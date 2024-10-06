Xiaomi telefonlarda artık bootloader kilidi açılamayacak

Xiaomi, bootloader kilidini açma konusunda küresel bir yasak uygulamaya başladığında kullanıcıların özelleştirme seçeneklerini önemli ölçüde sınırlamış olacak. Birçok kişi gelişmiş performans, güvenlik güncellemeleri veya benzersiz özellikler için custom ROM yüklüyor. Bootloader erişimini kısıtlamak, kullanıcıları Xiaomi'nin resmi yazılımına bağlayacak.
Xiaomi 15 serisiyle yayınlanacak olan HyperOS 2.0 ile birlikte bootloader kilidi açılamayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
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