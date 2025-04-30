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    EA, yeni işten çıkarmalar duyururken Titanfall oyununu da iptal etti

    Aktarılanlara göre Electronic Arts, 300 ila 400 arasında kişiyi işten çıkardı. Firma aynı zamanda Respawn Entertainment tarafından geliştirilen bir Titanfall oyununu daha iptal etti.

    EA, işten çıkarmalarla birlikte Titanfall oyununu da iptal etti Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının devlerinden Electronic Arts (EA), önemli bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, Titanfall, Apex Legends ve Star Wars Jedi serileriyle tanınan Respawn Entertainment stüdyosunda yaklaşık 100 çalışanı işten çıkardı. Ayrıca, Titanfall evreninde geçen ve "R7" kod adıyla bilinen yeni bir oyun projesi de iptal edildi.

    Yeni Titanfall oyunu iptal

    Bloomberg’in haberine göre, EA toplamda 300 ila 400 pozisyonu ortadan kaldırmayı planlıyor. Bu hamle, şirketin uzun vadeli stratejik önceliklerine odaklanma kararı çerçevesinde gerçekleşiyor. Respawn Entertainment tarafından X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan açıklamada ise iki erken aşama oyun projesinin iptal edildiği ve Apex Legends ile Star Wars Jedi ekiplerinde hedefe yönelik kadro düzenlemeleri yapıldığı duyuruldu.

    IGN'in ulaştığı bilgilere göre, işten çıkarılanlar arasında geliştiriciler, kalite kontrol uzmanları ve yayın ekibi çalışanları da yer alıyor. Bazı çalışanların ise EA’in diğer projelerine, örneğin Motive stüdyosunun geliştirdiği Iron Man oyununa ve Battlefield serisine kaydırıldığı bildiriliyor.

    Organizasyonel değişiklikler bununla da sınırlı kalmadı. Respawn’ın operasyonlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Daniel Suarez, stüdyonun yeni genel müdürü olarak atandı. Suarez, artık doğrudan Respawn’ın kurucu ortağı ve CEO’su Vince Zampella’ya bağlı çalışacak. Zampella, 2021’de Battlefield serisinin başına geçerek EA içindeki en etkili isimlerden biri haline gelmişti. Öte yandan Respawn Entertainment’ın iptal edilen Titanfall projesi ise yeni bir hayal kırıklığı anlamına geliyor. Titanfall evreni, özellikle oynanış dinamikleri ve evren tasarımıyla oyuncular tarafından oldukça benimsenmişti. Bu evrenin atıl durumda kalması serinin geleceğini de belirsizleştiriyor.

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