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Windows Surface RT iade oranı oldukça yüksek

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Surface RT iade oranı oldukça yüksek

Microsoft'un tablet pazarında iddialı olma planının bir ürünü olan Windows RT işletim sistemi, Windows 8 ile aynı etkinlikte tanıtılmış ve firmanın kendi tableti Surface RT üzerinde de kullanılmıştı. Ancak Surface RT satışları beklenen seviyeye henüz ulaşamadı. 

Bugüne kadar 2 milyon sevkiyat yapılmışken, son kullanıcıya ulaşan ürün sayısı 1 milyon civarında. Ancak analizlere göre ürün yeni bir problemle daha karşı karşıya. 

Bilindiği gibi Windows RT, Windows 8 işletim sisteminin kırpılmış bir versiyonu ve uygulamaların özel olarak bu işletim sistemi için port edilmiş olması gerekiyor. Aksi halde Windows 8 uygulamaları bu sistemde çalışmıyor. Daha önce Windows RT işletim sistemini Windows 8 sanarak Surface RT modeli satın alan ancak sonra iade etmek isteyenler için Microsoft'un iade koşullarını değiştirdiğini aktarmıştık. Veriler iade edilen Surface RT oranının bir hayli yüksek olduğunu gösteriyor.

Geçen yıl son çeyrekte 1.25 milyon adet Surface RT sevkiyatı yapıldığı ve bunun yüzde 55-60'lık kısmının satıldığı belirtiliyor. Bu da 680 000-750 000 arasına denk geliyor. Uzmanlar düşük satış oranının normal karşılanması gerektiğini, yeni Android tabletlerin de benzer oranlara sahip olduğunu dile getiriyor. Ancak bu oran yüksek iade oranı ile birleştiğinde alarm derecesine çıkıyor.
İadelerin muhtemel sebepleri arasında tüketicilerin Windows 8 ve RT arasındaki farkı ayrıntılı açıklama yapmayan reklamlar nedeniyle satın aldıktan sonra anlaması veya modelin tüketicide oluşturduğu memnuniyetsizlik gösteriliyor. Sebebin ne olduğu tam olarak bilinmese de tüketici tarafında cihazın iadesi eğilimi ağır basıyor.

Stok ve satış oranı konusunda en başarılı firmanın Apple olduğu ve tedarik zinciri uzmanı Tim Cook sayesinde firmanın sevk edilen ürünlerin en az yüzde 90 seviyesinde satmayı başardığı belirtiliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Surface-RT-plagued-by-very-high-return-rates_id39352 Yorum Yaz
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Elmeti 6 yıl en beğenilen
Herşey tamamda haberin bu kısmı ne alaka?
"Stok ve satış oranı konusunda en başarılı firmanın Apple olduğu ve tedarik zinciri uzmanı Tim Cook sayesinde firmanın sevk edilen ürünlerin en az yüzde 90 seviyesinde satmayı başardığı belirtiliyor. "
Herşey tamamda haberin bu kısmı ne alaka?"Stok ve satış oranı konusunda en başarılı firmanın Apple olduğu ve tedarik zinciri uzmanı Tim Cook sayesinde firma...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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myhotyro 6 yıl
Elmeti
Herşey tamamda haberin bu kısmı ne alaka?Stok ve satış oranı konusunda en başarılı firmanın Apple olduğu ve tedarik zinciri uzmanı Tim Cook sayesinde firmanın sevk edilen ürünlerin en az yüzde 90 seviyesinde satmayı başardığı belirtiliyor.

Bilmiyormusunuz yazarımız Steve Jobs'un hayaleti. Bill Gates osursa "Bill Gates osordu, Steve Jobs hiç osurmamızdı" diye bile haber yapar. Önceleri bana da batıyordu bu saçmalıkl ama alıştım artık. Özgür ve ileri demekrasi olan bir ülkede yaşıyoruz. Ülkenin forumundada özgürlük ve ileri demkrasi olacak tabiki.
ElmetiHerşey tamamda haberin bu kısmı ne alaka?Stok ve satış oranı konusunda en başarılı firmanın Apple olduğu ve tedarik zinciri uzmanı Tim Co...
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ahmethi 6 yıl
yıllarca windows kullanıp microsofttan yılmış insanlar tekrar microsoftun kucağına düşmek istemiyor. Mobil de microsoft hiçbir zaman umduğunu bulamıyacak.
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alp0007 6 yıl
Microsoft mobil cihazlarda var olmak için büyük çapa harcıyor, çok büyük hatalarda yapıyor. Şansından rakiplerinde de işler çok iyi gitmiyor. Sonucunu göreceğiz.
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maxmania 6 yıl
zamanında bu forumda da RT ve normal win8' in farklarını anlatmaya çalışan çok kişi oldu.
bazen teknoloji bize geç geliyor diye kızıyoruz, allahtan geç geliyormuş diyeceğim bu durumda; çünkü bizdeki tüketici hakları konusundaki geri kalmışlıkla alanın elinde patlardı.
baksanıza tv'lerde utanmadan, yalan söyleyerek; 150 tl'lik tabletleri 1200 tl'de 290 tl'ye düşürdük diyip satıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +1
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SystemApps 6 yıl
windows 8 rt cihazlar windows 8 prolu cihazlar arazında bir bilgisayar kadar fark var
windows rt cihazların gerek arm teknolojilerin gelişmesi gerekse bu segmentde zamanla bir alt pazarın oluşması gibi etkenlerle daha iyi bir seviyede olacağını düşünüyorum. bence burada geri iade oranları microsoftun ne kadar tüketici memnuniyetine odaklandığını gösteriyor zira bazı apple gibi sorunları kabul etmeyip kılıf uydurmaya kılıf dağıtmaya çalışabilirdi.

