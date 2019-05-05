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World War Z’ye gelecek yeni içerik detayları belli oldu

Saber Interactive tarafından piyasaya sürülen World War Z'nin zayıf içerik sorunu, yeni güncellemeyle kısmen de olsa çözülecek gibi. Konuyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
3 hf.
3,1b
1
2
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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16 Nisan’da yayınlanmasıyla birlikte bir hafta içinde konsol ve PC platformlarında 1 milyondan fazla kopya satan World War Z, elde ettiği satış rakamlarıyla zombi oyunlarına olan ilginin her zaman var olduğunu göstermişti. Valve’in Left-4-Dead oyununa benzerliği ile de dikkat çeken yapıma yönelik en sert eleştiri ise içerik eksikliği anlamında yapılıyordu.

Oyuncuların tepkilerine sessiz kalmayan yapımcı Saber Interactive ise oyunu zenginleştirmek adına yayınlayacağı ücretsiz indirilebilir içerik detaylarını paylaştı. Yaz sezonu yol haritası kapsamında Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yayınlanacak içerik paketinde; Tokyo’da geçen yeni bir görev, ölümcül bir virüs tüküren yeni bir zombi türü, yeni silahlar, ultra zorluk seviyesi, haftalık meydan okuma modu ve farklı türde karakter ve silah kozmetik ürünleri bulunacak.

Yukarıda bahsi geçen eklentiler haricinde oyuna; özel lobi kurma ve hayatta kalma modu gibi özellikler de dahil edilecek. PC oyuncularını da ihmal etmeyen Saber Interactive, görüş alanını (FOV) değiştirme imkânı ve grafik detayları için kaydırma butonu eklemeyi de ihmal etmemiş.
Oyun, konsol platformlarının kendi mağzalarından ve PC için Epic Store'dan temin edilebiliyor.

https://wccftech.com/world-war-z-post-launch-roadmap/ Yorum Yaz
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ceo-tr 2 hf.
şu knight online, metin2 gibi oyunların iyi grafikli zombi temalı olanını çıkarsalar iyi iş yapar aslında. (Not: online oyun uzun süredir oynamıyorum, örnek verdiğim oyunlar biraz eski kusura bakmayın)
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TheNewAtilla 2 hf.
Aynı hem bsc de hem forum da hem de burada okudum.
Şu oyun basını tarafına bir el atın.
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