Windows tabletler, iOS ve Android tabletlerden daha fazla rağbet görüyor

2010 yılından itibaren yükselişe geçen tablet pazarında iOS ve Android modellerin hakimiyeti devam ediyor ve bugüne kadar yapılan araştırmalar trendin yükselerek devam edeceğini öngörmekteydi. Ancak Windows 8'in lansmanıyla birlikte tüketici ilgisinin bu noktaya doğru kaydığı görülüyor.





Boston danışmanlık şirketinin ABD çapında yaptığı tablet ilgileri üzerine bir anket Windows işletim sistemine tüketicilerin daha çok rağbet gösterdiğini ortaya koydu.





Ankette ABD tüketicilerinin yüzde 42'si tabletlerinde Windows işletim sistemini görmek istediklerini belirtiyor. iOS tabletlerin oranı ise yüzde 27. Android tabletler yüzde 20, BlackBerry yüzde 9, Palm yüzde 3 oranında tercih ediliyor.





Anketin bir benzeri Çinli tüketiciler üzerinde yapıldı ve birbirine yakın sonuçlar elde edildi. Windows tabletlere olan ilgi yüzde 44 iken iOS tabletlere olan ilgi yüzde 34 seviyesinde.





Bu oranlar elbette satış rakamları ile tamamen zıt. Ancak Windows 8'in tanıtımı tüketici ilgisini oldukça etkilemiş. Forrester firmasının daha önce yaptığı bir anket de benzer istatistikler elde etmişti.





Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkması gelecek yıl öngörülüyor. Ancak Windows 8 yüklü tabletler piyasaya çıktığında tablet pazarında taşları yerinden oynatması mümkün görünüyor.