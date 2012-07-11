Windows Phone 8 hakkında merak edilen her şey!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 8 ile birlikte Apple iOS ve Google Android platformlarına meydan okumaya hazırlanıyor. Windows 8 ile aynı çekirdek yapısını kullanan yeni mobil işletim sistemine ait tüm detaylar bu videoda
İşte Microsoft'un, Apple ve Google'a karşı piyasaya süreceği yeni işletim sistemi.
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iTunes ? Kolay yönetme ?
Birakin Allah askina ya
- C ve C++ desteği.
- .Net Desteği
- Yazılım geliştiriciler çok az bir farkla Windows 8 için yazdıkları uygulamaları Wp8'e port edebilecekler.
- 800x480, 1280x768, 1280x720 gibi üç çözünürlük desteği.
- Quallcomm yeni yonga setine tam destek.
- Windows 8 ile aynı çekirdeği paylaşması. ( NT ) Doğal olarak çok çekirdekli işlemci yapısını desteklemesi
- Directx Desteği. ( Directx'le Windows'da nasıl kaliteli oyunlar yapabildiğini biliyoruz. )
- Havok gibi fizik motoru ve oyun motorlarının bu platforma özelleştirebilmesi.
- Windows 8 ile aynı yapıya sahip, tam HTML5 destekli Internet Explorer 10.
- Akıcı yeni Metro Ara yüzü.
- Uygulamaları sesle kontrol etme ( Video ‘da ışığı arttır, 20'inci dakikaya atla, dur gibi komutları sesle verebilme ). Yazılım geliştiriciler de bu apiden faydalanabiliyorlar.
- Tüm banka hesaplarını, kredi kartlarını, alışveriş indirim kuponlarını ve fırsatlarını tek bir cüzdan hesabında toplayabilme
- Bitlocker desteği