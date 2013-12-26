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Windows Phone 8 için uygulama rehberi

5 yıl
13,3b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Phone 8 işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için seçtiğimiz birbirinden yararlı ve faydalı uygulamalar bu videomuzda.
 

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OoKanka 5 yıl en beğenilen
Abi bence olmamış nedeni de şu. Bu tarz videolarda bilinmedik ve işleyen uygulamalar önerilir ki insanlar fark etsin bulsun. İBB, Instagram zaten biliniyo onlar yerine farklı şeyler önerilebilirmiş. Ayrıca sözlük konusunda daha iyisini öneriyim VoiceTranslator.
Abi bence olmamış nedeni de şu. Bu tarz videolarda bilinmedik ve işleyen uygulamalar önerilir ki insanlar fark etsin bulsun. İBB, Instagram zaten biliniyo onlar...
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fx57 5 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Bundan böyle Windows Phone ekosistemi için de uygulama - oyun videolarımız olacak. İlk program olduğu için popüler uygulamalardan bazılarına yer verdik. Windows Phone cihazlarınızda görmek istediğiniz uygulamalar varsa eğer, burada paylaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda sizlerin önerdiği uygulamalara da yer vermek isteriz.

Teşekkürler, iyi akşamlar.





Arkadaşlar merhaba,Bundan böyle Windows Phone ekosistemi için de uygulama - oyun videolarımız olacak. İlk program olduğu için popüler uygulamalardan ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Nokia Specialist 5 yıl
Yine Windows Phone alay konusu, niçin böyle yapıyorsunuz? Bence direk alma diyerek yanlış yapıyorsunuz. Markette bilindik tüm uygulamalar var. Daone'ın İnsider uygulaması da güzel, Türkçe dil desteği var
Yine Windows Phone alay konusu, niçin böyle yapıyorsunuz? Bence direk alma diyerek yanlış yapıyorsunuz. Markette bilindik tüm uygulamalar var. Daone'ın İnsider...
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GooodJob 5 yıl
Acaba devamı gelmeyecek mi?
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Elsa 5 yıl GooodJob
GooodJob
Acaba devamı gelmeyecek mi?

