Xiaomi SU7'nin Avrupa'ya gelişi uzayacak

Peki bu otomobili ne zaman Avrupa'da göreceğiz? Paris Olimpiyatları sırasında şehre bir SU7 getirilip sergilenmesi, Xiaomi'nin elektrikli otomobili yakında Avrupa'ya getireceğine dair beklentileri artırdı. Ancak Çin'den pek iç açıcı haberler gelmiyor. Xiaomi'nin elektrikli sedanını kısa vadede Avrupa pazarına sunma gibi bir planı yok
"Doğru zamanı bekleyeceğiz"
Xiaomi CEO'su Lei Jun, katıldığı bir canlı yayında 2030'dan önce Avrupa'da otomobil satmaya gayret edeceklerini söyledi. Ancak kesin bir tarih vermedi. Deneyimli yönetici ilk beşi hedefleyen küresel bir marka olmak istediklerini ve doğru zaman geldiğinde globale açılacaklarını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.