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Windows Phone 8 hakkında merak edilen her şey!

6 yıl
84,1b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 8 ile birlikte Apple iOS ve Google Android platformlarına meydan okumaya hazırlanıyor. Windows 8 ile aynı çekirdek yapısını kullanan yeni mobil işletim sistemine ait tüm detaylar bu videoda
İşte Microsoft'un, Apple ve Google'a karşı piyasaya süreceği yeni işletim sistemi.

 

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cwr 6 yıl en beğenilen sertacaygun
sertacaygun
iTunes gibi kolayca yönetilsin PC üzerinden. Android gibi cep bilgisayarı olmasın, iPhone gibi akıllı telefon olsun. Özellikle Playlist yönetimi kolay olsun. Hafıza kartına müzik atılırken M3U playlistleri desteklesin vs. Muhteşem müzik telefonu olur benim için.

iTunes ? Kolay yönetme ?

Birakin Allah askina ya
sertacayguniTunes gibi kolayca yönetilsin PC üzerinden. Android gibi cep bilgisayarı olmasın, iPhone gibi akıllı telefon olsun. Özellikle Play...
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Yanıtla +74
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Stanislas Xavier 6 yıl
Microsofta inanmıştım açıkçası wp7 i görünce..Sonuçta yılların yazılım firması ve işletim sistemi konusunda çok deneyimli..ios un kalitesi de apple ın deneyiminden kaynaklanıyor.Ne yazık ki google benzer bir ecrübeye sahip değil ve bunu android ile bize ziyadesiyle gösterdi.İyi yazılım kötü donanım ile bile bir şeyler yapabilmekte(Wp7)fakat kötü yazılım ile güçlü donanım birleştiğinde aynı randımanı almıyorsunuz.Buna çok çekirdekli androidlerin bile zaman zaman ((pek nadir olduğunu söyleyemeyeceğim gün içinde mutlaka bir sorun ile karşılaşıyorsunuz)) ekran geçişlerinde ve uygulamalarda takılması kanıt gösterilebilir.WP8 de güzel şeyler var.Bunların bazıları ios ve androidin hali hazırda sunduğu özellikler,Daha çok teknik yenilikler ve geliştirmeler ile dikkat çekiyor ve bu açıdan bu zamana kadar yapılmış en önemli gelişmelere sahip benim açımdan.. Windows 8 ile olan etkileşimi ve ortak özellikleri..C ve C++ gelmesi bence devrimsel bir şey,bu cihazların gerçekten birer bilgisayar olma yolunda kaydettikleri büyük adımlardan biri bence..Bu dillerin sunnduğu hız,hem port etmedeki kolaylık wp8 in uygulama konusunda çok hızlı gelişeceğini garantilemekte.Öte yandan native oyun platformu,directx gibi özellikler beni mest etti resmen..Arayüz biraz tasarımsal bir olay ve herkes beğenmeyebilir.Fkat yazılımsal olarak ben microsoftun apple çok olmasa bile google a iyi bir cevap verdiğini düşünüyorum.Firma fanatiği değilin ne google dan nefret ediyorum ne de microsoft aşığıyım ama bunlar benim gördüklerim.Android popülerleşmeye başladığında heyecana kapılıp Wp7 ye öldü bitti demedim.Doğal olarak şimdi de en iyisi Wp8,artık androidin işi bitti gibi ergen yorumlarında bulanmaktan kaçınalım arkadaşlar çünkü zamanın neyi göstereceği belli olmuyor.Apple ında mac os x ile ios u birleştirme(ya da benzer bir şeyler yapma) planları vardı,sanırım devam ediyordur,bütün firmaların üzerinde çalıştığı bir şeyler var,ama şunu söylemek istiyorum androidin bu popülaritesini devam ettirebilmesi için çok sağlam özellikler kazanması lazım,çünkü böyle donanıma gaz verip yazılımı sallamakla olmuyor.Bu açıdan google ın işi zor çünkü apple ve Ms gibi onun destek alacağı başka bir işletim sistemi yok..Neler olacak bakıp göreceğiz ama Ms bu sefer bence gerçekten iyi bir iş çıkardı...
Microsofta inanmıştım açıkçası wp7 i görünce..Sonuçta yılların yazılım firması ve işletim sistemi konusunda çok deneyimli..ios un kalitesi de apple ın deneyimin...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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bkadem 6 yıl
