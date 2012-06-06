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Windows Phone için bugüne kadar yayımlanan uygulama sayısı 100.000'i aştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,6b
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20
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Windows Phone için bugüne kadar yayımlanan uygulama sayısı 100.000'i aştı
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Microsoft'un, Windows Phone mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar için hazırladığı uygulama mağazası hızla büyümeye devam ediyor. All About Windows Phone cephesinden gelen bilgilere göre Windows Phone Marketplace'de bugüne kadar yayımlanan uygulama sayısı 100.000 barajını aştı.
3 Haziran 2012 tarihi itibarıyla 23.825 uygulama geliştirici tarafından yayımlanan uygulama sayısı 100.145'e ulaşmış. Son üç ayda 26.493, bir ay önce 9.391 yeni uygulama eklenmiş. 100.145 uygulamanın halihazırda 88.371'inin 60 farklı ülkeden indirilebildiği belirtiliyor. Aradaki fark bazı uygulamaların Microsoft veya yazılım geliştirici tarafından kaldırılmasına bağlanıyor. Windows Phone Marketplace'in 100.000 uygulama barajını aşması 20 aylık zaman zarfında gerçekleşmiş. Karşılaştırmak gerekirse Google Play Store (Android) 24 ayda, AppStore (iOS) 16 ayda bu seviyeye ulaşabilmişti.
Windows Phone Markatplace ile ilgili bazı bilgilere kısaca göz atacak olursak, uygulamaların %67'si ücretsiz, %23'ü ücretli, %10'u deneme süreli. Ücretli uygulamaların %61.75'i 0.99$, %0.42'si ise 25-30$ aralığında. Uygulamalarda oyunlar %12'lik dilime sahip. Oyunların %35'ini bulmacalar oluşturuyor.
Windows Phone için bugüne kadar yayımlanan uygulama sayısı 100.000'i aştı
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http://allaboutwindowsphone.com/news/item/14960_100000_apps_published_to_Windo.php Yorum Yaz
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mbugra19 7 yıl en beğenilen
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uLtRaTRim
DH MisafiriMillette satılmayan telefonların çığırtkanlığını yapmaya soyunmuş wp öyledir böyledir. İşinize bakın kardeşim bırakın bu işleri kaliteli mal kendi kendini satar. Siz konuşmasanızda...
iPhoneu Apple değilde, Çinli bir üretici çıkarsaydı, bu kadar satış yapabilirmiydi?Sadece kalite değil, pazarlama ve markası da bir ürünün çok satması için önemli.
eşşek te ios olsun yine satar

o öyle değil...eşşeğin üstünde apple logosu olsun yine satılır...
değiştiruLtRaTRimDH MisafiriMillette satılmayan telefonların çığırtkanlığını yapmaya soyunmuş wp öyledir böyledir. İşinize...
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OverClocK1ng 7 yıl
İsterse 500.000 tane olsun. Windows Phone kullanan cihazlar adam gibi cihaz olmadığı için, hepsi tek çekirdekli, en fazla 512 Ramli donanım fakiri cihazlar oldukları için bakın diğer haberde Asphalt 7 çıktı diyor. Bir sürü de oyunun tanıtımı yapılıyor. Onların hiçbirisi Win Phone 7 ye gelmiyor. Bu donanımı adam etmedikleri sürece bulmacalarla milleti kandırmaya pardon kendilerini avutmaya devam ederler...
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MrtAltg 7 yıl
isterse 500.000 cekirdeli 500.000 ram olsun o cihazda işletim sistemi randıman vermedikce devamlı kasılma yaptıkca stabil olmadıkca 2 gün açık kalsa şisip reset atarsa isterse asphalt 10 çıksın o cihaz bir halta yaramaz
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EHABERDAR 7 yıl
Ben de yeni tanistim wp telefonlarla..market gayet iyi..istediginiz bir cok sey var..ama oyun hastalari belki problem yasayabilir..sistem cok stabil..hic bir problem sorun yasamadim..eger bir wp cihaz kullanma sansiniz olursa eminimki memnun kalirsiniz..
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wustti 7 yıl
bilen adam bilir. winphone8 çıkınca piyasayı silip süpürecek :) istediğiniz kadar eksi verin. ama gerçek bu winphone ios ve android den kat kat daha kaliteli bir işletim sistemi.
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danGerfuLL 7 yıl
100.000 uygulamada kullanacağım en fazla 100 tane. 1.000.000 uygulamada çok olsa 110.

Sayılar benim için bir anlam ifade etmiyor önemli olan uygulamanın kalitesi ve yaparım dediği işi yapabilmesi. Örneğin Facebook ne Android ne de iOS'ta yapamıyor bu işi.
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soul calibur 7 yıl
DH Misafiri
Millette satılmayan telefonların çığırtkanlığını yapmaya soyunmuş wp öyledir böyledir. İşinize bakın kardeşim bırakın bu işleri kaliteli mal kendi kendini satar. Siz konuşmasanızda...

windows phone kullandın mı daha önce?kaliteyi belirleyen kıstasın sadece çok satılması mı? bu güne kadar hiç bi markanın çığırtkanlığını yapmadım yapmam, gözlemlerimi tarafsız bir şekilde yazarım. wp'daki facebook, linkedin, espn gibi birçok uygulama ios ve android'deki muadillerinden kaliteli, kullanmadan atıp tutma.
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mericx 7 yıl
viber wp7'de hala beta :(
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napolyon94 7 yıl
Oha 100.000 ! Eee wp de widget duvar kagidi gibi abudik kubidik uygulamalarda olmadigini sayarsak gayet iyi bir rakam 1,5 senede !
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sarjaleti 7 yıl
Daha gelişmesi lazım. 100.000 iyi bir sayı olabilir ama daha fazlası lazım.
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safe 7 yıl
Apple'a ne ara bağladınız helal olsun. Konu Microsoft mobil işletim sistemi hakkında benim anladığım. Artık yorumlar okunmaz oldu.
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darkaura 7 yıl
essegin uzerinde elma logosu varsa o essegin belli bir kaliteye ve kullanisliliga sahip olacagi bilindiginden o essek yok satar. marka sadakati sadece pazarlama ile olmaz uzun seriler halinde cikan kaliteli basarili urunlerle olur. yani gene kendini satan kalitedir. kalite olmayinca nokia gibi istediginiz kadar marka degeriniz ismini olsun, heryerde satafatli reklamlar pazarlamalar yapin, sonuc gene ayni yere gider.
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longyueu 7 yıl
İşinize bakın kardeşim bırakın bu işleri kaliteli mal kendi kendini satar. Siz konuşmasanızda...
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mbugra19 7 yıl en beğenilen
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uLtRaTRim
DH MisafiriMillette satılmayan telefonların çığırtkanlığını yapmaya soyunmuş wp öyledir böyledir. İşinize bakın kardeşim bırakın bu işleri kaliteli mal kendi kendini satar. Siz konuşmasanızda...
iPhoneu Apple değilde, Çinli bir üretici çıkarsaydı, bu kadar satış yapabilirmiydi?Sadece kalite değil, pazarlama ve markası da bir ürünün çok satması için önemli.
eşşek te ios olsun yine satar

o öyle değil...eşşeğin üstünde apple logosu olsun yine satılır...
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