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Windows ve Internet Explorer 10, ARM platformunda çalışıyor

8 yıl
22,3b
1
28
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer, Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Windows 8'in ARM platformunda da çalışacağını açıklamış hatta bir de canlı demo gerçekleştirmişti. ARM tabanlı platformlar için Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments ile iş birliği içerisinde olan firmanın çalışmaları son sürat devam ediyor. Windows 8 için diğer tüm Windows sürümlerinden farklı bir geliştirme programı izleyen ve yaygın olarak kullanılan tüm platformlarda var olmayı hedefleyen Microsoft, Las Vegas'daki MIX etkinliğinde yeni bir demo gerçekleştirerek Windows işletim sisteminin ARM üzerinde çalışan versiyonunu gösterdi.

Windows işletim sisteminin 32-bit versiyonunu - ARM mimarisinde 64-bit çalışmaları sürüyor - 1GHz'de çalışan ARM v7 tabanlı işlemci üzerinde çalıştıran Microsoft, geldiği noktaya ilişkin önemli bir sinyal vermiş oldu. ARM üzerinde çalışacak Windows işletim sistemiyle ilgili bazı performans endişeleri olsa bile bu noktada takvim büyük önem taşıyor. Windows 8'in ARM versiyonunun 2012 öncesinde çıkması beklenmiyor ve o tarihlerde dört çekirdekli ARM işlemcilerinin pazarda olacağı düşünülüyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia, Mobil Dünya Kongresi'nde dört çekirdekli Tegra 3 platformunu tanıtmış ve 12 işlem birimine sahip gelişmiş grafik çekirdeği ile desteklenen platformun, Intel'in Core 2 Duo T7200 işlemcisinden daha yüksek performans sunduğunu dile getirmişti.


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DeistSuat 8 yıl en beğenilen
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Batuist 8 yıl
resimde işlemci kısmı göstermelik değiştirilmiştir yada bir emülatör gibi bir yazılım üzerinde çalışıyordur. milyonlarca satırlık kodu böyle kısa sürede değiştiremez microsoftta olsa.. resimdeki gerçek olsaydı aksi halde şimdiye betasını kullanmayı bitirip çoktan rc'nin suyunu çıkarmış olurduk..
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Lath.Crusader 8 yıl
ARM işlemcileri diğer INTEL, AMD işlemcilerine göre çok farklı bir işlemci olarak görülebilir başta...
Yalnız durum böyle değildir... Aslında bütün işlemciler birbirine az ya da çok benzer...
Özelikle aritmetiksel ve mantıksal yönergeler bakımından....
Örneğin Intel ve ARM işlemcileri neredeyse aynı yönergeleri kullanır.. Sadece parametreleri okuma
prensipleri arasında bazı farklar vardır.. Yalnız son 4 yılda ne türden gelişmeler oldu bu alanda bilmiyorum..
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müntekim 8 yıl
Batuist

resimde işlemci kısmı göstermelik değiştirilmiştir yada bir emülatör gibi bir yazılım üzerinde çalışıyordur. milyonlarca satırlık kodu böyle kısa sürede değiştiremez microsoftta olsa.. resimdeki gerçek olsaydı aksi halde şimdiye betasını kullanmayı bitirip çoktan rc'nin suyunu çıkarmış olurduk..


Cisc üzerinde risc emulasyonu , gameboy emulatörüyle oyun oynamaya benzemez.Daha doğrusu adam gibi cisc>risc emulasyonu zaten yok gibi nerdeyse.Risc>cisc emulasyonu ise bu konuda daha şanslı.