Videoda anlatılanların özeti aşağıdaki gibi. Bence Microsoft başarmış. Şimdiden sonbaharı bekliyorum. Tabii Microsoft'un WP8 için beklentileri aşması Apple ve Google'yi yeni sürüm çıkartmaya sevk edebilir. Bu da mevcut kullanıcılara yarayacaktır.
- C ve C++ desteği.
- .Net Desteği
- Yazılım geliştiriciler çok az bir farkla Windows 8 için yazdıkları uygulamaları Wp8'e port edebilecekler.
- 800x480, 1280x768, 1280x720 gibi üç çözünürlük desteği.
- Quallcomm yeni yonga setine tam destek.
- Windows 8 ile aynı çekirdeği paylaşması. ( NT ) Doğal olarak çok çekirdekli işlemci yapısını desteklemesi
- Directx Desteği. ( Directx'le Windows'da nasıl kaliteli oyunlar yapabildiğini biliyoruz. )
- Havok gibi fizik motoru ve oyun motorlarının bu platforma özelleştirebilmesi.
- Windows 8 ile aynı yapıya sahip, tam HTML5 destekli Internet Explorer 10.
- Akıcı yeni Metro Ara yüzü.
- Uygulamaları sesle kontrol etme ( Video ‘da ışığı arttır, 20'inci dakikaya atla, dur gibi komutları sesle verebilme ). Yazılım geliştiriciler de bu apiden faydalanabiliyorlar.
- Tüm banka hesaplarını, kredi kartlarını, alışveriş indirim kuponlarını ve fırsatlarını tek bir cüzdan hesabında toplayabilme
- Bitlocker desteği
Videoda anlatılanların özeti aşağıdaki gibi. Bence Microsoft başarmış. Şimdiden sonbaharı bekliyorum. Tabii Microsoft'un WP8 için beklentileri aşması Apple ve G...
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7 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Microsofta inanmıştım açıkçası wp7 i görünce..Sonuçta yılların yazılım firması ve işletim sistemi konusunda çok deneyimli..ios un kalitesi de apple ın deneyiminden kaynaklanıyor.Ne yazık ki google benzer bir ecrübeye sahip değil ve bunu android ile bize ziyadesiyle gösterdi.İyi yazılım kötü donanım ile bile bir şeyler yapabilmekte(Wp7)fakat kötü yazılım ile güçlü donanım birleştiğinde aynı randımanı almıyorsunuz.Buna çok çekirdekli androidlerin bile zaman zaman ((pek nadir olduğunu söyleyemeyeceğim gün içinde mutlaka bir sorun ile karşılaşıyorsunuz)) ekran geçişlerinde ve uygulamalarda takılması kanıt gösterilebilir.WP8 de güzel şeyler var.Bunların bazıları ios ve androidin hali hazırda sunduğu özellikler,Daha çok teknik yenilikler ve geliştirmeler ile dikkat çekiyor ve bu açıdan bu zamana kadar yapılmış en önemli gelişmelere sahip benim açımdan.. Windows 8 ile olan etkileşimi ve ortak özellikleri..C ve C++ gelmesi bence devrimsel bir şey,bu cihazların gerçekten birer bilgisayar olma yolunda kaydettikleri büyük adımlardan biri bence..Bu dillerin sunnduğu hız,hem port etmedeki kolaylık wp8 in uygulama konusunda çok hızlı gelişeceğini garantilemekte.Öte yandan native oyun platformu,directx gibi özellikler beni mest etti resmen..Arayüz biraz tasarımsal bir olay ve herkes beğenmeyebilir.Fkat yazılımsal olarak ben microsoftun apple çok olmasa bile google a iyi bir cevap verdiğini düşünüyorum.Firma fanatiği değilin ne google dan nefret ediyorum ne de microsoft aşığıyım ama bunlar benim gördüklerim.Android popülerleşmeye başladığında heyecana kapılıp Wp7 ye öldü bitti demedim.Doğal olarak şimdi de en iyisi Wp8,artık androidin işi bitti gibi ergen yorumlarında bulanmaktan kaçınalım arkadaşlar çünkü zamanın neyi göstereceği belli olmuyor.Apple ında mac os x ile ios u birleştirme(ya da benzer bir şeyler yapma) planları vardı,sanırım devam ediyordur,bütün firmaların üzerinde çalıştığı bir şeyler var,ama şunu söylemek istiyorum androidin bu popülaritesini devam ettirebilmesi için çok sağlam özellikler kazanması lazım,çünkü böyle donanıma gaz verip yazılımı sallamakla olmuyor.Bu açıdan google ın işi zor çünkü apple ve Ms gibi onun destek alacağı başka bir işletim sistemi yok..Neler olacak bakıp göreceğiz ama Ms bu sefer bence gerçekten iyi bir iş çıkardı...
Stanislas Xavier - 11.07.2012, 21:13 +28

