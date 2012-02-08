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Winsows 8'in ARM versiyonu geriye dönük yazılım desteği sunabilir

7 yıl
2,9b
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10
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8, teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor. Durağan geçen bilgisayar sektörünü hareketlendireceği düşünülen yeni işletiöm sistemi aynı zamanda ARM platformuna destek sunacağı için pazardaki Wintel ağırlığının orta-uzun vadede zayıflacağı ve alternatif bilgisayar tasarımlarının ortaya çıkacağı öngörülüyor. Yeni işletim sisteminin ARM versiyonu uzun zamandır biliniyor. Hemen her açıklamasında ARM uyumlu Windows 8'de geriye dönük yazılım desteği olmayacağını dile getiren Intel'e yıllarca yakın ilişki içerisinde olduğu Microsoft'tan sürpriz bir hamle gelebilir.
Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Microsot'un Resmi Geliştiriciler Ağır olan MSDN'deki yeni tartışma konusu, Microsoft'un ARM tabanlı Windows 8 için yazılım uyumluluğu üzerinde çalıştığı yönünde güçlü sinyaller veriyor. Windows-on-Windows ARM olarak tanımlanan çalışma kapsamında, özel bir x86 > ARM dönüştürme katmanı ile masaüstü Win32 uygulamalarının ARM mimarisinde çalıştırılabileceği ifade ediliyor. Doğrudan doğruya ARM'a yönelik bir yönlendirme olmasa da yeni çalışma ile yeni metro arayüzüne yönelik yazılımlar dışında geriye dönük Win32 uygulamalarının SoC yani yongada sistem platformlarında çalışabileceği ifade ediliyor ki bu tarz çip tasarımlarında ağırlığın ARM'da olduğu ortada her ne kadar Intel ve AMD'nin de benzer yapıda çözümleri olsa bile. Şu an yorum yapmak için oldukça erken olsa bile olası bir geriye dönük uyumluluk gelişmesi karşısında pazarda özellikle giriş seviyesi sistemlerin olduğu pazarda ARM'a yeni fırsatlar doğabilir zira dört çekirdekli Cortex-A9 işlemcilerin olağan bilgisayar ihtiyacı (internet, sosyal medya, eposta, ofis uygulamaları) için yeterli performansı sağlayabildiği üstelik daha düşük maliyet ve daha düşük güç tüketim avantajları da birlikte sunduğuna dikkat çekiliyor. 

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xLmNt13 7 yıl
Wİndows 8 ses getirecek gibi duruyor. Umarim patlamaz ellerinde :)
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symbiat 7 yıl
Benim en çok aklıma yatan şey .net ve java uygulamalarının geriye dönük uyumluluk sağlayabilmeleri yönünde.
Oracle, ARM uyumlu windows 8 için java sanal makinası hazırlayacaktır. Keza .net platformuda windows 8 için kritik parçalarından biri olacak. Hal böyle olunca .net ve java uygulamalarının doğrudan çalışması mümkün olabileceği gibi, daha az eforla port edilebilmeleride mümkün olacaktır. Tabiki işin uzmanı sayılmam ancak mantıkla yaklaşıldığında bu sonuca ulaşılabiliyor.
Bu arada merak ettiğim bir başka şeyde şu; x86 emulasyonu benim bildiğim kadarı ile çin üretimi godson işlemcilerinde mümkün idi, tabi bunun hukuksal ayrıntılarını ve gerçek hayat deneyimini bilmiyorum. Eğer ARM bir şekilde x86 emulasyonu sağlarsa ve hukuksal anlamda da paçayı kurtarabilirse işte o zaman işin rengi çok ama çok değişir.
Arm işlemcileri gitgide güçleniyorlar, ve olası bir emulasyondan kaynaklanan performans kaybını sahip olacakları kaba kuvvetle telafi edebilirler.
Tabii bunları zaman gösterecek.
Saygılar.
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Rubisco 7 yıl
İş ticarete varınca veya pazar payı dava vs. gibi şeyler işin içine girince nasıl olur bilmiyorum ama loongson/godson larda hw asisted x86 emulation die zımbırtı var. Donanımın x86 desteği yok. Qemu ile emulasyonu daha hızlı yapması için eklenmiş komutlar var. İşin hukuki kısmı hakkında benim de fikrim yok ama işin içinde ciddi anlamda kar olayı oluşmaya başlarsa kimse kimseye pabuç bırakmaz yani. Çin dışında ciddi anlamda satışı yapılırsa mesela onun da üstüne çökebilirler bence sonuçta yapma etme bulma dünyası.

