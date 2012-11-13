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Windows İşletim Sistemleri'nden Sorumlu Steven Sinofsky, Microsoft'tan ayrıldı

6 yıl
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35
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8 ve Windows Phone 8 işletim sistemlerini iki hafta önce piyasaya süren Microsoft cephesinde şok denebilecek bir gelişme yaşandı ve Windows Bölümü Başkanı Steven Sinofsky, Redmond merkezli şirketten ayrıldı. Windows işletim sistemiyle ilgili tüm çalışmaların başında olan Sinfosky'nin yerine hem yazılım hem de donanım mühendisliğinden sorumlu yeni üst yönetici olarak Julie Larson-Green atandı. Windows 8 henüz çok yeni lanse edilmişken bu ayrılığın gelmesi, Windows 95 sonrasında Microsoft için en radikal değişm anlamına gelen Windows 8'in piyasaya başarısını tartışmaya açsa da konuya yakın kaynaklar asıl nedenin kişisel anlaşmazlıklar olduğunu söylüyor.
Sektörün en önemli isimlerinden biri olan Sinofsky, Windows bölümü öncesinde Office çalışmalarını yürütüyordu ancak Vista'nın başarısızlığı sonrasında Windows 7 çalışmalarını başına getirilmiş ve önemli işler başarmıştı. Görünüşe bakılırsa, Windows 8'in orta-uzun vadede ortaya koyacağı performans, bu konunun sık sık alevlenmesine neden olacak gibi. Diğer taraftan yeni atamaların hızlı bir şekilde yapılması, Microsoft cephesinde ayrılıkla ilgili planlamaların daha önceden yapıldığını da ortaya koyuyor. Bu ayrılıktan geriye, masanın üzerinde cevabını bekleyen önemli bir soru kaldı; Steven Sinofsky kariyerine bundan sonra nasıl devam edecek ? Microsoft'un en büyük rakipleri olan Apple ya da Google'a geçer mi yoksa kendi yolunu çizer mi, işte bunu ancak zaman gösterecek.


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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Win 8 gibi bir rezaleti yaptı şimdi gemiyi batmadan terk ediyor. Bu adam ya Google ya Apple ya da Linux ajanıdır.

şu misafir yorumlarını yapanın tek kişi olmasını umuyorum. Yoksa bir ülkeye bu kadar saçmalayan insan fazla.
DH MisafiriWin 8 gibi bir rezaleti yaptı şimdi gemiyi batmadan terk ediyor. Bu adam ya Google ya Apple ya da Linux ajanıdır.şu misafi...
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nurettinaz 6 yıl
Biri gelir biri gider çokta önemli değil isimler önemli olaa gelenin giden kadar bir şeyler başarmak istemesi
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darkaura 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Biri gelir biri gider çokta önemli değil isimler önemli olaa gelenin giden kadar bir şeyler başarmak istemesi


kimse yeridoldurulamaz degildir dogru ama olay bu degil. windows 8 in piyasaya cikamasinin hemen ardindan windows bolum baskaninin isten ayrilmasi pekde olumlu mesajlar vermiyor. isler yolundaysa bu adam niye ayriliyor.
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DH Misafiri 6 yıl
vah vah vah...Microsoftun mahkeme kararınca verdiği paralarda benim cebimemi girdi söylemesi ayıp_?Birde haber tarihine bak da sonra link at bi zahmet.2003 insaf 10sene geçmiş...
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SystemApps 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

vah vah vah...Microsoftun mahkeme kararınca verdiği paralarda benim cebimemi girdi söylemesi ayıp_?Birde haber tarihine bak da sonra link at bi zahmet.2003 insaf 10sene geçmiş...
...........................................................................

