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WordPress tabanlı blog sayısı 50 milyonu geçti

7 yıl
2,4b
1
9
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Blog siteleri teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web siteleridir.Bu alanda internet üzerinde mücadele eden en büyük iki dev Blogger ve Wordpress'tir. Sayısı 150 milyonu geçen blog sitelerinin neredeyse %70'i bu iki platforma aittir. Hemen hemen yakın dönemlerde faaliyete geçen bu iki platformdan WordPress bugün önemli bir rekora imza attı.
WordPress platformunun çekirdeki geliştiricisi Andrew Nacin, Twitter hesabından gönderdiği mesajda dünyadaki WordPress tabanlı blogların sayısının 50 milyonu geçtiğini duyurdu. 
Bilindiği gibi Blogger'dan farklı olarak WordPress platformu WordPress.com uzantılı bloglara ev sahipliği yaptığı gibi kullanıcıların kendi domainlerine WordPress yazılımını kurmasına da olanak sağlıyor. Her iki türdeki bloglar da bu sayıya dahil.
Kendi sitesine bir sayaç koyan WordPress bugüne kadar elde edilmiş önemli bilgileri ziyaretçileriyle paylaşıyor.
Bir günde 350 222 WordPress blogcusu 500 000 yeni gönderi ve 400 000 yorum üretiyor. Bir dakikada ise 210 gönderi ve 188 yorum üretiliyor. Bir günde 22 000 WordPress yazılımı indirilerek kuruluyor. Günde yazılan kelime sayısı ise 77 milyon civarında. By sayı Britannica Ansiklopedisi'nin iki katı.
WordPress bloglarında her ay 287 milyon kişi 2.5 milyar sayfa gösterimi yapıyor, 120 dilde yazılmış blogları okuyor. WordPress tabanlı ünlü sitelerin arasında CNN, TechCrunch, UPS, TED, NBC Sports bulunuyor.
WordPress resmi rakamlara göre dünyadaki internet sitelerinin %14'üne güç veriyor.


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Kulak Misafiri 5 yıl
Benim de hesabım var ama şifresini unuttum.
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DH Misafiri 5 yıl
WordPress Videolu Kurs içerisinde yer alan eğitimler sayesinde, web sitenizi hemen hazırlayabilirsiniz.
WEB sitesi ihtiyacınız varsa, satacağınız ya da insanlara anlatacağınız birşeyleriniz de var demektir. Elinizde yazılarınız hazır, fakat bunları WEB sitesi üzerine nasıl taşıyacağınızı ve arama motorlarında üst sıralarda yer almak için ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. WordPress Videolu Kurs videolarını izledikçe bunca zamandır boşa endişe ettiğinizi ve vakit kaybettiğinizi göreceksiniz.
Temel bilgisayar kullanımı bilgisiyle, hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Wordpress zaten bunun için var. En büyük firmalardan, en küçük firmalara ve en önemlisi bireysel kullanıcılara kadar uzanan geniş bir kullanıcı kitlesi wordpress kullanıyor. Bunda enbüyük etken yönetici panelinin esnekliği ve kolaylığı. Her işte olduğu gibi önemli ayrıntılar var. İşte bu önemli ayrıntıları yakalayanlar ise bir adım öne çıkıyorlar. Wordpress videolu kurs ile önemli ayrıntıları kaçırmayın.
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ahmetnebi 6 yıl
Wordpreeste böyle site yapılır mı? meb
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Tour Guide 5 yıl ahmetnebi
ahmetnebi

Wordpreeste böyle site yapılır mı? meb

WP ' de o sitenin kıralı yapılır.
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PhenoMachinal 5 yıl ahmetnebi
WP de her türlü siteyi yapabilirsin akla hayale gelmeyecek siteler yapılmıştır Wp de aynı zaman da joomlada öyledir.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar bu wordpress de alan adını hostingi nerden saglıyacam anahtar kelimeleri
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Börü 7 yıl
levot
ben yaklaşık 10 tane açıp kapatmıştım onları çıkartsınlar listeden

50.007.965
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bbbbbbbbbbbbbbburak 7 yıl
blog sayısı 50 milyon fakat o 50 milyon bloggun sahibi en fazla 5 milyon . yine de bi alex
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levot 7 yıl
ben yaklaşık 10 tane açıp kapatmıştım onları çıkartsınlar listeden
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