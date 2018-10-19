Xiaomi Black Shark 2 gelecek hafta tanıtılacak

Ekim 2018 adeta amiral gemi telefonların geçit yaptığı bir ay oldu. İlk günden bu yana pek çok firmanın amiral gemisi telefonlarını gördük. Ay sonuna doğru da Xiaomi iki önemli telefonunu tanıtacak.

Xiaomi Black Shark 2 özellikleri

Çerçevesiz tasarıma sahip Mi Mix 3 için 25 Ekim tarihine rezervasyon yapan Xiaomi, oyuncu odaklı yeni amiral gemisi Black Shark 2 için de 23 Ekim tarihini ayarladı. Etkinlik Çin’de gerçekleştirilecek.

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Gelen bilgiler ve sızdırılan videolarla daha canlı bir oyuncu telefonu bizi bekliyor diyebiliriz. Snapdragon 845 yonga seti ve 8GB RAM ile gelecek olan akıllı telefon 6 inçlik ekranı muhafaza ediyor. Ayrıca 4000mAh kapasiteli batarya da unutulmamış.

Diğer taraftan telefonun yan kısımlarında 16 milyon renk destekli RGB şeritler yer alırken arka kısımda da S logosu aydınlatılmış. Oyunlar esnasında sahneleri yansıtarak iyi bir tecrübe yaşatacağı kesin. Daha güçlü donanım için Xiaomi’nin daha verimli bir soğutma sistemi kullanması bekleniyor.

Black Shark telefonu Çin’e özgü bir model olarak kalmıştı. Kaynaklar Black Shark 2 ile birlikte serinin global pazara da açılmasını bekliyor. Ülkemizde ise döviz kuru nedeniyle telefonun epey pahalı olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.