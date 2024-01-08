Bu termometre EKG de ölçüyor

Withings BeamO ölçüm cihazı
Withings BeamO adıyla geliştirilen cihaz tümleşik bir ölçüm aleti. Asıl görevi temassız ateş ölçmek olan cihaz kandaki oksijen tespiti, EKG ve dijital stetoskop özelliklerini de bir araya getiriyor. Oldukça minik olan cihaz kullanıcının birkaç hareketi ile ölçüm yapabiliyor.
Örneğin deriye yaklaştırdığınızda ateşinizi, kenar kısma dokunduğunuzda EKG değerlerinizi ve göğsünüze dayadığınızda ise kalp atışlarınızı ölçebiliyor. Cihaz üzerinde LED ekran ve kontrol çubuğu yer alırken Health Mate uygulaması üzerinden de değerleri okumak mümkün. Elbette bu değerlere kesin olarak güvenmeyip bir uzman desteği almanız tavsiye ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.