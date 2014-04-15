Xcode, hata gidermeleriyle güncellendi

Haber Editörü
Xcode için yayınlanan son yazılım güncellemesi aşağıdaki iyileştirmeler ve hata gidermelerine sahip:
- Interface Builder taslağının beklenmedik şekilde yeniden yerleşmesine neden olabilen sorun giderildi.
- Debugger’daki Quick Look’un güvenilirliği arttırıldı
- Test vakalarından geçer not alınmasına rağmen, hatalıymış gibi raporlanmasına neden olabilen sorun giderildi.
- LLVM derleyicisinde kod üretimiyle ilgili sorun giderildi
- Diğer hata gidermeleri ve stabilite iyileştirmeleri
Xcode’un Mac App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:Xcode - Apple
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