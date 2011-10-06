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Windows tabletler, iOS ve Android tabletlerden daha fazla rağbet görüyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,4b
1
34
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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2010 yılından itibaren yükselişe geçen tablet pazarında iOS ve Android modellerin hakimiyeti devam ediyor ve bugüne kadar yapılan araştırmalar trendin yükselerek devam edeceğini öngörmekteydi. Ancak Windows 8'in lansmanıyla birlikte tüketici ilgisinin bu noktaya doğru kaydığı görülüyor.

Boston danışmanlık şirketinin ABD çapında yaptığı tablet ilgileri üzerine bir anket Windows işletim sistemine tüketicilerin daha çok rağbet gösterdiğini ortaya koydu. 

Ankette ABD tüketicilerinin yüzde 42'si tabletlerinde Windows işletim sistemini görmek istediklerini belirtiyor. iOS tabletlerin oranı ise yüzde 27. Android tabletler yüzde 20, BlackBerry yüzde 9, Palm yüzde 3 oranında tercih ediliyor.

Anketin bir benzeri Çinli tüketiciler üzerinde yapıldı ve birbirine yakın sonuçlar elde edildi. Windows tabletlere olan ilgi yüzde 44 iken iOS tabletlere olan ilgi yüzde 34 seviyesinde. 

Bu oranlar elbette satış rakamları ile tamamen zıt. Ancak Windows 8'in tanıtımı tüketici ilgisini oldukça etkilemiş. Forrester firmasının daha önce yaptığı bir anket de benzer istatistikler elde etmişti. 

Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkması gelecek yıl öngörülüyor. Ancak Windows 8 yüklü tabletler piyasaya çıktığında tablet pazarında taşları yerinden oynatması mümkün görünüyor.

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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Tablet olarak ben de alsam Windows olanı alırdım. Kullanımını iyi bildiğim için...
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EnGErD 8 yıl
kötü alışkanlıkları hemen bırakamıyoruz ne yazık ki
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DH Misafiri 7 yıl
asus tablet kullnacısıyım sadece tek eksik hp yazıcı aldım ama tablette malasef kullanamıyorum yardımcı olur musun tşk
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Ciddiyetsiz 8 yıl
win8 dp kurup da kaç kişi win7 ile sistem kullanımını karşılaştırdı ya da en azından internetten bunu araştırdı. beta bile sayılmayan bir sürüm olarak win8 şu an 7ye göre oldukça cimri sistem kaynaklarını kullanmada. ayrıca win8 için tablet, pc şeklinde ayrı lansmanlar yapılmayacak. yani aldığınız bir işletim sistemi hem pc hem tablet uyumlu olacak. kim para verip aldığı bir işletim sisteminin 2 cihazda da çalışmasını istemez ki? bu 2 cihazda çalışan sistem için ayrı ayrı program aramamak da ayrı bir güzellik olur. bu tarz bir çalışma zaten apple'da da var. tam hatırlamıyorum ama mac sürümlerinde de ios uygulamalarının çalışabileceğinden falan bahsediliyordu. win8 ile de microsoft bunu yapmak istiyor. o kadar kötü yoruma göre bence win8 şu anki hali ile bile win7'den iyi yolda. düzenlemeler ve eksiklikler giderilince güzel bir işletim sistemi çıkarabilir microsoft
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ugur.ugur 8 yıl
windowsçulara duyurulur. tabletler windows ile iyi bir uyum sağlamayacak. normal dizüstü bilgisayarlarada android kurulabiliyor ama hiç kullanışlı değil tabletlerde de windows kullanışlı olmayacak. çünkü windows sistem kaynaklarını aşırı kullanan devamlı çökmelere sebebiyet veren virüs sorunu olan bir işletim sistemi. tabletinizin işlemcisi ve rami çok büyük olmadıktan sonra aklınızdaki uygulamaları çalıştıramayacaksınız. bir zaman sonra windowsunuz şişecek. experin windowslu tablet modeli var inceleyenler bilir ben inceledim tam bir rezalet. özellikle klavye kullanımı berbat ve kullanışsız. birçok windows 7 li tablet çıkartıldı ama hiçbiri tutmadı. belki windows 8 ile kısa süreli ayağa kalkar ama zamanla kullanıcıların isyan edeceği kesin. zaten işiniz internete girip ufak işlerinizi yapmak yada word excel pdf dosyalarınızı okumak gibi işlemler için kullanacaksanız android yada ios fazlasıyla yetecektir. eğer fazlasına ihtiyacınız varsa netbook yada dizüstü bilgisayar alın.
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Akhunturk 8 yıl
Bu tablo ne kadar inandırıcı ??
IOS satış rakamları android kullanan cihazlar filan düşününce nerede bu tablodaki windows yüklü cihazlar marstamı da biz bilmiyoruz?? Kaç markada kaç modelde kullanılıyor da bu yüzdeler meydana çıkıyor?
Ayrıca vay be ne windowsmuş bu kadar özlenen yorumlara bakınca :)
mavi ekran, sistem kararsızlığı , format atmalar, aşırı bellek kullanımları , kilitlenmeler filan ne çok özlemişiz bunları.
Tabletler çıksın yayılsın ben xp kurmak istiyorum yorumlarını okumaya başlarız.
çarpılara basıp program kapatma özlemi doğmuş insanlarda. Hangi işlemci hangi ram yetecek windowslara görecez. Sanırım 4 çekirdekli işlemciler win8 için bekletiliyor...
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darkaura 8 yıl Akhunturk
Akhunturk

