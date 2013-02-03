Windows Surface RT iade oranı oldukça yüksek





Microsoft'un tablet pazarında iddialı olma planının bir ürünü olan Windows RT işletim sistemi, Windows 8 ile aynı etkinlikte tanıtılmış ve firmanın kendi tableti Surface RT üzerinde de kullanılmıştı. Ancak Surface RT satışları beklenen seviyeye henüz ulaşamadı.





Bugüne kadar 2 milyon sevkiyat yapılmışken, son kullanıcıya ulaşan ürün sayısı 1 milyon civarında. Ancak analizlere göre ürün yeni bir problemle daha karşı karşıya.





Bilindiği gibi Windows RT, Windows 8 işletim sisteminin kırpılmış bir versiyonu ve uygulamaların özel olarak bu işletim sistemi için port edilmiş olması gerekiyor. Aksi halde Windows 8 uygulamaları bu sistemde çalışmıyor. Daha önce Windows RT işletim sistemini Windows 8 sanarak Surface RT modeli satın alan ancak sonra iade etmek isteyenler için Microsoft'un iade koşullarını değiştirdiğini aktarmıştık. Veriler iade edilen Surface RT oranının bir hayli yüksek olduğunu gösteriyor.





Geçen yıl son çeyrekte 1.25 milyon adet Surface RT sevkiyatı yapıldığı ve bunun yüzde 55-60'lık kısmının satıldığı belirtiliyor. Bu da 680 000-750 000 arasına denk geliyor. Uzmanlar düşük satış oranının normal karşılanması gerektiğini, yeni Android tabletlerin de benzer oranlara sahip olduğunu dile getiriyor. Ancak bu oran yüksek iade oranı ile birleştiğinde alarm derecesine çıkıyor.

İadelerin muhtemel sebepleri arasında tüketicilerin Windows 8 ve RT arasındaki farkı ayrıntılı açıklama yapmayan reklamlar nedeniyle satın aldıktan sonra anlaması veya modelin tüketicide oluşturduğu memnuniyetsizlik gösteriliyor. Sebebin ne olduğu tam olarak bilinmese de tüketici tarafında cihazın iadesi eğilimi ağır basıyor.





Stok ve satış oranı konusunda en başarılı firmanın Apple olduğu ve tedarik zinciri uzmanı Tim Cook sayesinde firmanın sevk edilen ürünlerin en az yüzde 90 seviyesinde satmayı başardığı belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Surface-RT-plagued-by-very-high-return-rates_id39352