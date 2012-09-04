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Windows Phone 8'de SMS'ler Hotmail ve Outlook.com üzerinden senkronize edilebilecek

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows Phone 8'e ait SDK'nın Temmuz ayında internete sızdırılmasıyla birlikte işletim sisteminin yedekleme seçeneklerine dair bazı detaylar ortaya çıkmıştı. Ancak, bu seçeneklerin nasıl çalışacağı yönünde kesin bir bilgi yayınlanmamıştı.

Microsoft'a yakınlığıyla bilinen kaynakların konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada, Microsoft hesabı ile sisteme giriş gerçekleştiren Windows Phone kullanıcılarına yedekleme desteği verileceği dile getirildi. Windows Phone 8 kullanıcılarını sistemlerini ilk defa çalıştırdıkları zaman aynı Windows Phone 7'de olduğu gibi verilerini senkronize etmek için Microsoft hesapları ile giriş yapmaları sağlanacak. Ancak, Windows Phone 8'in başlangıç ekranında farklı senkronize seçenekleri de kullanıcıya sunulacak. Söz konusu senkronize seçenekleri arasında Xbox'ında yer aldığı söylense de bu konuda herhangi bir doğrulama yapılmadı. Xbox'ın SkyDrive üzerinden senkronize edilmesi beklenirken, fotoğraf ve videoların da aynı sistem üzerinden yedeklenmesi mümkün olacak. Ayrıca, SMS'lerinde Hotmail ve Outlook.com üzerinden yedekleneceği belirtildi.

Windows Phone 8 üzerindeki uygulama listesi ve uygulama ayarlarının da düzenli bir şekilde yedeklenip gerekli durumlarda kullanılabileceği belirtildi. Microsoft'un söz konusu yedekleme seçenekleri ile ilgili detaylı bilgileri yarın New York'ta düzenlenecek etkinlik çerçevesinde detaylandırması bekleniyor.
http://www.theverge.com/2012/9/3/3287430/windows-phone-8-backup-settings-sms-options Yorum Yaz
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