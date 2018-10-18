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Giriş seviyesine optik yakınlaştırma sunan Lenovo S5 Pro duyuruldu

Giriş seviyesinde kızıl ötesi yüz tanıma ve 2x optik yakınlaştırma sunan Lenovo S5 Pro akıllı telefonu çok ses getirecek. Lenovo S5 Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo’nun yaptığı paylaşımlarla arka kısımda 4 kamera olacağı algısı oluşan S5 Pro modeli duyuruldu. Aksine ön ve arkada iki kamera olmak üzere toplamda 4 kameraya vurgu var. Bununla birlikte giriş seviyesinde optik yakınlaştırma ile dikkat ekiyor.

Lenovo S5 Pro özellikleri ve fiyatı

6.26 inçlik IPS LCD ekranında 2240 x 1080 piksel çözünürlük sunan model çentik tasarımına yer vermiş. Böylece daha agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş. Metal alaşımlı gövde 7.7mm kalınlık değerine sahip. Ön panelde stereo bir hoparlör yer alıyor.

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Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan modelde 6GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama seçenekleri yer alıyor. 3500mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenmiş.

Kamera tarafına geçecek olursak arka tarafta 12MP çözünürlüğünde f/1.8 aralıklı ana sensör ve 20MP çözünürlüğünde yardımcı sensör yer alıyor. 2x optik yakınlaştırma ile dikkat çeken telefon 4K 30fps video kaydı yapabiliyor.

Ön kamera ise 20MP+8MP çözünürlüğünde çift sensöre sahip. Bir kızıl ötesi kamera ile tamamlanan sistem hassas yüz tanıma işlemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca özçekimler otomatik olarak daha iyi hale getiriliyor. Lenovo S5 Pro modeli 190$-200$ fiyat etiketleri ile satışa sunulacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/18/lenovo-s5-pro-k5-pro-and-k5s-smartphones-officially-announced-in-china/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 ay
Türkiye fiyatı ne olur ki
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napolyon94 7 ay
150$ fiyata kadar düşen Mi A1'de de 2x "optik" zoom bulunuyor.
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alemburda34 7 ay
Lenovo Z5 görünce dedim Lenovo bu işi çözmüş yeni çıkarttığı modellere bakılırsa yine bayaa satış gözüküyor
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talsuv61 7 ay
660 işlemci olsaydı mükemmel olacaktı ama bu haliyle de çok iyi
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hasanandnexus 7 ay
Giriş değil ki bu orta seviye gayet. Tabi snap710 yada 660 biraz daha performanslı ama 636 da orta seviye bir işlemci bence.
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interwap 7 ay
Bide ekrana parmsk izini gömseymiş tam olacakmış.
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