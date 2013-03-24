Windows Blue ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Microsoft'un işletim sistemlerindeki büyük güncelleme döngüsünü bir yıla indirmeyi planladığı Windows Blue projesinin ilk test sürümleri bir süredir kapalı olarak geliştiriciler tarafından kullanılıyor ve zaman zaman bazı sızıntılar ortaya çıkıyor.





Bu kez 15 Mart tarihinde derlenmiş 9364 yapı numaralı yeni bir sürüm daha ortaya çıktı ve pek çok önemli detay da bu sayede gündeme geldi. Sürüm başlangıç ekranı ve kişiselleştirme konusunda önemli değişiklikler içeriyor.





Bunlardan ilki başlangıç ekranında karoların biraz daha küçüldüğü ancak masaüstü karosunun biraz daha büyümüş olması. Microsoft'un Windows 8 deneme sürümlerinden bu yana yapılan açılışta doğrudan masaüstüne geçilmemesi eleştirilerini, masaüstü karosunu biraz daha göz önüne getirerek azaltmaya çalıştığı sanılıyor. Karoların boyutları da biraz daha küçülebiliyor. Ayrıca başlangıç ekranını daha fazla kişiselleştirebilme imkanı da sunlmuş.





Diğer bir yenilik uygulamaların yanyana eklenebileceği Snap Views özelliği. Kullanıcılar masaüstünde ikonları yanyana ekleyebildiği gibi bu görünüm seçeneğinde de belirli bir sayıya kadar yanyana pencere ekleyebiliyor. Microsoft varsayılan olarak bunu 4 olarak ayarlamış. Ayrıca yeni alarm, ses kaydı, hesap makinesi uygulamaları da bu özelliğe uyumlu hale getirilmiş. Ancak geliştiricilerin API'leri kullanarak Snap Views için uygulamalarına destek sunmaları gerekiyor.





Bunun yanında ayarlar ekranında tüm gerekli ayarlar eklenmiş. Böylece tablet kullanıcıları değişiklik yapmak için Kontrol Paneli'nden çıkmak zorunda kalmayacak.





Microsoft Charm menüsünde de eklemeler yapmış. Cihazlar kısmında Play seçeneği, Paylaşım kısmında yeni bir ekran görüntüsü alma seçeneği bunlardan bazıları. Ayrıca başlangıç ekranında ekranı aşağıdan yukarıya sürükleyerek uygulama listesini ortaya çıkarma, masaüstü modunda ekranı aşağı veya yukarı sürükleyerek masaüstü uygulama çubuğuna erişim gibi dokunmatik odaklı yenilikler de bulunuyor.





Internet Explorer'ın da 11. sürüme ulaşması beklenirken, sekme senkronizasyonu dışında herhangi bir detay elde edilememiş.





Blue güncellemesinin en geç yaz aylarında tek bir önizleme sürümü yayınlaması ve yıl sonuna doğru da kullanıma sunulması bekleniyor.





http://www.theverge.com/2013/3/24/4141286/windows-blue-screenshots-leak-smaller-live-tiles-options-ui