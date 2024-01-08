Bu termometre EKG de ölçüyor

Tam Boyutta Gör Günümüzde akıllı saatler pek çok sağlık değerini ölçerek genel anlamda ek bir medikal ekipmana ihtiyaç bırakmıyor ancak halen spesifik ölçüm cihazları büyük bir ihtiyaç. Withings bu konuda akıllı saatlere ihtiyaç bırakmamayı amaçlıyor.

Withings BeamO ölçüm cihazı

Withings BeamO adıyla geliştirilen cihaz tümleşik bir ölçüm aleti. Asıl görevi temassız ateş ölçmek olan cihaz kandaki oksijen tespiti, EKG ve dijital stetoskop özelliklerini de bir araya getiriyor. Oldukça minik olan cihaz kullanıcının birkaç hareketi ile ölçüm yapabiliyor.

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Örneğin deriye yaklaştırdığınızda ateşinizi, kenar kısma dokunduğunuzda EKG değerlerinizi ve göğsünüze dayadığınızda ise kalp atışlarınızı ölçebiliyor. Cihaz üzerinde LED ekran ve kontrol çubuğu yer alırken Health Mate uygulaması üzerinden de değerleri okumak mümkün. Elbette bu değerlere kesin olarak güvenmeyip bir uzman desteği almanız tavsiye ediliyor.

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