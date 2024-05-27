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    Avrupa'da akıllı telefon pazarı büyüdü, zirve değişmedi

    Avrupa'nın akıllı telefon sevkiyatları yılın ilk çeyreğinde yüzde 10 büyüme yaşarken zirvedeki isimler değişmedi. Pazarın tepesinde yine Samsung, Apple ve Xiaomi yer aldı.
    Avrupa'da akıllı telefon pazarı büyüdü, zirve değişmedi Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, Avrupa'nın akıllı telefon sevkiyatlarının 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 10 artış gösterdiğini bildirdi. Bu bilgi önemli zira, 2021'in 3. çeyreğinden bu yana sevkiyatlardaki ilk yıllık artış anlamına geliyor. Bu da akıllı telefon pazarının toparlanma sinyalleri verdiği anlamına geliyor. Bununla birlikte, sevkiyatlar hala pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında seyrediyor. Zirvedeki firmalar ise yılın ilk çeyreğinde değişmeden kasa da oranlarda farklılıklar yaşanmış durumda.

    Avrupa’da zirve değişmedi

    Paylaşılan raporda Samsung’un güçlü Galaxy S24 satışlarıyla birlikte 2021'in 4. çeyreğinden bu yana ilk kez sevkiyatlarda yıllık büyüme yaşadığına dikkat çekiliyor. Honor’un güçlü büyümesi devam ederken Transsion'un alt markası Tecno’nun da Doğu Avrupa'da önemli ölçüde büyüdüğü belirtiliyor.

    Samsung'un 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7'lik büyüme yaşadığı söylenirken bu durum yapay zeka destekli Galaxy S24 serisine bağlandı. Yeni Galaxy A35 ve A55 akıllı telefonları ile büyümenin ikinci çeyreğe de taşınması bekleniyor. Samsung’un ilk çeyrekteki pazar payı ise yüzde 32 oldu.

    Öte yandan Apple'ın sevkiyatları, iPhone 15 satışlarının mevsimsellik nedeniyle azalmaya devam etmesi nedeniyle yıllık bazda yüzde 1 azaldı. Firmanın pazar payı ise yüzde 25 oldu. 2024'te iPhone SE beklenmediğinden, sevkiyatların yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone 16'nın lansmanına kadar düşmeye devam etmesi bekleniyor.

    Ek olarak Xiaomi'nin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 11 artarak zor geçen birkaç yılın ardından toparlanmaya devam etti. Firmanın pazar payı ise yüzde 18 oldu. Diğer dikkat çeken oyuncular arasında ise yüzde 59'luk büyüme ile yüzde 4 pazar payına erişen Realme ve yüzde 67'lik kayda değer bir büyüme elde ederek Oppo'yu geride bırakan Honor bulunuyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/05/26/european-smartphone-market-grew-q1-2024/ https://www.counterpointresearch.com/insights/europe-smartphone-market-q1-2024/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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