Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox One'ın satışları 5 milyonu geçti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
238
1
44
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xbox One'ın satışları 5 milyonu geçti
PlayStation 4 ile kıyaslandığında özellikle GPU tarafındaki donanımsal zayıflığı ile eleştirilen Xbox One’ın satış performansına ilişkin son durum açıklandı. Araştırma şirketi NPD Group tarafından hazırlanan rapora göre Xbox One, lanse edildiği günden bu yana 5 milyondan fazla satıldı. Rakibi PlayStation 4 ile kıyaslandığında, henüz pek çok ülkede olmayan ve ülkemize de Eylül ayı içerisinmde gelmesi beklenen Xbox One için oyun tarafındaki en büyük hareketlilik ise, tahmin edilebileceği üzere Titanfall oldu. Verilen bilgilere göre, geçtiğimiz ayın en iyi satış yapan oyunu olarak Titanfall ön plana çıktı. 
Araştırma sonuçlarına biraz daha yakından bakmak gerekirse, Mart ayı içerisinde Amerika’da satılan toplam Xbox One sayısı 311 bin civarında. Xbox 360’ın aynı dönemde satışlarını neredeyse üçe katlayan konsolun oyun tarafındaki mart ayı genel başarısı ise 1:4 milyon kopya. Call of Duty: Ghosts, Plants vs. Zombies: Garden Warfare, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, ve Titanfall oyunlarının ön plana çıktığı Xbox One için pazarlama üst yöneticisi Yusuf Mehdi, kullanıcıların tutku ve çoskusu karşısında şaşırdıklarıı ifade ediyor. 
NPD Group tarafından hazırlanan raporun genel özeti bu şekilde. İşin teknik boyutuna indiğimiz zaman ise, PlayStation 4’ün sunduğu 1080p çözünürlükte oyun deneyiminin yerine merakla beklenen popüler oyunlarda, grafik işlem biriminin rakibine kıyasla daha zayıf olmasının bir sonucu olarak çözünürlüğün 720p de kalması, sıkı oyuncuların istediği bir sonuç değil. Bakalım ilerleyen aylarda, yeni oyunlar piyasaya çıktıkta ezeli iki rakip arasındaki hem performans hem de satış grafiği tarafındaki rekabet nasıl şekillenecek bekleyip göreceğiz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
blackzeros 5 yıl en beğenilen
bolumsonucanavari.com/...
sold ile shipping arasinda ki farki bilmiyor mu acaba dh editörleri ,yine aynı hata , s5'de 35 milyon shipping deniyordu satilmasini bekliyorlar yazmistiniz.
bolumsonucanavari.com/...sold ile shipping arasinda ki farki bilmiyor mu acaba dh editörleri ,yine aynı hata , s5'de 35 milyon shipping deniyordu ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schmerzhaft 5 yıl Project Scorpio
Xbox One

PC de istersen 10 yıldır 1080p de oyna bizim oynadığımız oyunları oynayamadıktan sonra bir halta yaramıyor son sistemleriniz... Sahi GTA V nerede kaldı yav hala bekliyor musunuz?


Yoo gta v'i ben çıktığı zaman ps 3'de oynadım sonra pcde devam ettim diğer oyunları pcde oynadım xbox one gibi daha 1080p bile veremeyen konsol var pc'ler 2k veriyor yakında 4k verecekler sen anca pc'yi kötüle her seferinde sana mutluluklar 720p ve 30 fps'yi bile düzgün veremeyen konsolunla ayrıca pcde de exc'ler var
Xbox OnePC de istersen 10 yıldır 1080p de oyna bizim oynadığımız oyunları oynayamadıktan sonra bir halta yaramıyor son sistemleriniz... ...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 5 yıl
Gözünü seveyim PC'nin, ne kadar ekmek o kadar köfte :) Eski PC'in varsa 720P oynarsın, orta segment bi PC ile 1080P, üstelik konsolda açamadığın AA ile oyun oynarsın. Param var diyorsan da 3 Ekranla 5760*1080 bile oynarsın :) Üstelik daha da güzeli de ister nette gez, ister video işle, ister server olarak kullan, sonuçta sadece bi oyun kutusu değil. Ayrıca PC oyunlar çok daha ucuz.
Gözünü seveyim PC'nin, ne kadar ekmek o kadar köfte :) Eski PC'in varsa 720P oynarsın, orta segment bi PC ile 1080P, üstelik konsolda açamadığın AA ile oyun oyn...
Devamını Gör
5 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-BraveHeart- 5 yıl
Forever PS4
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 5 yıl
Ortada bir gerçek var, yeni nesilde fiyatı gerçekten alınabilir seviyede olan tek cihaz WiiU, 199 doları görüyor arada, görmüyor gibi yazmamak lazım, ama işte umut, PS4'ün de fiyatı düşer falan fişman, bekleyen çok, düşse de alsak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 5 yıl
PS4'ün çıkışı WiiU satışlarını çok etkiledi, WiiU alacaklar indirim beklediler, 199$ beklentisi var ama sıradışı kampanyalar dışında 219$'ın altını bir türlü görmedi. WiiU 199$ olduğunda satışta ivme kazanacak.
PS4 genelde 359$'dan satıyor, ileriye dönük fiyatta ne yapabilir, indirir mi bir şey sezemiyorum, Xbox One'ın fiyat kırmasını bekliyor gibi bir hava var.
Xbox One fiyat olarak 409$'da geziyor, bundan benim çıkardığım MS fiyatı düşürmek istiyor ama rakiplerin önce hamle yapmasını bekliyor, aksi takdirde 2 kere fiyat kırması gerekecek. Mevcut duruma göre beklediği rakip WiiU, WiiU 199$ olduğu anda Xbox One fiyatı 399$'da sabit tutmaya çalışacak gibi, burda da çok büyük yeni bir yanlış yapmış olacak, bana göre fiyatı PS4'ün altına kırmadığı sürece bu sancıları artarak devam edecektir.
Şunu da diyenler olabilir o zaman hemen PS4'ün altına kırsın diye, bundan çekiniyorsa bir sebep olabilir, mesela sony'den istihbaratı vardır, Sony Xbox One'ın fiyatı kırılınca PS4'ün fiyatını düşürecek olabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
Xbox one bu kadar satmışsa ps4 10 milyonu geçmiştir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celtic Warrior 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