Z2 falan varken napsınlar wpyi
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DH Misafiri 5 yıl
Selamlar bağzı film videoları için Flash Player yüklü deyıl deniyor izleyemiyorum bulamadım yukleyemedım ne yapmam gerekiyor arkadaslar
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DH Misafiri 5 yıl
İyi günler.
Windows Phone sistemi içinde burada bu şekilde bir rehber oluşturmanız beni açıkcası çok mutlu etti. TV2 deki programınızı her zaman dinliyorum. ama sizin gibi bir teknoloji forumunun veyahut yayın yapan bir programın windows phone yi esgeçmesini hiç etik bulmuyordum.
Kısacası benimde size tavsiye edebileceğim programlar mevcut. Bu yazdığım programları incelerseniz ne kadar güzel ve stabil çalışdığını göreceksiniz.
Windows Phone kullanıcılarının en fazla şikayet ettiği konu türkçe uygulamaların olmaması. Bu öngörüyle yaklaştıkları için ingilizcede olsa programların ne kadar güzel olduğunun farkına varamayabiliyorlar. ben sizlere kullandığım programların isimlerini yazmak isterim. Belki bu platformda olupda bu programları kullanmayanlar halen vardır diye düşünüyorum.
+Stopwatch+Timer ( çok işlevsel ve görsel bir kronometre )
Akbank Direkt
Al Quran ( arama içeriğinden tutun online veya ofline olarak çalışan bir kuran programı.içerisinde onlarca farklı dilde hatta türkçe meal olarak 20 e yakın meal var )
Anlık Deprem
AppMagics Camera ( Foto çekerken farklı şekilller vs. foto içine koyma )
Archiver
Bana Ninni Söyle ( :) )
Bing Finans
Bing Haber
Bing Hava Durumu
Bing Sağlık ve Fitnes
Bing Seyahat
Bing Spor
Bing Yeme - İçme ( açıkcası bing uygulamalarını yükleyin çoğu programı telefonumdan sildim )
Blink
CamCard ( kartvizitlerin fotosunu çekip kendi bulutunda saklayan ve içeriğini rehberinize aktaran bir program )
Camera360 ( mükemmel bir efekt programı )
Camscanner ( EVrak tarama derdine son )
car mode
CNN TÜRK
COLORİFİY ( SİYAH BEYAZ RESİMDE RENKLİLİK KATMAK İSTEMEZMİSİNİZ )
Dailymotion ( you tubeye alternatif . ayrıca türkçe )
Day Counter ( gün sayacı )
e-Devlet Kapısı
Fazilet Takvimi ( güzel bir takvim uygulaması )
Film Hector ( film izlemeyi ve indirmeyi sevenler )
Find me Pro+ ( yerinizi kaybettiyseniz size söyler )
FlightAware ( uçağınız şimdi nerede acabna )
Fotor
Fresh Paint
Google
GeoPhoto
Hardware Tests ( telefon donanımınızı her türlü test etmeye yarayan bir program. ayrıca live tile özelliği mükemmel )
Havaalanı ( uçak indimi
HesapKitap
Hijri Calender
İETT Otobüs Pusula
İnsider
Lumia System Updater
Mini Recorder Free ( çok harika bir ses kayıt programı )
mUSİC dOWNLOADER FREE
myappfree ( hergün üzretsiz bir uygulama istemezmisiniz)
network speed test
nokia beamer
note plus free
nöbetçi eczane
OFFİCE
OFFİCE LENS
ONE NOTE
papyrus
perfect365
photobeamer
RADYO
RAPDİALLER ( telefonunuzun arama işlevinden sıkıldıysanız bunu deneyin )
real microphone ( telefonu mikrofon gibi kullanmak isteyenler buyursun )
relax melodies ( uykusu tutmayanlar veya romantik bir gece geçirmek isteyenler )
scan - qr code and barcode
shazam ( acaba ne çalıyor ki )
skyscanner ( bol bol uçanlar güzel bir uygulama )
spy earphone ( ortam fısırtılarını dinlemek istermisiniz )
tapatalk
teamwiewer
translator ( BU UYGULAMAYI MUHAKKAK DENEYİN )
t-translator ( bu çeviri uygulamasıda çok güzel )
tube mp3 downloader
uc browser
ulaşim rehberi
voice translator
wikipedia
yemeksepeti
BU KADAR PROGRAMIN YANINDA DAHA BAHSETMEDİĞİM NİCE UYGULAMALAR.
BENCE GÖZ ARDI EDİLECEK BİR SİSTEM DEĞİL WİNDOWS PHONE.

HELE DE 8.1 GÜNCELLEMESİYLE İNSANLARIN DUDAĞINI UÇUKLATACAĞINA EMİNİM.
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lordford50 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