Zaten Kerneldeki assemly komutları değiştiriliyor, birde kernelden üst kısımlardaki uygulamaların kaynak kodları ve kütüphaneleri(çok önemli) elden geçirilip ve bunların hepsi tekrar derlenince arm üzerinde çalışmaya hazır oluyor.Kimse milyonlarca satır "c" kodunu sıfırdan yazmak kadar aklını peynir ekmek ile yememiştir.
Bu ufak işler için microsoft 1000 kişicik çalıştırdığı düşünülürse yakında çıkması normaldir.
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ysroguz 8 yıl
ilerleme tabiki var ama yukarıda yazılanlar şimdilik hikayeden ibaret. sadece mobil platformda rekabet olacak. sadece güç tüketimi açısından arm üstün olabilir. performansda çok zor rekabet edebilmesi. uyumlulukda çok önemli bir şeydir. işlemci yapabilmek o kadar kolay olsaydı eğer bir çok firma yapardı. ps3 için kullanılan cell de çok süperdi masaüstü sistemler içinde kullanılacaktı. yere göğe sığdıramadılar. hani cell nerede. ortalıkda göreniniz varmı
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sertacarslan 8 yıl
Microsoft ARM desteği sunmakla işlemci piyasasını alt üst edecek. Yukarıda arkadaşın da söylediği gibi, işlemci rekabetine Nvidia, Qualcomm, Samsung, Apple, ve daha niceleri dahil olacak. x86 mimarisi ya çok ciddi bir revizyondan geçmek zorunda kalacak, ya da birkaç platformda (özellikle masaüstü+=mobil, belki de ve umarım sunucu pazarında) çok ciddi pazar payı kaybedecek. İşlemci teknolojisi, tarihinde görmediği bir ivmeyle gelişmeye başlayacak (bkz. tegra-tegra2-tegra3 performans zıplaması) Intel ve AMD eski büyük karlarına veda edecekler, tüketici kazanacak.
Microsoft ARM desteği sunmakla kendi kendisini çok büyük bir rekabetin ortasına atacak. İşlemciler hızla gelişirken işletim sistemleri de kabuk değiştirecek, her platformda birbirlerinin rakipleri konumuna gelecekler. Microsoft birden bire bir çok platformda çok yetenekli rakiplerle karşı karşıya kalacak. İşletim sistemi teknolojisindeki gelişme ivmesi aniden hızlanacak. Android bir anda en başarılı ev-eğlence işletim sistemilerinden biri konumuna gelecek. Apple, çok genişleyen pazar payında daha fazla app satma şansını tepmeyecek, iOS kabuk değiştirecek, kısıtlamalarından kurtulacak, diğer platformlarda da çalışabilen, zaten kalitesini çoktan kanıtlamış bir işletim sistemi konumuna gelecek. Microsoft eski büyük karlarına veda edecek, tüketici kazanacak.
Yakın gelecekte şimdiye kadar hiç olmadığımız kadar güzel gelişmelere tanık olacağız...
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ysroguz 8 yıl
core 2 duo 7200 seviyesinde ise işlemciler daha çok uğraşmları gerekecek sanırım. arm işlemciler yapmak için lisansa gerek yok. bu tip işlemcileri hem intel hemde amd de yapabilir yada uyarlayabilir. eğer böyle bir tehlike görselerdi onlarda arm işlemciler yapmaya çalışırdı sanırım. x86 ve x64 tabanlı işlemciler çok iyi ve çokda hızlı işlemciler ve zaten az enerji harcayan işlemcileride mevcut. nvidia bu işe girdi ama cpu yapmakla gpu yapmak aynı şey değil. mobil platformda arm işlemciler biraz tutunabilir belki. oda belki. tegra 3 ün karşısında amd fusion var intel atom var. tegra 3 amd fusion dan ne kadar üstün mesela. yada varmı bir üstünlüğü.
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darkaura 8 yıl
merak ediyorum bu kadar gecikme teknik nedenlerden mi, yoksa intele vakit kazandirmak icin mi.
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renklem 8 yıl
Windows ve Internet Explorer 10 denince, Windows 10 gibi bir sonuç çıkıyor. Windows'un da rakamını tanımlamak iyi kaçar :) Bu arada bu ss windows 7'ye mi, 8'e mi ait. Windows 7 arayüzüne çok benziyor ama 8 ise Windows 7'den çok farkı olmayacak gibi görünüyor arayüz olarak.
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shubuo0o 8 yıl
Birde microsoft gösterdi var tabi
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sdelta 8 yıl

renklem

Windows ve Internet Explorer 10 denince, Windows 10 gibi bir sonuç çıkıyor. Windows'un da rakamını tanımlamak iyi kaçar :) Bu arada bu ss windows 7'ye mi, 8'e mi ait. Windows 7 arayüzüne çok benziyor ama 8 ise Windows 7'den çok farkı olmayacak gibi görünüyor arayüz olarak.


