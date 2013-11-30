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Windows Phone mağazası kopya uygulamaları kabul edebiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone mağazası kopya uygulamaları kabul edebiliyor

Mobil işletim sistemleri geliştiricilerin emeklerini korumak adına mağazalarında sıkı tedbirler alırken, bazı platformlarda harici kaynaklardan uygulama yüklemek yasak. Ancak Windows Phone uygulama mağazasında bir açık tespit edildi.

Vietnamlı bir geliştirici, Halfbrick firmasının elinden çıkan Fruit Ninja uygulamasının XAP kurulum dosyasını kendi hesabından tekrar mağazaya yüklemeyi başardı. Kopya uygulama ücretsiz olarak indirmeye sunuldu.

Bu uygulamanın zararlı yazılım olup olmadığı bilinmiyor zira XAP dosyaları mağazaya yüklemeden önce modifiye edilebiliyor. Microsoft'un kabul sürecinde ne tür incelemeler yaptığı bilinmiyor ancak böyle bir açığın mevcudiyeti geliştiricileri ve kullanıcıları ürkütmeye yetebilir. Microsoft'tan henüz bir açıklama gelmedi.  

http://wmpoweruser.com/microsoft-allowing-pirated-xaps-to-be-uploaded-to-the-windows-phone-store/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onur01651 5 yıl
bu açık değil ki, geliştirici hesabından yükleme, sen bi, geliştirici isen uygulama yukleyebiliyorsun, sadece denetimsizlik, geliştirici hesabın varken zaten dışardan uygulama yukleyebiliyorsun :d
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gun 5 yıl
Açıkcası Apple'ın bu uygulama magzası onay ve araştırma süreci yıllar içinde oturdu. Halen veriyorsun anca bir haftada bazen iki haftada sıra geliyor.

Ancak en azından en güvenlisi çok emek var ama güzel bir iş çıkıyor ortaya.
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Nokia Specialist 5 yıl
Şu cihazı Bi boot edebilsek kaynak kodları kolay
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kucuker34 5 yıl
Wp ye karalama kampanyası gibi bi haber
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wolf silver 6 yıl
Windows' ta diyor ki maksat uygulama fazla olsun... Artık eskisi gibi uygulama yükleme islerini pek takmiyorlar. Denetleme yapmadan hemen yüklüyorlar markete..
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alemburda34 6 yıl
bu olaydan sonra Microsoft market için yeni düzenleme gelebilir yada kabul süreci eskiye nazaran uzayabilir.
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StealheX 6 yıl
İyiki indirmemişim bi şeylik olduğu belliydi zaten :D
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turbocore35 6 yıl
Sabah gorfum keşke indirseydim bak içimde kaldı şimdi wp marketinde boyle bir hatanın olması bir açığı gosteriyor ancak en kısa zamanda açıklar kapanaır diye tahmin ediyorum apple nin hacklenipte verilerimiz sağlam demesindense bu açık daha iyidir 😊
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Şekilsiniz ya 6 yıl
hadi bakalım açılsın yavaş yavaş
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Hakan Akkaya 6 yıl
Bende bunun burda ne işi var diyorum
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TIMERIDER 6 yıl
kaldırmışlar marketten.
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