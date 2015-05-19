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Xiaomi Avrupa ve ABD mağazalarını hizmete sokuyor

4 yıl
2,5b
1
15
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Xiaomi Avrupa ve ABD mağazalarını hizmete sokuyor
 
Akıllı telefon satışlarıyla yıldızı parlayan ancak teknoloji alanında bir çok farklı ürün üretip satan Xiaomi global açılım planının biraz gerisinde kalmış durumdaydı. Şirket daha önce belirlediği pazarlara zamanında giremezken şimdi bu durumu biraz da olsa telafi edecek online satış mağazasını açmaya hazırlanıyor.
Ürünleri farklı satıcılara sağlayıp sattırmak yerine tüm satışı da kendi üstlenen şirket, bu sayede maliyeti de aşağı çekebiliyor. Açacağı internet sitesi ile birlikte bir kaç saat sonra satışa başlayacak şirket Avrupa'da ilk olarak İngiltere, Almanya ve Fransa'dan sipariş alacak.
Hatırlanacağı üzere şirket daha önce ABD pazarında akıllı telefon satmanın zor prosedürlere sahip olduğunu, bu sebeple akıllı telefon satışının kısa dönem içerisinde başlamayacağını belirtmişti. Avrupa ve ABD'de açılan internet mağazası ise şirketin akıllı telefon için ürettiği diğer ürünleri içeriyor. 
Yeni online satış hizmetinin destek vereceği bölgelerdeki kullanıcılar şirketin akıllı bileklik, taşınabilir batarya ve kulaklık gibi diğer ürünlerine erişebilecek. Çevrim içi mağaza Türkiye saatiyle 19 Mayıs 15:00'dan itibaren kullanıma açılacak.

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DaRKFoRCeS 4 yıl en beğenilen
Her büyüyen firma gib bu firmada sapıttı.
İlk zamanlar beğensem de sonrasıda beğenmedim.
Mesut Çevik'in şöyle bir yorumu vardı sürekli güncelleme gelmesi sıkıntıdan diye.
Ayrıca sıkıntısız cihaz yap ayda 1 güncelleme ver demişti.
Bu saatten sonra gelmese de olur.
Gelirse fiyat performans cihazı beklemek zor.
Her büyüyen firma gib bu firmada sapıttı.İlk zamanlar beğensem de sonrasıda beğenmedim.Mesut Çevik'in şöyle bir yorumu vardı sürekli güncelleme gelm...
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StarSOzi 4 yıl
blackks66
StarSOzi
blackks66 2013 ten beri xiaomi mi2s kullanıyorum, güncelleme konusunda çok büyük problemleri var, cihazı 2013 te android 4.1.1 sürümünde aldım. yıl 2015 oldu cihaz hala 4.1.1 sürümünde. bunların verdiği küçük güncellemeler dışında hiçbir şey yok aradan 2 yıl geçmiş ortada güncelleme yok, bir daha kesinlikle xiaomi den telefon almam..
Şu anda Android 4.4.4 KK üzerine kurulu 5.5.15 (MIUIv6) sürümü mevcutta indirilebilir vaziyette senin kullandığın telefon için. Ya sen güncellemeyi bilmiyorsun telefonunu yada farklı yerlerde arıyorsun güncellemeyi. Xiaomi Mi 2/2S Bu adresten indirebilirsin. Ben miui kadar çok güncellenen ve her güncellendiğinde farklı bir şey getiren ikinci bir Android platformu daha görmedim. Bir oppo kulanıcısı olarak ben bile şu anda 5.5.17 miui v6 kullanmaktayım düşünki oppo nun kendi firması bile bundan 1,5 sene önce kendü ürettiği telefona stabil güncelleme çıkarmadan tüm güncellemelerini durdurdu. Halen oppo için güncelleme çıkartıyor miui bence çok çok büyük haksızlık ediyorsun böyle bir firmaya. Şu anda yeni bir telefon alacak olsam bu kesinlikle xiaomi olurdu çünki biliyorumki en az 4 yıl kendi telefonu için güncelleme çıkaracaktır. Oppo yada gelince telefon kalitesi iyi olabilir fakat kesinlikle tavsiye etmiyorum. Aldığınız telefonun bir üst versiyonu çıkınca güncellemeyi bırakıyor.
Hocam xiaomi kullanmadığınız belli, bahsettiğiniz güncelleme stabil değil beta, mi2s için şuanda stabil 4.1.1 var

İyi o romu kullan o zaman ne diyim. :))
yada lg falan al bak o güncelleme çıkarıyomuş :)
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theyapici 4 yıl
mi nin powerbankı nı kullanıyorum ama teşefonunu almayı eskiden düşünüyordum artık almam
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CemTnTn 4 yıl
Açaydım gollarımı, gelme deyeydim
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StarSOzi 4 yıl
blackks66

2013 ten beri xiaomi mi2s kullanıyorum, güncelleme konusunda çok büyük problemleri var, cihazı 2013 te android 4.1.1 sürümünde aldım. yıl 2015 oldu cihaz hala 4.1.1 sürümünde. bunların verdiği küçük güncellemeler dışında hiçbir şey yok aradan 2 yıl geçmiş ortada güncelleme yok, bir daha kesinlikle xiaomi den telefon almam..


