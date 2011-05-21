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Windows Mobile 6 platformunun sayılı günleri kaldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,8b
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar için hazırladığı Windows Phone 7 işletim sisteminin "Mango" kod adlı büyük güncellemesi sektör tarafından merakla beklenen Microsoft cephesinde, Windows Mobile 6.5'in son günlerini yaşadığı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre Microsoft, 15 Temmuz'dan itibaren, platforma yönelik yeni uygulama ve uygulama güncellemelerini kabul etmeyerek desteğini kesecek.

Resmi tanıtımı 2007 yılındaki 3GSM Mobil Kongresi'nde yapılan Windows Mobile 6 platformu, HTC HD2 gibi bazı güçlü telefonlar sayesinde zaman zaman gündeme gelmiş olsa bile, 2004 yılında çıkan Windows Mobile 5.0 ile aynı çekirdeği (Windows CE 5.2) temel alması ve modern işlemcilere destek sunamamasıyla eleştri oklarının hedefi haline gelmişti. 2004'ten günümüze pazar payındaki düşüş bir türlü engellenemeyen Windows Mobile platformu, WP7 ile de şu ana kadar ciddi bir sıçrama gerçekleştiremedi.

Resmi olarak 6.5.3 güncellemesine sahip olan ancak Ocak ayından bu yana çeşitli kaynaklarda 6.5.5 kodlu sürümü de sızdırılan işletim sistemi için yukarıda da belirttiğimiz gibi 15 Temmuz'dan itibaren yeni uygulama yayınlanmayacak ancak kullanıcılar, mevcut uygulamaları satın almaya devam edebilecekler. Şubat ayında Nokia ile anlaşan Microsoft, yeni nesil telefonlar ve WP7 platformuna yapacağı güncellemeler ile 2012'de yükselişe geçmeyi hedefliyor, bazı analistler de uzun vadede platformun pazarda güç kazanacağını belirtiyorlar.


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Battlestar DH 8 yıl
zaten markette de fazla bir şey yok. önemli değil.
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eeevrim 8 yıl en beğenilen
Windows mobil işletim sistemlerine güvenim kalmadı demek ki win 8 çıkınca win 7 yi de bir kenera atacaklar...
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napolyon94 8 yıl
bu desteklenmiş hali mi?
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velfecir 8 yıl
İnternet Explorer ı görünce neden hep moralim bozulur :(
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orhanax 8 yıl
Güvenilir bir sürüm bulabilirsem HTC mega ya android yükleyeceğim zaten. Telefonumu seviyorum ama şu win mobile ömür törpüsü...!
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mutimuti 8 yıl
microsoft akıllı telefon ve cepbilgisayarı çağını açtı fakat marketini destekelemeyerek elinden büyük bi gücü iphone ve androide teslim etti. marketplace in içler acısı durumu windows mobil 20 yide çıkartsa hiç bi ilerleme sağlayamayacağının en büyük kanıtıdır.
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photo sir 8 yıl
güzel olur inşallah
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napolyon94 8 yıl
bu desteklenmiş hali mi?
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eeevrim 8 yıl en beğenilen
Windows mobil işletim sistemlerine güvenim kalmadı demek ki win 8 çıkınca win 7 yi de bir kenera atacaklar...
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Battlestar DH 8 yıl
zaten markette de fazla bir şey yok. önemli değil.
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