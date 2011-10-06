Windows tabletler, iOS ve Android tabletlerden daha fazla rağbet görüyor

Haber Editörü
2010 yılından itibaren yükselişe geçen tablet pazarında iOS ve Android modellerin hakimiyeti devam ediyor ve bugüne kadar yapılan araştırmalar trendin yükselerek devam edeceğini öngörmekteydi. Ancak Windows 8'in lansmanıyla birlikte tüketici ilgisinin bu noktaya doğru kaydığı görülüyor.
Boston danışmanlık şirketinin ABD çapında yaptığı tablet ilgileri üzerine bir anket Windows işletim sistemine tüketicilerin daha çok rağbet gösterdiğini ortaya koydu.
Ankette ABD tüketicilerinin yüzde 42'si tabletlerinde Windows işletim sistemini görmek istediklerini belirtiyor. iOS tabletlerin oranı ise yüzde 27. Android tabletler yüzde 20, BlackBerry yüzde 9, Palm yüzde 3 oranında tercih ediliyor.
Anketin bir benzeri Çinli tüketiciler üzerinde yapıldı ve birbirine yakın sonuçlar elde edildi. Windows tabletlere olan ilgi yüzde 44 iken iOS tabletlere olan ilgi yüzde 34 seviyesinde.
Bu oranlar elbette satış rakamları ile tamamen zıt. Ancak Windows 8'in tanıtımı tüketici ilgisini oldukça etkilemiş. Forrester firmasının daha önce yaptığı bir anket de benzer istatistikler elde etmişti.
Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkması gelecek yıl öngörülüyor. Ancak Windows 8 yüklü tabletler piyasaya çıktığında tablet pazarında taşları yerinden oynatması mümkün görünüyor.
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IOS satış rakamları android kullanan cihazlar filan düşününce nerede bu tablodaki windows yüklü cihazlar marstamı da biz bilmiyoruz?? Kaç markada kaç modelde kullanılıyor da bu yüzdeler meydana çıkıyor?
Ayrıca vay be ne windowsmuş bu kadar özlenen yorumlara bakınca :)
mavi ekran, sistem kararsızlığı , format atmalar, aşırı bellek kullanımları , kilitlenmeler filan ne çok özlemişiz bunları.
Tabletler çıksın yayılsın ben xp kurmak istiyorum yorumlarını okumaya başlarız.
çarpılara basıp program kapatma özlemi doğmuş insanlarda. Hangi işlemci hangi ram yetecek windowslara görecez. Sanırım 4 çekirdekli işlemciler win8 için bekletiliyor...
once haberi duzgun oku. sonra yorum yaz.
tablo satilan yada tercih edilen isletim sistemlerinin orani degil. tabletinde hangi isletim sistemini gormek istersin sorusunun cevabi. keza su an x86in verimsizliklerinden dolayi yeterince hafif ve uzun kullanim omurlu bir windows tablet yok. ama yakinda windows8'in arm versiyonu cikacak ve windowsda rekabete dahil olacak. ankette insanlarin bu beklentisini gosteriyor.
hangi paralel evrende yasiyorsun sen?
o saydigin olaylar windows xp ile asilali 10sene oldu. insanlar nerdiyse formatin ne oldugunu unutmus durumda.
ayrica dikkat edersen haberde amerikada ve cinde yapilan anketlerle, turkiyedeki yorumlar hepsi koralasyon icinde. kitalar dolusu insan bunu istiyorsa bir nedeni olmali dimi.
kesinlikle ayni fikirdeyim. zaten bu ankette katilanlarin beklentiside bu oldugu icin windowsu gormek isletiriz demisler. phone7 gibi ios modelini baz almis bir sistem en son istenen sey.
İşin bu boyutu da var tabii, haklısın.
Misal; ilk Android'li telefonum olan Huawei IDEOS X5'i alırken hafıza kartına root olmadan bir şey yükleyememiştim.
Her ne kadar açık kaynak kodlu, sınırsız özgürlük dense de bu büyük bir kısıtlamadır.
Zira root olmuş bir telefon bozulup servise gönderildiğinde garanti dışı kalıyor.
Diğer Androidli telefon ve tabletlerde durum nedir bilmiyorum; ancak bu bence büyük bir paradoks.
iPhone kısıtlamalarına ise hiç girmiyorum bile.
Android kullanıcı olarak bende aynı şekilde düşünüyorum. Web üzerinden sağlam bir ofis uygulaması yapılmadıkça bu sorun çözülemeyecek. Şuan için google docs ile idare ediyoruz ama dediğin gibi yetersiz..
Windows 8 iyi optimize edilmiş ve düşük donanımlarda çalışabilecek bir işletim sistemiyse laptoplar tarihe karışır ben de gider hemen herkes gibi bir windows tablet alırım.
Ama biz bi tablet yaptık bekleme süresi 8 saat falan derlerse o zaman hiç şansı kalmaz windows 8 in. Günde 2 kere şarj ettiğim bir telefonum var zaten mümkünse tabletim 2 günde bir şarj edilsin.
Arm tabanlı işlemcilere destek veriyormuş windows 8. Yani mobil işlemcilerle tabletlerde görebilecez windows 8 i. Fakat bu güne kadar kullandığımız programlar arm işlemcilerde çalışmayacak deniliyor. Mimarisi farklı olduğundan dolayı programları tablette kullanamazsak kusura bakmayın ben arm işlemciler için yazılacak programları bekleyemem. Alırım bi android tablet devam ederim.
Bu söylediğine kendin inanabiliyor musun?
2 günde bir şarj edilen tablet!
Şu an için mümkün değil.
Daha büyük kapasitedeki pillere sahip notebook ve netbooklar bile 6 saati aşkın kullanım imkanı tanımıyorken, bir tablet PC'den 2 günde bir şarj edilmesini bekleyemezsin.
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