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Mahkemece haklı veya haksız bir şekilde adelet sağlandığına göre söyleyecek tek bir sözün olmamasına şaşırmadım.Nokta...
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infom@n 6 yıl
DH Misafiri
Son derece doğru karar anca gider, ancak çok geç gelmiş bir karar çünkü; Windows 7`nin yanında Windows 8`de harcandı! (Windows Vista ile Windows 7`yi yanyana getirip kullanın ne demek istediğimi anlarsınız) Millet Windows 8`i beğenmeyince kapı gösterildi haliyle! Windows Vista 3 gb ramde %27 kullanıyordu (service pack 1`den önceki) o kadar sadeleştirmeye rağmen aynı 3 gb ramde Windows 7 %24 kullanıyordu, sıkı durun Windows 8`de 8 gb ramde %22 kullanıyor! (iyki daha az ram kullanıyormuş!)@@SystemApps ne bu şimdi!?nasıl savunmadır bu nasıl bir zihniyetttir!ben üniversitenin patentini çalan bir firmadan bahsediyorum sizin yazdığınıza bak!tekrar hatırlatırım üniversite o kazançla öğrencilere burs veriyor ve üniveristenin masraflarını karşılıyor, bu kötülüğü yapacak kadar ufalmış bir firma Microsoft! fanlığın lüzumu yok!

%1 Ram kullansın geri kalan %99, u boş boş sakla :) Arkadaşım biraz aklınızı başınıza toplayın. Araştırın bu niye böyle oluyor diye.
Keşke %22 değilde %50 kullansa o zaman hızı görseniz.
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FERFEROS 6 yıl
Yeni moda, başarısızlığı tek bir kişiye yüklemek sanırım.
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DH Misafiri 6 yıl
Son derece doğru karar anca gider, ancak çok geç gelmiş bir karar çünkü; Windows 7`nin yanında Windows 8`de harcandı! (Windows Vista ile Windows 7`yi yanyana getirip kullanın ne demek istediğimi anlarsınız)
Millet Windows 8`i beğenmeyince kapı gösterildi haliyle!
Windows Vista 3 gb ramde %27 kullanıyordu (service pack 1`den önceki) o kadar sadeleştirmeye rağmen aynı 3 gb ramde Windows 7 %24 kullanıyordu, sıkı durun Windows 8`de 8 gb ramde %22 kullanıyor! (iyki daha az ram kullanıyormuş!)
@@SystemApps ne bu şimdi!?
nasıl savunmadır bu nasıl bir zihniyetttir!
ben üniversitenin patentini çalan bir firmadan bahsediyorum sizin yazdığınıza bak!
tekrar hatırlatırım üniversite o kazançla öğrencilere burs veriyor ve üniveristenin masraflarını karşılıyor, bu kötülüğü yapacak kadar ufalmış bir firma Microsoft!
fanlığın lüzumu yok!
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SystemApps 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Son derece doğru karar anca gider, ancak çok geç gelmiş bir karar çünkü; Windows 7`nin yanında Windows 8`de harcandı! (Windows Vista ile Windows 7`yi yanyana getirip kullanın ne demek istediğimi anlarsınız)





Millet Windows 8`i beğenmeyince kapı gösterildi haliyle!





Windows Vista 3 gb ramde %27 kullanıyordu (service pack 1`den önceki) o kadar sadeleştirmeye rağmen aynı 3 gb ramde Windows 7 %24 kullanıyordu, sıkı durun Windows 8`de 8 gb ramde %22 kullanıyor! (iyki daha az ram kullanıyormuş!)









@@SystemApps ne bu şimdi!?



nasıl savunmadır bu nasıl bir zihniyetttir!





ben üniversitenin patentini çalan bir firmadan bahsediyorum sizin yazdığınıza bak!



tekrar hatırlatırım üniversite o kazançla öğrencilere burs veriyor ve üniveristenin masraflarını karşılıyor, bu kötülüğü yapacak kadar ufalmış bir firma Microsoft!





fanlığın lüzumu yok!

