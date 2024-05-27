Avrupa'da akıllı telefon pazarı büyüdü, zirve değişmedi

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Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, Avrupa'nın akıllı telefon sevkiyatlarının 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 10 artış gösterdiğini bildirdi. Bu bilgi önemli zira, 2021'in 3. çeyreğinden bu yana sevkiyatlardaki ilk yıllık artış anlamına geliyor. Bu da akıllı telefon pazarının toparlanma sinyalleri verdiği anlamına geliyor. Bununla birlikte, sevkiyatlar hala pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında seyrediyor. Zirvedeki firmalar ise yılın ilk çeyreğinde değişmeden kasa da oranlarda farklılıklar yaşanmış durumda.

Avrupa’da zirve değişmedi

Paylaşılan raporda Samsung’un güçlü Galaxy S24 satışlarıyla birlikte 2021'in 4. çeyreğinden bu yana ilk kez sevkiyatlarda yıllık büyüme yaşadığına dikkat çekiliyor. Honor’un güçlü büyümesi devam ederken Transsion'un alt markası Tecno’nun da Doğu Avrupa'da önemli ölçüde büyüdüğü belirtiliyor.

Samsung'un 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7'lik büyüme yaşadığı söylenirken bu durum yapay zeka destekli Galaxy S24 serisine bağlandı. Yeni Galaxy A35 ve A55 akıllı telefonları ile büyümenin ikinci çeyreğe de taşınması bekleniyor. Samsung’un ilk çeyrekteki pazar payı ise yüzde 32 oldu.

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Öte yandan Apple'ın sevkiyatları, iPhone 15 satışlarının mevsimsellik nedeniyle azalmaya devam etmesi nedeniyle yıllık bazda yüzde 1 azaldı. Firmanın pazar payı ise yüzde 25 oldu. 2024'te iPhone SE beklenmediğinden, sevkiyatların yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone 16'nın lansmanına kadar düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Ek olarak Xiaomi'nin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 11 artarak zor geçen birkaç yılın ardından toparlanmaya devam etti. Firmanın pazar payı ise yüzde 18 oldu. Diğer dikkat çeken oyuncular arasında ise yüzde 59'luk büyüme ile yüzde 4 pazar payına erişen Realme ve yüzde 67'lik kayda değer bir büyüme elde ederek Oppo'yu geride bırakan Honor bulunuyor.

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