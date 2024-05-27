Avrupa'da akıllı telefon pazarı büyüdü, zirve değişmedi

Avrupa’da zirve değişmedi
Paylaşılan raporda Samsung’un güçlü Galaxy S24 satışlarıyla birlikte 2021'in 4. çeyreğinden bu yana ilk kez sevkiyatlarda yıllık büyüme yaşadığına dikkat çekiliyor. Honor’un güçlü büyümesi devam ederken Transsion'un alt markası Tecno’nun da Doğu Avrupa'da önemli ölçüde büyüdüğü belirtiliyor.
Samsung'un 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7'lik büyüme yaşadığı söylenirken bu durum yapay zeka destekli Galaxy S24 serisine bağlandı. Yeni Galaxy A35 ve A55 akıllı telefonları ile büyümenin ikinci çeyreğe de taşınması bekleniyor. Samsung’un ilk çeyrekteki pazar payı ise yüzde 32 oldu.
Öte yandan Apple'ın sevkiyatları, iPhone 15 satışlarının mevsimsellik nedeniyle azalmaya devam etmesi nedeniyle yıllık bazda yüzde 1 azaldı. Firmanın pazar payı ise yüzde 25 oldu. 2024'te iPhone SE beklenmediğinden, sevkiyatların yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone 16'nın lansmanına kadar düşmeye devam etmesi bekleniyor.
Ek olarak Xiaomi'nin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 11 artarak zor geçen birkaç yılın ardından toparlanmaya devam etti. Firmanın pazar payı ise yüzde 18 oldu. Diğer dikkat çeken oyuncular arasında ise yüzde 59'luk büyüme ile yüzde 4 pazar payına erişen Realme ve yüzde 67'lik kayda değer bir büyüme elde ederek Oppo'yu geride bırakan Honor bulunuyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/05/26/european-smartphone-market-grew-q1-2024/ https://www.counterpointresearch.com/insights/europe-smartphone-market-q1-2024/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.