yana git, tut aşşa çek felan fistan fişmekan. Bir to gereksiz Win8 uygulaması abi nedir o windows store yaa tam bir komedi. İlk duyduğuımda CATİA, AutoCAD, Photoshop, 3DS MAX gibi uygulamarı tek bir noktan alabilcez sanmıştım lakin gel görkü bok vede püsürden başka hiç bir şey yok. Google Play çok daha kaliteli........

dokunmatik ekran kullanmıyorsanız. 3 tane klavye kısayolu ile windows 8'i bugüne kadarki diğer bütün işletim sistemlrinden daha hızlı ve daha efektif kullanabilirsiniz. yukarıdaki yorumu yazana kadar bu 3 klavye kısayolunun ne olduğunu küçük bir araştırma ile öğrenebilirdiniz.
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LightningRaven 6 yıl

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rebanuba 6 yıl alaz1903
alaz1903

boox

Beni Windows 8den soğutan şey başlat düğmesinin, menüsünün olmayışı yada ilk açılışta masaüstünden başlatamıyor oluşumuz değil, işkence halini alan dokunmatik ekran kulanım özellikleri oldu. Yok efendim fareyle köşeye git olmadı yana git, tut aşşa çek felan fistan fişmekan. Bir to gereksiz Win8 uygulaması abi nedir o windows store yaa tam bir komedi. İlk duyduğuımda CATİA, AutoCAD, Photoshop, 3DS MAX gibi uygulamarı tek bir noktan alabilcez sanmıştım lakin gel görkü bok vede püsürden başka hiç bir şey yok. Google Play çok daha kaliteli........


dokunmatik ekran kullanmıyorsanız. 3 tane klavye kısayolu ile windows 8'i bugüne kadarki diğer bütün işletim sistemlrinden daha hızlı ve daha efektif kullanabilirsiniz. yukarıdaki yorumu yazana kadar bu 3 klavye kısayolunun ne olduğunu küçük bir araştırma ile öğrenebilirdiniz.


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boox 6 yıl
Beni Windows 8'den soğutan şey başlat düğmesinin, menüsünün olmayışı yada ilk açılışta masaüstünden başlatamıyor oluşumuz değil, işkence halini alan dokunmatik ekran kulanım özellikleri oldu. Yok efendim fareyle köşeye git olmadı yana git, tut aşşa çek felan fistan fişmekan. Bir to gereksiz Win8 uygulaması abi nedir o windows store yaa tam bir komedi. İlk duyduğuımda CATİA, AutoCAD, Photoshop, 3DS MAX gibi uygulamarı tek bir noktan alabilcez sanmıştım lakin gel görkü bok vede püsürden başka hiç bir şey yok. Google Play çok daha kaliteli........
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Jacobıan 6 yıl
DH Misafir kaldırılmalı artık...
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umut_baris 6 yıl boox
boox

Beni Windows 8'den soğutan şey başlat düğmesinin, menüsünün olmayışı yada ilk açılışta masaüstünden başlatamıyor oluşumuz değil, işkence halini alan dokunmatik ekran kulanım özellikleri oldu. Yok efendim fareyle köşeye git olmadı yana git, tut aşşa çek felan fistan fişmekan. Bir to gereksiz Win8 uygulaması abi nedir o windows store yaa tam bir komedi. İlk duyduğuımda CATİA, AutoCAD, Photoshop, 3DS MAX gibi uygulamarı tek bir noktan alabilcez sanmıştım lakin gel görkü bok vede püsürden başka hiç bir şey yok. Google Play çok daha kaliteli........

Sanki almaya paran var da...


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