Windows 7 nin ilk beta öncesi sürümlerinde de görüntüsü Vista' dan farksız idi.
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KalemKolik 8 yıl
ARM 7 model ve 1ghz işlemci ile nasıl windows çalışır çok merak ettim.
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speedman 8 yıl

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Exit to DOS 8 yıl

ScAnMaN

ARM 7 model ve 1ghz işlemci ile nasıl windows çalışır çok merak ettim.

evet o benim de dikkatimi çekti , arm 7 çok eski , n900lerdeki cortex a8 ler bile arm11 mimarisine sahip.

acaba yanlış tanımlama söz konusu mu?
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Lamelif_ 8 yıl
Eski oyunları sorunsuz çalıştırır mı bu?
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Volkanbaba 8 yıl
ulan windows şu windows7 yide doya doya kullanamıyacağız
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Menow 8 yıl
Evet, sonunda ARM tabanında da windows geliştiriliyor ve INTEL-AMD rekabeti dehşet bir şekilde çok daha geniş bir rekabet alanına dönüyor. Bu saatten sonra olay Nvidia, qualcom, apple, samsung gibi firmaların da ellerinde dönecek olması süper bir olay! Hemde bizlerin isteyebileceği en güzel şey!!!
Tegra 3 platformunun ve ipad 2 deki yeni işlemcinin performansını incelerseniz ne demek istediğimiin gücü anlayabilirsiniz.
Hatta ve hatta enerji verimliliği bakımından AMD ve INTEL'i baya zor günler bekliyor. Çünkü ARM tabanlı işlemcilerin 1.cil amacı düşük güç tüketimi. Ve yıllardır bu amaç uğruna geliştiriliyorlar :) 2. amaçları bu en düşük enerjiyle nasıl maximum performans sağlarız. Son gelişmelerinde bu max performans olarak geldikleri son nokta INTEL Core 2 Duo E7200 den bile yukarıda. Hatta yapılan son testlerde ipad 2 deki işlemcinin gücü çok daha yukarıda...
Şimdi sizlere daha hassas bir .ak istedimkritik yapmak istedi canım.Gönlüm Google Android'in gelişmesinden yana. Gelişmesini istemeyen kullanıcıda yoktur sanırım.
Windows'un tablet pc lerde de çalışması işlemci piyasasını kasıp kavururken insanların tablet pc ye yaklaşımını arttıracaktır. Çünkü aynı işletim sistemi hızıda iyi artık daha rahat tercih edilebilir platformlar haline gelecek.
Fakat insanlar tablet pc'i aldıkları zaman windows dan daha evvel zaten büyük bir paya sahip androit işletim sistemini duyacaklar. Hatta çevresinde bir çok androitli tablet pc görecekler. Android te daha çok uygulama ve seçenek olacağından denemeden edemeyecekler ve tabletlerine android kuracaklar. 1-2 deneme derken insanlar Android kullanmaya başlayacaklar. Yani windows bu attağıyla tabletlere yönelimi arttırırken daha çok insanın androidle tanışmasına vesile olacak. VE Google, androidin arkasında çok iyi durur ise bu androidin tam anlamıyla lehine olacak!
Tablet pc pazarında androidi benimsemiş kişiler ilerde google in çıkaracağı android masa üstü versiyonunuda isteyecekler. Ve google windows ile masa üstünde de çekişir bir hal alacak....
BU süreç 15-20 yıllık bir süreçtir. En kısa süre 10 yıldır...
Sabırla okuyabildiğiniz için teşekkürler...
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1963bursa 8 yıl
2011 bitmeden çıksa firma adına daha fazla ses getirir kanaatindeyim, MS adına x86 işletim sisteminin arm sürümünü çıkarmak ne kadar önemliyse, arm işletim sistemi olan Android'in de x86 sürümünü çıkarması o kadar önemli, Android'in masaüstü bilgisayarlarımıza kurabileceğimiz sürümü ile ilgili haberler de bu günleri işaret ediyor, ilk çıkaran ciddi müşteri kitlesi yakalayacaktır.
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Beggie 8 yıl
16 x 1.5ghz core lardan bahsediliyor. Intel'le Amd'nin işi zor.
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