Şu anda Android 4.4.4 KK üzerine kurulu 5.5.15 （MIUIv6） sürümü mevcutta indirilebilir vaziyette senin kullandığın telefon için. Ya sen güncellemeyi bilmiyorsun telefonunu yada farklı yerlerde arıyorsun güncellemeyi.
Xiaomi Mi 2/2S Bu adresten indirebilirsin. Ben miui kadar çok güncellenen ve her güncellendiğinde farklı bir şey getiren ikinci bir Android platformu daha görmedim. Bir oppo kulanıcısı olarak ben bile şu anda 5.5.17 miui v6 kullanmaktayım düşünki oppo nun kendi firması bile bundan 1,5 sene önce kendü ürettiği telefona stabil güncelleme çıkarmadan tüm güncellemelerini durdurdu. Halen oppo için güncelleme çıkartıyor miui bence çok çok büyük haksızlık ediyorsun böyle bir firmaya. Şu anda yeni bir telefon alacak olsam bu kesinlikle xiaomi olurdu çünki biliyorumki en az 4 yıl kendi telefonu için güncelleme çıkaracaktır. Oppo yada gelince telefon kalitesi iyi olabilir fakat kesinlikle tavsiye etmiyorum. Aldığınız telefonun bir üst versiyonu çıkınca güncellemeyi bırakıyor.
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blackks66 4 yıl StarSOzi
StarSOzi
blackks66

2013 ten beri xiaomi mi2s kullanıyorum, güncelleme konusunda çok büyük problemleri var, cihazı 2013 te android 4.1.1 sürümünde aldım. yıl 2015 oldu cihaz hala 4.1.1 sürümünde. bunların verdiği küçük güncellemeler dışında hiçbir şey yok aradan 2 yıl geçmiş ortada güncelleme yok, bir daha kesinlikle xiaomi den telefon almam..


Şu anda Android 4.4.4 KK üzerine kurulu 5.5.15 （MIUIv6） sürümü mevcutta indirilebilir vaziyette senin kullandığın telefon için. Ya sen güncellemeyi bilmiyorsun telefonunu yada farklı yerlerde arıyorsun güncellemeyi.
Xiaomi Mi 2/2S Bu adresten indirebilirsin. Ben miui kadar çok güncellenen ve her güncellendiğinde farklı bir şey getiren ikinci bir Android platformu daha görmedim. Bir oppo kulanıcısı olarak ben bile şu anda 5.5.17 miui v6 kullanmaktayım düşünki oppo nun kendi firması bile bundan 1,5 sene önce kendü ürettiği telefona stabil güncelleme çıkarmadan tüm güncellemelerini durdurdu. Halen oppo için güncelleme çıkartıyor miui bence çok çok büyük haksızlık ediyorsun böyle bir firmaya. Şu anda yeni bir telefon alacak olsam bu kesinlikle xiaomi olurdu çünki biliyorumki en az 4 yıl kendi telefonu için güncelleme çıkaracaktır. Oppo yada gelince telefon kalitesi iyi olabilir fakat kesinlikle tavsiye etmiyorum. Aldığınız telefonun bir üst versiyonu çıkınca güncellemeyi bırakıyor.

Hocam xiaomi kullanmadığınız belli, bahsettiğiniz güncelleme stabil değil beta, mi2s için şuanda stabil 4.1.1 var
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nobu 4 yıl
sözünde durmadın arkadaş vakitlice gelseydin türkiyede çok iyi işler yapabilirdin ama millete sana en ufak sempati bırakmadın güyo dünya pazarında ilk gelecek ilk 10 ülkeydik zaman verdin gelmedin , amerika avrupa şuan düşünmüyoruz dedin gelişen piyasalara girecektin , fiyat performans ürünleri hayalindi o zamna o pro neydi sende kazıkcı kervanına katıldın bundan sonrada senden bir cacık olmaz arkadaş kusura bakma
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blackks66 4 yıl
2013 ten beri xiaomi mi2s kullanıyorum, güncelleme konusunda çok büyük problemleri var, cihazı 2013 te android 4.1.1 sürümünde aldım. yıl 2015 oldu cihaz hala 4.1.1 sürümünde. bunların verdiği küçük güncellemeler dışında hiçbir şey yok aradan 2 yıl geçmiş ortada güncelleme yok, bir daha kesinlikle xiaomi den telefon almam..
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Guaire 4 yıl blackks66
blackks66

2013 ten beri xiaomi mi2s kullanıyorum, güncelleme konusunda çok büyük problemleri var, cihazı 2013 te android 4.1.1 sürümünde aldım. yıl 2015 oldu cihaz hala 4.1.1 sürümünde. bunların verdiği küçük güncellemeler dışında hiçbir şey yok aradan 2 yıl geçmiş ortada güncelleme yok, bir daha kesinlikle xiaomi den telefon almam..

Mi2s için MIUI 6, Lollipop ile çıkacaktı.

http://en.miui.com/download-2.html
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ounomaus 4 yıl
bence artık insanların güveni falan kalmadı gelse ne olur gelmese ne olur eskiden fiyat konusunda rekabet edebilecekleri segment vardı şimdi orası çok ciddi şekilde doldu
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Anthony John Soprano 4 yıl
Gelmesin artık.
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blacksss 4 yıl
sozde gecen yil bu zamanlar geliyordu x_x
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DaRKFoRCeS 4 yıl en beğenilen
Her büyüyen firma gib bu firmada sapıttı.
İlk zamanlar beğensem de sonrasıda beğenmedim.
Mesut Çevik'in şöyle bir yorumu vardı sürekli güncelleme gelmesi sıkıntıdan diye.
Ayrıca sıkıntısız cihaz yap ayda 1 güncelleme ver demişti.
Bu saatten sonra gelmese de olur.
Gelirse fiyat performans cihazı beklemek zor.
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dr20mouse 4 yıl
Darısı ülkemizin başına. Telefonlarını bilmem ama aksesuarları güzel olan bir firma.
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