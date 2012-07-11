Windows Phone 8 hakkında merak edilen her şey!

Microsoft yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 8 ile birlikte Apple iOS ve Google Android platformlarına meydan okumaya hazırlanıyor. Windows 8 ile aynı çekirdek yapısını kullanan yeni mobil işletim sistemine ait tüm detaylar bu videoda





İşte Microsoft'un, Apple ve Google'a karşı piyasaya süreceği yeni işletim sistemi.