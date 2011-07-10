WordPress tabanlı blog sayısı 50 milyonu geçti

Blog siteleri teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web siteleridir.Bu alanda internet üzerinde mücadele eden en büyük iki dev Blogger ve Wordpress'tir. Sayısı 150 milyonu geçen blog sitelerinin neredeyse %70'i bu iki platforma aittir. Hemen hemen yakın dönemlerde faaliyete geçen bu iki platformdan WordPress bugün önemli bir rekora imza attı.

WordPress platformunun çekirdeki geliştiricisi Andrew Nacin, Twitter hesabından gönderdiği mesajda dünyadaki WordPress tabanlı blogların sayısının 50 milyonu geçtiğini duyurdu.

Bilindiği gibi Blogger'dan farklı olarak WordPress platformu WordPress.com uzantılı bloglara ev sahipliği yaptığı gibi kullanıcıların kendi domainlerine WordPress yazılımını kurmasına da olanak sağlıyor. Her iki türdeki bloglar da bu sayıya dahil.

Kendi sitesine bir sayaç koyan WordPress bugüne kadar elde edilmiş önemli bilgileri ziyaretçileriyle paylaşıyor.

Bir günde 350 222 WordPress blogcusu 500 000 yeni gönderi ve 400 000 yorum üretiyor. Bir dakikada ise 210 gönderi ve 188 yorum üretiliyor. Bir günde 22 000 WordPress yazılımı indirilerek kuruluyor. Günde yazılan kelime sayısı ise 77 milyon civarında. By sayı Britannica Ansiklopedisi'nin iki katı.

WordPress bloglarında her ay 287 milyon kişi 2.5 milyar sayfa gösterimi yapıyor, 120 dilde yazılmış blogları okuyor. WordPress tabanlı ünlü sitelerin arasında CNN, TechCrunch, UPS, TED, NBC Sports bulunuyor.

WordPress resmi rakamlara göre dünyadaki internet sitelerinin %14'üne güç veriyor.