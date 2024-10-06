2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bootloader kilidini açma, kullanıcıların custom ROM’lar yüklemelerine, cihazlarını rootlamalarına ve telefon üzerinde tam kontrol sağlamalarına olanak tanıyan kritik bir özellik. Bu, Xiaomi için önemli bir satışa noktası; esneklik ve özelleştirme seçeneklerini seven teknoloji meraklılarının da ilgisini çekmiştir. Ancak, şirket, Çin’in ardından diğer ülkedeki kullanıcılarının da bootloader kilidini açmasına artık izin vermeyecek.

HyperOS 2.0 artık resmi: İşte güncelleme alacak Xiaomi telefonlar 2 gün önce eklendi

Xiaomi, bootloader kilidini açma konusunda küresel bir yasak uygulamaya başladığında kullanıcıların özelleştirme seçeneklerini önemli ölçüde sınırlamış olacak. Birçok kişi gelişmiş performans, güvenlik güncellemeleri veya benzersiz özellikler için custom ROM yüklüyor. Bootloader erişimini kısıtlamak, kullanıcıları Xiaomi'nin resmi yazılımına bağlayacak.

Xiaomi 15 serisiyle yayınlanacak olan HyperOS 2.0 ile birlikte bootloader kilidi açılamayacak.

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Xiaomi telefonlarda artık bootloader kilidi açılamayacak