Windows Phone mağazası kopya uygulamaları kabul edebiliyor





Mobil işletim sistemleri geliştiricilerin emeklerini korumak adına mağazalarında sıkı tedbirler alırken, bazı platformlarda harici kaynaklardan uygulama yüklemek yasak. Ancak Windows Phone uygulama mağazasında bir açık tespit edildi.





Vietnamlı bir geliştirici, Halfbrick firmasının elinden çıkan Fruit Ninja uygulamasının XAP kurulum dosyasını kendi hesabından tekrar mağazaya yüklemeyi başardı. Kopya uygulama ücretsiz olarak indirmeye sunuldu.





Bu uygulamanın zararlı yazılım olup olmadığı bilinmiyor zira XAP dosyaları mağazaya yüklemeden önce modifiye edilebiliyor. Microsoft'un kabul sürecinde ne tür incelemeler yaptığı bilinmiyor ancak böyle bir açığın mevcudiyeti geliştiricileri ve kullanıcıları ürkütmeye yetebilir. Microsoft'tan henüz bir açıklama gelmedi.

http://wmpoweruser.com/microsoft-allowing-pirated-xaps-to-be-uploaded-to-the-windows-phone-store/