Videoda anlatılanların özeti aşağıdaki gibi. Bence Microsoft başarmış. Şimdiden sonbaharı bekliyorum. Tabii Microsoft'un WP8 için beklentileri aşması Apple ve Google'yi yeni sürüm çıkartmaya sevk edebilir. Bu da mevcut kullanıcılara yarayacaktır.
- C ve C++ desteği.
- .Net Desteği
- Yazılım geliştiriciler çok az bir farkla Windows 8 için yazdıkları uygulamaları Wp8'e port edebilecekler.
- 800x480, 1280x768, 1280x720 gibi üç çözünürlük desteği.
- Quallcomm yeni yonga setine tam destek.
- Windows 8 ile aynı çekirdeği paylaşması. ( NT ) Doğal olarak çok çekirdekli işlemci yapısını desteklemesi
- Directx Desteği. ( Directx'le Windows'da nasıl kaliteli oyunlar yapabildiğini biliyoruz. )
- Havok gibi fizik motoru ve oyun motorlarının bu platforma özelleştirebilmesi.
- Windows 8 ile aynı yapıya sahip, tam HTML5 destekli Internet Explorer 10.
- Akıcı yeni Metro Ara yüzü.
- Uygulamaları sesle kontrol etme ( Video ‘da ışığı arttır, 20'inci dakikaya atla, dur gibi komutları sesle verebilme ). Yazılım geliştiriciler de bu apiden faydalanabiliyorlar.
- Tüm banka hesaplarını, kredi kartlarını, alışveriş indirim kuponlarını ve fırsatlarını tek bir cüzdan hesabında toplayabilme
- Bitlocker desteği
bkadem - 11.07.2012, 21:56 +18

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İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet iTunes gibi kolayca yönetilsin PC üzerinden. Android gibi cep bilgisayarı olmasın, iPhone gibi akıllı telefon olsun. Özellikle Playlist yönetimi kolay olsun. Hafıza kartına müzik atılırken M3U playlistleri desteklesin vs. Muhteşem müzik telefonu olur benim için.
sertacaygun - 11.07.2012, 19:07 -47

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet
quote:
Orijinalden alıntı: sertacaygun
iTunes gibi kolayca yönetilsin PC üzerinden. Android gibi cep bilgisayarı olmasın, iPhone gibi akıllı telefon olsun. Özellikle Playlist yönetimi kolay olsun. Hafıza kartına müzik atılırken M3U playlistleri desteklesin vs. Muhteşem müzik telefonu olur benim için.
iTunes ? Kolay yönetme ?
Birakin Allah askina ya
cwr - 11.07.2012, 19:07 +72

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet şu kutu arayüzden vazgeç yaw kim öğretti size bunu
A?l??66™ - 11.07.2012, 19:09 -6

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet Bi android değil fakat güzel bir sistem olacak gibi.
Rocky Balboa® - 11.07.2012, 19:09 -11

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet Mavi ekran hatası veriyor mu ?
Onuncu Köyü Arıyorum - 11.07.2012, 19:14 0

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet arayüzü hiç hoşuma gitmiyor bu w8in
Gustavo Fring - 11.07.2012, 19:29 0

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet Ahuauhau. Basmıs Android fanatikleri eksiyi. Ben de S2 kullanıyorum da sizin gibi gözüm kararmadı benim.
Bir müzik listesi yapmak bile işkence, aptal olmanın anlamı yok. M3U'yu UTF-8'e kimse çevirmek zorunda değil dosya isimlerindeki Türkçe karakterli, Japonca vs. karakterli şarkıları görmek için. Yazık. Siz Rom atmanın özgürlük olduğunu, program kırmanın özgürlük olduğunu sanın. Telefon sizi kullansın, siz telefonu değil. Yazık.
sertacaygun - 11.07.2012, 19:33 -5