İyi günler.
Windows Phone sistemi içinde burada bu şekilde bir rehber oluşturmanız beni açıkcası çok mutlu etti. TV2 deki programınızı her zaman dinliyorum. ama sizin gibi bir teknoloji forumunun veyahut yayın yapan bir programın windows phone yi esgeçmesini hiç etik bulmuyordum.
Kısacası benimde size tavsiye edebileceğim programlar mevcut. Bu yazdığım programları incelerseniz ne kadar güzel ve stabil çalışdığını göreceksiniz.
Windows Phone kullanıcılarının en fazla şikayet ettiği konu türkçe uygulamaların olmaması. Bu öngörüyle yaklaştıkları için ingilizcede olsa programların ne kadar güzel olduğunun farkına varamayabiliyorlar. ben sizlere kullandığım programların isimlerini yazmak isterim. Belki bu platformda olupda bu programları kullanmayanlar halen vardır diye düşünüyorum.
+Stopwatch+Timer ( çok işlevsel ve görsel bir kronometre )
Akbank Direkt
Al Quran ( arama içeriğinden tutun online veya ofline olarak çalışan bir kuran programı.içerisinde onlarca farklı dilde hatta türkçe meal olarak 20 e yakın meal var )
Anlık Deprem
AppMagics Camera ( Foto çekerken farklı şekilller vs. foto içine koyma )
Archiver
Bana Ninni Söyle ( :) )
Bing Finans
Bing Haber
Bing Hava Durumu
Bing Sağlık ve Fitnes
Bing Seyahat
Bing Spor
Bing Yeme - İçme ( açıkcası bing uygulamalarını yükleyin çoğu programı telefonumdan sildim )
Blink
CamCard ( kartvizitlerin fotosunu çekip kendi bulutunda saklayan ve içeriğini rehberinize aktaran bir program )
Camera360 ( mükemmel bir efekt programı )
Camscanner ( EVrak tarama derdine son )
car mode
CNN TÜRK
COLORİFİY ( SİYAH BEYAZ RESİMDE RENKLİLİK KATMAK İSTEMEZMİSİNİZ )
Dailymotion ( you tubeye alternatif . ayrıca türkçe )
Day Counter ( gün sayacı )
e-Devlet Kapısı
Fazilet Takvimi ( güzel bir takvim uygulaması )
Film Hector ( film izlemeyi ve indirmeyi sevenler )
Find me Pro+ ( yerinizi kaybettiyseniz size söyler )
FlightAware ( uçağınız şimdi nerede acabna )
Fotor
Fresh Paint
Google
GeoPhoto
Hardware Tests ( telefon donanımınızı her türlü test etmeye yarayan bir program. ayrıca live tile özelliği mükemmel )
Havaalanı ( uçak indimi
HesapKitap
Hijri Calender
İETT Otobüs Pusula
İnsider
Lumia System Updater
Mini Recorder Free ( çok harika bir ses kayıt programı )
mUSİC dOWNLOADER FREE
myappfree ( hergün üzretsiz bir uygulama istemezmisiniz)
network speed test
nokia beamer
note plus free
nöbetçi eczane
OFFİCE
OFFİCE LENS
ONE NOTE
papyrus
perfect365
photobeamer
RADYO
RAPDİALLER ( telefonunuzun arama işlevinden sıkıldıysanız bunu deneyin )
real microphone ( telefonu mikrofon gibi kullanmak isteyenler buyursun )
relax melodies ( uykusu tutmayanlar veya romantik bir gece geçirmek isteyenler )
scan - qr code and barcode
shazam ( acaba ne çalıyor ki )
skyscanner ( bol bol uçanlar güzel bir uygulama )
spy earphone ( ortam fısırtılarını dinlemek istermisiniz )
tapatalk
teamwiewer
translator ( BU UYGULAMAYI MUHAKKAK DENEYİN )
t-translator ( bu çeviri uygulamasıda çok güzel )
tube mp3 downloader
uc browser
ulaşim rehberi
voice translator
wikipedia
yemeksepeti

BU KADAR PROGRAMIN YANINDA DAHA BAHSETMEDİĞİM NİCE UYGULAMALAR.

BENCE GÖZ ARDI EDİLECEK BİR SİSTEM DEĞİL WİNDOWS PHONE.

HELE DE 8.1 GÜNCELLEMESİYLE İNSANLARIN DUDAĞINI UÇUKLATACAĞINA EMİNİM.

.

Not, diyanetin haricindeki takvimlerde vakitler de sapma olabiliyor,
Diyanetten sapmamak lazım,
windowsphone.com/...
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aslankanı 5 yıl
Devamını bekleriz
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otosinan 5 yıl
'' Tango '' uygulaması da gelirse çok iyi olur.
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bthnmlk 5 yıl
Çok bilindik uygulamalar seçilmiş daha arka planda olan kullanıcıların çoğunun bilmediği fakat işe yarar uygulamalar olsaydı daha iyi olurdu
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DH Misafiri 5 yıl
benim dikkatimi çeken bir uygulama
Güzel bir uygulama 1500 resimli kelime 18 dilde çeviri yapıyor
windowsphone.com/...
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y.karagul 5 yıl
Arkadaş windows'un tek eksiği uygulamaların az olması, android gibi geniş kapsamlı uygulama ve özelleştirmeli olsa mükemmel ötesi olurdu.
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tadalar 5 yıl y.karagul
y.karagul

Arkadaş windows'un tek eksiği uygulamaların az olması, android gibi geniş kapsamlı uygulama ve özelleştirmeli olsa mükemmel ötesi olurdu.

sizce hangi uygulamalar eksik mesela söylermisiniz merak ettim
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tadalar 5 yıl
bunların yerine "play to, office remote,GoToMyPhone,photobeamer,molipalyer,insider,here transit,here explore beta,run the map,musixmatch,soundhound,stop music,archiver,text reader,typeviewer,livegaming,pixelart, vb" bir çok uygulamayı inceliye bilirsiniz
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Want to 5 yıl
Subway temple run gibi yeni uygulamaları görmek isterdim :)
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anelka39 5 yıl
Otlasin
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