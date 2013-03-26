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Windows Phone 8'in yeni güncellemesi FM radyo desteğini de beraberinde getirecek

6 yıl
1,5b
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55
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows Phone 8'in yeni güncellemesi FM radyo desteğini de beraberinde getirecek
Windows Phone 7'den Windows Phone 8'e geçişte işletim sisteminin FM radyo donanımını desteğini kaldıran Microsoft, yeni bir güncellemeyle bu desteği yeniden işletim sistemine kazandırma peşinde.

Konuyla ilgili olarak gelen son haberlere göre, Microsoft'un Windows Phone 8 için önümüzdeki aylar içerisinde yeni bir güncelleme yayınlayacağı belirtilirken, güncellemeyle birlikte FM radyo donanımına da yeniden destek verilmeye başlanacağı söyleniyor. FM radyo donanım desteğinin Genel Dağıtım Sürümü 2'nin(GDR2) bir parçası olacağı belirtilirken; Lumia 920, Lumia 820 ve gerekli donanımı bulunduran cihazların kullanıcılarına FM radyo hizmeti sunacağı da belirtelim.

Güncellemeyle birlikte Nokia'nın GDR2 üzerinde kendine özgü birtakım iyileştirmeler yapacağı belirtilirken, firmanın yeni bir ekran hareketini de kullanıcılarına sunacağı dile getiriliyor. Söz konusu yeni ekran hareketi sayesinde, kullanıcıların ekrana iki kere tıklayarak cihazı bekleme modundan çıkarabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca, Finlandiyalı şirketin güncellemeyle renk profilleri ve sessiz moda hızlı geçiş gibi konularda da çalışmalarını ortaya koyacağını belirtelim.

Yeni güncellemenin Windows Phone 8 kullanıcılarına daha ne gibi yenilikler kazandıracağını önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/3/26/4148200/windows-phone-8-update-fm-radio-support Yorum Yaz
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flexii_87 6 yıl en beğenilen
Eger su 1-2 ay icerisinde

-viberdeki sesli gorusme

-instigram

-radyo

-facebook guncellmesi(bazen bildirimlerde sikinti var)

-dosya yoneticisi

-bildirim cubugu

ve bi kactane daha kaliteli ve gundemdeki populer oyunlar gelirse, bi cok kisinin bakis acisi tamamen degisicek

cihazi almak isteyipte derin dusuncelere dalanlar ikinci kez tekrar dusunmicekler ;)
Eger su 1-2 ay icerisinde-viberdeki sesli gorusme-instigram-radyo-facebook guncellmesi(bazen bildirimlerde sikinti va...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Berbat Ferhat 6 yıl
Hiiiç acele etmeyin, ne lüzumu var, piyasanın %70'i zaten sizin demi ya. Öyle aheste aheste, mabadınızı sallaya sallaya, yavaş yavaş....
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
Bazilari radikal değıiklik falan demiş o değisiklikler gelip eksikler kapatilana kadar bizim lumialarin modasi gececek zaten ozamana kadar 9 cikar gene basa doneriz 1 yil oldu nerdeyse hala bi cacik yok bi zil sesi ayarini bile duzeltemediler

7 ay olmuş olabilir ama bu sorunların giderilmesi gerekirdi yavaş yavaş daha bi cacık yok mesajlara taslak menüsü eklemekle yenilik olmuyor daha bir dünya eksik var hepsini bir kerede düzenleyecekler bu defada başka sorunlar çıkacak bu defada 7 ay onların düzelmesini bekleriz zaten ozamana kadarda wp9 çıkar işin yoksa onun gelişmesini bekle. Bu telefonun modası 2 sene geçmez diyorsunda full hd ekranlar ve 4 çekirdek işlemciler çıktı. Wp a bu özellikler gelince L920 nin adı bile kalmaz
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MustfEge.T 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
DH Misafiri
Bazilari radikal değıiklik falan demiş o değisiklikler gelip eksikler kapatilana kadar bizim lumialarin modasi gececek zaten ozamana kadar 9 cikar gene basa doneriz 1 yil oldu nerdeyse hala bi cacik yok bi zil sesi ayarini bile duzeltemediler

7 ay olmuş olabilir ama bu sorunların giderilmesi gerekirdi yavaş yavaş daha bi cacık yok mesajlara taslak menüsü eklemekle yenilik olmuyor daha bir dünya eksik var hepsini bir kerede düzenleyecekler bu defada başka sorunlar çıkacak bu defada 7 ay onların düzelmesini bekleriz zaten ozamana kadarda wp9 çıkar işin yoksa onun gelişmesini bekle. Bu telefonun modası 2 sene geçmez diyorsunda full hd ekranlar ve 4 çekirdek işlemciler çıktı. Wp a bu özellikler gelince L920 nin adı bile kalmaz

l920 nin 2 cekirdekli olmasanin nedeni wp nun desteklememesi 4 cekirdeki
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DH Misafiri 6 yıl
Bazilari radikal değıiklik falan demiş o değisiklikler gelip eksikler kapatilana kadar bizim lumialarin modasi gececek zaten ozamana kadar 9 cikar gene basa doneriz 1 yil oldu nerdeyse hala bi cacik yok bi zil sesi ayarini bile duzeltemediler
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doğuştannicksiz 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bazilari radikal değıiklik falan demiş o değisiklikler gelip eksikler kapatilana kadar bizim lumialarin modasi gececek zaten ozamana kadar 9 cikar gene basa doneriz 1 yil oldu nerdeyse hala bi cacik yok bi zil sesi ayarini bile duzeltemediler

1 yıl olduğu yok daha 7 ay oldu.Ayrıca bu telefonun modası 2seneden önce geçmez.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Nokia music gibi efsane bir uygulamanız var radyoda olmasa birsey olmaz :)
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Tirion Fordring 6 yıl
lumia 820 kullanıyorum radyoya ihtiyacım mı olacak ? arkadaşlar anlamıyorum sizi nasıl takıntılarınız varda komik cidden.
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DH Misafiri 6 yıl
Cent26
Bildirim merkezi çıkarmamakta ısrarcısınız sanırım!

Bildirim merkezi WP8'in doğasına aykırı. Çıkmayacak hiç beklemeyin.
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oktayakgoz 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Cent26

Bildirim merkezi çıkarmamakta ısrarcısınız sanırım!


Bildirim merkezi WP8'in doğasına aykırı. Çıkmayacak hiç beklemeyin.

hangi doğadan bahsediyorsun. bildirim merkezi mutlaka olacaktır.
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sansar61 6 yıl
Yani bazı kişiler ne gerek var demiş, olmasında ne zarar var. İllaki kullananlar olacaktır. Yazılım eksikliği konusuda zamanla çok iyi konuma gelecektir. Sanki android ilk çıktığında program bolluğu vardı.
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MIKROP DOGAN 6 yıl
video aramaya açıklık getirsinler şebeke üzerinden
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Umutcan 6 yıl
Bu saatten sonra gelse nolacak, fm radyo dinleyen var mı ki hala.
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sertacarslan 6 yıl
Microsoft!!! Yanlış tarafa adım attın! Taş devri geride!!!
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wolf silver 6 yıl
Kaç aydır s3 kullanıyorum daha bir kere radio yu açmadim. Millet uygulama uygulama diye bağırıyor sen ne ile uğraşıyorsun Microsoft.
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QuantumVM 6 yıl
Lumia telefonlarda fm radyo yoktur. Gelse gelse fm radyo özelliği olan kulaklık gelir. Zaten Mix Radio diye bişey yapmalarının bi sebebi var.
Bu arada işletim sisteminde eksikler olması Microsoft'un yetiştirememesinden kaynaklanıyor ama yine de diğerlerinden daha iyidir.
Bildirim çubuğu var, bildirim menüsü yok (Canlı kutucuklar varken menü saçma kalıyor).
Dosya yöneticisi asla olmayacak (Bu bi eksiklik değil yani gelecek sürümlerde de olmayacak).
Ayrıca Windows 2000'den yana XP dahil tüm Windows sürümleri Windows NT tabanlıdır. Bir tek mobil yani CE öyle değildi WP8 ile artık o da öyle oldu.
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OverClocK1ng 6 yıl
Awerz
bunu yazan arkadaş windows 2000 i es gecmiş bari siz gecmeyin bunuda yerine katarsak sizin sıralamanız bozulur :)

Sizin her halde Consumer ve Enterprise denilen şeylerden haberiniz yok.
Yukarıda saydıklarım Consumer işletim sistemleridir.
Windows 2000 ise iş işletim sistemidir. Tıpkı Server 200x işletim sistemleri gibi.
Bu yüzden sıralamaya katılamaz ve sıralamayı bozmazlar.
Zira Server işletim sistemleri her zaman iyiydi ve her yeni sürümde yine serverlar için özellikler ekleniyor.
Siz oyun oynamak için Server 200x işletim sistemi kuran birisini "DÜNYADA" duydunuz mu?
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MrtAltg 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Awerz
bunu yazan arkadaş windows 2000 i es gecmiş bari siz gecmeyin bunuda yerine katarsak sizin sıralamanız bozulur :)


Sizin her halde Consumer ve Enterprise denilen şeylerden haberiniz yok.

Yukarıda saydıklarım Consumer işletim sistemleridir.

Windows 2000 ise iş işletim sistemidir. Tıpkı Server 200x işletim sistemleri gibi.

Bu yüzden sıralamaya katılamaz ve sıralamayı bozmazlar.

Zira Server işletim sistemleri her zaman iyiydi ve her yeni sürümde yine serverlar için özellikler ekleniyor.

Siz oyun oynamak için Server 200x işletim sistemi kuran birisini "DÜNYADA" duydunuz mu?

tamam buna bahanen hazır diyelim yedik ya win 95 :) onu ne yapacan ? yani işin aslı astarı sizi ayakta uyutuyorlar otel parası almak için bedavadan adamların reklamını yapıp diğer firmayı kötüleyesiniz diye benden söylemesi gidin paranızı isteyin
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