Bu tablo ne kadar inandırıcı ??

IOS satış rakamları android kullanan cihazlar filan düşününce nerede bu tablodaki windows yüklü cihazlar marstamı da biz bilmiyoruz?? Kaç markada kaç modelde kullanılıyor da bu yüzdeler meydana çıkıyor?


once haberi duzgun oku. sonra yorum yaz.

tablo satilan yada tercih edilen isletim sistemlerinin orani degil. tabletinde hangi isletim sistemini gormek istersin sorusunun cevabi. keza su an x86in verimsizliklerinden dolayi yeterince hafif ve uzun kullanim omurlu bir windows tablet yok. ama yakinda windows8'in arm versiyonu cikacak ve windowsda rekabete dahil olacak. ankette insanlarin bu beklentisini gosteriyor.


Akhunturk

Ayrıca vay be ne windowsmuş bu kadar özlenen yorumlara bakınca :)
mavi ekran, sistem kararsızlığı , format atmalar, aşırı bellek kullanımları , kilitlenmeler filan ne çok özlemişiz bunları.
Tabletler çıksın yayılsın ben xp kurmak istiyorum yorumlarını okumaya başlarız.
çarpılara basıp program kapatma özlemi doğmuş insanlarda. Hangi işlemci hangi ram yetecek windowslara görecez. Sanırım 4 çekirdekli işlemciler win8 için bekletiliyor...


hangi paralel evrende yasiyorsun sen?

o saydigin olaylar windows xp ile asilali 10sene oldu. insanlar nerdiyse formatin ne oldugunu unutmus durumda.
ayrica dikkat edersen haberde amerikada ve cinde yapilan anketlerle, turkiyedeki yorumlar hepsi koralasyon icinde. kitalar dolusu insan bunu istiyorsa bir nedeni olmali dimi.

Krethgar

Eğer Win 8 Arm versiyonu sadece dokunmatik için hazırlanmış Metro uygulamaları çalıştıraksa benim için Ipad ya da Android tabletlerden bir artısı yok. Ciddi ciddi iş yapılabilecek, her türlü harici cihaz gerektiğinde kolayca kullanılabilecek bir alet gelecekse gelsin, yoksa bir tane daha lüks oyuncak tablete piyasanın ihtiyacı yok.


kesinlikle ayni fikirdeyim. zaten bu ankette katilanlarin beklentiside bu oldugu icin windowsu gormek isletiriz demisler. phone7 gibi ios modelini baz almis bir sistem en son istenen sey.
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MR.METAL 8 yıl
Win8 ile birlikte gerçekten bilgisayar sıfatını hakeden cihazlar olabilir bu tablet pc'ler. Şu sıralar gerçekten büyük ekranlı cep telefonu gibiler, işlevsiz oyuncaklar.
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Mellkor 8 yıl
Once buna karar vermem icin win8 i gormem lazim sonra karar veririm
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ilk_ze 8 yıl
Android olsun ios olsun her ikiside sinirli kullanim sunuyor ama windows sinirsiz bir kullanim ozgurlugu veriyor, ne gibi derseniz flash, usb, bellek karti, bluetoothla veri aktariminda cihaz secmiyor, printer sorunuda yok ama android olsun isterse ios olsun bunlar sorunlu ve kullanimida kisitli. Madem dizustunun yerini alcak diyorsunuz o zaman ozgur biirakin. Nerde illaki herseyi kisitli yapip diger modellerde cikarticaklar..
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Pulstar 8 yıl ilk_ze
ilk_ze

Android olsun ios olsun her ikiside sinirli kullanim sunuyor ama windows sinirsiz bir kullanim ozgurlugu veriyor, ne gibi derseniz flash, usb, bellek karti, bluetoothla veri aktariminda cihaz secmiyor, printer sorunuda yok ama android olsun isterse ios olsun bunlar sorunlu ve kullanimida kisitli. Madem dizustunun yerini alcak diyorsunuz o zaman ozgur biirakin. Nerde illaki herseyi kisitli yapip diger modellerde cikarticaklar..

