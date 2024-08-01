Xiaomi SU7'nin Avrupa'ya gelişi uzayacak

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7, piyasaya çıktığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Çinli şirket yoğun bir çaba sarf ederek aracın üretimini artırdı. Ayrıca kısa süre önce elektrikli sedanın Nürburgring tur rekorunu kırmayı hedefleyen özel bir prototip modeli bile tanıtıldı.

Xiaomi otomobil üretimini artırıyor: 100.000 teslimat çok yakın 2 gün önce eklendi

Peki bu otomobili ne zaman Avrupa'da göreceğiz? Paris Olimpiyatları sırasında şehre bir SU7 getirilip sergilenmesi, Xiaomi'nin elektrikli otomobili yakında Avrupa'ya getireceğine dair beklentileri artırdı. Ancak Çin'den pek iç açıcı haberler gelmiyor. Xiaomi'nin elektrikli sedanını kısa vadede Avrupa pazarına sunma gibi bir planı yok

Tam Boyutta Gör

"Doğru zamanı bekleyeceğiz"

Xiaomi CEO'su Lei Jun, katıldığı bir canlı yayında 2030'dan önce Avrupa'da otomobil satmaya gayret edeceklerini söyledi. Ancak kesin bir tarih vermedi. Deneyimli yönetici ilk beşi hedefleyen küresel bir marka olmak istediklerini ve doğru zaman geldiğinde globale açılacaklarını söylüyor.

Xiaomi SU7'nin resmi olarak Avrupa'da satılmaması aracın Çin dışına çıkmasına elbette ki engel değil. Elektrikli sedan paralel ithalat yoluyla dünyanın çeşitli ülkelerinde satılmakta. Hatta bunu fırsat bilen bayiler otomobil üzerinden yüksek kârlar elde ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.