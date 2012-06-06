Windows Phone için bugüne kadar yayımlanan uygulama sayısı 100.000'i aştı



Microsoft'un, Windows Phone mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için hazırladığı uygulama mağazası hızla büyümeye devam ediyor. All About Windows Phone cephesinden gelen bilgilere göre Windows Phone Marketplace'de bugüne kadar yayımlanan uygulama sayısı 100.000 barajını aştı.

3 Haziran 2012 tarihi itibarıyla 23.825 uygulama geliştirici tarafından yayımlanan uygulama sayısı 100.145'e ulaşmış. Son üç ayda 26.493, bir ay önce 9.391 yeni uygulama eklenmiş. 100.145 uygulamanın halihazırda 88.371'inin 60 farklı ülkeden indirilebildiği belirtiliyor. Aradaki fark bazı uygulamaların Microsoft veya yazılım geliştirici tarafından kaldırılmasına bağlanıyor. Windows Phone Marketplace'in 100.000 uygulama barajını aşması 20 aylık zaman zarfında gerçekleşmiş. Karşılaştırmak gerekirse Google Play Store (Android) 24 ayda, AppStore (iOS) 16 ayda bu seviyeye ulaşabilmişti.



Windows Phone Markatplace ile ilgili bazı bilgilere kısaca göz atacak olursak, uygulamaların %67'si ücretsiz, %23'ü ücretli, %10'u deneme süreli. Ücretli uygulamaların %61.75'i 0.99$, %0.42'si ise 25-30$ aralığında. Uygulamalarda oyunlar %12'lik dilime sahip. Oyunların %35'ini bulmacalar oluşturuyor.



http://allaboutwindowsphone.com/news/item/14960_100000_apps_published_to_Windo.php