İşin bu boyutu da var tabii, haklısın.
Misal; ilk Android'li telefonum olan Huawei IDEOS X5'i alırken hafıza kartına root olmadan bir şey yükleyememiştim.
Her ne kadar açık kaynak kodlu, sınırsız özgürlük dense de bu büyük bir kısıtlamadır.
Zira root olmuş bir telefon bozulup servise gönderildiğinde garanti dışı kalıyor.
Diğer Androidli telefon ve tabletlerde durum nedir bilmiyorum; ancak bu bence büyük bir paradoks.

iPhone kısıtlamalarına ise hiç girmiyorum bile.
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hayyam_karadenizli 8 yıl
Windows8 çıksın, yemişim tabletini, ne kadar ARM işlemcili Dizüstü netbook tablet bilmemne varsa alayının satışı patlayacak, ARM işlemcili dizüstülerden birini de ben alırım, tableti de belki.
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frkn7 8 yıl
kullanımı rahat ve bilinen bişy olduğu için tercih edildiğini düşünüyorum.
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MURATSPLAT 8 yıl
polaris
Android tablet kullanıcısıyım, tek isteğim kılçıksız sorunsuz, office dosyaları desteği. Şimdi buradan bazıarının dediğini duyar gibiyiim androit ve ios platformundaki şu ve bu programlar var diye ama ne yazık ki profesyonel tarzda hazırlanmış gelişmiş office dosyalarında hepsi tırt. Gerçek office desteği sanırım windows tabletler ile gelecek şu anda powerpoint,exel,word desteği tüm tablet platformlarında berbat. windows tabletlerde bu sorun çözülecek o gün geldiğinde ilk işim elimdeki tableti elden çıkarmak olucak

Android kullanıcı olarak bende aynı şekilde düşünüyorum. Web üzerinden sağlam bir ofis uygulaması yapılmadıkça bu sorun çözülemeyecek. Şuan için google docs ile idare ediyoruz ama dediğin gibi yetersiz..
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ressambdrm 8 yıl
Şuanki tabletler iphone ve android telefonların ekranı daha büyük olanları şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca bir fazlası yok, donanımı çok ileri düzey yapsalar bile ios ve android ortamında yapabileceklerinizle windows ortamında yapabilecekleriniz arasında dağlar olacaktır.
Windows 8 iyi optimize edilmiş ve düşük donanımlarda çalışabilecek bir işletim sistemiyse laptoplar tarihe karışır ben de gider hemen herkes gibi bir windows tablet alırım.
Ama biz bi tablet yaptık bekleme süresi 8 saat falan derlerse o zaman hiç şansı kalmaz windows 8 in. Günde 2 kere şarj ettiğim bir telefonum var zaten mümkünse tabletim 2 günde bir şarj edilsin.
Arm tabanlı işlemcilere destek veriyormuş windows 8. Yani mobil işlemcilerle tabletlerde görebilecez windows 8 i. Fakat bu güne kadar kullandığımız programlar arm işlemcilerde çalışmayacak deniliyor. Mimarisi farklı olduğundan dolayı programları tablette kullanamazsak kusura bakmayın ben arm işlemciler için yazılacak programları bekleyemem. Alırım bi android tablet devam ederim.
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Pulstar 8 yıl ressambdrm
ressambdrm

Şuanki tabletler iphone ve android telefonların ekranı daha büyük olanları şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca bir fazlası yok, donanımı çok ileri düzey yapsalar bile ios ve android ortamında yapabileceklerinizle windows ortamında yapabilecekleriniz arasında dağlar olacaktır.

Windows 8 iyi optimize edilmiş ve düşük donanımlarda çalışabilecek bir işletim sistemiyse laptoplar tarihe karışır ben de gider hemen herkes gibi bir windows tablet alırım.

Ama biz bi tablet yaptık bekleme süresi 8 saat falan derlerse o zaman hiç şansı kalmaz windows 8 in. Günde 2 kere şarj ettiğim bir telefonum var zaten mümkünse tabletim 2 günde bir şarj edilsin.

Arm tabanlı işlemcilere destek veriyormuş windows 8. Yani mobil işlemcilerle tabletlerde görebilecez windows 8 i. Fakat bu güne kadar kullandığımız programlar arm işlemcilerde çalışmayacak deniliyor. Mimarisi farklı olduğundan dolayı programları tablette kullanamazsak kusura bakmayın ben arm işlemciler için yazılacak programları bekleyemem. Alırım bi android tablet devam ederim.

Bu söylediğine kendin inanabiliyor musun?

2 günde bir şarj edilen tablet!

Şu an için mümkün değil.

Daha büyük kapasitedeki pillere sahip notebook ve netbooklar bile 6 saati aşkın kullanım imkanı tanımıyorken, bir tablet PC'den 2 günde bir şarj edilmesini bekleyemezsin.
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