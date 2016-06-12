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Withings’den nabız ölçebilen baskül

Genelde bu tür basküllerde ağırlık haricinde yağ oranı, kemik ağırlığı gibi değerlere yer veriliyor. Body Cardio adındaki akıllı baskül, ayak altından nabzınızı da ölçerek bir ilke imza atıyor.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde kablosuz olarak akıllı telefonlara bağlanan ve ağırlığınız ile ilgili istatistikler gösteren akıllı basküllere sıkça rastlar olduk. Kısa süre önce Nokia tarafından satın alınan Withings, nabız ölçebilen baskül ile sınıfında çıtayı yükseltiyor.

Genelde bu tür basküllerde ağırlık haricinde yağ oranı, kemik ağırlığı gibi değerlere yer veriliyor. Body Cardio adındaki akıllı baskül, ayak altından nabzınızı da ölçerek bir ilke imza atıyor. Baskül, nabız yanında damar sertliklerini de algılayabilen bir teknoloji ile donatılmış.

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Body Cardio, kullanıcının tüm sağlık değerlerini doğru bir şekilde görebilmesini amaçlıyor. Kilo, vücut yağ oranı, kas ağırlığı, kemik ağırlığı ile birlikte kalp atışları ve kan dolaşım sağlığı da kullanıcı tarafından net bir şekilde takip edilebiliyor.

Baskülde bulunan sensörler, kanın damarlardaki dolaşımını takip ederek nabız atımını ve dolaşım oranını ölçebiliyor. Bu sayede hem kalp atışları hem de damar sertliğin yol açabilecek muhtemel tıkanıklıklar da önceden fark edilmiş oluyor. Withings Body Cardio, 180$ fiyat etiketi ile ay içerisinde satışa sunulacak. 

 

http://www.talkandroid.com/296354-withings-launches-new-connected-scale-called-body-cardio-to-track-your-overall-health Yorum Yaz
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FlyingUnderpants 2 yıl
Kilo ve basinci anliyorum ama vücut yağ oranı, kas ağırlığı, kemik ağırlığı nasil hesapliyorlar sasiyorum. Aklim almiyor bu teknolojiyi.
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