Windows Phone 8.1 kilit ekranı bildirim ayarları görselleri ortaya çıktı









Microsoft'un bahar aylarında kullanıma sunulması beklenen Windows Phone 8.1 güncellemesi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Güncellemenin kilit ekranı bildirim ayarları özelliğine ait olduğu öne sürülen bir görsel internette paylaşıldı.





Aslında Full HD ekran, 4 çekirdekli işlemci gibi özellikler ile birlikte bildirim merkezi ve çabuk erişim ayarlarının tek bir güncelleme ile sunulması bekleniyordu. Ancak Microsoft özellikleri ikiye ayırarak bir kısmını bu yıl bir kısmını ise gelecek yıl sunma kararı aldı.





Gelecek yıl sunulacak özellikler arasında iOS benzeri bildirim merkezi, kilit ekranı bildirim ayarları, çabuk erişim ayarlarının olduğu bildiriliyor. Bugün ise Windows Phone 8.1 ile gelecek olan kilit ekranı ayarlarını gösteren bir görsel internette paylaşıldı.





Görselde çabuk erişim için 4 farklı butonun düzenlenebildiği görülüyor. Ayrıca ayrı ayrı uygulamalar için bildirimlerin de açılıp kapanabildiği dikkat çekiyor. Bu seçenek canlı karo fonksiyonuna ise dokunmuyor. Ayrıca şimdilik ne olduğu tam bilinmeyen bir banner bildirim özelliği de mevcut.





Windows Phone 8 işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi olacak 8.1 için bilinenler şimdilik bu kadar. Ancak Microsoft'un güncelleme ile pek çok çekirdek uygulamayı yenileyeceği dile getiriliyor.

http://wmpoweruser.com/windows-phone-8-1-notification-customization-settings-revealed-in-leaked-screenshot/