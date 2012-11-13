Windows İşletim Sistemleri'nden Sorumlu Steven Sinofsky, Microsoft'tan ayrıldı

Windows 8 ve Windows Phone 8 işletim sistemlerini iki hafta önce piyasaya süren Microsoft cephesinde şok denebilecek bir gelişme yaşandı ve Windows Bölümü Başkanı Steven Sinofsky, Redmond merkezli şirketten ayrıldı. Windows işletim sistemiyle ilgili tüm çalışmaların başında olan Sinfosky'nin yerine hem yazılım hem de donanım mühendisliğinden sorumlu yeni üst yönetici olarak Julie Larson-Green atandı. Windows 8 henüz çok yeni lanse edilmişken bu ayrılığın gelmesi, Windows 95 sonrasında Microsoft için en radikal değişm anlamına gelen Windows 8'in piyasaya başarısını tartışmaya açsa da konuya yakın kaynaklar asıl nedenin kişisel anlaşmazlıklar olduğunu söylüyor.

Sektörün en önemli isimlerinden biri olan Sinofsky, Windows bölümü öncesinde Office çalışmalarını yürütüyordu ancak Vista'nın başarısızlığı sonrasında Windows 7 çalışmalarını başına getirilmiş ve önemli işler başarmıştı. Görünüşe bakılırsa, Windows 8'in orta-uzun vadede ortaya koyacağı performans, bu konunun sık sık alevlenmesine neden olacak gibi. Diğer taraftan yeni atamaların hızlı bir şekilde yapılması, Microsoft cephesinde ayrılıkla ilgili planlamaların daha önceden yapıldığını da ortaya koyuyor. Bu ayrılıktan geriye, masanın üzerinde cevabını bekleyen önemli bir soru kaldı; Steven Sinofsky kariyerine bundan sonra nasıl devam edecek ? Microsoft'un en büyük rakipleri olan Apple ya da Google'a geçer mi yoksa kendi yolunu çizer mi, işte bunu ancak zaman gösterecek.