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet Kullanmadıktan sonra iyidir veya kötüdür demek yanlış olur wındows phone yi kullanmak bir türlü nasip olmadı Androide çakılı kaldık 2013 te büyük ihtimal Tizen Firefox Os Blackberry 10 MeeGo Windows 8 tam oturmuş sürümleriyle piyasada olacak ama bildiğim tek şey bu sefer alacağım tel android olmayacak.
web101 - 11.07.2012, 19:41 +2

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet
quote:
Orijinalden alıntı: sertacaygun
Ahuauhau. Basmıs Android fanatikleri eksiyi. Ben de S2 kullanıyorum da sizin gibi gözüm kararmadı benim.
Bir müzik listesi yapmak bile işkence, aptal olmanın anlamı yok. M3U'yu UTF-8'e kimse çevirmek zorunda değil dosya isimlerindeki Türkçe karakterli, Japonca vs. karakterli şarkıları görmek için. Yazık. Siz Rom atmanın özgürlük olduğunu, program kırmanın özgürlük olduğunu sanın. Telefon sizi kullansın, siz telefonu değil. Yazık.
Millete android fanatiği diyorsunda, birde kendi mesajına bak bakalım sende bir iphone fanatiğisin sanırım, root yapıp telefonu özgürce kullanmak özgürlük değilse ios gibi bir sistemmi özgürlüktür ? kendini kandırma Allah aşkına çıkarın şu at gözlüklerini artık.
Rocky Balboa® - 11.07.2012, 19:41 +12

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet Windows phone alan bi cok kisi 6ay icinde forumda wp8 telefonuma nasil android kurarim der artik
turkattack - 11.07.2012, 19:46 -7

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet Dvd writer varmi bunda
lord__of_darkness - 11.07.2012, 19:48 -1
YORUM YAZ
İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet 30. saniye herşeyin özeti gibi.
Windows Phone apps:17-18 bin
İOS veya Android uygulamaları milyonlarca.Her ne kadar daha az ram kullansın daha stabil olsun iş uygulamalardaki çoklukta bitiyor bana göre eğerki uygulama yönünden kıt olursa başarısız olması kaçınılmaz.
BucksWolf - 11.07.2012, 19:51 -19

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet WEBOS gibi kullanici dostu bir isletim sistemi daha yok piyasada ama onunda ipini cektiler.
ten_don - 11.07.2012, 19:51 0

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet 2 saat ve altyazılı özeti yok mu
- 11.07.2012, 19:55 0

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet henuz ipad 2 den izleyemiyorum.. ne zamana izleyebilirim.. kutuphanedeyim ve sıkıldım.. yardim lutfen..
excalibur21 - 11.07.2012, 20:07 0

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet 30 dakika izledim mesajım burada kalsın gece devam ederim artık
mertguz - 11.07.2012, 20:46 -5

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet kendini kandırma Allah aşkına çıkarın şu at gözlüklerini artık.

tarkowskitat - 11.07.2012, 20:47 0

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet windows telefon yapacaksa; ctrl-alt-del tuşu da koyması lazım.
antonidas - 11.07.2012, 20:50 +3

