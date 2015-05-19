Xiaomi Avrupa ve ABD mağazalarını hizmete sokuyor

Akıllı telefon satışlarıyla yıldızı parlayan ancak teknoloji alanında bir çok farklı ürün üretip satan Xiaomi global açılım planının biraz gerisinde kalmış durumdaydı. Şirket daha önce belirlediği pazarlara zamanında giremezken şimdi bu durumu biraz da olsa telafi edecek online satış mağazasını açmaya hazırlanıyor.

Ürünleri farklı satıcılara sağlayıp sattırmak yerine tüm satışı da kendi üstlenen şirket, bu sayede maliyeti de aşağı çekebiliyor. Açacağı internet sitesi ile birlikte bir kaç saat sonra satışa başlayacak şirket Avrupa'da ilk olarak İngiltere, Almanya ve Fransa'dan sipariş alacak.

Hatırlanacağı üzere şirket daha önce ABD pazarında akıllı telefon satmanın zor prosedürlere sahip olduğunu, bu sebeple akıllı telefon satışının kısa dönem içerisinde başlamayacağını belirtmişti. Avrupa ve ABD'de açılan internet mağazası ise şirketin akıllı telefon için ürettiği diğer ürünleri içeriyor.



Yeni online satış hizmetinin destek vereceği bölgelerdeki kullanıcılar şirketin akıllı bileklik, taşınabilir batarya ve kulaklık gibi diğer ürünlerine erişebilecek. Çevrim içi mağaza Türkiye saatiyle 19 Mayıs 15:00'dan itibaren kullanıma açılacak.