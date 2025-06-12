Windows 11'in oyunları açarken çökme sorunu için güncelleme yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Windows 11 sürüm 24 H2 için Haziran 2025 güvenlik güncellemesi olarak çıkan KB5060842, bazı oyunlarla uyumsuzluk yaşatarak sistemin beklenmedik şekilde yeniden başlamasına neden oluyordu. Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının oyun oynarken yaşadığı bu önemli sorunu çözmek için yeni bir güncelleme yayınladı.

Sorunun kaynağı ne?

Sorunun temelinde, çok oyunculu çevrim içi oyunlarda hileyi önlemek amacıyla kullanılan Easy Anti-Cheat (EAC) yazılımı yer alıyor. Windows 11’in 24H2 sürümünü kullanan bazı kullanıcılar, EAC içeren oyunları çalıştırmaya çalıştığında sistemlerinin aniden yeniden başladığını fark etti. Microsoft, bu nedenle Haziran güncellemesini bu kullanıcıların sistemlerine ulaştırmadı.

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Microsoft, yaşanan problemi çözmek için KB5063060 adlı yeni bir güncelleme yayınladı. Yapı numarası 26100.4351 olan bu yama, yalnızca Easy Anti-Cheat kullanılan oyunları oynayan Windows 11 24H2 kullanıcıları için hazırlandı. Güncelleme, sistemin oyunları açarken çökmesine yol açan uyumsuzluğu ortadan kaldırıyor ve kullanıcıların Haziran güvenlik güncellemelerini sorunsuz bir şekilde almasına olanak tanıyor.

Devam eden başka bir sorun

Microsoft ayrıca, Intel’in Alder Lake+ ve vPro işlemcilerini kullanan bazı bilgisayarlarda Easy Anti-Cheat ile uyumsuzluk yaşandığını belirtiyor. Bu sistemlerde oyun başlatıldığında halen çökme yaşanabiliyor. Şirket, bu sorunu geçici olarak aşmak için oyunların, Easy Anti-Cheat’in daha güncel sürümlerini içeren versiyonlarına güncellenmesini öneriyor.

Ne yapmalısınız?

Eğer Windows 11 24H2 sürümünü kullanıyor ve Easy Anti-Cheat kullanan oyunlarda sistem çökmesi yaşıyorsanız, KB5063060 güncellemesini yüklemeniz öneriliyor. Bu sayede hem çökme sorunu gideriliyor hem de en son güvenlik yamaları sisteminize uygulanabiliyor.

Ayrıca, yeni donanımlarla uyumluluğu korumak ve benzer sorunları önlemek için oyunlarınızı ve anti-hile yazılımlarınızı güncel tutmanızda fayda var. Güncelleme, Windows Update üzerinden otomatik olarak sunuluyor. Manuel kurulum yapmak isteyenler ise Microsoft Update Catalog üzerinden ilgili pakete ulaşabiliyor.

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Windows 11'in oyunları açarken çökme sorunu çözüldü

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