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet Microsofta inanmıştım açıkçası wp7 i görünce..Sonuçta yılların yazılım firması ve işletim sistemi konusunda çok deneyimli..ios un kalitesi de apple ın deneyiminden kaynaklanıyor.Ne yazık ki google benzer bir ecrübeye sahip değil ve bunu android ile bize ziyadesiyle gösterdi.İyi yazılım kötü donanım ile bile bir şeyler yapabilmekte(Wp7)fakat kötü yazılım ile güçlü donanım birleştiğinde aynı randımanı almıyorsunuz.Buna çok çekirdekli androidlerin bile zaman zaman ((pek nadir olduğunu söyleyemeyeceğim gün içinde mutlaka bir sorun ile karşılaşıyorsunuz)) ekran geçişlerinde ve uygulamalarda takılması kanıt gösterilebilir.WP8 de güzel şeyler var.Bunların bazıları ios ve androidin hali hazırda sunduğu özellikler,Daha çok teknik yenilikler ve geliştirmeler ile dikkat çekiyor ve bu açıdan bu zamana kadar yapılmış en önemli gelişmelere sahip benim açımdan.. Windows 8 ile olan etkileşimi ve ortak özellikleri..C ve C++ gelmesi bence devrimsel bir şey,bu cihazların gerçekten birer bilgisayar olma yolunda kaydettikleri büyük adımlardan biri bence..Bu dillerin sunnduğu hız,hem port etmedeki kolaylık wp8 in uygulama konusunda çok hızlı gelişeceğini garantilemekte.Öte yandan native oyun platformu,directx gibi özellikler beni mest etti resmen..Arayüz biraz tasarımsal bir olay ve herkes beğenmeyebilir.Fkat yazılımsal olarak ben microsoftun apple çok olmasa bile google a iyi bir cevap verdiğini düşünüyorum.Firma fanatiği değilin ne google dan nefret ediyorum ne de microsoft aşığıyım ama bunlar benim gördüklerim.Android popülerleşmeye başladığında heyecana kapılıp Wp7 ye öldü bitti demedim.Doğal olarak şimdi de en iyisi Wp8,artık androidin işi bitti gibi ergen yorumlarında bulanmaktan kaçınalım arkadaşlar çünkü zamanın neyi göstereceği belli olmuyor.Apple ında mac os x ile ios u birleştirme(ya da benzer bir şeyler yapma) planları vardı,sanırım devam ediyordur,bütün firmaların üzerinde çalıştığı bir şeyler var,ama şunu söylemek istiyorum androidin bu popülaritesini devam ettirebilmesi için çok sağlam özellikler kazanması lazım,çünkü böyle donanıma gaz verip yazılımı sallamakla olmuyor.Bu açıdan google ın işi zor çünkü apple ve Ms gibi onun destek alacağı başka bir işletim sistemi yok..Neler olacak bakıp göreceğiz ama Ms bu sefer bence gerçekten iyi bir iş çıkardı...
Stanislas Xavier - 11.07.2012, 21:13 +28

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet Androidin olmadığı yerde windowsa Abdurrahman çelebi derler...
avanoss - 11.07.2012, 21:16 -4

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İşlemler Alıntı PM Sil Düzenle Şikayet
quote:
Orijinalden alıntı: Mahiro
quote:
Orijinalden alıntı: Gobelin
quote:
Orijinalden alıntı: Mahiro
quote:
Orijinalden alıntı: Gobelin
HTC 8X'e facebook yükledim telefonla facebook eşleştirdim herşeyi yaptım.Buraya kadar herşey güzel ama insanların bana yazdıkları gelmiyor chat kısmından. Bilgisayardan bile alamıyorum yazılanları, başka bir uygulama kullandığımla ilgili bir uyarı alıyorlarmış. Sabahtan beri uğraşıyorum bi çözüm bulamadım lütfen anlayan biri bana yardım etsin.
Gobelin arkadaşım ,
Cihazın zaten Windows live messenger ve facebook entegrasyonu mevcut. Sohbet için ayrıca kurduğun facebook uygulamasına gerek yok.
Şimdi sen hem hotmail hem de facebook hesaplarını cihaza tanımladıysan yapman gereken şu.
Ayarlar'a girip ekranı sola kaydırdığında uygulamalar menüsü altında mesajlaşma bölümü var. Ordan facebook sohbeti aç.
Daha sonra da mesajlaşma bölümüne girip ekranı sola kaydır çevrim içi menüsündeki insan ikonuna tıkla uygun'u seç.
Şimdi hem facebook arkadaşlarınla hem de msn arkadaşlarınla sohbet edebilirsin.
Ben zaten orayı kullanıyorum,benim için hiç problem yok bildirim gelmemesi dışında ama bazılarının bana sohbet kısmından yolladığı mesajlar gelmiyomuş onlar da mesaj kısmına girip yollamak zorunda kalıyolarmış. Telefonla sohbeti eşleştirdiğimde facebook sohbeti kullanan bi application'a izin veriyor. O uygulama yüzünden bazıları uyarı alıyor ama niye bazıları onu anlamadım,yabancı forumlarda da araştırdım kimsenin çözüm bulduğu yok,aynı sorunu yaşayan da yok. Facebook benim için sorun değil ama bilgisayara geçtiğimde bile yazılanlar gelmiyor bazen o sıkıntı. Hayır telefona o kadar para saydım elimdeki 4S'i sattım ama 1 haftadır sadece sıkıntı verdi telefon. Daha ilginci şu an 20-25 uygulama yüklü ama 1 tanesine bile güncelleme gelmedi. Hepsi de bozuk yani :D
Senin ki muhtemelen yazılımsal bir sorun gibi görünüyor.
Bu arada ben cihazı Pazartesi aldım. Dün akşam 6 güncelleme geldi ve yükledim hepsini. Seni bilmiyorum ama ben inanılmaz memnunum cihazdan.
Senin cihaza da illaki güncelleme gelecektir sonuçta aynı cihazı kullanıyoruz.
Selamlar,
Hangi uygulamalara güncelleme geldi ?
Gobelin - 21.11.2012, 13:34 0
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EHABERDAR 6 yıl
Ben de lumia 710 kullaniyorum dediginiz problemleri hic yasamadim..gayet stabil bir sekilde facebook mesajlari ve bildirimleri geliyr..twitterla fazla isim yok o yuzden yorum yapmayayim..sanirim 2 cihazin kullandiklari wp marketleri farkli ya da uygulama surunleri farkli..mesela ben gecen wp 8 de olan uygulamayi bulamadim..
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Gobelin 6 yıl
Sürümler farklı olabilir. Güncelleme nasıl yapılıyor ?
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Uluç. 6 yıl
Nokia'nın her ne kadar stabil ve sarj dostu olsa da symbian ile -symbiot mu demeliyim, artık onun gibi oldu- bağlarını koparması gerekiyordu. Nokia her zaman pazar payını belli bir oranın üstünde tutmuştu ve bunun dayanağı o meşhur 3310'lu devirlerdir. O zamandan bu zamana hızla gelişen telefon pazarı şu an inanılmaz seviyelerde. Android ve iOS gibi büyük sistemlerle baş etmesi için yeni bir i.s'e ihtiyacı vardı. OS konusunda kocamaaaan bir firma olan Windows, bu işi alnının akıyla başarır bence. Nokia artık Samsung,Apple,Sony gibi firmaların arasına girmeyi -rekabet olarak- hak ediyor. AMA, artık şu telefonlara adam gibi donanım koyun!!!
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flexii_87 6 yıl
Ana ekran uygulaması için klasörleme şart gibi gözüküyo. umarım yetikililer sesimizi duyarlar
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Krone 6 yıl
Yav he he
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Sirrüs 6 yıl
Ne ios ne android nede wp8. Alayina SYMBIAN
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Reanimate 6 yıl
Bence wp8 en büyük yeniliği androide getirecek iphone sadece üst segment ürün yapıyor wp8 orta segmenttede wp8 tutucaktir
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bravocan 6 yıl
Dediklerinizde cok haklısınız... Önemli olan kişilerin ihtiyacının karşılanması...

