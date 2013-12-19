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Windows Phone 8.1 kilit ekranı bildirim ayarları görselleri ortaya çıktı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,3b
1
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows Phone 8.1 kilit ekranı bildirim ayarları görselleri ortaya çıktı


Microsoft'un bahar aylarında kullanıma sunulması beklenen Windows Phone 8.1 güncellemesi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Güncellemenin kilit ekranı bildirim ayarları özelliğine ait olduğu öne sürülen bir görsel internette paylaşıldı.

Aslında Full HD ekran, 4 çekirdekli işlemci gibi özellikler ile birlikte bildirim merkezi ve çabuk erişim ayarlarının tek bir güncelleme ile sunulması bekleniyordu. Ancak Microsoft özellikleri ikiye ayırarak bir kısmını bu yıl bir kısmını ise gelecek yıl sunma kararı aldı.

Gelecek yıl sunulacak özellikler arasında iOS benzeri bildirim merkezi, kilit ekranı bildirim ayarları, çabuk erişim ayarlarının olduğu bildiriliyor. Bugün ise Windows Phone 8.1 ile gelecek olan kilit ekranı ayarlarını gösteren bir görsel internette paylaşıldı.

Görselde çabuk erişim için 4 farklı butonun düzenlenebildiği görülüyor. Ayrıca ayrı ayrı uygulamalar için bildirimlerin de açılıp kapanabildiği dikkat çekiyor. Bu seçenek canlı karo fonksiyonuna ise dokunmuyor. Ayrıca şimdilik ne olduğu tam bilinmeyen bir banner bildirim özelliği de mevcut.

Windows Phone 8 işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi olacak 8.1 için bilinenler şimdilik bu kadar. Ancak Microsoft'un güncelleme ile pek çok çekirdek uygulamayı yenileyeceği dile getiriliyor. 

http://wmpoweruser.com/windows-phone-8-1-notification-customization-settings-revealed-in-leaked-screenshot/ Yorum Yaz
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl en beğenilen insunwetrust
insunwetrust

Ekran görüntüsü almak varken sanki gizli gizli çekim yapıyorlarmış gibi çamur gibi resim çekmeseler iyi olacak.

Yok olmaz. Sızıntı olacak zor durumda çekmişler gibi olacak illa elleri titreyecek. Sanki devlet sırrı meret yukardan çekince inen ekran işte birader al ekran görüntüsünü yayınla.
insunwetrustEkran görüntüsü almak varken sanki gizli gizli çekim yapıyorlarmış gibi çamur gibi resim çekmeseler iyi olacak.
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Bay H 5 yıl
8.1 güncellemesi ile ilgili bilgiler için forum.donanimhaber.com/...
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Nokia Specialist 5 yıl
Cihaz 920 925 1020 değil orası belli fiziksel tuşların ekrana oranından, Lumia 1620 falan geliyor olabilir
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insunwetrust 5 yıl Nokia Specialist
Görüntüdeki cihaz 1520.
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borukuzen 5 yıl
Windows phone'un da ios gibi en önemli eksiği bir video bağlantısının üzerine basılı tutulduğunda bağlantıyı kaydet seçeneğinin olmayışı.Bu özellik android'in en farklı ve en çok kullanılma sebeplerinden biri.Mesela bir sitede çok beğendiğiniz bi video yayınlanıyo fakat o an izleyecek vaktiniz yok o zaman bağlantıyı kaydet deyip uygun bi zamanda izleme şansını yakalamış oluyorsunuz.bu özellik windows phone'a ve ios gibi kapalı işletim sistemlerine de gelir mi bilinmez ama gelene dek android işletim sistemi yine dünya üzerinde en yaygın kullanılani olacaktır.
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sniko1 5 yıl
Arka planın siyahlığı baydı beni.Arka plan koyma olsa çok iyi olurdu.
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl sniko1
sniko1
Arka planın siyahlığı baydı beni.Arka plan koyma olsa çok iyi olurdu.

Beyaz kullan
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Brky 5 yıl
İos ve wp, şu bildirim ekranı çekmece olayını, animasyonları vs. hepsini android'den çarptılar.
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ulasates 5 yıl Brky
Brky
İos ve wp, şu bildirim ekranı çekmece olayını, animasyonları vs. hepsini android'den çarptılar.

Üstten çekme olayı sadece Android'e birşey değil, olamaz da zaten. Ama dersen ki Symbian Anna yada Belle kopyaladı, ona sözüm yok. Yoksa her üstten inen çubuk Android'in ise....
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Led Zeppelin 5 yıl Brky
WinMo 6.1 telefonumda vardı mesela o özellik, 2008 yılında falan çıkmış bir modeldi...
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Dogu-E 5 yıl Brky
Brky
İos ve wp, şu bildirim ekranı çekmece olayını, animasyonları vs. hepsini android'den çarptılar.

Güldürdün
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İronik Adam 5 yıl
Resme bak.
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insunwetrust 5 yıl
Ekran görüntüsü almak varken sanki gizli gizli çekim yapıyorlarmış gibi çamur gibi resim çekmeseler iyi olacak.
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl insunwetrust
insunwetrust

Ekran görüntüsü almak varken sanki gizli gizli çekim yapıyorlarmış gibi çamur gibi resim çekmeseler iyi olacak.

Yok olmaz. Sızıntı olacak zor durumda çekmişler gibi olacak illa elleri titreyecek. Sanki devlet sırrı meret yukardan çekince inen ekran işte birader al ekran görüntüsünü yayınla.
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matmuhendisi 5 yıl
Bu sistem beni yavaştan heyecanlandırmaya başladı
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