Intel zamanında Transmeta'dan iyi dayak yedi acısını unutmaz, yeterince ders almıştır(kısaca hikaye şu : Transmeta diye bi fima çıkar, NDAlar ile teknolojiler geliştirir bilmemne. sonra sağa sola milleti yollar verir gazı bak bu işi şöyle yap böyle et bunu yapmanın kolay yolu bu vs. der mühendislerin aklını çeler. Aradan zaman geçer, Transmeta tak diye Intele dava açar, birader der sen bizim teknolojimizi kullanıosun bak patentlerimiz var, ya satın al lisansları ya paramızı tazminatımızı ver yada çek cezanı. Piyasa değeri 50milyon$ etmeyen firma intel'e bütün patentleri 250milyon$'a satar. Üstüne Transmetanın hisseleri %230 yukarı zıplar. İyi dümen valla yaaa ).

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E_Aydin35 7 yıl
Ne ARM'mış be arkadaş.:)Microsoft üstüne basa basa ARM benim için tekk seçenek diyor galiba.
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a.f.y. 7 yıl
WIN8 PC + WIN8 TABLET + WIN8 PHONE = YENİ ECO SİSTEMİMİZ HAYIRLI OLSUN.
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Rubisco 7 yıl
Ne MSDN'deki blogda ARM ile ilgili bişey denilmiş, nede güç yönetimi dışında bişeyden bahsedilmiş. SOC ve desktop yazılarını gören başlamış yazmaya sonra dedikoduya dönüşmüş büyümüş de büyümüş. Yazı zaten uygulamalarda güç tasarrufu ile alakalı. Microsoft'un Connected Standby dediği mesela bir programın process veya threadin işletim sistemi CPU Scheduling yaparken dahil edilmediği, dolayısı ile o program/process/thread in CPU kullanmayıp güç tasarrufu yapması ile ilgili şeyler var blogda.
blogs.msdn.com/...
Haberle ilgili olarak, Intel'in oluru olmadan vm + emu yada LLVM benzeri bişeylerle ticari olarak x86'yı kullanamaz (ki şimdiye kadar hayır dediğini biliyorduk).
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sertacarslan 7 yıl Rubisco
Rubisco

Ne MSDN'deki blogda ARM ile ilgili bişey denilmiş, nede güç yönetimi dışında bişeyden bahsedilmiş. SOC ve desktop yazılarını gören başlamış yazmaya sonra dedikoduya dönüşmüş büyümüş de büyümüş. Yazı zaten uygulamalarda güç tasarrufu ile alakalı. Microsoft'un Connected Standby dediği mesela bir programın process veya threadin işletim sistemi CPU Scheduling yaparken dahil edilmediği, dolayısı ile o program/process/thread in CPU kullanmayıp güç tasarrufu yapması ile ilgili şeyler var blogda.

blogs.msdn.com/...

Haberle ilgili olarak, Intel'in oluru olmadan vm + emu yada LLVM benzeri bişeylerle ticari olarak x86'yı kullanamaz (ki şimdiye kadar hayır dediğini biliyorduk).

Tabi, haklısınız.
İşin bir de lisans tarafı vardı değil mi?
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cagataykoroglu 7 yıl
MS geriye dönük destek verirse ios ve android çok büyük pazarpayı kaybeder. 200000 uygulamız var 300000 uygulamamız var masalları anlamını yitirir.
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sertacarslan 7 yıl
Ayrıca Google bunu Android'de dalvik ile yapabildiyse, Microsoft mevcut deneyimi ile bunun çok daha iyisini yapabilir. Ama para konuşur da yapmaz, ayrı mesele...
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sertacarslan 7 yıl
Şov başlıyor.
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