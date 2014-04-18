Xbox One'ın satışları 5 milyonu geçti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
PlayStation 4 ile kıyaslandığında özellikle GPU tarafındaki donanımsal zayıflığı ile eleştirilen Xbox One’ın satış performansına ilişkin son durum açıklandı. Araştırma şirketi NPD Group tarafından hazırlanan rapora göre Xbox One, lanse edildiği günden bu yana 5 milyondan fazla satıldı. Rakibi PlayStation 4 ile kıyaslandığında, henüz pek çok ülkede olmayan ve ülkemize de Eylül ayı içerisinmde gelmesi beklenen Xbox One için oyun tarafındaki en büyük hareketlilik ise, tahmin edilebileceği üzere Titanfall oldu. Verilen bilgilere göre, geçtiğimiz ayın en iyi satış yapan oyunu olarak Titanfall ön plana çıktı.
Araştırma sonuçlarına biraz daha yakından bakmak gerekirse, Mart ayı içerisinde Amerika’da satılan toplam Xbox One sayısı 311 bin civarında. Xbox 360’ın aynı dönemde satışlarını neredeyse üçe katlayan konsolun oyun tarafındaki mart ayı genel başarısı ise 1:4 milyon kopya. Call of Duty: Ghosts, Plants vs. Zombies: Garden Warfare, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, ve Titanfall oyunlarının ön plana çıktığı Xbox One için pazarlama üst yöneticisi Yusuf Mehdi, kullanıcıların tutku ve çoskusu karşısında şaşırdıklarıı ifade ediyor.
NPD Group tarafından hazırlanan raporun genel özeti bu şekilde. İşin teknik boyutuna indiğimiz zaman ise, PlayStation 4’ün sunduğu 1080p çözünürlükte oyun deneyiminin yerine merakla beklenen popüler oyunlarda, grafik işlem biriminin rakibine kıyasla daha zayıf olmasının bir sonucu olarak çözünürlüğün 720p de kalması, sıkı oyuncuların istediği bir sonuç değil. Bakalım ilerleyen aylarda, yeni oyunlar piyasaya çıktıkta ezeli iki rakip arasındaki hem performans hem de satış grafiği tarafındaki rekabet nasıl şekillenecek bekleyip göreceğiz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sold ile shipping arasinda ki farki bilmiyor mu acaba dh editörleri ,yine aynı hata , s5'de 35 milyon shipping deniyordu satilmasini bekliyorlar yazmistiniz.
Yoo gta v'i ben çıktığı zaman ps 3'de oynadım sonra pcde devam ettim diğer oyunları pcde oynadım xbox one gibi daha 1080p bile veremeyen konsol var pc'ler 2k veriyor yakında 4k verecekler sen anca pc'yi kötüle her seferinde sana mutluluklar 720p ve 30 fps'yi bile düzgün veremeyen konsolunla ayrıca pcde de exc'ler var