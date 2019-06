Xbox One'ın satışları 5 milyonu geçti

PlayStation 4 ile kıyaslandığında özellikle GPU tarafındaki donanımsal zayıflığı ile eleştirilen Xbox One’ın satış performansına ilişkin son durum açıklandı. Araştırma şirketi NPD Group tarafından hazırlanan rapora göre Xbox One, lanse edildiği günden bu yana 5 milyondan fazla satıldı. Rakibi PlayStation 4 ile kıyaslandığında, henüz pek çok ülkede olmayan ve ülkemize de Eylül ayı içerisinmde gelmesi beklenen Xbox One için oyun tarafındaki en büyük hareketlilik ise, tahmin edilebileceği üzere Titanfall oldu. Verilen bilgilere göre, geçtiğimiz ayın en iyi satış yapan oyunu olarak Titanfall ön plana çıktı.

Araştırma sonuçlarına biraz daha yakından bakmak gerekirse, Mart ayı içerisinde Amerika’da satılan toplam Xbox One sayısı 311 bin civarında. Xbox 360’ın aynı dönemde satışlarını neredeyse üçe katlayan konsolun oyun tarafındaki mart ayı genel başarısı ise 1:4 milyon kopya. Call of Duty: Ghosts, Plants vs. Zombies: Garden Warfare, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, ve Titanfall oyunlarının ön plana çıktığı Xbox One için pazarlama üst yöneticisi Yusuf Mehdi, kullanıcıların tutku ve çoskusu karşısında şaşırdıklarıı ifade ediyor.

NPD Group tarafından hazırlanan raporun genel özeti bu şekilde. İşin teknik boyutuna indiğimiz zaman ise, PlayStation 4’ün sunduğu 1080p çözünürlükte oyun deneyiminin yerine merakla beklenen popüler oyunlarda, grafik işlem biriminin rakibine kıyasla daha zayıf olmasının bir sonucu olarak çözünürlüğün 720p de kalması, sıkı oyuncuların istediği bir sonuç değil. Bakalım ilerleyen aylarda, yeni oyunlar piyasaya çıktıkta ezeli iki rakip arasındaki hem performans hem de satış grafiği tarafındaki rekabet nasıl şekillenecek bekleyip göreceğiz.