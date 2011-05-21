Windows Mobile 6 platformunun sayılı günleri kaldı

Akıllı telefonlar için hazırladığı Windows Phone 7 işletim sisteminin "Mango" kod adlı büyük güncellemesi sektör tarafından merakla beklenen Microsoft cephesinde, Windows Mobile 6.5'in son günlerini yaşadığı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Microsoft, 15 Temmuz'dan itibaren, platforma yönelik yeni uygulama ve uygulama güncellemelerini kabul etmeyerek desteğini kesecek.

Resmi tanıtımı 2007 yılındaki 3GSM Mobil Kongresi'nde yapılan Windows Mobile 6 platformu, HTC HD2 gibi bazı güçlü telefonlar sayesinde zaman zaman gündeme gelmiş olsa bile, 2004 yılında çıkan Windows Mobile 5.0 ile aynı çekirdeği (Windows CE 5.2) temel alması ve modern işlemcilere destek sunamamasıyla eleştri oklarının hedefi haline gelmişti. 2004'ten günümüze pazar payındaki düşüş bir türlü engellenemeyen Windows Mobile platformu, WP7 ile de şu ana kadar ciddi bir sıçrama gerçekleştiremedi.

Resmi olarak 6.5.3 güncellemesine sahip olan ancak Ocak ayından bu yana çeşitli kaynaklarda 6.5.5 kodlu sürümü de sızdırılan işletim sistemi için yukarıda da belirttiğimiz gibi 15 Temmuz'dan itibaren yeni uygulama yayınlanmayacak ancak kullanıcılar, mevcut uygulamaları satın almaya devam edebilecekler. Şubat ayında Nokia ile anlaşan Microsoft, yeni nesil telefonlar ve WP7 platformuna yapacağı güncellemeler ile 2012'de yükselişe geçmeyi hedefliyor, bazı analistler de uzun vadede platformun pazarda güç kazanacağını belirtiyorlar.