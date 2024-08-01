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    Anlık Bildirim

    Xiaomi SU7'nin Avrupa'ya gelişi uzayacak

    Görünüşe bakılırsa Xiaomi SU7'nin Avrupa'ya gelişi beklenenden uzun sürecek. Xiaomi'nin patronu elektrikli sedanın kısa vadede Çin dışına çıkmayacağını ortaya koyan açıklamalar yaptı.
    Xiaomi SU7'nin Avrupa'ya gelişi uzayacak Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7, piyasaya çıktığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Çinli şirket yoğun bir çaba sarf ederek aracın üretimini artırdı. Ayrıca kısa süre önce elektrikli sedanın Nürburgring tur rekorunu kırmayı hedefleyen özel bir prototip modeli bile tanıtıldı.

    Peki bu otomobili ne zaman Avrupa'da göreceğiz? Paris Olimpiyatları sırasında şehre bir SU7 getirilip sergilenmesi, Xiaomi'nin elektrikli otomobili yakında Avrupa'ya getireceğine dair beklentileri artırdı. Ancak Çin'den pek iç açıcı haberler gelmiyor. Xiaomi'nin elektrikli sedanını kısa vadede Avrupa pazarına sunma gibi bir planı yok

    Xiaomi SU7'nin Avrupa'ya gelişi uzayacak Tam Boyutta Gör

    "Doğru zamanı bekleyeceğiz"

    Xiaomi CEO'su Lei Jun, katıldığı bir canlı yayında 2030'dan önce Avrupa'da otomobil satmaya gayret edeceklerini söyledi. Ancak kesin bir tarih vermedi. Deneyimli yönetici ilk beşi hedefleyen küresel bir marka olmak istediklerini ve doğru zaman geldiğinde globale açılacaklarını söylüyor.

    Xiaomi SU7'nin Avrupa'ya gelişi uzayacak
    Xiaomi SU7'nin resmi olarak Avrupa'da satılmaması aracın Çin dışına çıkmasına elbette ki engel değil. Elektrikli sedan paralel ithalat yoluyla dünyanın çeşitli ülkelerinde satılmakta. Hatta bunu fırsat bilen bayiler otomobil üzerinden yüksek kârlar elde ediyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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