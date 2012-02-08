Winsows 8'in ARM versiyonu geriye dönük yazılım desteği sunabilir

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8, teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor. Durağan geçen bilgisayar sektörünü hareketlendireceği düşünülen yeni işletiöm sistemi aynı zamanda ARM platformuna destek sunacağı için pazardaki Wintel ağırlığının orta-uzun vadede zayıflacağı ve alternatif bilgisayar tasarımlarının ortaya çıkacağı öngörülüyor. Yeni işletim sisteminin ARM versiyonu uzun zamandır biliniyor. Hemen her açıklamasında ARM uyumlu Windows 8'de geriye dönük yazılım desteği olmayacağını dile getiren Intel'e yıllarca yakın ilişki içerisinde olduğu Microsoft'tan sürpriz bir hamle gelebilir.

Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Microsot'un Resmi Geliştiriciler Ağır olan MSDN'deki yeni tartışma konusu, Microsoft'un ARM tabanlı Windows 8 için yazılım uyumluluğu üzerinde çalıştığı yönünde güçlü sinyaller veriyor. Windows-on-Windows ARM olarak tanımlanan çalışma kapsamında, özel bir x86 > ARM dönüştürme katmanı ile masaüstü Win32 uygulamalarının ARM mimarisinde çalıştırılabileceği ifade ediliyor. Doğrudan doğruya ARM'a yönelik bir yönlendirme olmasa da yeni çalışma ile yeni metro arayüzüne yönelik yazılımlar dışında geriye dönük Win32 uygulamalarının SoC yani yongada sistem platformlarında çalışabileceği ifade ediliyor ki bu tarz çip tasarımlarında ağırlığın ARM'da olduğu ortada her ne kadar Intel ve AMD'nin de benzer yapıda çözümleri olsa bile. Şu an yorum yapmak için oldukça erken olsa bile olası bir geriye dönük uyumluluk gelişmesi karşısında pazarda özellikle giriş seviyesi sistemlerin olduğu pazarda ARM'a yeni fırsatlar doğabilir zira dört çekirdekli Cortex-A9 işlemcilerin olağan bilgisayar ihtiyacı (internet, sosyal medya, eposta, ofis uygulamaları) için yeterli performansı sağlayabildiği üstelik daha düşük maliyet ve daha düşük güç tüketim avantajları da birlikte sunduğuna dikkat çekiliyor.