diğer yandan windows rt yi eminim denemek isteyenlerde olmuştur.muhtemelen microsoftun bu geri iade koşullarındaki değişiklikten faydalanmaya da çalışmış olabilirler.bence windows rt iade edenlerin windows 8 proya geçiş yapıp yapmadığıda araştırılması gerekirdi.
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__Nikolaus__ 6 yıl maxmania
maxmania
zamanında bu forumda da RT ve normal win8' in farklarını anlatmaya çalışan çok kişi oldu.
bazen teknoloji bize geç geliyor diye kızıyoruz, allahtan geç geliyormuş diyeceğim bu durumda; çünkü bizdeki tüketici hakları konusundaki geri kalmışlıkla alanın elinde patlardı.
baksanıza tv'lerde utanmadan, yalan söyleyerek; 150 tl'lik tabletleri 1200 tl'de 290 tl'ye düşürdük diyip satıyorlar.

Cagri sahtekari dimi hocam ? Cildiriyorum her gordugumde , her zaman ayni saatte verdigi 300 kota 20 saniye icinde bitiyor.

Matematige vursan , microsoftdan daha fazla satis anlamina geliyor.

Goz gore gore dolandiricilik yaptigi.
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Umutcan 6 yıl maxmania
maxmania

zamanında bu forumda da RT ve normal win8' in farklarını anlatmaya çalışan çok kişi oldu.

bazen teknoloji bize geç geliyor diye kızıyoruz, allahtan geç geliyormuş diyeceğim bu durumda; çünkü bizdeki tüketici hakları konusundaki geri kalmışlıkla alanın elinde patlardı.

baksanıza tv'lerde utanmadan, yalan söyleyerek; 150 tl'lik tabletleri 1200 tl'de 290 tl'ye düşürdük diyip satıyorlar.

Ondan önce de bal satıyorlardı hakiki doğal bal 5 kutu alın bilmem ne. Sonra ne oldu bir inceleme yapıldı yarısı glikoz şurubu.
Bizim milletimiz araştırmacı olmayıp cahilce her gördüğüne atladığı sürece daha nice çöp ürünler, tabletler satarlar tv'den.
En basitinden elimizin altındaki internet nimetini tüm milletimiz doğru kullanmayı, araştırma yapmayı öğrenmeli. Sadece face'e giriş aleti değildir internet...
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myhotyro 6 yıl
Elmeti
Herşey tamamda haberin bu kısmı ne alaka?Stok ve satış oranı konusunda en başarılı firmanın Apple olduğu ve tedarik zinciri uzmanı Tim Cook sayesinde firmanın sevk edilen ürünlerin en az yüzde 90 seviyesinde satmayı başardığı belirtiliyor.

Bilmiyormusunuz yazarımız Steve Jobs'un hayaleti. Bill Gates osursa "Bill Gates osordu, Steve Jobs hiç osurmamızdı" diye bile haber yapar. Önceleri bana da batıyordu bu saçmalıkl ama alıştım artık. Özgür ve ileri demekrasi olan bir ülkede yaşıyoruz. Ülkenin forumundada özgürlük ve ileri demkrasi olacak tabiki.
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onbeskarakterli 6 yıl
Dell, Windows RT isminin tüketicileri yanlış yönlendirdiğini boşuna söylememiş demek ki.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Windows magazasina sahip bir tablet 750 bin satabiliyorsa bile bir basaridir.

Napcak alip sonic mi oynayacak ? Ya da diger tetris oyunlari.

Bir borsa uygulamasi bile yok.

Surface pro , rt fiyatina satilmis olsaydi ki imkansiz , o zaman gorurdum ipad satislari ne hale geliyordu ama su an ki durumda microsoft tablet pazarinda blackberry ile kapisabilir.
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Elmeti 6 yıl en beğenilen
Herşey tamamda haberin bu kısmı ne alaka?
"Stok ve satış oranı konusunda en başarılı firmanın Apple olduğu ve tedarik zinciri uzmanı Tim Cook sayesinde firmanın sevk edilen ürünlerin en az yüzde 90 seviyesinde satmayı başardığı belirtiliyor. "
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rorschach_ 6 yıl Elmeti
Elmeti

Herşey tamamda haberin bu kısmı ne alaka?

"Stok ve satış oranı konusunda en başarılı firmanın Apple olduğu ve tedarik zinciri uzmanı Tim Cook sayesinde firmanın sevk edilen ürünlerin en az yüzde 90 seviyesinde satmayı başardığı belirtiliyor. "

ekrem reyizin oyunları hep. böyle yazılar koyup koyup apple fanı yapıyor bir bir.
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manyakurt 6 yıl
"RT" başından beri bir saçmalık değilmiydi zaten...
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