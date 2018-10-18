Giriş seviyesine optik yakınlaştırma sunan Lenovo S5 Pro duyuruldu

Lenovo’nun yaptığı paylaşımlarla arka kısımda 4 kamera olacağı algısı oluşan S5 Pro modeli duyuruldu. Aksine ön ve arkada iki kamera olmak üzere toplamda 4 kameraya vurgu var. Bununla birlikte giriş seviyesinde optik yakınlaştırma ile dikkat ekiyor.

Lenovo S5 Pro özellikleri ve fiyatı

6.26 inçlik IPS LCD ekranında 2240 x 1080 piksel çözünürlük sunan model çentik tasarımına yer vermiş. Böylece daha agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş. Metal alaşımlı gövde 7.7mm kalınlık değerine sahip. Ön panelde stereo bir hoparlör yer alıyor.

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Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan modelde 6GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama seçenekleri yer alıyor. 3500mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Kamera tarafına geçecek olursak arka tarafta 12MP çözünürlüğünde f/1.8 aralıklı ana sensör ve 20MP çözünürlüğünde yardımcı sensör yer alıyor. 2x optik yakınlaştırma ile dikkat çeken telefon 4K 30fps video kaydı yapabiliyor.

Ön kamera ise 20MP+8MP çözünürlüğünde çift sensöre sahip. Bir kızıl ötesi kamera ile tamamlanan sistem hassas yüz tanıma işlemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca özçekimler otomatik olarak daha iyi hale getiriliyor. Lenovo S5 Pro modeli 190$-200$ fiyat etiketleri ile satışa sunulacak.