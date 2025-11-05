Giriş
    Microsoft’un geliştirdiği ilk görsel üretim modeli MAI-Image-1 kullanıma sunuldu

    Microsoft’un kendi geliştirdiği ilk görsel üretim modeli MAI-Image-1, Bing Image Creator ve Copilot’ta kullanıma açıldı. Model, fotogerçekçi sahnelerde hız ve kaliteyle dikkat çekiyor.

    Microsoft, görsel AI modeli MAI-Image-1’i kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, uzun süredir beklenen kendi bünyesinde geliştirdiği görsel üretim modeli MAI-Image-1’i resmi olarak kullanıma sundu. Şirketin yeni nesil yapay zeka modeli, şu anda Bing Image Creator ve Copilot Audio Expressions platformlarında aktif olarak kullanılabiliyor. Ancak Microsoft, modelin henüz Avrupa Birliği’nde erişime açılmadığının altını çizdi.

    AB’deki düzenlemeler nedeniyle yapay zeka modelleri veya uygulamaları gerekli onayları alana kadar bölgede erişime açılmıyor. Microsoft AI biriminin başındaki isim Mustafa Suleyman da MAI-Image-1’in yakında AB kullanıcılarına da sunulacağını belirtti. Suleyman, modelin özellikle yemek ve doğa sahnelerinde, sanatsal ışık efektlerinde ve fotogerçekçi detaylarda güçlü performans sergilediğini vurguladı.

    Microsoft kendi modellerini kullanıma alıyor

    Microsoft’un blogunda paylaşılan teknik bilgilere göre MAI-Image-1, ışık yansımaları, yumuşak gölgeler ve doğa manzaraları gibi fotogerçekçi unsurları yüksek doğrulukla üretebiliyor. Şirket, modelin birçok büyük ve yavaş modele kıyasla hem daha hızlı hem de daha yüksek kaliteli çıktılar sunduğunu belirtiyor. Bu sayede kullanıcılar fikirlerini ekrana daha kısa sürede aktarabiliyor, hızlı biçimde varyasyonlar üretebiliyor ve çalışmalarını başka araçlara taşıyarak üzerinde düzenleme yapabiliyor.

    Yeni model, Microsoft’un Copilot Audio Expressions platformunda da önemli bir rol üstleniyor. MAI-Image-1, burada yer alan “hikaye modu” özelliğinde yapay zeka tarafından oluşturulan sesli hikâyelere uygun görseller üretmek için kullanılacak.

    Microsoft, birkaç aydır kendi bünyesinde geliştirdiği ilk yapay zeka modellerini tanıtıyor. Bu bağlamda ilk konuşma odaklı MAI-Voice-1 ve metin tabanlı MAI-1-preview geçtiğimiz ağustos ayında duyurulmuştu. MAI-Image-1 ise ilk kez geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Bu adımlar, Microsoft’un OpenAI modellerine olan bağımlılığını azaltma yönünde ilerlediğini göstermişti.

    Bu arada MAI-Image-1, Bing Image Creator’ın resmi sitesinde kullanıcıların tercih edebileceği üç modelden biri olarak listeleniyor. Diğer iki model ise OpenAI tarafından geliştirilen DALL-E 3 ve GPT-4o.

