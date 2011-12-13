Windows Phone'daki bir açık SMS özelliğini devre dışı bırakıyor

Haber Editörü
Mobil cihazların her gün daha fazla hayatımıza girmesi zararlı yazılım geliştiricilerine de büyük bir hareket alanı tanıyor. Zararlı yazılım ile en çok mücadele eden firma olan Google'dan sonra Microsoft'un da mobil işletim sisteminin başı zararlı yazılımlarla dertte.
WinRumors sitesinin bir okuyucunun tespit ettiği zararlı yazılım bir DoS saldırısından oluşuyor ve cihazın mesaj fonksiyonunu devre dışı bırakıyor. Saldırı ise Windows Phone kullanıcısına gönderilen bir SMS ile başlıyor. Daha sonra Windows Phone 7.5 cihazı kendini resetliyor ve sayısız girişime rağmen SMS fonksiyonu devreye girmiyor. Zaman zaman da kilitlenmeler yaşanıyor.
Saldırı pek çok cihazda meydana gelmiş ve konu tamamen işletim sisteminin kodları ile alakalı bir durum. Yani saldırganlar cihaz seçmiyor. SMS ile harekete her zaman geçmeyebilen zararlı yazılım, kullanıcı bir Facebook sohbet mesajı veya Windows Live Messenger mesajı gönderdiğinde de aktif olabiliyor.
Bunun yanında Live Tile ekranına sabitlenmiş bir arkadaştan Facebook üzerinden mesaj geldiğinde yine Live Tile kendini güncelliyor ve ekran kilitleniyor. Bunun çözümü cihaz açılır açılmaz ev ekranına gidip sabit arkadaşı kaldırmak.
Diğer sorunlar için henüz bir çözüm yok. Kullanıcıların gelen SMS'leri açarken dikkatli olmaları isteniyor. Problemin Windows Phone işletim sisteminin mesajları ele alırken uyguladığı prosedürde bir hatadan kaynaklandığı belirtiliyor.
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'Windows İletişim Dirketörü Ben Rudolph, Twitter üzerinden duyurduğu yarışmada android cihazına resmi veya gayri resmi olarak zararlı yazılım bulaşmış veya kullanım sırasında işletim sistemindeki hatalardan dolayı mağdur olmuş kullanıcıların hikayesini anlatmasını istedi.'
bunu diyerek Android'e laf atan kişinin bahsettiği aynı Windows değil mi?
En iyisi google amca, yapanı taktir ediyor, hatası varsa var diyor. Adamlar raad ya yaz işletim sistemini ver kaynak kodlarını geliştirilsin varsa hata düzeltelim hocam havasındalar.
Apple ve microsoft işletim sistemlerinin kaynak kodlarını açsalar 2 güne kalmaz tüm cihazları virüslerle dolar. Kaynak kodlarını vermek g.t ister, linux dediğin, android dediğin boru mu kardeşim :D
Biz özgürlüğüyle attığımız romlarla sevdik android'i, kurarsın bi antivirüs dert yok tasa yok. Menülerdeki yazıların fontuna kadar değiştiriyorum hayat bana güzel...