Windows ve Internet Explorer 10, ARM platformunda çalışıyor

Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer, Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Windows 8'in ARM platformunda da çalışacağını açıklamış hatta bir de canlı demo gerçekleştirmişti. ARM tabanlı platformlar için Nvidia, Qualcomm ve Texas Instruments ile iş birliği içerisinde olan firmanın çalışmaları son sürat devam ediyor. Windows 8 için diğer tüm Windows sürümlerinden farklı bir geliştirme programı izleyen ve yaygın olarak kullanılan tüm platformlarda var olmayı hedefleyen Microsoft, Las Vegas'daki MIX etkinliğinde yeni bir demo gerçekleştirerek Windows işletim sisteminin ARM üzerinde çalışan versiyonunu gösterdi.

Windows işletim sisteminin 32-bit versiyonunu - ARM mimarisinde 64-bit çalışmaları sürüyor - 1GHz'de çalışan ARM v7 tabanlı işlemci üzerinde çalıştıran Microsoft, geldiği noktaya ilişkin önemli bir sinyal vermiş oldu. ARM üzerinde çalışacak Windows işletim sistemiyle ilgili bazı performans endişeleri olsa bile bu noktada takvim büyük önem taşıyor. Windows 8'in ARM versiyonunun 2012 öncesinde çıkması beklenmiyor ve o tarihlerde dört çekirdekli ARM işlemcilerinin pazarda olacağı düşünülüyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia, Mobil Dünya Kongresi'nde dört çekirdekli Tegra 3 platformunu tanıtmış ve 12 işlem birimine sahip gelişmiş grafik çekirdeği ile desteklenen platformun, Intel'in Core 2 Duo T7200 işlemcisinden daha yüksek performans sunduğunu dile getirmişti.