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Xcode, hata gidermeleriyle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
574
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Xcode, hata gidermeleriyle güncellendi
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Apple, iOS ve Mac platformlarına uygulama geliştirme yazılımı Xcode’u kritik hata gidermeleriyle güncelledi.

Xcode için yayınlanan son yazılım güncellemesi aşağıdaki iyileştirmeler ve hata gidermelerine sahip:

  • Interface Builder taslağının beklenmedik şekilde yeniden yerleşmesine neden olabilen sorun giderildi.
  • Debugger’daki Quick Look’un güvenilirliği arttırıldı
  • Test vakalarından geçer not alınmasına rağmen, hatalıymış gibi raporlanmasına neden olabilen sorun giderildi.
  • LLVM derleyicisinde kod üretimiyle ilgili sorun giderildi
  • Diğer hata gidermeleri ve stabilite iyileştirmeleri

Xcode’un Mac App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Xcode - Apple
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