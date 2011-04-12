Windows ve Internet Explorer 10, ARM platformunda çalışıyor

Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer, Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Windows 8'in ARM platformunda da çalışacağını açıklamış hatta bir de canlı demo gerçekleştirmişti. ARM tabanlı platformlar için Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments ile iş birliği içerisinde olan firmanın çalışmaları son sürat devam ediyor. Windows 8 için diğer tüm Windows sürümlerinden farklı bir geliştirme programı izleyen ve yaygın olarak kullanılan tüm platformlarda var olmayı hedefleyen Microsoft, Las Vegas'daki MIX etkinliğinde yeni bir demo gerçekleştirerek Windows işletim sisteminin ARM üzerinde çalışan versiyonunu gösterdi.
Windows işletim sisteminin 32-bit versiyonunu - ARM mimarisinde 64-bit çalışmaları sürüyor - 1GHz'de çalışan ARM v7 tabanlı işlemci üzerinde çalıştıran Microsoft, geldiği noktaya ilişkin önemli bir sinyal vermiş oldu. ARM üzerinde çalışacak Windows işletim sistemiyle ilgili bazı performans endişeleri olsa bile bu noktada takvim büyük önem taşıyor. Windows 8'in ARM versiyonunun 2012 öncesinde çıkması beklenmiyor ve o tarihlerde dört çekirdekli ARM işlemcilerinin pazarda olacağı düşünülüyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia, Mobil Dünya Kongresi'nde dört çekirdekli Tegra 3 platformunu tanıtmış ve 12 işlem birimine sahip gelişmiş grafik çekirdeği ile desteklenen platformun, Intel'in Core 2 Duo T7200 işlemcisinden daha yüksek performans sunduğunu dile getirmişti.
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Yalnız durum böyle değildir... Aslında bütün işlemciler birbirine az ya da çok benzer...
Özelikle aritmetiksel ve mantıksal yönergeler bakımından....
Örneğin Intel ve ARM işlemcileri neredeyse aynı yönergeleri kullanır.. Sadece parametreleri okuma
prensipleri arasında bazı farklar vardır.. Yalnız son 4 yılda ne türden gelişmeler oldu bu alanda bilmiyorum..
Cisc üzerinde risc emulasyonu , gameboy emulatörüyle oyun oynamaya benzemez.Daha doğrusu adam gibi cisc>risc emulasyonu zaten yok gibi nerdeyse.Risc>cisc emulasyonu ise bu konuda daha şanslı.
Zaten Kerneldeki assemly komutları değiştiriliyor, birde kernelden üst kısımlardaki uygulamaların kaynak kodları ve kütüphaneleri(çok önemli) elden geçirilip ve bunların hepsi tekrar derlenince arm üzerinde çalışmaya hazır oluyor.Kimse milyonlarca satır "c" kodunu sıfırdan yazmak kadar aklını peynir ekmek ile yememiştir.
Bu ufak işler için microsoft 1000 kişicik çalıştırdığı düşünülürse yakında çıkması normaldir.
Microsoft ARM desteği sunmakla kendi kendisini çok büyük bir rekabetin ortasına atacak. İşlemciler hızla gelişirken işletim sistemleri de kabuk değiştirecek, her platformda birbirlerinin rakipleri konumuna gelecekler. Microsoft birden bire bir çok platformda çok yetenekli rakiplerle karşı karşıya kalacak. İşletim sistemi teknolojisindeki gelişme ivmesi aniden hızlanacak. Android bir anda en başarılı ev-eğlence işletim sistemilerinden biri konumuna gelecek. Apple, çok genişleyen pazar payında daha fazla app satma şansını tepmeyecek, iOS kabuk değiştirecek, kısıtlamalarından kurtulacak, diğer platformlarda da çalışabilen, zaten kalitesini çoktan kanıtlamış bir işletim sistemi konumuna gelecek. Microsoft eski büyük karlarına veda edecek, tüketici kazanacak.
Yakın gelecekte şimdiye kadar hiç olmadığımız kadar güzel gelişmelere tanık olacağız...
Windows 7 nin ilk beta öncesi sürümlerinde de görüntüsü Vista' dan farksız idi.
evet o benim de dikkatimi çekti , arm 7 çok eski , n900lerdeki cortex a8 ler bile arm11 mimarisine sahip.
acaba yanlış tanımlama söz konusu mu?
Tegra 3 platformunun ve ipad 2 deki yeni işlemcinin performansını incelerseniz ne demek istediğimiin gücü anlayabilirsiniz.
Hatta ve hatta enerji verimliliği bakımından AMD ve INTEL'i baya zor günler bekliyor. Çünkü ARM tabanlı işlemcilerin 1.cil amacı düşük güç tüketimi. Ve yıllardır bu amaç uğruna geliştiriliyorlar :) 2. amaçları bu en düşük enerjiyle nasıl maximum performans sağlarız. Son gelişmelerinde bu max performans olarak geldikleri son nokta INTEL Core 2 Duo E7200 den bile yukarıda. Hatta yapılan son testlerde ipad 2 deki işlemcinin gücü çok daha yukarıda...
Şimdi sizlere daha hassas bir .ak istedimkritik yapmak istedi canım.Gönlüm Google Android'in gelişmesinden yana. Gelişmesini istemeyen kullanıcıda yoktur sanırım.
Windows'un tablet pc lerde de çalışması işlemci piyasasını kasıp kavururken insanların tablet pc ye yaklaşımını arttıracaktır. Çünkü aynı işletim sistemi hızıda iyi artık daha rahat tercih edilebilir platformlar haline gelecek.
Fakat insanlar tablet pc'i aldıkları zaman windows dan daha evvel zaten büyük bir paya sahip androit işletim sistemini duyacaklar. Hatta çevresinde bir çok androitli tablet pc görecekler. Android te daha çok uygulama ve seçenek olacağından denemeden edemeyecekler ve tabletlerine android kuracaklar. 1-2 deneme derken insanlar Android kullanmaya başlayacaklar. Yani windows bu attağıyla tabletlere yönelimi arttırırken daha çok insanın androidle tanışmasına vesile olacak. VE Google, androidin arkasında çok iyi durur ise bu androidin tam anlamıyla lehine olacak!
Tablet pc pazarında androidi benimsemiş kişiler ilerde google in çıkaracağı android masa üstü versiyonunuda isteyecekler. Ve google windows ile masa üstünde de çekişir bir hal alacak....
BU süreç 15-20 yıllık bir süreçtir. En kısa süre 10 yıldır...
Sabırla okuyabildiğiniz için teşekkürler...
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