vah vah vah...Microsoftun mahkeme kararınca verdiği paralarda benim cebimemi girdi söylemesi ayıp_?Birde haber tarihine bak da sonra link at bi zahmet.2003 insaf 10sene geçmiş...
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tamtamam 6 yıl
belkide bu sistem herşeyi kökünden değiştirecek,elimizi çabuk tutalım ,iyi bileni kadromuza alalım diyen birileri var.
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onbeskarakterli 6 yıl
Microsoft lansmanlarını izlerken en sıcak baktığım, anlatımını en beğendiğim adamdı. İşinde de iyi gibi duruyordu. Yazık olmuş.
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SystemApps 6 yıl
DH Misafiri
@SystemAppshay hay ben söyleyeyim microsoft üniversitenin patentini çaldığından mahkemede suçlu bulundu bu suçu daha sonrada işledi ve yine tazminat ödemeye mahkum edildi (dikkatinizi çekerim bu yüzden öğrencilerin burs hakkını da çalmış oluyor)kaynak:http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/228422.aspbaşka soru?buda diğer firmalara tazminat davası:http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=11404991&tarih=2009-04-11http://www.hhportal.com/bilim-ve-teknoloji-haberleri/789702-microsoft%92a-patent-darbesi.htmlhttp://www.ozgurlukicin.org/haber/microsoft-worde-mahkeme-yasagi/http://www.eforpatent.com/microsofta-patent-davasi-acildi/benim gibi internette aramada bir becersiz bile 2 dakikada bir firma hakkında bu kadar patent hakkı çiğneme ilgili haber bulabiliyorsa o firmada sorun var demektir@infom@n yazınız başlangıcı çok ironik

hahaha internet explorer ile sanki büyük bir başarı yakaladıda muahhahaha
Diğer yandan meyve veren ağaç taşlanıyor tabiki.Bi seferde internet explorerin varsayılan tarayıcı olması yüzünden bile dava açıldığını sayarsak microsoft un başarısı resmen kıskanılıyor.
ha bunun yanında microsoftun açtığı patent davası yokmu sanıyorsun?Ya da panet davası açılmayan bana 1 tane büyük şirket göstersene?
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DH Misafiri 6 yıl
@SystemApps
hay hay ben söyleyeyim microsoft üniversitenin patentini çaldığından mahkemede suçlu bulundu bu suçu daha sonrada işledi ve yine tazminat ödemeye mahkum edildi (dikkatinizi çekerim bu yüzden öğrencilerin burs hakkını da çalmış oluyor)
kaynak:
arsiv.ntvmsnbc.com/...
başka soru?
buda diğer firmalara tazminat davası:
hurarsiv.hurriyet.com.tr/...
hhportal.com/...
ozgurlukicin.org/...
eforpatent.com/...
benim gibi internette aramada bir becersiz bile 2 dakikada bir firma hakkında bu kadar patent hakkı çiğneme ilgili haber bulabiliyorsa o firmada sorun var demektir
@infom@n yazınız başlangıcı çok ironik
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yucel2yucel 6 yıl
25 yıldır programcıyım 250bin sartırlık projeler bitti tecrübem neticesi kaanatim mik ropsoft bilgisayar teknolojisinde dünyanın ayak bağı ve asalağı batmasını canı gönülden arzu ediyom inanın mikropsuz bi teknolojı en az 3 kat hızlı ivmelenir .
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SystemApps 6 yıl yucel2yucel
yucel2yucel

25 yıldır programcıyım 250bin sartırlık projeler bitti tecrübem neticesi kaanatim mik ropsoft bilgisayar teknolojisinde dünyanın ayak bağı ve asalağı batmasını canı gönülden arzu ediyom inanın mikropsuz bi teknolojı en az 3 kat hızlı ivmelenir .

Niye microsoft diğer firmaların elini ayağını mı tutuyor?Adamlar bilakis kendi servislerinin çoğunu diğer platformlara yaydı.Ayrıca 25 yıldır programcıyım yazmanla ardından saçma hiç bir dayanağı olmayan bir idda koyman olaya ne kadar bilimsel yaklaştığını gösteriyor.Yazdığın programları gerçekten merak ediyorum



Gerçi doğru adamlar ortak çekirdek kullanıp hepsi birarada cihazlar sunduğu için geliştiricilere de büyük kolaylıklar sağladığı için ayak bağı oluyor değilmi
Kafan güzelmiş hayırlı olsun
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darkaura 6 yıl yucel2yucel
yucel2yucel
25 yıldır programcıyım 250bin sartırlık projeler bitti tecrübem neticesi kaanatim mik ropsoft bilgisayar teknolojisinde dünyanın ayak bağı ve asalağı batmasını canı gönülden arzu ediyom inanın mikropsuz bi teknolojı en az 3 kat hızlı ivmelenir .

Aynen katiliyorum. Bilgisayar dunyasinda yeterince eski ve icli disli olanlar microsoftuda, is anlayisinida cok iyi bilirler.
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