Bende ne şunu eklemek isterim, ne kadar cok rekabet olursa bizim yani son kullanıcıların işine gelir... Umarım wp8 cok başarılı olur ve ios ve android e karşı cok iyi bir seçenek olur... Böylece bir guzel seçeneğimiz daha olmuş olur...
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schweppes* 6 yıl
syynthesizer durumu gayet iyi ozetlemissin hocam.
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FakülteninReyizi 6 yıl
Burda konuşan arkadaşların cogunun wp8 kullanmadigni dusunuyorum.suan android telefonum var ancak artik kabul edilmeli ios karsisinda android in hic sansi yok.daha bu sabah arkadasin s3une baktim vrmenu gecisleri resmen takintili yani bu kadar da olmaz dedim ben galaxy w kullanicisiyim ancak inanin benim menu gecislerim o kadar takintili degil kaymak gibi ekran buyudukce android in gecisleri donuyor bunu galaxy note da da gordum.ios da ise gram kasma yok kaymak gibi akiyor gecisler 5i tahmin edemiyorum ama cok hizli olacagi kanaatindeyim ayrica android devri resmen bitti diyorum birdaha android telefon almam sebebi de ornek olarak s3 ile basliyim ozellikleri suan brnim masaustu pcmden oldukca iyi ama buna ragmen menu gecislrrinde donacaksa ve berbat bir arayuz kullanacaksam kullanmayim daha iyi.iphone da da adam 1ghz cift ile yapmadigi is yok.
Neyse kisaca ios guzel gidiyor android bitti.wp ise turkiye ye resmi olarak gelirse android in yerini alacagi hatta gececegi kanaatindeyim.burda wp ye laf atan arkadaslarin cogunun wp kullanmadigini goz onune alirsak donanimla ilgili laf soylemek sacma olur cunku wp de gayet stabil bir sistem.yeni telefon secimim param yeterse iphone yetmezse wp den yana olacak
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synthesizer 6 yıl FakülteninReyizi
AeonFlux™