Xbox one bu kadar satmışsa ps4 10 milyonu geçmiştir

7 million sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Xbox one nin daha turkiye dahil14 ülkede daha satışa sunulmadığını biliyormuydunuz. Peki xbox ın ön sipariş rekoru kırdığını biliyormuydunuz.1 ay daha bekliyelim sonra konuşuruz :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 5 yıl
Xbox One'ın donanımına bakan Microsoftun amacını anlayabilir. PS4-Xbox1 diye bakmak şaşırtır, MS bu konsolla geçmişe dönük ciddi hata veya suçları sümenaltı etmiş oldu, nasıl mı?
1- Öncelikle PS4'den sonra donanımsal olarak en alınabilir konsol WiiU idi, şimdi sadece fiyatıyla rekabet eder duruma düşmüş oldu.
2- Xbox360'ın grafik, optik ve genel güncelleme ihtiyaçları vardı, bunları yapmaya kalkınca geriye dönük destek sorunu çıkacaktı, yeni bir isimle bunu yapınca hem ilk satış kaymağını yediler, hem de Xbox2'nin sağlam temelleri atılmış oldu.
3- Kinect cihazının konsolla tam uyumluluğu yolunda oyun üreticilerine zaman kazandırdılar.
4- Öyle böyle PS4'ün çıkışında karşısı boş kalmamış olduğu gibi rakibin ismiyle kendi tanıtımları da yapılmış oldu. Xbox1 olmasaydı WiiU-PS4 tabloları gezecekti ve bu WiiU'yu Microsoft için başedilmez bir rakip haline getirecekti.
Bunlar benim dikkatimi çekenlerdi, piyasaya donanımsal olarak bakınca zirveye PS4 oturdu, sırasıyla Xbox One, WiiU, PS3, Xbox360. İleride fiyatlar bu günkü sıralamayla kalırsa PS4 alamayanlar gidip Xbox One alamayacakları için WiiU'ya yöneleceklerdir. Nitekim oyun üreticileri de şimdiden WiiU'ya yöneldiler, hayatımda ilk kez bir nintendo cihazında Tekken gördüm, devamını bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tom Hagen 5 yıl
fanboy değilim ama ps4 daha akla yatkın geliyor sanki. Satışlarda +2M fark koymasıda ayrı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 5 yıl
biraz ucuzlasa da alsak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adventure. 5 yıl
İlerleyen dönemlerde fark kapanacaktır. Ms oyunlara çok fazla yatırım yapmaya başladı birçok kişi bunu gözden kaçırıyor özellikle Phil Spencer ile 360 donemindeki havaya dönüş var. Halo geliyor, GeoW geliyor ayrıca birçok yeni ex için yatırımlar var bunların yanına birde fiyat indirimi eklendi mi tamamdır.

Xbox One bu nesili kaybetti ama oyle arada iki katı fark falan olacağına inanmıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl
İyi rakam. Alsak yalnız kalmayız yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nepasvior 5 yıl
xbox 360 ım vardı 1 ay dayanamadım sattım, buna para verene kadar pc al, oyunlar da bedavaya gelir, ya da git ps al, en azından kullanışlı, zevkli, xbox ın windowstan farkı yok ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
238 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, xbox one ve
3 etiket daha erdi özüağ titanfall satış
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Japon sever" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim