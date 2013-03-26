Windows Phone 8'in yeni güncellemesi FM radyo desteğini de beraberinde getirecek

Windows Phone 7'den Windows Phone 8'e geçişte işletim sisteminin FM radyo donanımını desteğini kaldıran Microsoft, yeni bir güncellemeyle bu desteği yeniden işletim sistemine kazandırma peşinde.





Konuyla ilgili olarak gelen son haberlere göre, Microsoft'un Windows Phone 8 için önümüzdeki aylar içerisinde yeni bir güncelleme yayınlayacağı belirtilirken, güncellemeyle birlikte FM radyo donanımına da yeniden destek verilmeye başlanacağı söyleniyor. FM radyo donanım desteğinin Genel Dağıtım Sürümü 2'nin(GDR2) bir parçası olacağı belirtilirken; Lumia 920, Lumia 820 ve gerekli donanımı bulunduran cihazların kullanıcılarına FM radyo hizmeti sunacağı da belirtelim.





Güncellemeyle birlikte Nokia'nın GDR2 üzerinde kendine özgü birtakım iyileştirmeler yapacağı belirtilirken, firmanın yeni bir ekran hareketini de kullanıcılarına sunacağı dile getiriliyor. Söz konusu yeni ekran hareketi sayesinde, kullanıcıların ekrana iki kere tıklayarak cihazı bekleme modundan çıkarabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca, Finlandiyalı şirketin güncellemeyle renk profilleri ve sessiz moda hızlı geçiş gibi konularda da çalışmalarını ortaya koyacağını belirtelim.





Yeni güncellemenin Windows Phone 8 kullanıcılarına daha ne gibi yenilikler kazandıracağını önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/3/26/4148200/windows-phone-8-update-fm-radio-support