Burda konuşan arkadaşların cogunun wp8 kullanmadigni dusunuyorum.suan android telefonum var ancak artik kabul edilmeli ios karsisinda android in hic sansi yok.daha bu sabah arkadasin s3une baktim vrmenu gecisleri resmen takintili yani bu kadar da olmaz dedim ben galaxy w kullanicisiyim ancak inanin benim menu gecislerim o kadar takintili degil kaymak gibi ekran buyudukce android in gecisleri donuyor bunu galaxy note da da gordum.ios da ise gram kasma yok kaymak gibi akiyor gecisler 5i tahmin edemiyorum ama cok hizli olacagi kanaatindeyim ayrica android devri resmen bitti diyorum birdaha android telefon almam sebebi de ornek olarak s3 ile basliyim ozellikleri suan brnim masaustu pcmden oldukca iyi ama buna ragmen menu gecislrrinde donacaksa ve berbat bir arayuz kullanacaksam kullanmayim daha iyi.iphone da da adam 1ghz cift ile yapmadigi is yok.
Neyse kisaca ios guzel gidiyor android bitti.wp ise turkiye ye resmi olarak gelirse android in yerini alacagi hatta gececegi kanaatindeyim.burda wp ye laf atan arkadaslarin cogunun wp kullanmadigini goz onune alirsak donanimla ilgili laf soylemek sacma olur cunku wp de gayet stabil bir sistem.yeni telefon secimim param yeterse iphone yetmezse wp den yana olacak

Ya gece yatmadan şöyle bir bakınayım diyorum ama ona cevap verme, buna cevap verme.. Nereye kadar..

Senin Galaxy W'ni bilmem. Note 2 kullanıyorum. Eşimde de Neo V var. Daha önce de birkaç hafta 4 ve 4s kullandım. Hatta sırf appstore için Iphone 5 bekledim. Eğer 4.7 büyüklüğünde bir iphone çıksaydı çıktığı hafta iphone 5 alacaktım. Ama bizimki zaten ölü doğan bir ümitti.. olmadı..

Gelelim senin s3 tecrübene.. Öncelikle şu söylediğin doğru olsa sence bu telefon bu kadar satar mıydı? Takılan bir telefona 1500-2000TL millet ödese sence bunca satılır mıydı?

Bak sırf ekranında gözle zor farkedilen bir sarılık oldu diye Xperia S ne hallere geldi.. S3 bugünlere gelebilir miydi?

Tipini sevmeyebilirsin..
Malzeme kalitesini beğenmeyebilirsin..
Kullanıcılarının çok olması seni rahatsız edebilir..
Markaya karşı bir antipatin olabilir..
Gizli kıskançlık yaşıyor bile olabilirsin.. Iphone'a geçince tüm samsung kullanıcılarına nanik yaptığını bile düşünebilirsin..

Her neyin kafasını yaşıyorsan artık..

Ama eline alıp da büyük bi ihtimal güç tasarrufundaki yada root-kernel-launcher patlaması yaşayan bir S3 ile.. veyahut dandirik galaxy w eşliğindeki android tecrübenle.. (Evet dandik arkadaş kabul edin!) Android hakkında ne üfürüp duruyorsun?

Android'in şansszılığı telefon donanımlarının daha yeni yeni yeşillenmesidir. Tek bir marka, tek bir rom ve kernel üzerine yapılamıyor olmasıdır.

Bak nexus'lara.. Bak amiral gemisi telefonlara.. Android kullanacaksan.. eğer cayır cayır android kullanacaksan.. Üst düzey alacaksın.. Bir ihpne kadar para yatıracaksın..

Yoksa 800liralık telefondan zamanında 2500liraya satılan telefon performansı beklemeyeceksin.

Bu kadar açık ve net.
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EHABERDAR 6 yıl
Sizinle benzer durumlar yasamisiz..ben sadece imac yerine mb air almistim..neyse iphone belli bir sure sonra nedendir bilinmez insani bayiyor...ama bir yandan da ayrilinca cok ozluyorsunuz..ben su an wp kullaniyorum ve birde ipad 2 var...sanirim uzun zamanda boyle devam edecek...fakat emin oldugum bir sey varki eger android de koklu degisiklikler olmazda boyle devam ederse; kesinlikle android cihaz ammam..isterse 12 cekirdek olsun...
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