    Microsoft CEO'su: "Tüm AI çiplerini çalıştıracak elektriğimiz yok"

    Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin elindeki yapay zekâ çiplerini çalıştıracak kadar elektrik kapasitesi bulunmadığını açıkladı. AI sektöründe yeni bir kriz kapıda olabilir.

    Microsoft CEO'su: 'Tüm AI çiplerini çalıştıracak elektriğimiz yok Tam Boyutta Gör
    Microsoft CEO’su Satya Nadella, yapay zekâ endüstrisinde yaşanan büyümenin artık yalnızca çip üretimiyle sınırlı olmadığını, enerji altyapısının yeni bir darboğaz oluşturduğunu söyledi. ABD'de OpenAI CEO'su Sam Altman ile katıldığı bir programda konuşan Nadella, Microsoft'un envanterinde binlerce yapay zekâ GPU'su bulunduğunu, ancak bunların tamamını çalıştıracak kadar elektrik gücüne sahip olmadıklarını söylüyor.

    Tüm AI çiplerini çalıştıracak elektrik yok

    Nadella, YouTube’da yayımlanan Bg2 Pod programında yaptığı açıklamada, “Şu anda elimde takacak priz bulamadığım çipler var. Sorun çip arzı değil, onları besleyecek enerji kapasitesi” dedi. Bu açıklama, yapay zekâ altyapısında enerji tüketiminin yeni bir sınıra dayandığını gösteriyor. Son iki yılda çip üretimindeki darboğaz büyük ölçüde çözmüş olsa da, bu kez veri merkezlerinin güç ihtiyacı endüstrinin öncelikli sorunu hâline geldi.

    Özellikle Microsoft, Google ve Amazon gibi firmalar, yapay zekâ modelleri için kurdukları devasa sunucu çiftliklerini çalıştırmakta zorluk çekiyor. Nadella'nın sözleri, NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın "önümüzdeki iki-üç yılda bilgi işlem fazlası yaşanmayacak" açıklamasına da benzer nitelikte. Nadella, asıl sınırlayıcı faktörün donanım üretimi değil enerji erişimi olduğunu vurguladı.

    Öte yandan programda gelecekte GPT-5 veya GPT-6 düzeyindeki modellerin düşük güç tüketimli cihazlarda lokal olarak çalışabileceği fikri de gündeme geldi. OpenAI CEO'su Sam Altman, "Bir gün, bu modelleri tamamen yerel olarak çalıştırabilecek inanılmaz bir tüketici cihazı geliştireceğiz" ifadelerini kullandı. 

    Ancak analistlere göre bu durum, kısa vadede AI veri merkezi yatırımlarında milyarlarca dolarlık risk yaratabilir. Eğer yapay zekâ modelleri yerel donanımlarda verimli biçimde çalışmaya başlarsa, bugün inşa edilen dev merkezlerin değeri düşebilir. Böyle bir senaryoda, teknoloji hisselerinde 20 trilyon dolarlık bir piyasa değerinin risk altına girebileceği söyleniyor.

